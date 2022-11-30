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Пригожин заявив, що у "Вагнері" воює американський генерал-морпіх. У Пентагоні заперечили

пригожин

Власник російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що там воює відставний генерал морської піхоти США. У Пентагоні заявили, що ця заява, ймовірно, є пропагандою.

Слова Пригожина прокоментував на брифінгу представник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Пригожин заявив, що у складі ПВК Вагнера є "британський батальйон", яким командує громадянин США та колишній генерал морської піхоти.

За словами Райдера, конкретні кадрові питання треба ставити корпусу морської піхоти США, однак у Пентагоні не бачили жодних імен, пов'язаних із заявами Пригожина.

Він зазначив, що найімовірніше, ця інформація є пропагандою.

Читайте: США вивчають можливість визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією

Автор: 

Пентагон (1441) пропаганда (2830) США (23613) ПВК Вагнер (1543) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+18
У "Вагнері" тільки зеки-підораси воюють, так і то таке - воюють хіба що з мирним населенням
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30.11.2022 10:26 Відповісти
+12
Женьке пригожину на днях пояснили какой у него статус был на зоне,петушок опущенный продолжает дальше кукарекать
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30.11.2022 10:27 Відповісти
+10
петух , он и есть петух. наверное за то что фуфло гнал и опустили на зоне
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30.11.2022 10:28 Відповісти
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30.11.2022 10:26 Відповісти
У "Вагнері" тільки зеки-підораси воюють, так і то таке - воюють хіба що з мирним населенням
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30.11.2022 10:26 Відповісти
Женьке пригожину на днях пояснили какой у него статус был на зоне,петушок опущенный продолжает дальше кукарекать
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30.11.2022 10:27 Відповісти
петух , он и есть петух. наверное за то что фуфло гнал и опустили на зоне
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30.11.2022 10:28 Відповісти
от поперло пєтушку - ніхто і звать ніяк, а пентагон вимушений "заперечувати" те, що він кукурікнув.
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30.11.2022 10:28 Відповісти
Пад рукаводства пєтуха могут пайті толька другіє пєтухі.ПВК- Прігожинскіє Пєтухі...
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30.11.2022 10:30 Відповісти
А дірявий прігожін не хоче прокоментувати,чому він смоктав єлдак на зоні?
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30.11.2022 10:36 Відповісти
ПВК - пригожинський воєнний курятник
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30.11.2022 10:36 Відповісти
петушина військова компанія .
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30.11.2022 10:59 Відповісти
Гомосексуализм, в крови у руских, они думают , что опустили кого то только он ********, однако ********ы делятся на пасивных и активных , так ,что тот кто опустил, такой-же ********, только активчик. Вообще, для общества, это не нормально, и деструктивно , когда 80% населения , предпочитают гомосексуальные связи и получают от этого удовольствие, рекламируя это на государственном уровне.
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30.11.2022 10:39 Відповісти
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30.11.2022 10:47 Відповісти
Покійняка Чуркін, у таких випадках, кричав на засіданнях у ООН: "А где ваши даказательства?"
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30.11.2022 10:57 Відповісти
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30.11.2022 11:05 Відповісти
Це, мабуть, вони тих нещасних студентів з Нігерії вважають іноземним батальоном морпіхів.
Ну-ну! "Яка країна, такі й теракти!" (с)
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30.11.2022 11:06 Відповісти
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30.11.2022 11:13 Відповісти
Ну а если и так, то что? Можно подумать в штатах идиотов нет. Сноуден тому живой пример. Или Сигал. Или француз Депардье.
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30.11.2022 11:14 Відповісти
Та это не для америкосов рассчитано, целевая аудитория этого заявления - русаки. Притом русаки-мусорки обычные, за идеологию которых и сражается Дырявый повар. Его же цель захватить власть и скинуть *****, притом хватит одной Москвы, срать на остальное вообще. Вот и для них и делает такое заявление. Америкосы, кстати, могли и не опровердать. Им же выгоднее, чтобы это было правдой. Чем скорее на России будет гражданская война, тем всем лучше будет. Никому из желающих добраться до кормушки не нужно ОРДЛО, Крым, Приднестровье и остальное, а ядерное оружие итак легко отнять за 24 часа морской пехотой США на массовой спецоперации.
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30.11.2022 11:29 Відповісти
у тебя натуральный поток бессознанния...!!!
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30.11.2022 11:42 Відповісти
Да, да, воює американский генерал, а ще Наполеон и Пьотр І. Всі з палати номер 6
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30.11.2022 12:52 Відповісти
Эта опущенная петушара типо повар Путина? Мождаже этот "обиженный" прямо в блюда МАЛАФЬЮ сбрасывал.... Получается )(уйлуша тоже петушок законтаченый
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30.11.2022 13:09 Відповісти
Если женёк *****, как говорят авторитетные люди, то кем является его законтаченный друг вова. Кацапам не в заподло воевать за это *****ьё.
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30.11.2022 13:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=cf7uAC4xsAk Саша Курара и его молочный сын)
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30.11.2022 13:45 Відповісти
Що в Пентагоні розуміються на зековських наколках!
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30.11.2022 13:57 Відповісти
 
 