Росія забороняє мітинги біля органів влади, церков, вокзалів та шкіл
Рада Федерації РФ схвалила закон про заборону мітингів біля будівель органів публічної влади, церков, вокзалів і шкіл.
Про це повідомляю російські ЗМІ, пише Цензор.НЕТ.
Закон передбачає, що мітинги будуть заборонені в будівлях органів публічної влади та на прилеглих до них територіях, земельних ділянках, де розташовані церкви та інші споруди, в аеропортах, на залізничних і автомобільних вокзалах, у портах, у будівлях і на території вишів, шкіл і лікарень.
Крім того, заборона пошириться на території поблизу об'єктів життєзабезпечення, зокрема тих, що забезпечують функціонування електричних, теплових, водопровідних і газових мереж.
Також кожен регіон може запроваджувати власні заборони на збори, мітинги та демонстрації, якщо такий захід "обумовлений історичними, культурними, іншими об'єктивними особливостями суб'єкта Російської Федерації".
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"Любят русские люди бунтовать!
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
Салтыков-Щедрин.
Ней опоблікують перелік місць - де можна проводити мітинги + інші публічні та масові заходи !
- в сортирах
- в гробу
Боярки та блинців з лопати.