Розблокування портів для експорту металу могло б давати Україні близько 16 млрд грн щомісяця, - дослідження
Від початку війни українські морські порти закриті через військову загрозу з боку Чорноморського флоту Російської Федерації. Зараз в Україні продовжують працювати лише дунайські порти, але ці порти мають відносно невеликі потужності і не можуть вирішити існуючі логістичні проблеми. Тим часом щомісяця Україна втрачає понад 420 мільйонів доларів, які могла б отримати на експорті металопродукції.
Про це йдеться у новому дослідженні ГМК Центру, передає Цензор.НЕТ.
"Блокада морських портів призводить до значних втрат експорту в металургії України. Згідно з останнім дослідженням GMK Center, щомісячна сума таких збитків сягає $420 млн. Кожного місяця Україна не може виробляти та експортувати 1,3 млн т залізної руди, 151 тис. т чавуну, 192 тис. т напівфабрикатів та 218 тис. т готової металопродукції", - пишуть автори дослідження.
В ГМК Центрі пояснюють: українські експортери з металургійної галузі були змушені перенаправити вантажопотоки до морських портів ЄС, зокрема до Румунії, Болгарії, Польщі, Хорватії, Німеччини. В результаті середня відстань до порту відправки для українських експортерів збільшилась у п’ять разів, а вартість доставки до порту призначення виросла в середньому у 3-4 рази.
"У морських портах ЄС немає вільних потужностей для обробки всіх українських вантажів, тож залізничні вагони стоять у чергах на кордонах України з ЄС. Навіть під час війни 60% металургійної продукції з України доставляється кінцевим споживачам морським транспортом. Тому зростання виробництва та завантаження українських металургійних підприємств, перезапуск потужностей, що простоюють, зростання експорту можливі тільки за умови розблокування українських чорноморських портів", - резюмують автори.
Як відомо, наразі ГМК сектор України переживає найважчу кризу з часів незалежності. У січні-вересні 2022 року металурги продали за кордон всього 5,2 млн т сталевої продукції: експорт металургійної сировини за 9 місяців 2022-го впав на 58,9%, прокату – на 66,1%, а напівфабрикатів – на 68,9% р./р. Експорт залізної руди за рік впав на 71%.
Раніше президент ОП "Укрметалургпром" заявив, що у довоєнні часи на зовнішні ринки ми відправляли 80% продукції, близько 70% експорту йшло через морські порти, і без розблокування цього транспортного коридору повноцінне відновлення металургійної галузі неможливе.
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70-80% виробленої металопродукції до великої війни йшло на експорт.
В нас навіть немає стільки машинобудівних підприємств, щоб "засвоїти" ці обсяги.
Плюс - чиста валютна виручка за експорт, збереження робочих місці в металургії.
Проблема в тому, що "дітям Африки" не потрібні знаряддя виробництва - заступи, сапки, граблі. Їм відразу подавай готове продовольство.
А головні наші конкуренти по експорту металопродукції - Китай, Індія, Бразилія, Японія, Півд.Корея, та ж сама рашка, зараз радіють, бо витисняють нас з глобального ринку.
А з будь-якого ринку дуже просто піти, але дуже важко повернутись.
Що пропонуєш? Землю - селянам, фабрики - робочим, воду - матросам?
Думаю на будівництво бункерів та інших фортифікаційних споруд ми гроші не тільки знайдемо, а нам їх навіть виділять з майбутніх репарацій.