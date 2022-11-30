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Ситуація в енергетиці покращується з кожним днем. За відсутності нових обстрілів відключення можуть стати коротшими, - Галущенко

світло

Відключення світла в Україні можуть стати коротшими. Проте для цього необхідно, аби не було нових обстрілів енергосистеми.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко заявив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ситуація покращується з кожним днем. Тому що ключове для нас - збільшити обсяг генерації, і чим більше ми його збільшуємо, тим це скорочує дефіцит в енергосистемі. Ми говоримо про таку ситуацію і це ключове, що я хотів би підкреслити: якщо не буде подальших обстрілів енергосистеми, то ми бачимо, що в найближчій перспективі стабілізувати і скоротити тривалість відключення", - зазначив міністр.

За його словами, після стабілізації ситуації будуть запроваджені планові відключення, коли люди будуть розуміти проміжок часу, протягом якого в них не буде електроенергії.

Також читайте: США та Європа нададуть допомогу для відновлення енергосистеми України, - Міненерго

Автор: 

енергетика (2632) електроенергія (6286) Галущенко Герман (545)


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Топ коментарі
+17
Частіше доповідайте, що все нормально. Кацапи прочитають та знову влуплять.
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30.11.2022 09:51 Відповісти
+16
"аби не було нових обстрілів енергосистеми" --- наївні як діти
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30.11.2022 09:45 Відповісти
+14
Господи,люди до сих пор без света....ну зачем эти доклады???Делайте,поднимайте мощности по тихому.....
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30.11.2022 09:57 Відповісти
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кацапів може заспокоїти тільки смерть
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30.11.2022 09:44 Відповісти
"аби не було нових обстрілів енергосистеми" --- наївні як діти
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30.11.2022 09:45 Відповісти
Частіше доповідайте, що все нормально. Кацапи прочитають та знову влуплять.
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30.11.2022 09:51 Відповісти
І це меле цілий міністр енергетики України?Їх туди, в міністерства,назначають по повній відсутності мізків? Чи це чмо з міністерства думає,хоча думає це не про нього, що його виступ на телемарафоні-вище досягнення в його кар*єрі?Це щось на рівні про статеві ознаки дідуся в бабусі Меркель...Якщо не будуть бомбити,то ніяких міністрів енергетики не потрібно.Вистачить чергового електрика,навіть совкового...
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30.11.2022 12:13 Відповісти
шонавыбирали, то и имеем
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30.11.2022 19:30 Відповісти
Слава Українським Електрикам!!!💛💙
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30.11.2022 09:53 Відповісти
основне, що щиро обрізаним львів'янам таким як Герман Валерійович...
Вирубайте телезализон, у найвеличнішого опа вже заполірована.
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30.11.2022 10:03 Відповісти
Слава министру бовдуру такэ писаты ! Тупэ и ще раз Тупэ !
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30.11.2022 17:38 Відповісти
І навіщо про це писати? Добре то і добре, а навіщо заставляти кацапів знову гадити? Що поступила команда від Боневтіка піару? Пригальмуйте, бо не все так гарно, як ви пишите.
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30.11.2022 09:54 Відповісти
Господи,люди до сих пор без света....ну зачем эти доклады???Делайте,поднимайте мощности по тихому.....
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30.11.2022 09:57 Відповісти
Европейские спецы работают в Украине правильно...,но есть одно НО... схему переобувания энергосистемы Украины могут скомуниздить крысы путлера...типа Цап-царап...
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30.11.2022 10:02 Відповісти
Почуття суперечливе. Одне говорить,щоб орки слонів не пускали,бо нас ********,а ми міцніше тримаємось. Інше говорить,що не усіх коригувальщиків виловило СБУ.
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30.11.2022 10:08 Відповісти
Не знаю где там покращуется, в Полтавской области с каждым днём всё хуже и хуже. В Полтаве вчера за весь день каждая очередь по пару-тройку часов свет видели. Сегодня походу или то же или хуже будет…
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30.11.2022 10:13 Відповісти
Утром три часа..вечером три... нефиг жировать..война идёт...
16 часов для ремонта в сутки вполне достаточно...
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30.11.2022 10:19 Відповісти
Соблюдайте Светомаскировку...
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30.11.2022 10:21 Відповісти
дибілоїд------покращення має бути не словах......в ахметова покращення? еспорт закриваєте ? тварь брехлива.....світла як не було -так і не має
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30.11.2022 10:22 Відповісти
А кто виноват, что кацапы походным маршем четверть Украины захватили за первые дни войны?
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30.11.2022 10:38 Відповісти
А сейчас границ стало меньше? Если бы в итоге русня не напала - это было бы гораздо лучше войны, не?
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30.11.2022 10:58 Відповісти
нарід, що хотів ржати із домовин?
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30.11.2022 14:55 Відповісти
вместо того, что бы все силы и средства кинуть на восстановление сетей, оно рудовища скупает тварь, за 2 дня 3 часа свет был, эти посты власти просто издевательства
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30.11.2022 13:10 Відповісти
Треба частіше нам відключати світло у белгороді та курську,щоб вони на своїй шкурі
відчули та посиділи в холодних домівках...
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30.11.2022 10:24 Відповісти
Зебіли, зав'язуйте *******!!! Тихесенько полагодили, А РАПОРТУВАТЬ ЯКІ ВИ ***** МОЛОДЦІ НЕ ТРЕБА!! Це війна, а не інстаграмний контент, *****! Прорапортуєте які ви ******* вже після війни, тим більше що за вас дегенератів все одно ніхто не голосуватиме, хоч рапортуйте, хоч ні!
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30.11.2022 10:24 Відповісти
На протязі попередньої доби відбулось покращення і світла не було вісім з половиною годин, Сьогодні світло вимкнули у 07:04 і поки його не має, подивимось як буде далі!
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30.11.2022 10:26 Відповісти
Брехня.
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30.11.2022 10:26 Відповісти
в цього злодія Галущенка і так все покращено. Газ палить задарма скільки хоче в своєму маєтку на Київщині. Бо виграв суд в Облгазу що лічильник несправний
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30.11.2022 10:27 Відповісти
Люди самі відчують, коли буде краще. Не треба *******.
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30.11.2022 10:38 Відповісти
Якщо покращується, то ми самі це побачимо по світлу у власних оселях!
Не остопиз...іло паритися? Не влада, а балаган незкінченних балачок.
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30.11.2022 11:10 Відповісти
Да ну. Отключения стали ещё дольше. ( Одесская об ) По 12 часов. Такое ощущения что от нас в Молдову электричество гонят. Не кто не в курсе где Молдова закупает свету ?
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30.11.2022 12:36 Відповісти
Офіційно - наче в Румунії. А так - хз.
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30.11.2022 12:46 Відповісти
це називається чорний піар на крові
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30.11.2022 12:40 Відповісти
Люди сидять по 12-20 годин без світла. Охрененне у вас покращення(
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30.11.2022 12:45 Відповісти
Тогда почему прошлый раз, после блек дауна и у них темень была ? Тут дело ясное что дело тёмное.
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30.11.2022 12:51 Відповісти
по 6 годин в день
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30.11.2022 13:51 Відповісти
Галущенко - ставленник кгб-иста Деркача

В прошлый раз он рассказывал что до марта не будет улучшений! А теперь вдруг все улучшается.
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30.11.2022 14:12 Відповісти
заздріть, маю по 2 години після 4-ох відключених... Ходжу по домівці в зелених труселях та футболці з коротким рукавом ще й не бритий, бо дюже хочу бути схожим на віслюка вОманського, найвеличнішого блохера вЗесвіту.
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30.11.2022 15:02 Відповісти
З кожним днем все краще.
А як ото, шоб - не пиззіть?
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30.11.2022 15:53 Відповісти
Це просто якийсь ідіотізм з боку влади - он кім, розповів, шо ремонтують насосну станцію забора води на Дніпрі для Миколаєва - орки нанесли удар по тому шо відремонтували. Тепер кім каже - вода буде у Миколаєві невідомо коли. І все це по прикладу резедента - відосіки. Боже, забери їх обратно.
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30.11.2022 16:43 Відповісти
не "боже, забери их обратно", а "люди, перестаньте за них голосовать".
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30.11.2022 19:33 Відповісти
Я не против отключений. Все понимаю.
НО! Сделайте именно отключения четкими по времени.
Сидеть 4 часа в лифте, то еще удовольствие.
Ведь было уже несколько дней, когда понятно на что рассчитывать и когда нельзя пользоваться лифтами. А сейчас кутерьма на фоне таких заявлений.
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30.11.2022 18:19 Відповісти
М. ЖВАНЕЦКИЙ: "Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил: - Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. . Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать , что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - Сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - Ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - Не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - Взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - Солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама ... -пискнуло население и начало копать землянки!.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете? ! О-ФИ-ГЕН-НО !! ! - Внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери? ! - Закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое ... " https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1020242435312 ..
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30.11.2022 18:22 Відповісти
Ситуація в енергетиці покращується з кожним днем. Бояться нас жиди та басурмани, престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них *****. Гораздо мєньшє стало підорасів, ******* всі вони як папа Карло на хімії в Черкасах. Лєсбіянки - усі на Соловках.
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30.11.2022 19:49 Відповісти
противно слушать недалёких министришек
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30.11.2022 20:18 Відповісти
 
 