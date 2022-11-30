Пригожин заявив, що у "Вагнері" воює американський генерал-морпіх. У Пентагоні заперечили
Власник російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що там воює відставний генерал морської піхоти США. У Пентагоні заявили, що ця заява, ймовірно, є пропагандою.
Слова Пригожина прокоментував на брифінгу представник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Пригожин заявив, що у складі ПВК Вагнера є "британський батальйон", яким командує громадянин США та колишній генерал морської піхоти.
За словами Райдера, конкретні кадрові питання треба ставити корпусу морської піхоти США, однак у Пентагоні не бачили жодних імен, пов'язаних із заявами Пригожина.
Він зазначив, що найімовірніше, ця інформація є пропагандою.
Топ коментарі
+18 Mykola Trofimenko #544375
показати весь коментар30.11.2022 10:26 Відповісти Посилання
+12 Серьога Харківський
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+10 Leshek
показати весь коментар30.11.2022 10:28 Відповісти Посилання
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