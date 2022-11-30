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Попередньою умовою розгляду питання членства України в НАТО є її перемога над Росією, - Столтенберг

нато,столтенберг

Генсек НАТО Єнс Стотенберг вважає, що наразі важливо забезпечити перемогу України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що ви не думали б про те, коли Україна може стати членом (НАТО. - Ред.), попередньою умовою для того, щоб це питання взагалі було на столі, є щоб Україна перемогла. І ми допомагаємо, щоби це сталося в цей момент. Союзники під час зустрічі чітко дали зрозуміти, що вони готові зберігати підтримку передовим військовим обладнанням, боєприпасами, пальним, усім, що потрібне українцям для самооборони. Це безпосереднє найважливіше завдання для союзників", - сказав Столтенберг.

Генсек Альянсу наголосив, що для перемоги України союзники мають мобілізуватися наскільки можливо, коли йдеться про військову, економічну, фінансову, гуманітарну підтримку України.

"Саме це ми й робимо. Якщо Україна не здобуде перемогу як незалежна, суверенна держава, тоді, звісно, питання членства зовсім не буде на столі, тому що ми не матимемо більше кандидата на членство в особі України", - додав він.

Столтенберг зазначив, що нині важливо рухатися крок за кроком, і найважливішим і терміновим кроком є забезпечення перемоги України.

"Ми маємо розвивати ближче партнерство – і політичне, і практичне – з Україною. Це посилить їхні інституції, допоможе їм перейти від радянських стандартів обладнання до доктрин сучасного обладнання НАТО. Це добре для України для посилення взаємної сумісності. А також це допоможе Україні наблизитись до членства", - підсумував генсек НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Члени НАТО нарощуватимуть підтримку Україні, - заява

Автор: 

НАТО (6638) членство в НАТО (1757) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+40
Тому що перемога для України - це не прапор України над Кремлем, а лише повернення своїх територій. Росія після цього відновиться і знову піде на нас війною, якщо ми не будемо в НАТО.
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30.11.2022 14:49 Відповісти
+28
Цікаво, а навіщо взагалі Україні НАТО після перемоги? 🙄
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30.11.2022 14:38 Відповісти
+25
Вашої перемоги не допустить не тільки НАТО, але і в першу чергу сама Україна, так що не хвилюйся.
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30.11.2022 14:55 Відповісти
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Да, я понимаю и согласен с Вами.
Ну нравится мне ТАКОЙ результат! Что поделать...

Хотя... Может так кто-то всё-таки задастся вопросом: "А куда подевались сто тысяч сынов-мужей-идиотов? А почему вся страна наводнена калеками-инвалидами? А за что они воевали -- за полную изоляцию московии? А куда подевались все мои (их) деньги-сбережения?"
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01.12.2022 17:16 Відповісти
Треба зрозуміти одне що до НАТО приймають держави у яких немає територіальних претензій і в яких немає війн а мирне життя.
Ось тоді питання НАТО -а зараз вступити до НАТО неможливо.
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30.11.2022 15:32 Відповісти
То Турeччина - виключення чи як?
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30.11.2022 16:03 Відповісти
Цікаво, чи приймуть нас в НАТО у разі продовження бойових дій після деоккупації України (прикордонні бої, ракетні обстріли)?
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30.11.2022 15:32 Відповісти
Выход на границы 2013 года . Этого будет достаточно . нато само предложит . Им понадобится ВСУ
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30.11.2022 15:33 Відповісти
Нехилий вступний екзамен ...Що тоді НАТО буде робити як не буде головного ворога
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30.11.2022 15:33 Відповісти
А куди той ворог подінеться?
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30.11.2022 19:59 Відповісти
ну давайте "вступний екзамен" не здавати. Просто здамося і нехай росіяни нас всіх убьють. Україна існуватиме, якщо переможе. Приймати буде нікого, якщо програє. Що тут складного?
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30.11.2022 20:34 Відповісти
Раджу подивитися, коротко та по суті https://www.youtube.com/watch?v=BCP8Nt9uyIg
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30.11.2022 15:40 Відповісти
Я не розумію СКІЛЬКІ ще редакція буде цитувати проросійську ЗМІ, в який головний офіс у столиці - ВОРОГІВ?

Про це повідомляє із посиланням на https://ua.interfax.com.ua/ Інтерфакс-Україна . Джерело:
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30.11.2022 15:45 Відповісти
У цьому проросійському. ІНТЕРФАКС даже немае ссилок на ці цитати Столенберга в інших ЗМІ, ЩОБ ПЕРЕВІРИТИ ПРАВДІВІСТЬ І ПЕРЕВОД

ПІШИ ШО ХОЧЕШЬ 🤣🤣🤣
https://ua.interfax.com.ua/news/general/875484.html

а народ вже завівся ругати НАТО. Ось кому потрібен цей вкід ?
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30.11.2022 15:58 Відповісти
Почему "пророссийский"? Чисто российский на все 100%
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30.11.2022 16:07 Відповісти
https://interfax.com.ua/ https://interfax.com.ua/

Нема€.
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30.11.2022 16:09 Відповісти
Bнас подають трохи iнакше:Столтенберг: «НАТО підтримуватиме Україну, скільки буде потрібно»

Ручка

У центрі дискусій Атлантичної ради - поставка Києву нових систем ППО. Послання Лукашенку: «Припиніть бути співучасником цієї війни»

«Ми сповнені рішучості підтримувати Україну, ми готові допомагати їй у довгостроковій перспективі і стільки, скільки буде потрібно». Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після прибуття на зустріч міністрів оборони країн Атлантичного альянсу в Брюсселі.

«За останні тижні ми стали свідками найбільшої ескалації з початку війни», коли «Росія мобілізувала десятки тисяч солдатів, вчиняючи невибіркові напади на громадян і погрожуючи використанням ядерної енергії. Це найсерйозніша ескалація з лютого» Він додав, оголосивши, що також відбудеться зустріч з українським міністром Резніковим, а також вечеря з міністрами НАТО, де «ми обговоримо, як збільшити цю першочергову підтримку для більшої протиповітряної оборони України».

«Ми розглянемо наше стримування та оборону , а також те, як поповнити наші запаси *********** і зброї, тому що союзники надали підтримку Україні, скоротивши запаси НАТО. Тому я очікую, що міністри погодяться переглянути керівні принципи щодо запасів, а також залучати більше з промисловістю», - сказав Столтенеберг, який звернувся до Лукашенка.

"Я очікую , що режим Лукашенка перестане бути співучасником цієї війни. Ми бачили, як Білорусь використовують як базу для запуску ракет і авіаударів по Україні, і президент Лукашенко повинен припинити підтримувати зусилля Росії у війні", - сказав він.

Щодо побоювань за ядерну енергетику він додав: «Ми бачили гіпотези щодо використання ядерної зброї малої дальності в Україні, і ми чітко повідомили Москві, що це матиме серйозні наслідки для Росії», яка усвідомлює, що «ядерна війна неможливо перемогти і ніколи не можна боротися». Звичайно, продовжив він, «ми також уважно стежимо за ядерною позицією Росії. Ми не помітили жодних змін у ядерній позиції Росії, але ми залишатимемося пильними та продовжуватимемо уважно стежити, тому що ядерні загрози, ядерна риторика та завуальовані загрози, що виходять з боку Росії, є реальними. небезпечний і необдуманий».

Вчора на прес-конференції Столтенберг заявив, що "для всіх нас важливо, щоб Україна виграла битву, війну проти російських військ вторгнення. Тому що якщо Путін переможе, це буде не тільки велика поразка для українців, але це було б небезпечною поразкою для всіх нас, це зробило б світ небезпечнішим і зробило б нас більш уразливими для подальшої російської агресії».

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив сьогодні , цитує РІА Новини, що ці заяви можна вважати визнанням того факту, що НАТО воює на боці України.

https://www.rainews.it/tag?NATO%7CTag-fdc539fe-4d33-4873-80be-7f98ad6e7887 НАРОДЖЕНИЙ https://www.rainews.it/tag?Jens%20Stoltenberg%7CTag-f1d246d5-49b2-4f36-a7cc-8558dc112617 Єнс Столтенберг

https://www.rainews.it/storie/crisirussia-ucraina-20503cb8-2348-407a-8674-35a8559727c3.html Російсько-українська криза ІСТОРІЯ

https://www.rainews.it/maratona/2022/10/live-guerra-in-ucraina-la-cronaca-minuto-per-minuto-giorno-231-7ffb78fe-b831-43f0-9088-6a9dfb0822a5.html Жива війна в Україні, щохвилинна хроніка: день 231 https://www.rainews.it/articoli/2022/10/la-nato-terr-unesercitazione-di-deterrenza-nucleare-di-routine-53173b65-43e5-4e92-8a55-619e9ff4e376.html НАТО проведе планові навчання ядерного стримування https://www.rainews.it/articoli/2022/10/nato-stoltenberg-ci-saranno-conseguenze-serie-se-putin-usa-le-armi-nucleari-903c0dae-6c35-4187-b9fc-f5726594102f.html НАТО, Столтенберг: «Якщо Путін застосує ядерну зброю, будуть серйозні наслідки»
Rai - Італійське радіо та телебачення Юридичний
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30.11.2022 16:16 Відповісти
Iнформацiя за вчора.
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30.11.2022 16:18 Відповісти
"Вчора на прес-конференції Столтенберг заявив, що "для всіх нас важливо, щоб Україна виграла битву, війну проти російських військ вторгнення. Тому що якщо Путін переможе, це буде не тільки велика поразка для українців, але це було б небезпечною поразкою для всіх нас, це зробило б світ небезпечнішим і зробило б нас більш уразливими для подальшої російської агресії."
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30.11.2022 16:20 Відповісти
Але кончені лицеміри!
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30.11.2022 15:47 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ !
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30.11.2022 16:06 Відповісти
Яке воно мерзенне
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30.11.2022 16:08 Відповісти
Вон Израиль век без нато обходица
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30.11.2022 16:54 Відповісти
Ізраїль позаблоковий союзник США. А Бубочка з Маркаровой 1 рік тому від цього відмовились бо тоді треба було здати Беню правосуддю США.
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01.12.2022 08:00 Відповісти
А че не над СЯшА???)
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30.11.2022 17:09 Відповісти
хай вибачить мене цензор.ніт , проте ця умова - це ж невїбенний піздець

я завше знав, що столтенберг наша людина, хоча й приджмелена)))
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30.11.2022 17:36 Відповісти
он воно як, бачиш.
зараз Україна воює, але як кандидат, а якщо, Не Дай Бог, не зможе перемогти то вже не буде кандидатом.
відверто сказано.
зручно влаштувався столтенберг і іже з ним.

а я думав, що єдиною умовою, яка залишилася для прийому України в НАТО, це ще створити батальон LGBT.
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30.11.2022 17:41 Відповісти
Давайте Україна і Китай розхераче аби два рази не ходити.
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30.11.2022 17:53 Відповісти
Точно, був би хороший прецедент! Але ж у західних керівників штани мокрі від однієї думки про реальний конфлікт...
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30.11.2022 18:12 Відповісти
"НА́ТО - Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс - военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, Соединённые Штаты Америки и Канаду. Основан 4 апреля 1949 года в США с целью защиты Европы от возможной угрозы советской (позже Российской) экспанси"...
Тобіш - нас візьмуть у НАТО тоді, коли ми зробим те, за-для чого створювалось НАТО?
Це мені нагадує отой анікдотичний "парашют", що відкривається від удару об землю...
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30.11.2022 17:59 Відповісти
Актуальним нікам салют!
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30.11.2022 18:01 Відповісти
Доброго вечора. І вам гарного настрою, та більше дохлих кацапів у новинну стрічку...
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30.11.2022 21:22 Відповісти
Дякуючи знайомству з дератизатором, з певної дати в мене закінчився осінній депресняк....і якось кацапів дохлих почало збільшуватись...отож бо
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30.11.2022 22:06 Відповісти
Дякую за позитив
Далі буде тільки краще!.
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30.11.2022 22:10 Відповісти
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30.11.2022 22:14 Відповісти
Або НАТО, або ЯО, або нова війна.
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30.11.2022 19:54 Відповісти
Не не не....
Там не може бути ніяких "Або"!
Сонце встає! Сади цвітуть! Пташки співають! Кацапи дохнуть!!!
*********...
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30.11.2022 22:13 Відповісти
Що рашисти,при окупації українського Криму ховалися за спиною пенсіонерів,жінок і дітей , що натівські покидьки ховаться за могилами вбитих рашистами українських захисників і мирних жителів .с,,,ки. Одного поля ягоди.
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30.11.2022 17:59 Відповісти
>Попередн ьою умовою розгляду питання членства України в НАТО є її перемога над Росією

Тепер то так, інших варіантів просто нема.

Але вони були і у 2008, і у 2014 роках (і, як дехто стверджує, навіть у 1994).
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30.11.2022 18:06 Відповісти
Це мені виглядає як 50 поліціянтів стоять і спостерігають як пересічний громадянин веде важкий і кривавий бій з маніаком. Кажуть, що будуть захищати громадянина як тільки той успішно проявить себе і як-слід відлупцює поганця. Мораль аж пре...
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30.11.2022 18:16 Відповісти
...."Ваша перемога, а потім якщо Орбан дасть дозвіл на вступ до Нато !"
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30.11.2022 18:38 Відповісти
сколько тут зЕдебилов. Почему ху йловской эрефией разбита инфраструктура с асфальтом включительно? Кто виноват?
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30.11.2022 19:24 Відповісти
Пока паРаша живая (не разваленая) - в НАТе нам было бы лучше. Но нас в НАТу не возьмут по причине ********* соседа, с которым никто не захочет тесно иметь военные противостояния. Украина прыречена, мне кажется... Есть, правда вариант, когда паРаша развалится, тогда может быть НАТа подумает только: брать нас или не брать. Бомбить паРашу, мне кажется - не вариант, слишком она большая, даже если ******* по кремлю и питеру... Если бомбить паРашу, то только всей НАТОй и всю паРашу чтобы мало не показалось - но на это НАТа не пойдёть...
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30.11.2022 19:25 Відповісти
По логике вещей, необходимо точно такое же условие поставить перед Швецией и Финляндией. Они должны, как минимум, своими армиями сражаться против рф. Победите рф, то все три страны войдут в альянс. Иначе, как легко им достается членство в НАТО, не пролив капли крови и как трудно Украине войти туда, жертвуя своими лучшими сынами. Несправедливо получается.
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30.11.2022 19:30 Відповісти
Попередньо, умовою вступу до НАТО всіх країн учасниць є перемога над РФ🙃
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30.11.2022 19:32 Відповісти
Чому такі слабкі умови?
Можна забажати перемоги України у Світі, щоб переформатувати всю цю маячню!
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30.11.2022 20:01 Відповісти
а корупція вже все , подолали.
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30.11.2022 20:07 Відповісти
В НАТО не приймать країни з окупованими територіями під час ведення ними воєнних дій. Ну от такий закон. Тому звільняємо Україну від кацапів і швидко вступаємо в НАТО. І вже НАТО допоможе нам отримати репарації з **********. На цьому війна закінчиться. І нехай кацапи вічно гниють та завивають на своїх болотах.
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30.11.2022 20:23 Відповісти
Щось забагато на цензорі кацапіві провокаторів.
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30.11.2022 22:07 Відповісти
Весь етер ними забитий, як бджоли працюють за мед, а інших просто банять)
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30.11.2022 23:59 Відповісти
якщо Україна зараз перемеле москалів на своїй території і відновить територіальну цілісність, то за умови продовження хорошої апаратної підтримки утилізує вже і ********* в самій москві!!!! питання тільки нащо тоді Україні впало нато?

в стлотеберга така ж логіка як в хворих москалів, які недавно голосували за проведення інтернету в село, де немає інтернету і голосування при цьому проводилось В ІНТЕРНЕТІ!!!
це як позвонити мєнтам зі скаргою, що готується вбивство, а мєнта сказали типу ну чого марно дзвоните? ось коли вб'ють, тоді і приходьте!
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30.11.2022 22:28 Відповісти
В НАТО вступають не тоді коли війна, а тоді коли мир, щоб рішення країни було зважене.
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01.12.2022 07:51 Відповісти
Нічого собі так умова...
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30.11.2022 22:48 Відповісти
...осторожничают, но в стиле ВВХ : нейтралитет - "...да, да, ..., но нет"
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01.12.2022 04:48 Відповісти
Да ладно, справ то скільки... твоє діло, Йєнс, лента за лентою набої подавай
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01.12.2022 05:09 Відповісти
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