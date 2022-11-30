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Новини
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Сина колишнього голови російської залізниці Якуніна судять в Норвегії за те, що запустив дрон

андрій,якунін

У Норвегії почався суд над сином соратника президента Росії Володимира Путіна Андрієм Якуніним. Його звинувачують у запуску дронів над островом Шпіцберген.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на АР.

Якуніна-молодшого звинувачують у порушенні закону, який забороняє росіянам керувати безпілотниками на території Норвегії.

На початку судового процесу він заперечував будь-які звинувачення. Зараз Якунін залишається під вартою.

Андрій Якунін, який має російський і британський паспорти, був заарештований у Гаммерфесті, в арктичній Норвегії, 17 жовтня після того, як він проплив навколо арктичного архіпелагу Шпіцберген і вздовж узбережжя Норвегії. Архіпелаг розташований більш ніж за 800 кілометрів на північ від материка Норвегії.

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Під час перевірки на його човні поліція вилучила дрони та електронні пристрої. За словами адвоката підзахисного Джона Крістіана Елдена, 47-річний Якунін знімав за допомогою дрону альпіністів та плавання повз льодовики під вітрилом. Адвокат також зазначив, що Якунін повинен вважатися громадянином Великої Британії, а не Росії.

Якунін є сином колишнього очільника РЖД Володимира Якуніна, близького соратника Путіна. Якунін старший був включений до списку санкцій США російських чиновників і бізнесменів після анексії Криму 2014 року.

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У Норвегії останнім часом повідомлялося про численні виявлення безпілотників поблизу морських нафтогазових платформ. Кілька громадян Росії раніше вже були затримані за польоти безпілотників.

Норвегія заборонила росіянам і російським організаціям керувати безпілотниками та іншими літальними апаратами над своєю територією після повномасштабного вторгнення РФ до України. Порушення цієї заборони карається позбавленням волі на строк до трьох років, а за несанкціоновану фотозйомку - на один рік.

Автор: 

Норвегія (797) росія (66461) суд (11761) дрони (5012)


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Кацапські свині не можуть усюди не срати-бо вони свині і це їхня сутність...
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30.11.2022 12:15 Відповісти
покарання потрібно відбувати на Шпіцбергені в одніх лаптях, надєюсь?
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30.11.2022 12:16 Відповісти
Всі кацапи - вороги.
Не пускайте їх у Європу. Виганяйте наволоч.
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30.11.2022 12:18 Відповісти
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30.11.2022 12:20 Відповісти
А тепер скажіть як він отримав громадянство Великої Британії? Мабуть за інвестиції? А грощі звідки?
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30.11.2022 12:31 Відповісти
Думаю так: ніхто безпідставно ТАМ не арештовує, значить є про що спитати в нього. (а то прогулка туда-сюда, та нє хлопче, якби було так, ніхто б не арештовував, так що тут без іллюзій), крім цього - як пити дати - піде на співпрацю зі слідством 100 відс., бо так вигідніше, ну і в апофеозі - штраф, або термін з конфіск. Інакше б - просто штраф(адмінка).так що будем пасматрєть
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30.11.2022 13:13 Відповісти
 
 