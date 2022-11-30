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Новини
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Росія забороняє мітинги біля органів влади, церков, вокзалів та шкіл

мітинг

Рада Федерації РФ схвалила закон про заборону мітингів біля будівель органів публічної влади, церков, вокзалів і шкіл.

Про це повідомляю російські ЗМІ, пише Цензор.НЕТ.

Закон передбачає, що мітинги будуть заборонені в будівлях органів публічної влади та на прилеглих до них територіях, земельних ділянках, де розташовані церкви та інші споруди, в аеропортах, на залізничних і автомобільних вокзалах, у портах, у будівлях і на території вишів, шкіл і лікарень.

Крім того, заборона пошириться на території поблизу об'єктів життєзабезпечення, зокрема тих, що забезпечують функціонування електричних, теплових, водопровідних і газових мереж.

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Також кожен регіон може запроваджувати власні заборони на збори, мітинги та демонстрації, якщо такий захід "обумовлений історичними, культурними, іншими об'єктивними особливостями суб'єкта Російської Федерації".

Автор: 

акція (1461) мітинг (755) протест (2410) росія (66461)


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Топ коментарі
+9
беркутівець Кусюк із задоволенням розстріляв би і 100 тис кацапів
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30.11.2022 15:47 Відповісти
+8
один мітинг за 30 років? Це була тихенька тусня незгодних які відчули що їх наіпали на виборах.
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30.11.2022 15:45 Відповісти
+5
бухло.
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30.11.2022 15:48 Відповісти
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а що кацапи коли-небуть мітингували?
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30.11.2022 15:42 Відповісти
Була Болотна .
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30.11.2022 15:44 Відповісти
один мітинг за 30 років? Це була тихенька тусня незгодних які відчули що їх наіпали на виборах.
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30.11.2022 15:45 Відповісти
За 600 лет ....Пугачев и Разин это крестьянское ЧВК как у опущенного Пригожина...ну вот вам Чиполлино в реалиях Рашки...или Незнайка на Луне с его вопросом....А СКАЖИТЕ ДЫШАТЬ У ВАС МОЖНО БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ?!
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30.11.2022 15:49 Відповісти
она никуда и не делась
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30.11.2022 15:46 Відповісти
Це "напотом"...))
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30.11.2022 18:07 Відповісти
Хай біля військоматів мітингують, "патріоти" хєрові
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30.11.2022 15:42 Відповісти
Біля російських воєкоматів тепер постійно тримають засідки російські Робін Гуди та ведуть свій розбій у стилі "а-ля рюс" - відбирають повістки на мобілізацію у багатих та віддають їх бідним
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30.11.2022 15:52 Відповісти
Якби зібралось 100 тис. --- хер би вони шо зробили .
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30.11.2022 15:42 Відповісти
беркутівець Кусюк із задоволенням розстріляв би і 100 тис кацапів
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30.11.2022 15:47 Відповісти
Ну да просто поліцаї лупцювали би сотню дітей та жінок, а решта 99.9 тис знімала б все на смартфон та люті смайлики в контакті одне-одному ставили

"Любят русские люди бунтовать!
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"

Салтыков-Щедрин.
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30.11.2022 15:50 Відповісти
В них уже давно мітинги заборонені.
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30.11.2022 15:45 Відповісти
А що вони ще не заборонили?
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30.11.2022 15:46 Відповісти
бухло.
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30.11.2022 15:48 Відповісти
Ага, бухло табууууу
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30.11.2022 15:56 Відповісти
Срати й палитися на Цензорi...
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30.11.2022 18:10 Відповісти
Звичайні московські фашисти
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30.11.2022 15:47 Відповісти
Щось сталося?
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30.11.2022 15:48 Відповісти
Може не треба того переліку - де не можна...
Ней опоблікують перелік місць - де можна проводити мітинги + інші публічні та масові заходи !
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30.11.2022 15:49 Відповісти
- на кухнях
- в сортирах
- в гробу
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30.11.2022 16:31 Відповісти
Цікаво, кацапам на кухні можна мітінгувати, чи вже ні?
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30.11.2022 15:55 Відповісти
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30.11.2022 15:59 Відповісти
Значить у них шмурдяк подешевшає, і все вирішення питання.
Боярки та блинців з лопати.
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30.11.2022 15:59 Відповісти
Пропоную дозволить мітингувать лише на колінах як у класика
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30.11.2022 16:02 Відповісти
вайтрашів за барбекю забирали..
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30.11.2022 16:16 Відповісти
Там біля туалетів місця є - хай там ходють.
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30.11.2022 16:28 Відповісти
правильне рішення - хай бастують на сміттезвалищах.
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30.11.2022 16:56 Відповісти
Так в Росії раби і вони ніколи не будуть мітингувати і будуть ще радіти злочинам ПУТЛЕРА
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30.11.2022 17:16 Відповісти
А біля горілчаних магазинів можна? Стратегічні об'єкти все таки...
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30.11.2022 17:44 Відповісти
Якісь ви дивні- які можуть бути закони на московії?
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30.11.2022 17:57 Відповісти
 
 