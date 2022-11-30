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Новини Війна
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Росіяни вирішили передислокувати лікарню з окупованих Полог на Запоріжжі до Маріуполя, - Федоров

пологи

Російські загарбники на тимчасово окупованій території Запорізької області передислоковують лікарню.

Про це повідомив мер окупованого Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Рашисти вирішили передислокувати лікарню з тимчасово окупованих Полог до Маріуполя. Жителі повідомляють, що з місцевої лікарні вивозять все, що уціліло", - йдеться в повідомленні.

За його словами, поблизу Полог чути автоматні та кулеметні черги.

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Росіяни вирішили передислокувати лікарню з окупованих Полог на Запоріжжі до Маріуполя, - Федоров 01

Автор: 

Маріуполь (3254) Запорізька область (3782) Федоров Іван (652)


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Черговий "жест доброй воли" ????
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30.11.2022 11:56 Відповісти
Підготування тільки.
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30.11.2022 13:27 Відповісти
 
 