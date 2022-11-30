З початку повномасштабної війни 1235 осіб загинуло та 2662 було поранено у Донецькій області
Російські військові постійно обстрілюють всі населені пункти вздовж лінії фронту. Тільки за минулу добу три людини загинули й 14 осіб зазнали поранення.
Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Обстріли також завдаються і по деокупованим територіям. Фактично кожної доби ми фіксуємо жертви й поранення серед місцевого населення. Підрахунок ведеться без урахування Маріуполя та Волновахи — там, де кількість жертв ми зможемо рахувати вже після деокупації. Усього з початку повномасштабного вторгнення окупанта на територію України й, в тому числі активізації бойових дій на Донеччині, загинуло 1235 осіб, 2662 особи станом на ранок сьогоднішньої доби зазнали поранень", - розповів Кириленко.
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Праві українські мольфари,
Згорить і кремель і мааасква,
А на березі край дороги,
Знайдуть повішеним х.....уйла.