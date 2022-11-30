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Новини Війна
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Україні потрібні не заклики до переговорів, а більше зброї, - глава МЗС Естонії Рейнсалу

рейнсалу,урмас

Для перемоги України потрібні не заклики до переговорів з агресором, а більше важкого озброєння, включаючи ППО, танки та ракети великої дальності.

Про це глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу заявив в інтерв'ю Current Time, повідомляє Цензор.НЕТ.

Міністр сказав, що якщо стратегічна мета Путіна - затягнути війну, то її потрібно завершити якнайшвидше. Однак при цьому не можна примушувати Україну до мирних переговорів та поступок, а, навпаки, "давати їй більше важких озброєнь, включаючи протиповітряну оборону, ракети великої дальності без будь-яких "політичних запобіжників", танки".

На думку Рейнсалу, необхідно також негайно посилити режим західних санкцій та запровадити нові обмеження в енергетичній галузі.

Він також висловився за подальшу ізоляцію Росії та за створення спеціального трибуналу щодо російської агресії проти України.

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Рейнсалу також сказав, що Естонія пропонує країнам Євросоюзу виділити на допомогу Україні 1% від ВВП.

Автор: 

зброя (7566) допомога (8485) Естонія (1657)


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Тільки ті країни, котрі добре розуміють суть московії (котрі самі зазнали "любов" та "піклування" т.з. старшого брата), дають конструктивні пропозиції під час тотальної агресії андрофагів.
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30.11.2022 14:16 Відповісти
100%
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30.11.2022 15:02 Відповісти
московія !
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30.11.2022 14:28 Відповісти
Заклики до перемовин, то щодо оточення Зелі. Але і вони наважуються оприлюднити успіхи лише щодо перемовин по зерну та газу для московії, та пробують просунути рослинну олію та метал. Звичайно за зняття санкцій.
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30.11.2022 18:01 Відповісти
Заклики до перемовин то до салівана і компанії,які і тиснуть не зелень.
В західній пресі так прямо і пишуть
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30.11.2022 22:46 Відповісти
 
 