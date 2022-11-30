У реєстрі держзрадників вже 1 тис. осіб, найбільше серед них політиків, суддів та правоохоронців, - ЧЕСНО. ІНФОГРАФІКА

У Реєстрі державних зрадників Руху ЧЕСНО вже 1000 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ЧЕСНО.

Зазначається, що з-поміж зрадників найбільше політиків - 467. Майже половина з них - представники "Партії регіонів".

Другою за чисельністю є категорія суддів. У Реєстрі зібрана інформація про суддів, які пішли на співпрацю з окупантами з 2014 року, і ті, хто шкодить суверенітету і територіальній цілісності держави під час повномасштабного наступу Росії на Україну.

На третьому за кількістю місці - правоохоронці (160). Проте, за даними ЧЕСНО, насправді їх суттєво більше. Наразі багато справ по правоохоронцях залишаються закритими.

"Медійників в Реєстрі - 99 осіб. До цієї категорії увійшли журналісти проросійських каналів, редактори газет, проросійські блогери та псевдо політологи", - йдеться в повідомленні.

Також враховуючи суспільний запит на притягнення до відповідальності служителів церков, які стали осередками "русского мира", Рух ЧЕСНО додав до Реєстру категорію "священники". Наразі їх 7.

Нагадаємо, раніше рух ЧЕСНО створив Реєстр держзрадників задля того, щоб політики, медійники, судді та правоохоронці, які загрожують державному суверенітету, територіальній цілісності та інформаційній безпеці України, були притягнуті до відповідальності.

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