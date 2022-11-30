Станом на 11:00 30 листопада дефіцит потужності в енергосистемі України складає 27%, - "Укренерго"

Станом на 11:00 30 листопада виробники електроенергії забезпечують 73% споживання електроенергії в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, дефіцит потужності становить 27%. Поступово зростає потужність генерації, що дозволить дещо зменшити дефіцит в енергосистемі.

"До всіх операторів системи розподілу (обленерго) доведені ліміти споживання по кожній області. Перевищення лімітів споживання призводить до необхідності застосування аварійних відключень для уникнення перевантаження мереж та забезпечення балансу в енергосистемі", - йдеться у повідомленні.

Нагадається також, що графіки відключень складають та безпосередньо застосовують обленерго. При цьому обмеження мають застосовуватися рівномірно між споживачами.

"Наголошуємо, що загальний дефіцит в енергосистемі - це наслідок семи хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі країни. Ощадливе використання електроенергії дозволить менше застосовувати обмеження, спрямовані на попередження аварій, а також дасть змогу енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених об’єктів, які ускладнюються з кожною наступною ракетною атакою", - додають в "Укренерго".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Станом на 11:00 29 листопада дефіцит потужності в енергосистемі України складає 30%, - "Укренерго"