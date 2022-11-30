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У реєстрі держзрадників вже 1 тис. осіб, найбільше серед них політиків, суддів та правоохоронців, - ЧЕСНО. ІНФОГРАФІКА

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У Реєстрі державних зрадників Руху ЧЕСНО вже 1000 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ЧЕСНО.

Зазначається, що з-поміж зрадників найбільше політиків - 467. Майже половина з них - представники "Партії регіонів".

Другою за чисельністю є категорія суддів. У Реєстрі зібрана інформація про суддів, які пішли на співпрацю з окупантами з 2014 року, і ті, хто шкодить суверенітету і територіальній цілісності держави під час повномасштабного наступу Росії на Україну.

На третьому за кількістю місці - правоохоронці (160). Проте, за даними ЧЕСНО, насправді їх суттєво більше. Наразі багато справ по правоохоронцях залишаються закритими.

"Медійників в Реєстрі - 99 осіб. До цієї категорії увійшли журналісти проросійських каналів, редактори газет, проросійські блогери та псевдо політологи", - йдеться в повідомленні.

Також враховуючи суспільний запит на притягнення до відповідальності служителів церков, які стали осередками "русского мира", Рух ЧЕСНО додав до Реєстру категорію "священники". Наразі їх 7.

У реєстрі держзрадників вже 1 тис. осіб, найбільше серед них політиків, суддів та правоохоронців, - ЧЕСНО 01

Нагадаємо, раніше рух ЧЕСНО створив Реєстр держзрадників задля того, щоб політики, медійники, судді та правоохоронці, які загрожують державному суверенітету, територіальній цілісності та інформаційній безпеці України, були притягнуті до відповідальності.

Також читайте: Понад 4500 справ за фактом держзради та колаборантства відкрила прокуратура з початку 2022 року. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

реєстр (861) державна зрада (1728) ЧЕСНО (111)


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Топ коментарі
+10
а зкелених наркоманів скільки ???
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30.11.2022 12:41 Відповісти
+8
а що правоохоронці? й досі працюють в органах? тому інфа закрита? хоча судді теж, мабуть, працюють і на ворога і на державу..., це дуже зручно...
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30.11.2022 12:47 Відповісти
+5
Не повірю, що зрадників-поліціянтів менше, ніж суддів. Якийсь маніпулятивний вкид.
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30.11.2022 12:47 Відповісти
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а зкелених наркоманів скільки ???
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30.11.2022 12:41 Відповісти
...неначасі! (с)
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30.11.2022 13:10 Відповісти
Не повірю, що зрадників-поліціянтів менше, ніж суддів. Якийсь маніпулятивний вкид.
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30.11.2022 12:47 Відповісти
Ні. До т.зв. "суддівського корпусу" могли потрапити лише найцинічніші виродки. Вхід туди був через величезні хабарі, які потім поверталися продажем суддівських ухвал. А до поліції міг потрапити будь хто.
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30.11.2022 13:13 Відповісти
Не вірю, бо знаю хлопця, який став суддею. Він сирота, з села ,батьків не має. Впевнена, що ніяких хабарів за посаду не платив.
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30.11.2022 13:47 Відповісти
а що правоохоронці? й досі працюють в органах? тому інфа закрита? хоча судді теж, мабуть, працюють і на ворога і на державу..., це дуже зручно...
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30.11.2022 12:47 Відповісти
а на "д" там є один Андрєй?
Упс, Єрмак же на "є"...
Якщо вже на "д", то Демченко треба подивитись...
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30.11.2022 12:47 Відповісти
А когда ублюдок Аваков будет арестован ?
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30.11.2022 12:48 Відповісти
цей аваком звичайно, як каже Стерненко, "чорт" , але до чого тут він поки не розумію ...
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30.11.2022 12:52 Відповісти
Ще потрібно і єскорт мацковських попів рахувати

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30.11.2022 12:50 Відповісти
и всем им будет положена компенсация после победы
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30.11.2022 12:50 Відповісти
Я думал, что предатели в первую очередь это дворники, уборщицы в поликлинике, слесаря сантехники, нянечка в детском садике,. Ну чтобы политики, мусора и судьи, в голове не укладывается, быть такого не может!!
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30.11.2022 14:00 Відповісти
Це якийсь наклеп, бо "партія регіонів" сьогодні наймудріша сила, яка рулить офісом Президента і допомагає в прийнятті рішень у Верховній Раді і Уряді. Назву декілька осіб в офісі, які керують всією судовою і правоохоронною діяльністю, а точніше країною - єлдак, татаров, демченко, смірнов. Це типові антимайданівці і виходці із "партії регіонів", то ви думаєтье вони перевиховались? Ні, сьогодні вони по-тихому зливать всі майданні справи, бо там вони знищували майдан, там їх брудні руки і допомагають таким як портнова, янукович старший і менший і звичайно "патріоту" Бені і московській церкві УПЦ МП.
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30.11.2022 14:08 Відповісти
Двор нику и няничке нечего особенно терять
А вот остальным - считали что ''братья ''' пришли навсегда
Вы возьмите любого политика и пос читайте во скольких партиях он состоял
Это ещё Ленин называл просто и понятно --политическая проституция
/за деньги готовы на все/
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30.11.2022 15:21 Відповісти
Почему-то я не удивлён... Прям "цвет нации"... Политики, судьи, менты, таможенников ещё не хватает в этом списке...
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30.11.2022 17:25 Відповісти
 
 