Минулої доби російські військові вбили п’ятьох мешканців Донецької області, ще 15 осіб зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Протягом 29 листопада від обстрілів з боку російської армії на Донеччині загинули п’ятеро людей, ще 15 зазнали поранень

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 28 листопада росіяни вбили п'ятьох цивільних на Донеччині: двох у Бахмуті, двох у Дробишевому та одного у Лимані", — йдеться в повідомленні.

Через обстріли росіян поранення отримали дев'ятеро людей у Бахмуті, троє людей у Лимані, двоє у Соледарі та одна людина у Торецьку.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Донеччині загинули 1235 людей, ще 2662 людини отримали поранення. Встановити точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі зараз неможливо.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили із "Градів" по житловому сектору Лимана, є жертви, - ОП