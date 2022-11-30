Станом на 11:00 30 листопада дефіцит потужності в енергосистемі України складає 27%, - "Укренерго"
Станом на 11:00 30 листопада виробники електроенергії забезпечують 73% споживання електроенергії в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".
Як зазначається, дефіцит потужності становить 27%. Поступово зростає потужність генерації, що дозволить дещо зменшити дефіцит в енергосистемі.
"До всіх операторів системи розподілу (обленерго) доведені ліміти споживання по кожній області. Перевищення лімітів споживання призводить до необхідності застосування аварійних відключень для уникнення перевантаження мереж та забезпечення балансу в енергосистемі", - йдеться у повідомленні.
Нагадається також, що графіки відключень складають та безпосередньо застосовують обленерго. При цьому обмеження мають застосовуватися рівномірно між споживачами.
"Наголошуємо, що загальний дефіцит в енергосистемі - це наслідок семи хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі країни. Ощадливе використання електроенергії дозволить менше застосовувати обмеження, спрямовані на попередження аварій, а також дасть змогу енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених об’єктів, які ускладнюються з кожною наступною ракетною атакою", - додають в "Укренерго".
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При недостатності енергії в пріоритеті економіка: більшість магазинів будь-якого міста завжди в центрі розташовані. А завод це робочі міста.
Чи Ви хотіли, щоб всі люди сиділи зі світлом по домам, але без можливості піти на роботу заробити сім'ї на хліб?
Звідки ви такі беретесь?
Центри міст та великі заводи 24/7 зі світлом.
Епіцентр взагалі світиться так, що за кілометр видно