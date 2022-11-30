Україні потрібні не заклики до переговорів, а більше зброї, - глава МЗС Естонії Рейнсалу

Для перемоги України потрібні не заклики до переговорів з агресором, а більше важкого озброєння, включаючи ППО, танки та ракети великої дальності.

Про це глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу заявив в інтерв'ю Current Time, повідомляє Цензор.НЕТ.

Міністр сказав, що якщо стратегічна мета Путіна - затягнути війну, то її потрібно завершити якнайшвидше. Однак при цьому не можна примушувати Україну до мирних переговорів та поступок, а, навпаки, "давати їй більше важких озброєнь, включаючи протиповітряну оборону, ракети великої дальності без будь-яких "політичних запобіжників", танки".

На думку Рейнсалу, необхідно також негайно посилити режим західних санкцій та запровадити нові обмеження в енергетичній галузі.

Він також висловився за подальшу ізоляцію Росії та за створення спеціального трибуналу щодо російської агресії проти України.

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Рейнсалу також сказав, що Естонія пропонує країнам Євросоюзу виділити на допомогу Україні 1% від ВВП.