Литва має час посилити армію, поки Росія відновлює сили. Але часу мало, - командувач Рупшис
Командувач Збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис сказав, що Литві у нинішніх реаліях потрібно посилювати свою обороноздатність і робити це якнайшвидше.
Про це він заявив після зустрічі з топ-командувачем армії США Марком Міллі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
За словами Рупшиса, Литва отримала запевнення щодо того, що присутніх в країні американських військових буде безперервною, та що США допомагатимуть Литві модернізувати армію. Йшлося про закупівлю зброї американського виробництва, навчання литовських військових та спільні навчання.
"Ми маємо скористатися часом, коли Росія ще точно не відновила свої спроможності та, можливо, втратила боєздатність у цій війні - але цей час дуже обмежений", - зазначив Рупшис.
Як вже повідомлялося, Литва планує придбати у США вісім HIMARS за майже пів мільярда доларів. Також планується закупівля систем моніторингу повітряного простору й протитанкової зброї.
Проблемою може стати те, що американські виробники зіткнулися з надзвичайно великою кількістю замовлень - для власне армії США, для союзників і для продовження військової підтримки України.
Рупшис зазначив, що говорив з Міллі й про найбільш нагальні потреби ЗСУ, і це передусім боєприпаси.
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- відремонтувати шосе між калінінградом та мінском, обов'язково розширивши.
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- ідвести все важке озброєння від кордону з калінінградською областю та від кордону з білорусією.
- зняти з озброєння протикорабельні ракети
- скоротити збройні сили
- розукомплектувати системи ППО
І не слухати США та Великобританію, яки тільки нагнітають та інвесторів відлякують!