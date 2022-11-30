Фон дер Ляєн: Росія заплатить за все. Пропонуємо створити спеціальний суд
Європейська комісія пропонує створити спеціальний суд для переслідування злочинів Росії в Україні.
Із такою заявою в середу в Брюсселі виступила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Росія має заплатити за ці жахливі злочини, включно зі злочином агресії проти суверенної держави. У той час, як ми і далі підтримуватимемо Міжнародний кримінальний суд, ми пропонуємо створити спеціальний суд, який підтримує ООН, щоб розслідувати і притягнути до відповідальності за злочин агресії Росії", - заявила вона.
За словами президента ЄК, Брюссель готовий почати працювати з міжнародною спільнотою, щоб здобути якнайширшу міжнародну підтримку цього суду.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, фон дер Ляєн також висловила впевненість, що за заподіяні руйнування Росія має заплатити фінансово. "Збитки, завдані Україні, оцінюються в EUR600 млрд. Росія та її олігархи мають компенсувати Україні руйнування та покрити витрати на відновлення країни. І ми маємо засоби зробити так, щоб Росія заплатила", - констатувала вона.
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