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Новини
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"Слуги" готуються проголосувати законопроєкт, яким пропонують "кулуарні призначення" в КС замість прозорого відбору кандидатів, - Шабунін

кс

Нова редакція проєкту закону замість прозорого призначення пропонує кулуарні призначення, де ключова вимога - лояльність до президента, монобільшості та "суддівської мафії".

Про це повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього тижня Слуги готуються проголосувати законопроєкт, який цементує політичні призначення до Конституційного Суду. В понеділок Комітет ВРУ з питань правової політики затвердив до другого читання текст законопроєкту №7662. Я наголошу на ключовому: нова редакція замість прозорого і незалежного відбору кандидатів знов пропонує кулуарні призначення, де ключова вимога не доброчесність, а лояльність до президента, монобільшості чи суддівської мафії", - пояснив він.

За словами Шабуніна, Комітет ВР проголосував за те, що дорадча експертна група з міжнародними представниками у складі "голосує за те, що кандидат "не відповідає" вимогам Конституції, але його потім все одно призначають суддею КСУ".

"Чим це відрізняється від процедури, за якою призначали Тупицького? Хіба тим, що в Януковича не витрачали час на танці з бубнами, і зразу пхали свого. При цьому, адекватним депутатам хочуть замилити очі нормою, яка передбачає участь аж одного представника громадськості, і то не зараз, а через 6 років. І жодних гарантій, що це буде незалежний експерт чи що у нього будуть якісь реальні важелі впливу. Шановна владо, дуже НЕ чесно робити це, коли все суспільство зосереджене на війні, а тому банально не має часу дати вам по руках.  Але це не означає, що ми не бачимо цих та інших ваших дій. Бачимо. І дамо по руках - раніше чи пізніше", - підсумував голова ЦПК.

Читайте: Рада хоче якнайшвидше змінити процедуру відбору кандидатів у судді КС: висновки Венеційської комісії уже прийшли, - Кондратюк

Автор: 

ВР (15073) КС (1428) призначення (2307) Шабунін Віталій (540) Слуга народу (2822)


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Топ коментарі
+30
слуги-це найгірше зло після касабів
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30.11.2022 11:23 Відповісти
+20
Клоун міні рашку будує. Не заважайте йому.
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30.11.2022 11:24 Відповісти
+17
а я хочу, а я хочу опять, дороги строить и в оман летать
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30.11.2022 11:34 Відповісти
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зебіли француваті !!!
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30.11.2022 11:22 Відповісти
а я хочу, а я хочу опять, дороги строить и в оман летать
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30.11.2022 11:34 Відповісти
А він будує дороги навіть зараз. Він свій інструмент ложить на це населення.
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30.11.2022 16:04 Відповісти
слуги-це найгірше зло після касабів
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30.11.2022 11:23 Відповісти
Вони зумисно роблять те, що потім буде проблемою для вступу в ЕС і НАТО! Ну і щоб далі красти безкарно, знову ж таки виставляючи Україну перед її союзниками в ненайкращому вигляді!
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30.11.2022 11:37 Відповісти
Це в черговий раз підтверджує, що ці корумповані слуги олігархату насправді є прислужниками і агентами впливу кремля, диктатора путлєра і його режиму.
Закликаючи на публіку про необхідність накладення санкцій на активи та бізнес агресора, зниження вартості закупівлі московської нафти до 30 дол., ці слуги кремля таємно ведуть переговори з агресором про відновлення бізнесу щодо транспортування московського аміяку трубопроводом Тольятті-Одеса, що принесе агресору мільярди дол. США прибутків для продовження ведення війни проти українського народу.
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30.11.2022 11:50 Відповісти
кацап не?
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30.11.2022 11:25 Відповісти
Де?
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30.11.2022 11:26 Відповісти
Госпідарі хочуть продовжувати госпідарювати...
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30.11.2022 11:23 Відповісти
Клоун міні рашку будує. Не заважайте йому.
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30.11.2022 11:24 Відповісти
В нього на це (та й на все інше) розуму не вистачить....
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30.11.2022 11:46 Відповісти
Віталька протестує. Молодець Віталька!
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30.11.2022 11:24 Відповісти
По четным Шабунин за зеленского, по нечетным - против. Или наоборот, я запутался
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30.11.2022 11:25 Відповісти
Він уже сам запутався)
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30.11.2022 11:29 Відповісти
С приближение плановых дат выборов -- президентских и парламентских -- идиотизм и тотальная жадность "слуг" будут проявляться с нарастающей силой.
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30.11.2022 11:26 Відповісти
разве это важнее стройки дорог ?
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30.11.2022 11:33 Відповісти
для абрамсов автобаны нужны иначе не проедут
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30.11.2022 11:44 Відповісти
если США прийдет Трамп, будет тебе впк и все остальным.Чухатся надо пока у руля Байден
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30.11.2022 11:47 Відповісти
То то вони в пустелі ''вишивали''
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30.11.2022 11:48 Відповісти
Та ладно...там на хранении до ***** матери того что нам как воздух нужно
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30.11.2022 12:14 Відповісти
зелені - це трупоїди.
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30.11.2022 11:29 Відповісти
вони припинили боятися... й нарешті роблять те, що у будь якій війні робили мерзотники в тилу...
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30.11.2022 11:32 Відповісти
Не дали вітальці портфеля, зарано богдан пішов. Зарано ! Віталька, через шість років будеш писати про того представника громадськості (одного), ним ти навряд чи станеш.
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30.11.2022 11:32 Відповісти
Хто б сумнівався..
Ми дійсно матимемо сили, щоб вигнати їх після війни із спустошеної і знекровленої держави ?
Вони собі вибудували і капітал і солдатиків для його захисту.
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30.11.2022 11:33 Відповісти
У середині нарітний фронт геть не шевелиться. Тільки язики підскакують як жабячі. Чекають на ЗСУ котре гибне теж із за цих покидьків "керувальників". Зясовується що гірші покидьки це ті котрі нічого не роблять...Свої гніди.
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30.11.2022 11:36 Відповісти
Стиль руководства Зеленского-Дермака и всей этой "зеленой" шоблы - ложь, показуха и игнорирование законов
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30.11.2022 11:37 Відповісти
Це все?
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30.11.2022 11:37 Відповісти
Не заганяй, це різні сорта, але сорта гівна
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30.11.2022 12:15 Відповісти
Та ти правий . Гымно Пололяка Особливо отой Джо
Реєстрація:30.11.2022
Шойно намалювався а вже базікати.
І де вас таких йолопів Подоляк знаходе
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30.11.2022 12:22 Відповісти
Так тут є і заслуга Шлабуніна, що слуги роблять, що їм замангеться. Робота перед виборами проведена колосальна. Вигрібайте, що вибрали, те маєте!
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30.11.2022 11:38 Відповісти
Хто всрався? Невістка.
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30.11.2022 13:40 Відповісти
Такі, як ти, блондинчику, кожного дня мають посипати голову попілом, і відкриваючи очі, постійно бачити стрічку, що біжить, з написом "це все зробив я, власноруч".
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30.11.2022 11:42 Відповісти
Тобто узаконити те, чим вони зараз займаються.
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30.11.2022 11:44 Відповісти
Странно а в проекте закона который на сайте вр такого нет о чем пишет Шабунин. Там записано что если дорадча группа экспертів не рекомендують кого то из кандидатов то он выбывает из конкурса.
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30.11.2022 11:45 Відповісти
просто какаяразніци та бісеруни скавчать "НЕНАЧАСІ", тому зелені пдри творять любу х-ню яка їм заманеться...
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30.11.2022 11:47 Відповісти
Чувствую, что нас под шумок напяливают по самые уши
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30.11.2022 11:52 Відповісти
Так вже війна показала,що все "нажите непосильним трудом" може одномоментно піти нахрєн а за ним і саме життя...Оцей постсовковий комплекс гребти під себе все що погано лежить,після однокімнатної хрущовки залізти в трьохповерховий особняк,пхати в себе ікру і трюфеля а на себе "габану","сваровскі" і всіляку подібну мішуру - той комплекс повинен скінчитись...Людині мало треба,і якщо ти здоровий,сім"я жива і здорова,ти вдітий і не голодний - що тобі ще треба,насер-матер!Визначеності?Тоді тобі на фронт,там все чьотко і визначено...
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30.11.2022 11:57 Відповісти
****** зебильные,работающие на *****.
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30.11.2022 12:01 Відповісти
Клоуни в своєму амплуа! Викручуються , як воші на гребінці. Після Раші прийде ваш час, хлопці. Треба буде прозвітувати про зроблену"роботу" перед народом. Готуйтесь! Час ще є...
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30.11.2022 12:02 Відповісти
Дай Бог!
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13.12.2022 18:41 Відповісти
А Шабунин из окопа вещает, на фронте, от него там пользы было бы больше
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30.11.2022 12:18 Відповісти
Шабунин как ТАБУ!От тебя та же польза ,что и ИЗ тебя.
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30.11.2022 12:40 Відповісти
І ЦІ ТЕЖ БУДУТЬ ГОЛОСУВАТИ ? НУ НУ

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30.11.2022 12:35 Відповісти
Зелені слуги дограются, шо їх теж незабаром ЗАБОРОНЯТЬ 🤣🤣
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30.11.2022 12:36 Відповісти
MrJack , Боюсь спросить , вы из секты ,святого Байдена
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30.11.2022 12:37 Відповісти
Пропоную усі проекти законів і закони, ДЕ ДОЛЯ ГОЛОСІВ ОПЗЖ була виришальною каплею - заново переголосувати Но вже без зпжопинских депутатів
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30.11.2022 12:38 Відповісти
Зе уже забрал все - сми, верх раду, прокуратуру, весь бюджет, ментовку. И что нас ожидает после второго срока - Укроссия или Укрбелороссия ????? Тоже в задницу будут совать Кийко ??? 78% уже в восторге???
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30.11.2022 13:40 Відповісти
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30.11.2022 14:16 Відповісти
Тюрьмы построены для тех, кто ворует и убивает, но у принца Лимона все наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане.
(Дж. Родари, "Приключения Чиполлино")
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30.11.2022 14:34 Відповісти
слуги народу,це КАЛОБОРОЦІАНІСТИ - в расход.
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30.11.2022 15:50 Відповісти
 
 