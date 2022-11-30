Мешканці окупованого Маріуполя боролися за електрообігрівачі через відсутність опалення у місті

Російські загарбники привезли в окупований Маріуполь партію обігрівачів. Проте через обмежену кількість людям довелося боротися за них.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріупольці продовжують виживати у місті. У будинках немає опалення, тому жителі замерзають. Окупанти повністю провалили підготовку до опалювального сезону та залишили людей просто у холоді. Тепер вони намагаються реабілітуватися – привезли електрообігрівачі. Але їх настільки мало, що при видачі почалася штовханина та боротьба за отримання прибора", - йдеться в повідомленні.

У міськраді нагадують, що масове користування електрообігрівачами призведе до виникнення нових пожеж у квартирах. Адже вже палаючі проводки стали звичною справою у місті.

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