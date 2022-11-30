Пригожин заявив, що у "Вагнері" воює американський генерал-морпіх. У Пентагоні заперечили

Власник російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що там воює відставний генерал морської піхоти США. У Пентагоні заявили, що ця заява, ймовірно, є пропагандою.

Слова Пригожина прокоментував на брифінгу представник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Пригожин заявив, що у складі ПВК Вагнера є "британський батальйон", яким командує громадянин США та колишній генерал морської піхоти.

За словами Райдера, конкретні кадрові питання треба ставити корпусу морської піхоти США, однак у Пентагоні не бачили жодних імен, пов'язаних із заявами Пригожина.

Він зазначив, що найімовірніше, ця інформація є пропагандою.

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