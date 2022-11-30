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Новини Війна
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Розблокування портів для експорту металу могло б давати Україні близько 16 млрд грн щомісяця, - дослідження

метал

Від початку війни українські морські порти закриті через військову загрозу з боку Чорноморського флоту Російської Федерації. Зараз в Україні продовжують працювати лише дунайські порти, але ці порти мають відносно невеликі потужності і не можуть вирішити існуючі логістичні проблеми. Тим часом щомісяця Україна втрачає понад 420 мільйонів доларів, які могла б отримати на експорті металопродукції.

Про це йдеться у новому дослідженні ГМК Центру, передає Цензор.НЕТ.

"Блокада морських портів призводить до значних втрат експорту в металургії України. Згідно з останнім дослідженням GMK Center, щомісячна сума таких збитків сягає $420 млн. Кожного місяця Україна не може виробляти та експортувати 1,3 млн т залізної руди, 151 тис. т чавуну, 192 тис. т напівфабрикатів та 218 тис. т готової металопродукції", - пишуть автори дослідження.

В ГМК Центрі пояснюють: українські експортери з металургійної галузі були змушені перенаправити вантажопотоки до морських портів ЄС, зокрема до Румунії, Болгарії, Польщі, Хорватії, Німеччини. В результаті середня відстань до порту відправки для українських експортерів збільшилась у п’ять разів, а вартість доставки до порту призначення виросла в середньому у 3-4 рази.

"У морських портах ЄС немає вільних потужностей для обробки всіх українських вантажів, тож залізничні вагони стоять у чергах на кордонах України з ЄС. Навіть під час війни 60% металургійної продукції з України доставляється кінцевим споживачам морським транспортом. Тому зростання виробництва та завантаження українських металургійних підприємств, перезапуск потужностей, що простоюють, зростання експорту можливі тільки за умови розблокування українських чорноморських портів", - резюмують автори.

Як відомо, наразі ГМК сектор України переживає найважчу кризу з часів незалежності. У січні-вересні 2022 року металурги продали за кордон всього 5,2 млн т сталевої продукції: експорт металургійної сировини за 9 місяців 2022-го впав на 58,9%, прокату – на 66,1%, а напівфабрикатів – на 68,9% р./р. Експорт залізної руди за рік впав на 71%.

Раніше президент ОП "Укрметалургпром" заявив, що у довоєнні часи на зовнішні ринки ми відправляли 80% продукції, близько 70% експорту йшло через морські порти, і без розблокування цього транспортного коридору повноцінне відновлення металургійної галузі неможливе.

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Автор: 

порт (2062) експорт (4547) метал (580)


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Топ коментарі
+6
А диды тоже экспортировали металл, когда весь совок работал на оборонку? В стране война, а они продовольство и металл вывозят. Ждем когда начнут черноземы вывзоить. страна не пуганых зебилов...
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30.11.2022 12:58 Відповісти
+6
Розїбати кацапьский черноморський флот - зняло б питання експорту та імпорту через чорне море взагалі.
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30.11.2022 13:02 Відповісти
+4
Дало б 1,5 млрд не Україні, а конкретному Фірташу, Пінчуку, Ахметову, і т.д.
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30.11.2022 13:14 Відповісти
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А диды тоже экспортировали металл, когда весь совок работал на оборонку? В стране война, а они продовольство и металл вывозят. Ждем когда начнут черноземы вывзоить. страна не пуганых зебилов...
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30.11.2022 12:58 Відповісти
Тих обсягів металопродукції, які виробляє Україна, вистачить і для оборонки, і для експорту. Ми були на 12-13 місці в Світі по обсягах виробництва.
70-80% виробленої металопродукції до великої війни йшло на експорт.
В нас навіть немає стільки машинобудівних підприємств, щоб "засвоїти" ці обсяги.
Плюс - чиста валютна виручка за експорт, збереження робочих місці в металургії.

Проблема в тому, що "дітям Африки" не потрібні знаряддя виробництва - заступи, сапки, граблі. Їм відразу подавай готове продовольство.
А головні наші конкуренти по експорту металопродукції - Китай, Індія, Бразилія, Японія, Півд.Корея, та ж сама рашка, зараз радіють, бо витисняють нас з глобального ринку.
А з будь-якого ринку дуже просто піти, але дуже важко повернутись.
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30.11.2022 13:25 Відповісти
тут ключове слово "були" !!! У Маріуполі меткомбінати розбомлені, Запоріжжя під обстрілами ...
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30.11.2022 13:47 Відповісти
Є дуже великий надлишок як металопрокату так і зерна, що з ним робити?
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30.11.2022 13:28 Відповісти
Розїбати кацапьский черноморський флот - зняло б питання експорту та імпорту через чорне море взагалі.
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30.11.2022 13:02 Відповісти
Дало б 1,5 млрд не Україні, а конкретному Фірташу, Пінчуку, Ахметову, і т.д.
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30.11.2022 13:14 Відповісти
В демократичних странах з ринковою економією завжди так. Державні монополії у промисловості - це КНДР, Куба, частково Іран та КНР.
Що пропонуєш? Землю - селянам, фабрики - робочим, воду - матросам?
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30.11.2022 13:29 Відповісти
Я пропоную без договорняків із свинособаками.
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30.11.2022 14:20 Відповісти
Ці підрахуї забули підрахуювати скільки коштуватиме Україні це негайне розблокування портів (тобто знищення кацапського флоту та авіації в Криму)
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30.11.2022 13:46 Відповісти
Підрахуї бажають капітулювати перед Путлером, а потім торговати металом.
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30.11.2022 15:54 Відповісти
Для повноти картини наведіть цифри, скільки дасть росії розблокування їх імпорту. Тому що це принципова умова русні.
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30.11.2022 13:14 Відповісти
Плюс к снятию санкций с русни на торговлю металлом ,русня еще требует снятие всех санкций на свои удобрения. Украина ( Ахметов Пинчук) заработают доллар , а русня сотню.
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30.11.2022 14:42 Відповісти
так это еще и большая экологическая угроза. Ведь если попадут не дай Господь в амиакопровод, грязная бомба обеспечена
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04.12.2022 16:02 Відповісти
Ахмєтов звонив.тільки но вчора згадував про нього
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30.11.2022 13:38 Відповісти
о...точно...
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30.11.2022 13:40 Відповісти
Генетичні торгаші. І маму рідну також.
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30.11.2022 15:12 Відповісти
Та вони вже ії продали.
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30.11.2022 15:56 Відповісти
Суднобудування не треба було нищити. Будували б танкери, контейноровози і т.п. і не треба було б возити метал далеко
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30.11.2022 17:51 Відповісти
Так може потратити весь цей метал в середині країни на будівництва підземних бункерів, підземних доріг, підземних заводів, підземних енергетичних об'єктів та іншого що є наприклад в ірана?

Думаю на будівництво бункерів та інших фортифікаційних споруд ми гроші не тільки знайдемо, а нам їх навіть виділять з майбутніх репарацій.
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30.11.2022 19:05 Відповісти
да пускай строят, никто же не против. Вот только у нас в стране палатки з генераторами проблема поставить, как оказалось, о каких там новых и мощных убежищах может идти речь
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04.12.2022 15:49 Відповісти
 
 