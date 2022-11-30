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Новини
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Єврокомісар Варгеї гальмував шлях України до ЄС. Тепер його хоче покарати Європарламент

олівер,варгеї

У Європарламенті запідозрили угорського єврокомісара з питань сусідства та розширення Олівера Варгеї в упередженості щодо країн-кандидатів на вступ до ЄС і хочуть відповідного розслідування Єврокомісії щодо його поведінки.

Про це пише Європейська правда, повідомляє Цензор.НЕТ.

На засіданні 30 листопада комітет Європарламенту із закордонних справ 35 проти 20 голосів ухвалив поправку до проєкту доповіді про здійснення спільної зовнішньої та безпекової політики у 2022 році, за яку ЄП має голосувати орієнтовно у січні.

"Європарламент залишається глибоко стурбованим повідомленнями про те, що комісар з питань сусідства та розширення навмисно намагається обійти та підірвати центральне місце демократичних та правових реформ у країнах-кандидатах на вступ до ЄС; закликає Єврокомісію ініціювати незалежне та неупереджене розслідування щодо того, чи є поведінка та політика, яку просуває комісар з питань сусідства та розширення, порушенням Кодексу поведінки членів Єврокомісії та зобов'язань комісара згідно з договорами ЄС", - йдеться у тексті поправки.

Читайте: Україна може вступити до ЄС навіть під час війни, - Стефанішина

Ініціаторами поправки є четверо євродепутатів від фракції Прогресивного альянсу соціалістів і демократів: Тейс Рьотен, Начо Санчес Амор, Хаві Лопес і Тоніно Піцула.

Слід зазначити, що позитивне голосування у ключовому комітеті із закордонних справ не є гарантією того, що таке рішення підтримає весь Європарламент.

Раніше ЗМІ повідомляли, що угорський комісар, на переконання Києва, ставить перед собою мету за будь-яку ціну загальмувати рух України до членства.

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Також від його упередженості страждає і Молдова. Це може дозволити одному з головних партнерів угорської влади - путінській Росії - отримати реванш у Молдові та ще одну точку нестабільності на кордоні ЄС.

Автор: 

Єврокомісія (2192) Європарламент (1056) членство в ЄС (1318) Варгеї Олівер (32)


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Топ коментарі
+18
Чому я не здивований що саме угорський комісар?
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30.11.2022 13:43 Відповісти
+15
Зіслати в кострому на пмж.
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30.11.2022 13:46 Відповісти
+13
"Шістка" відпрацьовує своє місце у "банді" на чолі з росією.
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30.11.2022 13:42 Відповісти
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"Шістка" відпрацьовує своє місце у "банді" на чолі з росією.
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30.11.2022 13:42 Відповісти
Думаю, з мадярами почали потихеньку розбиратися, бо розплигалися, як блохи...ну ось вам дусту розсипного( з усіх боків приколи, то цього уксуса спитають, то допомогу 8 лярдів притримали, то ідіоту про шарф розказали правильні поняття)
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30.11.2022 13:46 Відповісти
Самий коштовний шарф в історії людства це - угорський

Вітаю мадярців!
Ви - найкращі...😂
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30.11.2022 14:00 Відповісти
Там справа серйозніша, вони офіційно заявили про економічну співпрацю з глибоко підсанкційним Іраном.
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30.11.2022 14:05 Відповісти
Так, так ы це теж...забув
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30.11.2022 14:13 Відповісти
Починайте з банківських рахунків - по смердючому запаху газу вийдете на хазяїна цього уйобика
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30.11.2022 13:56 Відповісти
Угорець проти України? Та ніііііііі......
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30.11.2022 13:43 Відповісти
тільки заголовок прочитав, а вже знав, що гол. ге-й статті - угорець.
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30.11.2022 13:43 Відповісти
Чому я не здивований що саме угорський комісар?
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30.11.2022 13:43 Відповісти
вердикт - "глубокая озабоченность".
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30.11.2022 13:44 Відповісти
я шось так і подумав що то мадьяр.
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30.11.2022 13:44 Відповісти
..
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30.11.2022 13:45 Відповісти
на бочку с порохом. пущай полетает.
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30.11.2022 13:50 Відповісти
Зіслати в кострому на пмж.
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30.11.2022 13:46 Відповісти
Відходіт иого хором в Європарламенті -- шоб другим неповадно було .
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30.11.2022 13:47 Відповісти
Как же звебали эти вонючие обоссаные венгры *********,племя чмошниов цыганских
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30.11.2022 13:50 Відповісти
Скільки нам горя принесла ніби маленька Угорщина?Це ж ті самі нацисти, що ще до Другої світової напали на нас, допомагали німецьким нацистам, а сьогодні російським нацистам, терористам і шовіністам гальмувати процеси України до ЄС і НАТО. Європейські мокши повільно, але постійно роблять свою брудну справу на користь московії.
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30.11.2022 13:52 Відповісти
Я хотел бы уточнить. Венгры отличились большей жестокостью в Украине, чем немцы, на что они сами указывали в своих циркулярах (см. книгу) - типа - притормозите .Кстати, также, между прочим указывается и на зверства кацапских войск - но это, конечно не темы этой книги (не реклама, но я вообще удивился, что ее опубликовали у них). Рейхсфюрер СС. Пэдфилд П.
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30.11.2022 14:21 Відповісти
Гнати треба цих угорців нахер з ЄС. І все буде добре!
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30.11.2022 14:02 Відповісти
Хотілось би "розібратися" в Євросоюзі та в НАТО з усіма мад'ярами, (чи хоча би з їхніми ******** та фідесами); але й поодинці - це хоча би для початку...
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30.11.2022 14:04 Відповісти
Зрозуміло, що нині три головних вороги України - касапи/орки******, Лука/бульбостан та Іран.
От цікаво: хто четвертий - китайці чи мад'яри? Мені важко визначитись...
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30.11.2022 14:11 Відповісти
Скільки століть назад мадяри приперлися з зауралля, але так і не стали європейцями. Орда їм ближче
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30.11.2022 14:14 Відповісти
Варгеї (в перекладі бойові підараси) проти України в ЄС.
Нічого дивного 😏
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30.11.2022 14:43 Відповісти
Женіть ************** мад'яр з Євросоюзу і буде вам шастя.
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30.11.2022 14:57 Відповісти
Угорський підар!
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30.11.2022 15:45 Відповісти
З мадярами це легко !
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30.11.2022 15:46 Відповісти
Ви спробуйте з нашим нахабеням упоратися !
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30.11.2022 15:49 Відповісти
Объявите за какую сумму этот кристально чистый и некоррумпированый европеец оказывал услуги!😂😂😂
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30.11.2022 17:08 Відповісти
Всех сук высылать в мордор на пмж.
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30.11.2022 17:09 Відповісти
За сколько ж єта мразь продалась?
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30.11.2022 19:19 Відповісти
 
 