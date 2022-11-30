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Прослуховування російської музики - гроші в бюджет РФ, які йтимуть на вбивство українців, - міністр Федоров

музика

Мінцифри закликає українців не прослуховувати російську музику на стрімінгових сервісах.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Чи знали ви, що російські виконавці в трендах України на стрімінгових сервісах — це не тільки культурна окупація, а ще й нові танки та ракети для ворогів?  Наприклад, ви прослуховуєте трек умовного російського гурту на Apple Music, Spotify або Youtube Music. Гурт отримує гроші за монетизацію, а потім сплачує податки до бюджету рф", - йдеться в повідомленні.

За словами Федорова, левова частка російського бюджету йде на вбивство українців та обстріли українських міст.

"Тому кожен завантажений чи куплений альбом музиканта з росії — це зброя для армії окупантів. Але це можна виправити. Перевірити свій Spotify, Apple Music, Youtube Music та видалити звідти всі російські треки. Ну і не забувайте підтримувати класних українських виконавців", - підсумував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Співпраця українських артистів із російськими неприпустима під час війни, - Мінкульт

Автор: 

Apple (677) YouTube (239) музика (499) росія (66461) артисти (216) Spotify (25) Федоров Михайло (893)


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Топ коментарі
+13
Що там слухати? Руський реп? Шансон? Або підробки під європейський/американський стиль? Чи "Хор казаков Кубанских"? Вже років так п'ятнадцять взагалі не слухаю нічого російського, тому що програє за якістю західному. А тепер починає програвати і українському.
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30.11.2022 12:27 Відповісти
+8
Все російськомовне ліпить кулі та ракети.
Так що кидайте звичку гаваріть і думать па русскі.
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30.11.2022 12:36 Відповісти
+8
А разве просмотр квартала95 не ведет к тем же результатам? Точнее, не привел...
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30.11.2022 12:42 Відповісти
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не забувайте підтримувати класних українських виконавців", - підсумував він. Джерело:
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30.11.2022 12:22 Відповісти
https://youtu.be/tAy3vB2xCSo?list=OLAK5uy_k_49vEzL1wZYTRUk5CbnQhvwEgAIY_0hE Two Colors
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30.11.2022 13:30 Відповісти
https://youtu.be/giW60ztqNlo Черемшина - голос Квітки Цісик & Ніна Матвієнко & Оксана Муха
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30.11.2022 13:35 Відповісти
Сопрано Квiтки Цiсик на протяжении ряда лет было визитной карточкой рекламы фирмы "ФОРД". Как видим , американцы порожняк не гонят.
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30.11.2022 13:43 Відповісти
Хай здраве буде піратство , нікому нічого не дам
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30.11.2022 12:23 Відповісти
ні звичайно !!! українці на цих сервісах мають слухати українську музику, українських блогерів, дивитися українське та дибльоване українською західне кіно, тощо ...
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30.11.2022 12:27 Відповісти
так і є !!! по ма єму ще У. Черчіль в період 2Світової казав "війну виграє вчитель початкових класів та парохіяльний священик" ... а нашим зебубочкам 2.5 роки було "какая разніца" ...
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30.11.2022 12:24 Відповісти
Що там слухати? Руський реп? Шансон? Або підробки під європейський/американський стиль? Чи "Хор казаков Кубанских"? Вже років так п'ятнадцять взагалі не слухаю нічого російського, тому що програє за якістю західному. А тепер починає програвати і українському.
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30.11.2022 12:27 Відповісти
Навіть більше. Сама русня свою музику не дуже ********, віддає перевагу західній. Коли влітку були "прильоти" по Криму, працювало їхнє ППО, це знімали на телефони. Звернув увагу на музику, яка лунала на задньому фоні. Суцільні західні виконавці і мелодії, ніякого кіркорова, пугачьовой, моргенштерна.
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30.11.2022 12:48 Відповісти
Макаревич? Нє? А Марув, Лорак, Білик? Конкретніше треба бути
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30.11.2022 12:28 Відповісти
А Макаревич не платить податки до бюбжету підоросії? Нє?
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30.11.2022 12:46 Відповісти
А платить? Бо понад рік в Ізраїлі живе
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30.11.2022 13:06 Відповісти
Не слухав кацапське лайно, не слухаю і не буду слухати.
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30.11.2022 12:29 Відповісти
Там хіба музика? Я думав какофонія. Філіпка кіркоров не дасть збрехати.
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30.11.2022 12:33 Відповісти
А как можно вообще этот болотный вой слушать?
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30.11.2022 12:35 Відповісти
Все російськомовне ліпить кулі та ракети.
Так що кидайте звичку гаваріть і думать па русскі.
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30.11.2022 12:36 Відповісти
Bine, vorbesc romana, da cine o sa mai înțeleagă? Fiindcă câteodată as vrea sa vorbesc aici cu oamenii pe цензор. Engleza nu prea știu. Cum sa procedez in așa caz? Шутка, конечно. Тут многие вынуждены говорить по русски, не будучи украинцами)
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30.11.2022 12:41 Відповісти
Є Гугл-перекладач. Вчись.
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30.11.2022 12:43 Відповісти
Гугл переводчик - это издевательство над любым языком)
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30.11.2022 12:44 Відповісти
Есть "ватники", а есть "вишиватники". Корчать из себя патриотов, сидя на диване. Хотя на "нуле" полно русскоговорящих и там такие вопроси вообще не поднимают
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30.11.2022 13:09 Відповісти
Виліз пропагандист русскава міра. На "нуле"...я недавно одного русскагаварящєва сантехніка бачив...ти русскій?
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30.11.2022 13:46 Відповісти
А ви на нулі ? Не здатні опанувати нормальну мову ? Все тримаєтесь за кацапськую ?
Жодної самоповаги не маєте.
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30.11.2022 13:51 Відповісти
Потім такі гниди про славянскає братства починають розповідати...вже був величезний плакат на ялинці на Майдані 2014 - "Любим русских - ненавидим путина".
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30.11.2022 14:05 Відповісти
...нє буду гаваріть па украінскі чьтоби єво нє кавєркать...па русскі вони кавєркать чогось не бояться.
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30.11.2022 14:09 Відповісти
Да только тут я десятки раз читал укоры, что кто-то использует переводчика или пишет с ошибками. Я не украинец, мне неоткуда знать украинский. Но это не мешает мне быть на стороне Украины. Daca mă înțelegeți in romana, chiar cu plăcere mă refuz de limba porcească.
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30.11.2022 14:25 Відповісти
Звідки русскій язик знаєш?
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30.11.2022 16:05 Відповісти
А была в сэсэре у кого-то возможность не знать русский язык?) Особенно у неславянских республик?
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30.11.2022 17:00 Відповісти
Аллергия на кацапскую музыку. Какое-то органическое отторжение, до тошноты
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30.11.2022 12:36 Відповісти
А "Ласковый май", "Мираж", "Сектор газа", "Кино" и т.п. другое кому в бюджет идет???
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30.11.2022 12:40 Відповісти
В бюджет підорашки звичайно, бо їх туди сплачують расєянські правовласники музики яку ви вказали вище
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30.11.2022 12:53 Відповісти
Да ладно! Не поверю!
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30.11.2022 13:06 Відповісти
Егор Летов
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30.11.2022 13:10 Відповісти
Блин, такие тонкости знать - быть конченой окацапленой ватой.
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30.11.2022 13:52 Відповісти
А разве просмотр квартала95 не ведет к тем же результатам? Точнее, не привел...
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30.11.2022 12:42 Відповісти
Транзит корисних копалин росіян Україною держзрада.
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30.11.2022 12:44 Відповісти
Правильно. нужно слушать только такое.
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30.11.2022 12:46 Відповісти
Коли в українській пісні половину слів неможливо розібрати, то це можна робити лише свідомо. Думаєте випадково пісні Петриненка зникли з ефіру?
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30.11.2022 12:51 Відповісти
Ну коли я малим попав на концерт Братів Гадюкіних я теж половину слів не міг розібрати. А чому ви не можете розібрати хз.
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30.11.2022 13:24 Відповісти
А у російських піснях теж половину слів не міг розібрати? Гадюкіних зараз теж не чутно...
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30.11.2022 13:52 Відповісти
Ну в Гадюкіних не те що не міг розібратися - тут дещо інше ( тексти їх памятаєте ), а що до того що не можна розібрати слова - це наприклад манера виконання, змінення слів і подібне. Ось вам приклад - вам скажуть "візьми пушку і піди в склеп принеси те про що тобі матолку вчора казали " ви зрозумієте що від вас хочуть чи ні?
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30.11.2022 14:09 Відповісти
Це інше - це діалект, а я кажу за розбірливість мови. Деукраїнізація-русифікація через аудіо простір триває.
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30.11.2022 16:16 Відповісти
Апять пасягатєльства на культуру! Да скока ж можна-та?!Какая пьянка без "Сєдой ночи" ?! Паєздка бєз "владімірскаго централа"?! Ну ладна Пушкин-то, но Круг Міхаіл?! Стас , Стасичка Михайл
ав ? Ви чьо? Так прасті Госпаді , до моцартов каких-та буржуазних дакатимса.
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30.11.2022 13:10 Відповісти
а блаЗЄнський, що після 2019р. повернув до України концерти кацапні, про це знає?
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30.11.2022 13:15 Відповісти
А пам'ятаєте, як він особисто давав дозвіл кіркорову ?
Це ж його дрючбан.
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30.11.2022 13:53 Відповісти
яке їхало, таке й здибало
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30.11.2022 14:10 Відповісти
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30.11.2022 14:11 Відповісти
бляха, та ти шо, Фєдоров!?? персонально у мене немає жодного вподобання щодо москальської музики, але використання софту та компаній-розробників софту з раші у "Дії" - то, типу, нормально ?? а от музика кацапська - то відразу злочин?? курва, розберись спочатку на своєму полі діяльності з проколами та факапами, а потім вже тринди замість міністра культури, довбень ! )
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30.11.2022 14:06 Відповісти
краще потоками бОбла від секти рпц в Україні на рашку займіться, шарчують шарікових
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30.11.2022 18:05 Відповісти
 
 