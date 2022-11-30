Росіяни вирішили передислокувати лікарню з окупованих Полог на Запоріжжі до Маріуполя, - Федоров
Російські загарбники на тимчасово окупованій території Запорізької області передислоковують лікарню.
Про це повідомив мер окупованого Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Рашисти вирішили передислокувати лікарню з тимчасово окупованих Полог до Маріуполя. Жителі повідомляють, що з місцевої лікарні вивозять все, що уціліло", - йдеться в повідомленні.
За його словами, поблизу Полог чути автоматні та кулеметні черги.
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Михайло Дончик
показати весь коментар30.11.2022 11:56 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Berrimor Cute
показати весь коментар30.11.2022 13:27 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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