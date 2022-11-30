У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 9 кораблів РФ. Серед них - один ракетоносій. ІНФОГРАФІКА

Станом на 30 листопада в акваторії Чорного Моря залишаються 9 російських кораблів, серед яких один носій ракет "Калібр".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал ВМС ЗСУ.

Станом на 30 листопада:

у Чорному морі залишаються 9 російських кораблів, серед яких один носій ракет "Калібр". Загальний залп - 8 ракет;

в Азовському морі перебуває один російський військовий корабель;

У Середземному морі зафіксовано 9 військових кораблів РФ, серед яких 5 – ракетоносії із загальним залпом на 76 ракет.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Чорному морі до 12 російських кораблів, серед них - ракетоносій, - Братчук