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Новини Війна
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РФ та Білорусь повністю ізольовані, навіть ОДКБ відмовляється підтримувати їх у війні проти України, - посол США при ОБСЄ Карпентер

лукашенко,путін

Союзники РФ та Білорусі по військовому блоку ОДКБ відмовляються підтримувати агресію проти України.

Про це повідомив представник США в ОБСЄ Майкл Карпентер, інформує Цензор.НЕТ.

"Ви побачите, що Росія і Білорусь як дві держави-коагресори повністю ізольовані. Це досить видатне досягнення, враховуючи, що всі союзники Росії по ОДКБ, як їх називають, сидять за столом переговорів, але вони відмовляються захищати дії Росії в Україні чи підтримувати її мережу брехні та дезінформації", - сказав він.

Карпентер розповів, що головною темою засідання міністрів ОБСЄ у Лодзі стане війна Росії проти України.

"Я не знаю, хто представлятиме Білорусь, враховуючи смерть міністра закордонних справ Макея лише кілька днів тому, але цілком можливо, що Росія на цій зустрічі буде в повній ізоляції", - додав він.

Також читайте: РФ розгорнула війська в Білорусі, щоб зафіксувати українські сили навколо Києва і запобігти їхньому використанню на півдні та сході, - ISW

Автор: 

Білорусь (7987) ОДКБ (102) росія (66461) Карпентер Майкл (86)


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Владимир Матов
@1964Matov
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23 год
Заметили, что курс российского чмобика постоянно падает? Стартовал с белых жигулей, потом упал до барана, пяти кило мороженного минтая, вязанки дров или ведра угля - в зависимости от региона. Вчера установился на уровне набора полотенец. А какой сегодня курс, кто знает?
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30.11.2022 11:52 Відповісти
Брила льоду
Наступний крок - кулька з "духом родіньі"
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30.11.2022 12:00 Відповісти
Набор кольорових мусорних пакетів
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30.11.2022 12:03 Відповісти
 
 