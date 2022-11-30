Росіяни вирішили передислокувати лікарню з окупованих Полог на Запоріжжі до Маріуполя, - Федоров

Російські загарбники на тимчасово окупованій території Запорізької області передислоковують лікарню.

Про це повідомив мер окупованого Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Рашисти вирішили передислокувати лікарню з тимчасово окупованих Полог до Маріуполя. Жителі повідомляють, що з місцевої лікарні вивозять все, що уціліло", - йдеться в повідомленні.

За його словами, поблизу Полог чути автоматні та кулеметні черги.

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