Ситуація в енергетиці покращується з кожним днем. За відсутності нових обстрілів відключення можуть стати коротшими, - Галущенко
Відключення світла в Україні можуть стати коротшими. Проте для цього необхідно, аби не було нових обстрілів енергосистеми.
Про це міністр енергетики Герман Галущенко заявив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ситуація покращується з кожним днем. Тому що ключове для нас - збільшити обсяг генерації, і чим більше ми його збільшуємо, тим це скорочує дефіцит в енергосистемі. Ми говоримо про таку ситуацію і це ключове, що я хотів би підкреслити: якщо не буде подальших обстрілів енергосистеми, то ми бачимо, що в найближчій перспективі стабілізувати і скоротити тривалість відключення", - зазначив міністр.
За його словами, після стабілізації ситуації будуть запроваджені планові відключення, коли люди будуть розуміти проміжок часу, протягом якого в них не буде електроенергії.
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16 часов для ремонта в сутки вполне достаточно...
відчули та посиділи в холодних домівках...
Не остопиз...іло паритися? Не влада, а балаган незкінченних балачок.
В прошлый раз он рассказывал что до марта не будет улучшений! А теперь вдруг все улучшается.
А як ото, шоб - не пиззіть?
НО! Сделайте именно отключения четкими по времени.
Сидеть 4 часа в лифте, то еще удовольствие.
Ведь было уже несколько дней, когда понятно на что рассчитывать и когда нельзя пользоваться лифтами. А сейчас кутерьма на фоне таких заявлений.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать , что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - Сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - Ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - Не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - Взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - Солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама ... -пискнуло население и начало копать землянки!.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете? ! О-ФИ-ГЕН-НО !! ! - Внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери? ! - Закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое ... " https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1020242435312 ..