Підтримка України буде непохитною до самої перемоги, стратегія Путіна не спрацює, - Блінкен

Союзники та партнери по НАТО продовжуватимуть підтримку України стільки, скільки буде необхідно.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сигнал нашої зустрічі такий: наша колективна рішучість підтримувати Україну є і бути непохитною - зараз, протягом зими та стільки, скільки буде необхідно, щоб Україна перемогла. Ми продовжуватимемо і посилюватимемо нашу гуманітарну, економічну підтримку та підтримку в галузі безпеки України. Союзники та партнери по НАТО надали 40 млрд доларів на озброєння для України, ще більше - у дорозі", - наголосив він.

Блінкен упевнений, що Путін не зможе розколоти єдність коаліції, яка підтримує Україну.

"Ми об'єктивно дивимось на майбутню складну зиму. Ми знаємо сценарій президента Путіна: заморозити та заморити голодом українців, змусити їх залишити домівки, призвести до зростання цін на енергію, продовольство та інше не лише в Європі, а й у всьому світі, і потім спробувати розколоти нашу коаліцію. Президент Путін вважає, що якщо він може просто досить високо підняти ціну, світ покине Україну, що ми покинемо їх захищатись самих. Його стратегія не спрацювала та не спрацює. Ми продовжимо доводити його неправоту. Це я ясно і голосно чув від кожної країни тут у Бухаресті", - підсумував держсекретар США.

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