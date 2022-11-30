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Новини Війна
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Підтримка України буде непохитною до самої перемоги, стратегія Путіна не спрацює, - Блінкен

блінкен

Союзники та партнери по НАТО продовжуватимуть підтримку України стільки, скільки буде необхідно.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сигнал нашої зустрічі такий: наша колективна рішучість підтримувати Україну є і бути непохитною - зараз, протягом зими та стільки, скільки буде необхідно, щоб Україна перемогла. Ми продовжуватимемо і посилюватимемо нашу гуманітарну, економічну підтримку та підтримку в галузі безпеки України. Союзники та партнери по НАТО надали 40 млрд доларів на озброєння для України, ще більше - у дорозі", - наголосив він.

Блінкен упевнений, що Путін не зможе розколоти єдність коаліції, яка підтримує Україну.

"Ми об'єктивно дивимось на майбутню складну зиму. Ми знаємо сценарій президента Путіна: заморозити та заморити голодом українців, змусити їх залишити домівки, призвести до зростання цін на енергію, продовольство та інше не лише в Європі, а й у всьому світі, і потім спробувати розколоти нашу коаліцію. Президент Путін вважає, що якщо він може просто досить високо підняти ціну, світ покине Україну, що ми покинемо їх захищатись самих. Його стратегія не спрацювала та не спрацює. Ми продовжимо доводити його неправоту. Це я ясно і голосно чув від кожної країни тут у Бухаресті", - підсумував держсекретар США.

Також читайте: США анонсували допомогу Україні для відновлення потужностей енергосистеми, - Reuters

Автор: 

НАТО (6638) росія (66461) США (23613) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+9
*****, скільки можна з пустого в порожнє?🤦
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30.11.2022 15:24 Відповісти
+8
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30.11.2022 15:25 Відповісти
+8
Захід обсягами своїх постачань озброєнь Україні безпосередньо керує тривалістю війни і кількістю смертей наших героїв та руйнувань.
США і Захід дуже бояться (та/або не бажають) вступати у війну з рашей - бо раша є ядерною державою.
А не дають нам більше зброї (цідять по чайній ложечці), щоб ми самі швидко не розбили рашу, з тієї ж причини, і хочуть "зберегти обличчя" Пу.
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30.11.2022 15:37 Відповісти
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*****, скільки можна з пустого в порожнє?🤦
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30.11.2022 15:24 Відповісти
Чи знала Європа і Америка коли їла український хліб забраний від спухлих від голоду, а на зароблені гроші поставляла і будувала тисячі заводів для союзу, чи знали про Голодомор?? Зараз знають , що па раша вбиває Україну в Холодомор, не дають ракети, літаки далекої дії...? На совість кацапів надіються?* Та вони віками люто знищували українців, мільйони загинули, а зараз добити хочуть! Зупинити виродків може тільки дзеркальна відповідь, по Біблії: "око за око, зуб за зуб". ТЕЦ за ТЕЦ, підстанція за підстанцію...!
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30.11.2022 17:19 Відповісти
Бажано замінити слово "непохитна" на слово "наростати".
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30.11.2022 15:24 Відповісти
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30.11.2022 15:25 Відповісти
Це вони самі себе вспокаюют .
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30.11.2022 15:26 Відповісти
В основному - моральна підтримка
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30.11.2022 15:30 Відповісти
А у тебе взагалі якась стратегія є??? Чи все на колінці пишете, а потім всіх переконуєте, що ви все плануєте на три кроки вперед?
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30.11.2022 15:30 Відповісти
и ленд-лиз будет?
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30.11.2022 15:30 Відповісти
Сейчас набегут зрители Юры Швеца и все расскажут про ленд-лиз.
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30.11.2022 15:35 Відповісти
А ти свідок кого будеш?!
І звісно ж у тебе гугл зламався щоб навіть і без Швеця почитати, що таке ленд-ліз? Навіть хоча б просто перекласти із англ.ленд-ліз для початку в будь-якому онлайн-перекладачу і зрозуміти прості речі)
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30.11.2022 16:26 Відповісти
Я, Серьожа, языками владею и мне переводчик не требуется. Не нужно агрессии, смотрите Юру дальше, он вам про "украинскую ракету" еще пару роликов запишет.
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30.11.2022 16:45 Відповісти
можеш володіти всіма мовами світу,але від того, що Ти володієш мовами Україна обіцяного від США з 1 -шого жовтня "ленд-лізу" не отримала нічого
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30.11.2022 18:35 Відповісти
Дался ж Вам тот Ленд -лиз...
Если коротко --- бери оружие,амуницию и т д. сейчас и до конца войны. А после нашей победы, будьте любезны расплатиться за оставшееся. Всё,что уничтожено -- да и хрен с ним! А сейчас или возвращайте назад,или заплатите.
Байден этим законом подстраховввался,если бы сенат и конгресс был бы против помощи Украине, тогда бы он единолично рулил бы поставками, никого не спрашивая.
Но оружие и прочее выделяется,и что характерно,после нашей победы его ни возвращать,ни оплачивать НЕ НАДО!
То есть Байден продумал уже послевоенное устройство Украины,как одной из ведущих стран НАТО,вооруженной до зубов,притом совершенно бесплатно!
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30.11.2022 17:01 Відповісти
просто ленд-лиз байдена выглядит издевательством в сравнении с ленд-лизом Рузвельта
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30.11.2022 18:10 Відповісти
Ну,Рузвельт тоже начал ленд -лиз только в 1942 году ,небольшими обьемами, пока не запустили на конвейер "Либерти",потом пошел поток.
Байден боится резко душить *****,чтобы не спровоцировать ядерную войну. Затягивать удавку постепенно. Да,нам приходится расплачиваться жизнями....
Кстати,по ленд -лизу еще не отправлено даже ни одного патрона...
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30.11.2022 19:20 Відповісти
"Байден боится"
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30.11.2022 19:25 Відповісти
Захід обсягами своїх постачань озброєнь Україні безпосередньо керує тривалістю війни і кількістю смертей наших героїв та руйнувань.
США і Захід дуже бояться (та/або не бажають) вступати у війну з рашей - бо раша є ядерною державою.
А не дають нам більше зброї (цідять по чайній ложечці), щоб ми самі швидко не розбили рашу, з тієї ж причини, і хочуть "зберегти обличчя" Пу.
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30.11.2022 15:37 Відповісти
Думаю не зберегти. Просто розуміють що стара хвора людина може наробити біди в масштабах материку, тому і давлять поступово. Амери не дурні, і якщо вже вкладаються то все прораховано, це не ваньки і авось.
Але нажаль ціна це життя наших громадян.
Така реальність.
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30.11.2022 16:54 Відповісти
Так, є два виходи: коли ***** побачить що програє --ядерна війна...
Другий: расєя провалюється в хаос, втрата управління,сепаратизм національних республік, боротьба за владу кадирових та інших кухарів.
Двигун пішов врознос...
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30.11.2022 17:17 Відповісти
Підтримка чим? Занепокоєністю?
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30.11.2022 16:03 Відповісти
НАТО показало свою нестроможність надати повноцінну допомогу Україні. Не дай бог буде
воєнний конфлікт між РОсією і НАТО , то від Нато остануться ,як кажуть, ріжкм та ніжки
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30.11.2022 16:16 Відповісти
після 9 ти місяців геноциду українського народу і нищення України,одні і ті ж самі американські "бла-бла-бла дають бажання сказати американському "блінові"цей дощ на довго...",або "ой не шуми луже.ой не 3,14сти американський друже"
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30.11.2022 18:14 Відповісти
 
 