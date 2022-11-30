СБУ проводить обшуки за 18 адресами, пов’язаними з екснардепом Мураєвим і його медіаменеджером Грановським, - ЗМІ
Служба безпеки України 30 листопада прийшла з обшуками за 18 адресами у Києві та Харкові.
Про це інформує "Бабель" із посиланням на джерела в правоохоронних органах, передає Цензор.НЕТ.
За даними видання, два обшуки були в Харкові, 16 - у Києві. Адреси пов‘язані з колишнім нардепом і лідером проросійської забороненої партії "Наші" Євгенієм Мураєвим та його медіаменеджером Володимиром Грановським (колишній генпродюсер телеканалу "Наш"). Обшуки відбулися в рамках провадження про держзраду. Сам Мураєв, за даними журналістів, перебуває у Відні.
Топ коментарі
+11 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар30.11.2022 16:07 Відповісти Посилання
+6 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар30.11.2022 16:14 Відповісти Посилання
+6 Антон Н #546127
показати весь коментар30.11.2022 16:25 Відповісти Посилання
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ПОТРІБЕН закон для СБУ , в яким мають чітко розписани кордони державної безпеки - це і мова і релігія і бізнес .А то мовчки 30 років дивились на релігійне бьятство , на державне бьятство , на розкрадання заводів, енергетики . А ось розові окуляри зняли ‼️‼️
до нього у СБУ ПИТАНЬ НЕМА ?
странно , що ви не в курсі
Немало наколядував.
Ось вам вся суть силового карального блоку СБУ, МВС, набу, *****.......
Зсу наше все.
Потрібно суспільству постійно держати на контролі ці моменти
Олігарх Порошенко у 2014 році казав правильні слова та отримував від народу кредит довіри на Президентських виборах.
Проте на цій посаді від державником так і не став, працював на персональне збагачення за рахунок суспільства, а правильні слова - виключно для лохторату та віруючих.
Судити потрібно не по словах, а по справах.
Президент України Порошенко зареєстрував компанію на Британських Віргінських островах під назвою Prime Asset Partners Ltd 21 серпня 2014 року як єдиний власник компанії.
Ця реєстрація відбулася на тлі однієї з найкривавіших битв у війні на Сході України. Про це сьогодні пише видання The Guardian, нагадуючи, що 20 серпня 2014 року, за день до реєстрації офшорної фірми Порошенка, українські війська потрапили в оточення біля міста Іловайськ. Тоді загинули близько тисячі солдатів, а ще кілька сотень було поранено та захоплено в полон.
Восени 2014 року Prime Asset Partners Limited заснувала на Кіпрі компанію CEE Confectionery Investments Limited, яка, у свою чергу, започаткувала в Нідерландах компанію Roshen Europe BV.
"Той факт, що Порошенко займався створенням нової офшорної структури, будучи президентом у той же час, коли його країна була втягнута в конфлікт, в ході якого загинуло понад 9 тисяч людей, щонайменше змушує здивуватися", - пише The Guardian. що у світі українську владу саме критикують за не проведення реформи та відсутність боротьби з корупцією.
Можна ще згадати Гладковського, товариша Порошенка, згадати поставки білоруських Мазів до української армії з шильдиками Богдан (де частка доданої вартості була менше 5%),
формулу Роттердам+ Ахметова-Порошенка, за яку заплатили всі громадяни країни.
Загалом же статки Порошенка разом з Roshen у 2021 році Forbes оцінив в 1,6 мільярда доларів.
Порошенко переписав корпорацію Roshen та інший великий бізнес на старшого сина, що фактично може дозволити уникнути арешту цих активів.
Експерти оцінюють Roshen у понад 1,1 мільярда доларів.
З нашою корумпованою правоохоронною, судовою системою на протязі 30 років майже неймовірно уявити, що в країні можна когось з багатіїв посадити. Нажаль. Маю надію, що поки що, і це після війни зміниться.
Грановський 5 років Президенства Пороха був правою рукою Порошенко. (Мураєва про рашист - та зараз не про нього).
Олігарх Порошенко у 2014 році казав правильні слова та отримував від народу кредит довіри на Президентських виборах.
Проте на цій посаді від державником так і не став, працював на персональне збагачення за рахунок суспільства, а правильні слова - виключно для лохторату та віруючих.
Судити потрібно не по словах, а по справах.
Президент України Порошенко зареєстрував компанію на Британських Віргінських островах під назвою Prime Asset Partners Ltd 21 серпня 2014 року як єдиний власник компанії.
Ця реєстрація відбулася на тлі однієї з найкривавіших битв у війні на Сході України. Про це сьогодні пише видання The Guardian, нагадуючи, що 20 серпня 2014 року, за день до реєстрації офшорної фірми Порошенка, українські війська потрапили в оточення біля міста Іловайськ. Тоді загинули близько тисячі солдатів, а ще кілька сотень було поранено та захоплено в полон.
Восени 2014 року Prime Asset Partners Limited заснувала на Кіпрі компанію CEE Confectionery Investments Limited, яка, у свою чергу, започаткувала в Нідерландах компанію Roshen Europe BV.
"Той факт, що Порошенко займався створенням нової офшорної структури, будучи президентом у той же час, коли його країна була втягнута в конфлікт, в ході якого загинуло понад 9 тисяч людей, щонайменше змушує здивуватися", - пише The Guardian. що у світі українську владу саме критикують за не проведення реформи та відсутність боротьби з корупцією.
Можна ще згадати Гладковського, товариша Порошенка, згадати поставки білоруських Мазів до української армії з шильдиками Богдан (де частка доданої вартості була менше 5%),
формулу Роттердам+ Ахметова-Порошенка, за яку заплатили всі громадяни країни.
Загалом же статки Порошенка разом з Roshen у 2021 році Forbes оцінив в 1,6 мільярда доларів.
Порошенко переписав корпорацію Roshen та інший великий бізнес на старшого сина, що фактично може дозволити уникнути арешту цих активів.
Експерти оцінюють Roshen у понад 1,1 мільярда доларів.
З нашою корумпованою правоохоронною, судовою системою на протязі 30 років майже неймовірно уявити, що в країні можна когось з багатіїв посадити. Нажаль. Маю надію, що поки що, і це після війни зміниться.