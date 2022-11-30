УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4715 відвідувачів онлайн
Новини
2 031 34

Фон дер Ляєн: Росія заплатить за все. Пропонуємо створити спеціальний суд

ляєн

Європейська комісія пропонує створити спеціальний суд для переслідування злочинів Росії в Україні.

Із такою заявою в середу в Брюсселі виступила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Росія має заплатити за ці жахливі злочини, включно зі злочином агресії проти суверенної держави. У той час, як ми і далі підтримуватимемо Міжнародний кримінальний суд, ми пропонуємо створити спеціальний суд, який підтримує ООН, щоб розслідувати і притягнути до відповідальності за злочин агресії Росії", - заявила вона.

За словами президента ЄК, Брюссель готовий почати працювати з міжнародною спільнотою, щоб здобути якнайширшу міжнародну підтримку цього суду.

Також читайте: Понад 100 тис. українських захисників та 20 тис. цивільних загинули на війні з Росією, - фон дер Ляєн. ВIДЕО

Як повідомляв Цензор.НЕТ, фон дер Ляєн також висловила впевненість, що за заподіяні руйнування Росія має заплатити фінансово. "Збитки, завдані Україні, оцінюються в EUR600 млрд. Росія та її олігархи мають компенсувати Україні руйнування та покрити витрати на відновлення країни. І ми маємо засоби зробити так, щоб Росія заплатила", - констатувала вона.

Автор: 

Єврокомісія (2192) суд (11761) фон дер Ляєн Урсула (807)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
ну откуда ты даун знаешь сидя на диване сколько раненных сколько убитых? кончай бредить боты кацапские
показати весь коментар
30.11.2022 12:00 Відповісти
+4
Вони зараз регулярно скиглять, що нам США не дає танки, лендліз і трампа в президенти. І будуть продовжувати подібне скиглити, доки в пуйла гроші на ботів не закінчаться.
показати весь коментар
30.11.2022 11:45 Відповісти
+3
знайшов кому відповідати! то свінособачій бот
показати весь коментар
30.11.2022 11:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вони зараз регулярно скиглять, що нам США не дає танки, лендліз і трампа в президенти. І будуть продовжувати подібне скиглити, доки в пуйла гроші на ботів не закінчаться.
показати весь коментар
30.11.2022 11:45 Відповісти
знайшов кому відповідати! то свінособачій бот
показати весь коментар
30.11.2022 11:46 Відповісти
Можливо. Будемо спостерігати
показати весь коментар
30.11.2022 11:48 Відповісти
Трамп нормальный мужик. Напомню, что крым и домбас оттяпали при обаме-абизяне, а полномасшабное вторжение началось при зебиле и старине Байдене.
показати весь коментар
30.11.2022 11:54 Відповісти
Такий нормальний мужик, як і пуйло, і лука - теж міцний господарник, і зе - гігант думки. А на ділі популіст і нарцис, який з радістю б навернув свою державу у фашизм задля збереження влади.
показати весь коментар
30.11.2022 11:59 Відповісти
У Трампа просто есть яйца. Он не побоялся узурпировать власть и решил брать Капитолий штурмом. Хоть ничего и не вышло. Зато он попробывал. Проблема Пороха в том, что в такой сложный для страны момент он решил поиграть в демократию. И доигрался. Быдло-скот выбрал себе паяца под стать ибо нарит наш обычный люмпен. А узурпируй власть, используй админ ресурс и посчитай в конце концов голоса "как нада", то не было бы сейчас войны и столько убитых людей. Вот тебе и цена депократии. Так шо республика рулит. Кстати Украина республика
показати весь коментар
30.11.2022 12:02 Відповісти
У пуйла згідно такої логіки теж є яйця. От тільки такий підхід веде до світових війн. Демократія - не ідеальний стрій, але "тоска по сильной руке" від народних мас і приводить до влади відбірних упирів. А потім: "Товарищ Сталин, произошла ужасная ошибка!.."
показати весь коментар
30.11.2022 12:07 Відповісти
Выходит Порошенко все правильно сделал уступив зеленскому? И так этим хохлам и нада? Сами виноваты получается, так, что имеют то, что имеют?
показати весь коментар
30.11.2022 12:09 Відповісти
Якби Порох не пішов в 2019, то пішов би через кілька років. А інфантили б вибрали собі паяца все одно. І все одно була б війна. Зараз українці отримують прививку від обирання промосковських гнид. Не буває безкровно отриманої свободи.
показати весь коментар
30.11.2022 12:12 Відповісти
Когда в стране идет война лидер государства не имеет права играть в демократию. Порох поиграл, зеля играть не будет, разве что членом на рояле, будет дальше вертеть всех на своей обрезаной пипирке и пилить бабки на асфальте
показати весь коментар
30.11.2022 12:14 Відповісти
Згоден, що гра в демократію під час війни, то гибле діло.
показати весь коментар
30.11.2022 12:20 Відповісти
Вы забудьте про Трампа и подумайте, что хорошего сделали для Украины и мира в целом леваки-демократы, начиная со времен Клинтона. Западные т.н. демократы, а также либералы, социалисты, коммунисты и прочий мусор, давным-давно завязаны на кремлядь и кормятся с его руки.
показати весь коментар
30.11.2022 12:38 Відповісти
республиканцы у нас забрали ядерку что и стало предтечей войны или я не прав?
показати весь коментар
30.11.2022 13:40 Відповісти
А якщо б ми не витримали в першi днi кацапськоi агресii то i надалi б були б тiлькi серьйознi занепокоення. Але тепер всiм доведеться повною мiрою оцiнити те що накоiла росiя. А нiмцям першим закортить провести Нюрнберг2 тiлькi тепер над кацапами.
показати весь коментар
30.11.2022 12:06 Відповісти
Здеся, нічого не змінилося. Якийсь незрозумілий суд, який задовольнить оон, яким керує кацапія, в домі, де всі потрібні суди є і вже жеруть кучу бабла, а тепер цей годувати з можливих майбутніх репарацій
показати весь коментар
30.11.2022 12:17 Відповісти
Пропонуємо дер Ляєн трошки за базаром слідкувати. В то вже нарозказувала про втрати України.
показати весь коментар
30.11.2022 11:43 Відповісти
Что вы там можете? Как вы можете заставить их заплатить за уже содеянное, если вы не можете остановить то что будет содеянно ими в будущем или даже прямо сейчас??? Пустословие...
показати весь коментар
30.11.2022 11:46 Відповісти
Очень просто. В условиях санкций, с ограничением экспорта энергоносителей и общей изоляции им захочется вернуться в цивилизацию. А дальше им будет озвучена цена возврата. Главное чтобы все поддерживающие нас сейчас не сдулись.
показати весь коментар
30.11.2022 12:09 Відповісти
''Фантазер, ти меня називала, фантазер''
показати весь коментар
30.11.2022 12:18 Відповісти
приблизно так само як в 1988-91 роках розвалили червону, комуносовкову імперію зла і тюрму народів - сев, варшавській договір, срср !!!
показати весь коментар
30.11.2022 12:40 Відповісти
чего то гонит -100 тысяч убитых ? у нее что крыша поехала? тогда у кацапов что пол миллиона потерь?
показати весь коментар
30.11.2022 11:47 Відповісти
ну откуда ты даун знаешь сидя на диване сколько раненных сколько убитых? кончай бредить боты кацапские
показати весь коментар
30.11.2022 12:00 Відповісти
Мабуть мала на увазі втрати.А там і загибелі і поранені і полонені і безвісти зниклих.
показати весь коментар
30.11.2022 12:23 Відповісти
нет она сказала убитых - спистела или ей такую херню спецом написали
показати весь коментар
30.11.2022 12:30 Відповісти
уже опровергли
показати весь коментар
30.11.2022 13:41 Відповісти
кто опроверг - Урсула?
показати весь коментар
02.12.2022 19:30 Відповісти
да
показати весь коментар
02.12.2022 23:48 Відповісти
Гарматне м"ясо то кремлівська військова стратегія а не українська. Про 100 тис. не вірю.
показати весь коментар
30.11.2022 11:57 Відповісти
правильно
показати весь коментар
30.11.2022 12:22 Відповісти
Уже все кацапские паблики на гавно исходят за наши "100к" потерь.
показати весь коментар
30.11.2022 12:25 Відповісти
....та єсть таке....одначе, вони і за хімер бзділи, шо вже по другому колу разбамбілі
показати весь коментар
30.11.2022 13:29 Відповісти
А чому тільки кацапстан - так не піде . Нехай всі хто заробляв і допомагав кацапам платять.
показати весь коментар
30.11.2022 13:37 Відповісти
 
 