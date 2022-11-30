РФ та Білорусь повністю ізольовані, навіть ОДКБ відмовляється підтримувати їх у війні проти України, - посол США при ОБСЄ Карпентер

Союзники РФ та Білорусі по військовому блоку ОДКБ відмовляються підтримувати агресію проти України.

Про це повідомив представник США в ОБСЄ Майкл Карпентер, інформує Цензор.НЕТ.

"Ви побачите, що Росія і Білорусь як дві держави-коагресори повністю ізольовані. Це досить видатне досягнення, враховуючи, що всі союзники Росії по ОДКБ, як їх називають, сидять за столом переговорів, але вони відмовляються захищати дії Росії в Україні чи підтримувати її мережу брехні та дезінформації", - сказав він.

Карпентер розповів, що головною темою засідання міністрів ОБСЄ у Лодзі стане війна Росії проти України.

"Я не знаю, хто представлятиме Білорусь, враховуючи смерть міністра закордонних справ Макея лише кілька днів тому, але цілком можливо, що Росія на цій зустрічі буде в повній ізоляції", - додав він.

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