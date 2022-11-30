Підтримка України буде непохитною до самої перемоги, стратегія Путіна не спрацює, - Блінкен
Союзники та партнери по НАТО продовжуватимуть підтримку України стільки, скільки буде необхідно.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сигнал нашої зустрічі такий: наша колективна рішучість підтримувати Україну є і бути непохитною - зараз, протягом зими та стільки, скільки буде необхідно, щоб Україна перемогла. Ми продовжуватимемо і посилюватимемо нашу гуманітарну, економічну підтримку та підтримку в галузі безпеки України. Союзники та партнери по НАТО надали 40 млрд доларів на озброєння для України, ще більше - у дорозі", - наголосив він.
Блінкен упевнений, що Путін не зможе розколоти єдність коаліції, яка підтримує Україну.
"Ми об'єктивно дивимось на майбутню складну зиму. Ми знаємо сценарій президента Путіна: заморозити та заморити голодом українців, змусити їх залишити домівки, призвести до зростання цін на енергію, продовольство та інше не лише в Європі, а й у всьому світі, і потім спробувати розколоти нашу коаліцію. Президент Путін вважає, що якщо він може просто досить високо підняти ціну, світ покине Україну, що ми покинемо їх захищатись самих. Його стратегія не спрацювала та не спрацює. Ми продовжимо доводити його неправоту. Це я ясно і голосно чув від кожної країни тут у Бухаресті", - підсумував держсекретар США.
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І звісно ж у тебе гугл зламався щоб навіть і без Швеця почитати, що таке ленд-ліз? Навіть хоча б просто перекласти із англ.ленд-ліз для початку в будь-якому онлайн-перекладачу і зрозуміти прості речі)
Если коротко --- бери оружие,амуницию и т д. сейчас и до конца войны. А после нашей победы, будьте любезны расплатиться за оставшееся. Всё,что уничтожено -- да и хрен с ним! А сейчас или возвращайте назад,или заплатите.
Байден этим законом подстраховввался,если бы сенат и конгресс был бы против помощи Украине, тогда бы он единолично рулил бы поставками, никого не спрашивая.
Но оружие и прочее выделяется,и что характерно,после нашей победы его ни возвращать,ни оплачивать НЕ НАДО!
То есть Байден продумал уже послевоенное устройство Украины,как одной из ведущих стран НАТО,вооруженной до зубов,притом совершенно бесплатно!
Байден боится резко душить *****,чтобы не спровоцировать ядерную войну. Затягивать удавку постепенно. Да,нам приходится расплачиваться жизнями....
Кстати,по ленд -лизу еще не отправлено даже ни одного патрона...
США і Захід дуже бояться (та/або не бажають) вступати у війну з рашей - бо раша є ядерною державою.
А не дають нам більше зброї (цідять по чайній ложечці), щоб ми самі швидко не розбили рашу, з тієї ж причини, і хочуть "зберегти обличчя" Пу.
Але нажаль ціна це життя наших громадян.
Така реальність.
Другий: расєя провалюється в хаос, втрата управління,сепаратизм національних республік, боротьба за владу кадирових та інших кухарів.
Двигун пішов врознос...
воєнний конфлікт між РОсією і НАТО , то від Нато остануться ,як кажуть, ріжкм та ніжки