У прифронтових громадах Донецької області неможливо відновити газо-, електро- і теплопостачання, - Кириленко

Попри зусилля енергетиків, зараз неможливо відновити газо-, електро- і теплопостачання у прифронтових громадах Донеччини.

Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Більш критичними, якщо брати по лінії фронту, є Мар’їнка, Красногорівка, Великоновосілківська громада, місто Вугледар, наше мужнє багатостраждальне місто Авдіївка, міста Торецьк, Бахмут, Сіверськ, Соледар. Це ті громади, де відновити газо- та електропостачання є наразі неможливим. Газогони йдуть по лінії фронту: ворог, спостерігаючи будь-який рух, навіть цивільного населення, ремонтних бригад, діє на ураження. Якщо відбулося відновлення, ворог гатить по газогонам там, де вони проходять", — зазначив Кириленко.

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