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Станом на 11:00 30 листопада дефіцит потужності в енергосистемі України складає 27%, - "Укренерго"

електрика,світло,леп

Станом на 11:00 30 листопада виробники електроенергії забезпечують 73% споживання електроенергії в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, дефіцит потужності становить 27%. Поступово зростає потужність генерації, що дозволить дещо зменшити дефіцит в енергосистемі.

"До всіх операторів системи розподілу (обленерго) доведені ліміти споживання по кожній області. Перевищення лімітів споживання призводить до необхідності застосування аварійних відключень для уникнення перевантаження мереж та забезпечення балансу в енергосистемі", - йдеться у повідомленні.

Нагадається також, що графіки відключень складають та безпосередньо застосовують обленерго. При цьому обмеження мають застосовуватися рівномірно між споживачами. 

"Наголошуємо, що загальний дефіцит в енергосистемі - це наслідок семи хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі країни. Ощадливе використання електроенергії дозволить менше застосовувати обмеження, спрямовані на попередження аварій, а також дасть змогу енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених об’єктів, які ускладнюються з кожною наступною ракетною атакою", - додають в "Укренерго".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Станом на 11:00 29 листопада дефіцит потужності в енергосистемі України складає 30%, - "Укренерго"

Станом на 11:00 30 листопада дефіцит потужності в енергосистемі України складає 27%, - Укренерго 01

Автор: 

обстріл (29540) енергетика (2632) електроенергія (6286) Укренерго (2736)


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Топ коментарі
+3
Спальники темні кожні 2 години. Центр міста - палає. Заводик пана мера - світиться і не на хвилину не зупинявся. Магазини пана мера та сама дорога харчевня в місті пана мера - успішно працюють. Все вірно робиться? Так і повинно бути?
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30.11.2022 11:38 Відповісти
+2
Якщо електроенергію подають по 5-6 годин на добу,це ніяк не вкладається в 73%.хтось нас дурить,або чиновники,або обленерго.
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30.11.2022 11:59 Відповісти
+1
Так.
При недостатності енергії в пріоритеті економіка: більшість магазинів будь-якого міста завжди в центрі розташовані. А завод це робочі міста.
Чи Ви хотіли, щоб всі люди сиділи зі світлом по домам, але без можливості піти на роботу заробити сім'ї на хліб?
Звідки ви такі беретесь?
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30.11.2022 11:51 Відповісти
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Я дуже радий за Укренерго, але чому тоді світло в оселях є 2 години з перервами без світла по 4 години???!!!
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30.11.2022 12:52 Відповісти
Спальники темні кожні 2 години. Центр міста - палає. Заводик пана мера - світиться і не на хвилину не зупинявся. Магазини пана мера та сама дорога харчевня в місті пана мера - успішно працюють. Все вірно робиться? Так і повинно бути?
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30.11.2022 11:38 Відповісти
Так.
При недостатності енергії в пріоритеті економіка: більшість магазинів будь-якого міста завжди в центрі розташовані. А завод це робочі міста.
Чи Ви хотіли, щоб всі люди сиділи зі світлом по домам, але без можливості піти на роботу заробити сім'ї на хліб?
Звідки ви такі беретесь?
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30.11.2022 11:51 Відповісти
От звідти і беремося, бо працюємо у тролейбусному парку, і знаємо що і до чого, і як воно без напруги на лінії стояти, і яку матюки від таких як ти вислуховувати, і без зарплати сидіти теж вже знаємо.
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30.11.2022 11:55 Відповісти
таке враження що енергосистема впала на 73% ... нажаль ...
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30.11.2022 11:43 Відповісти
Якщо електроенергію подають по 5-6 годин на добу,це ніяк не вкладається в 73%.хтось нас дурить,або чиновники,або обленерго.
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30.11.2022 11:59 Відповісти
На 5-6 годин виключають на жилі масиви.
Центри міст та великі заводи 24/7 зі світлом.
Епіцентр взагалі світиться так, що за кілометр видно
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30.11.2022 12:03 Відповісти
а ще світяться рясно різні готелі і комплекси відпочинку олігархічні, для олігархів !!!
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30.11.2022 12:17 Відповісти
В Одесі два рази на добу ВМИКАЮТЬ житлові масиви, та й то не всім. Якщо у вас лише на 5-6 вимикають, то це вам пощастило. Прорвемся!
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30.11.2022 12:31 Відповісти
А на 2 години через 10, то це який відсоток?
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30.11.2022 12:47 Відповісти
Ахметка продает за границу электричества сколько процентов?
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30.11.2022 13:46 Відповісти
Мало того що ахметка продає то ще й напевно хоче цінник підняти. От підниме і світло зявиться, так само як бензин.
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30.11.2022 16:26 Відповісти
 
 