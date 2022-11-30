УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4801 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 434 7

Мешканці окупованого Маріуполя боролися за електрообігрівачі через відсутність опалення у місті

маріуполь

Російські загарбники привезли в окупований Маріуполь партію обігрівачів. Проте через обмежену кількість людям довелося боротися за них.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріупольці продовжують виживати у місті. У будинках немає опалення, тому жителі замерзають. Окупанти повністю провалили підготовку до опалювального сезону та залишили людей просто у холоді. Тепер вони намагаються реабілітуватися – привезли електрообігрівачі. Але їх настільки мало, що при видачі почалася штовханина та боротьба за отримання прибора", - йдеться в повідомленні.

У міськраді нагадують, що масове користування електрообігрівачами призведе до виникнення нових пожеж у квартирах. Адже вже палаючі проводки стали звичною справою у місті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У меткомбінаті в Маріуполі облаштовують військові бази, а Азовсталь ріжуть на брухт, - Андрющенко

Автор: 

Маріуполь (3254) окупація (6766)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нормальні з відти виїхали осталися руськоміри тож нехай їдять та не подавляться
показати весь коментар
30.11.2022 11:14 Відповісти
"Хорошие узьгие" ? В лахте новый завоз информ-опарышей ?
показати весь коментар
30.11.2022 11:24 Відповісти
всі хороші рузьке зараз в лісопосадках і полях України - перегнивають
показати весь коментар
30.11.2022 12:21 Відповісти
Цікаво, звідки там іде електрика?
показати весь коментар
30.11.2022 11:22 Відповісти
Шахтьори з шахтов вирубають, а потім відрами везуть.
показати весь коментар
30.11.2022 11:41 Відповісти
Я сподіваюся відра пластикові щоб руки током не било. А
показати весь коментар
30.11.2022 11:59 Відповісти
 
 