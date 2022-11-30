УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4716 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 085 8

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 9 кораблів РФ. Серед них - один ракетоносій. ІНФОГРАФІКА

ракетоносій

Станом на 30 листопада в акваторії Чорного Моря залишаються 9 російських кораблів, серед яких один носій ракет "Калібр".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал ВМС ЗСУ.

Станом на 30 листопада:

  • у Чорному морі залишаються 9 російських кораблів, серед яких один носій ракет "Калібр". Загальний залп - 8 ракет;
  • в Азовському морі перебуває один російський військовий корабель;
  • У Середземному морі зафіксовано 9 військових кораблів РФ, серед яких 5 – ракетоносії із загальним залпом на 76 ракет.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Чорному морі до 12 російських кораблів, серед них - ракетоносій, - Братчук

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 9 кораблів РФ. Серед них - один ракетоносій 01

Автор: 

Азовське море (1619) корабель (1618) Чорноморський флот рф (626) Чорне море (1679) Середземне море (102)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Когда уже следующее театральное представление с морскими дронами? Вместо ёлочек...
показати весь коментар
30.11.2022 12:48 Відповісти
Спитай у тих, хто на це гроші збирав, а сам на "експлуатацію доріг" півтори мільярди тільки у Дніпропетровській області вклав!!!
показати весь коментар
30.11.2022 14:42 Відповісти
це багато, там їх зовсім не повинно бути...
показати весь коментар
30.11.2022 12:48 Відповісти
Там це ДЕ?! Рашистських вояк НЕ ПОВИННО бути жодного в Україні виходячи з норм міжнародного права та звичайної логіки цивілізованої людини, а вони є! Будь яка людина не повинна спричиняти злочинів, але злочинність є! А все внаслідок того, що відповідальність у світі, і Україні у т.ч., не настає безповоротно. То треба усім щось робити, та не заплющувати очі на злочини інших, та не творити їх сами, безповоротно караючи злочинців, як чужих, так і своїх, та не йти на поводу у популістів, які обіцяють одне, а роблять протилежне вереща про чийсь "приговор" та шукаючи "миру" у очах злочинця, включаючи мозок!!!
показати весь коментар
30.11.2022 14:40 Відповісти
Було 0 - стало 8.
показати весь коментар
30.11.2022 13:42 Відповісти
Скоро будет 7. Руст заводит свою Сесну.
показати весь коментар
30.11.2022 14:15 Відповісти
Вчера СМИ ляпнули, что к этому кораблю который МОЖЕТ нести 8 ракет присоединился такой же, не озвучивая названия кораблей, сегодня опять один. То ли поменялись, то ли не было никакого второго, не сообщают. Честно говоря подустал от вбросов непроверенной информации, что провоцирует недоверие к тому, что читаешь в изданиях. Все спешат быть первыми не удосужившись проверять информацию, лишь бы была она "погорячее"!!!
показати весь коментар
30.11.2022 14:30 Відповісти
Почему бы не долбануть по ракетоносителю?? В профилактических целях.
показати весь коментар
30.11.2022 19:36 Відповісти
 
 