"Слуги" готуються проголосувати законопроєкт, яким пропонують "кулуарні призначення" в КС замість прозорого відбору кандидатів, - Шабунін
Нова редакція проєкту закону замість прозорого призначення пропонує кулуарні призначення, де ключова вимога - лояльність до президента, монобільшості та "суддівської мафії".
Про це повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Цього тижня Слуги готуються проголосувати законопроєкт, який цементує політичні призначення до Конституційного Суду. В понеділок Комітет ВРУ з питань правової політики затвердив до другого читання текст законопроєкту №7662. Я наголошу на ключовому: нова редакція замість прозорого і незалежного відбору кандидатів знов пропонує кулуарні призначення, де ключова вимога не доброчесність, а лояльність до президента, монобільшості чи суддівської мафії", - пояснив він.
За словами Шабуніна, Комітет ВР проголосував за те, що дорадча експертна група з міжнародними представниками у складі "голосує за те, що кандидат "не відповідає" вимогам Конституції, але його потім все одно призначають суддею КСУ".
"Чим це відрізняється від процедури, за якою призначали Тупицького? Хіба тим, що в Януковича не витрачали час на танці з бубнами, і зразу пхали свого. При цьому, адекватним депутатам хочуть замилити очі нормою, яка передбачає участь аж одного представника громадськості, і то не зараз, а через 6 років. І жодних гарантій, що це буде незалежний експерт чи що у нього будуть якісь реальні важелі впливу. Шановна владо, дуже НЕ чесно робити це, коли все суспільство зосереджене на війні, а тому банально не має часу дати вам по руках. Але це не означає, що ми не бачимо цих та інших ваших дій. Бачимо. І дамо по руках - раніше чи пізніше", - підсумував голова ЦПК.
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Закликаючи на публіку про необхідність накладення санкцій на активи та бізнес агресора, зниження вартості закупівлі московської нафти до 30 дол., ці слуги кремля таємно ведуть переговори з агресором про відновлення бізнесу щодо транспортування московського аміяку трубопроводом Тольятті-Одеса, що принесе агресору мільярди дол. США прибутків для продовження ведення війни проти українського народу.
Ми дійсно матимемо сили, щоб вигнати їх після війни із спустошеної і знекровленої держави ?
Вони собі вибудували і капітал і солдатиків для його захисту.
Реєстрація:30.11.2022
Шойно намалювався а вже базікати.
І де вас таких йолопів Подоляк знаходе
(Дж. Родари, "Приключения Чиполлино")