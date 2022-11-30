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СБУ проводить обшуки за 18 адресами, пов’язаними з екснардепом Мураєвим і його медіаменеджером Грановським, - ЗМІ

мураев

Служба безпеки України 30 листопада прийшла з обшуками за 18 адресами у Києві та Харкові.

Про це інформує "Бабель" із посиланням на джерела в правоохоронних органах, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, два обшуки були в Харкові, 16 - у Києві. Адреси пов‘язані з колишнім нардепом і лідером проросійської забороненої партії "Наші" Євгенієм Мураєвим та його медіаменеджером Володимиром Грановським (колишній генпродюсер телеканалу "Наш"). Обшуки відбулися в рамках провадження про держзраду. Сам Мураєв, за даними журналістів, перебуває у Відні.

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Автор: 

обшук (1986) СБУ (13056) державна зрада (1728) Грановський (236) Мураєв Євгеній (154)


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Топ коментарі
+11
Ось куди СБУ ДИВИЛАСЬ всі рокі? Мураев мав даже свій тв канал
ПОТРІБЕН закон для СБУ , в яким мають чітко розписани кордони державної безпеки - це і мова і релігія і бізнес .А то мовчки 30 років дивились на релігійне бьятство , на державне бьятство , на розкрадання заводів, енергетики . А ось розові окуляри зняли ‼️‼️

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30.11.2022 16:07 Відповісти
+6
А ось яхта молодого олігарха Хомутинника , який толкае свою рідню Притулу у ВР .

до нього у СБУ ПИТАНЬ НЕМА ?

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30.11.2022 16:14 Відповісти
+6
Обраний перший раз в 2002 році депутатом Верховної Ради у 25-річному віці В.Хомутиннік, обирався у ВР 5 разів поспіль (4-8 скликання), "вирішував питання" у ВР, та у 2019 році його статки були більше, ніж 400 млн. долл.
Немало наколядував.
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30.11.2022 16:25 Відповісти
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Сюда, курва!
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30.11.2022 15:52 Відповісти
Хотілось би самого героя на тарілочці з голубою каиомочкою .
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30.11.2022 15:52 Відповісти
Ось куди СБУ ДИВИЛАСЬ всі рокі? Мураев мав даже свій тв канал
ПОТРІБЕН закон для СБУ , в яким мають чітко розписани кордони державної безпеки - це і мова і релігія і бізнес .А то мовчки 30 років дивились на релігійне бьятство , на державне бьятство , на розкрадання заводів, енергетики . А ось розові окуляри зняли ‼️‼️

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30.11.2022 16:07 Відповісти
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30.11.2022 16:08 Відповісти
А ось яхта молодого олігарха Хомутинника , який толкае свою рідню Притулу у ВР .

до нього у СБУ ПИТАНЬ НЕМА ?

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30.11.2022 16:14 Відповісти
Хомутинник уже представився --- з коня гепнувся .
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30.11.2022 16:19 Відповісти
З коня гепнувся власник WOG
странно , що ви не в курсі
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30.11.2022 16:39 Відповісти
Обраний перший раз в 2002 році депутатом Верховної Ради у 25-річному віці В.Хомутиннік, обирався у ВР 5 разів поспіль (4-8 скликання), "вирішував питання" у ВР, та у 2019 році його статки були більше, ніж 400 млн. долл.
Немало наколядував.
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30.11.2022 16:25 Відповісти
Но Шуфрич!!! Непотопляем. Как истинное дерьмо
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30.11.2022 16:38 Відповісти
Ой. На чолі СБУ сидів кацап. Про що ви говорите. Знайомі силовики на питання якщо знали що там таке, чому не писали рапорт..... Відповідь одна, ну а що ми могли зробити.... А тут стаж, пільги, вислуга.
Ось вам вся суть силового карального блоку СБУ, МВС, набу, *****.......
Зсу наше все.
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30.11.2022 16:58 Відповісти
Так і е . Но я питання задаю не СБУ , а українському суспільству. І депутатам у тому числі.

Потрібно суспільству постійно держати на контролі ці моменти
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30.11.2022 17:26 Відповісти
Куди дивилось СБУ? В перших рядах всі виступи Кварталу 69- ось туди дивилось і записувало кожне слово, не дай Бог помилитися... ОП ж з'їсть.
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30.11.2022 18:01 Відповісти
Классный у Вас ник
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30.11.2022 18:59 Відповісти
Що тут не написано, що довгий час Грановський виконував функцію "смотрящего" за судовою системою при Президенстві Порошенко.
Олігарх Порошенко у 2014 році казав правильні слова та отримував від народу кредит довіри на Президентських виборах.
Проте на цій посаді від державником так і не став, працював на персональне збагачення за рахунок суспільства, а правильні слова - виключно для лохторату та віруючих.
Судити потрібно не по словах, а по справах.
Президент України Порошенко зареєстрував компанію на Британських Віргінських островах під назвою Prime Asset Partners Ltd 21 серпня 2014 року як єдиний власник компанії.
Ця реєстрація відбулася на тлі однієї з найкривавіших битв у війні на Сході України. Про це сьогодні пише видання The Guardian, нагадуючи, що 20 серпня 2014 року, за день до реєстрації офшорної фірми Порошенка, українські війська потрапили в оточення біля міста Іловайськ. Тоді загинули близько тисячі солдатів, а ще кілька сотень було поранено та захоплено в полон.
Восени 2014 року Prime Asset Partners Limited заснувала на Кіпрі компанію CEE Confectionery Investments Limited, яка, у свою чергу, започаткувала в Нідерландах компанію Roshen Europe BV.
"Той факт, що Порошенко займався створенням нової офшорної структури, будучи президентом у той же час, коли його країна була втягнута в конфлікт, в ході якого загинуло понад 9 тисяч людей, щонайменше змушує здивуватися", - пише The Guardian. що у світі українську владу саме критикують за не проведення реформи та відсутність боротьби з корупцією.
Можна ще згадати Гладковського, товариша Порошенка, згадати поставки білоруських Мазів до української армії з шильдиками Богдан (де частка доданої вартості була менше 5%),
формулу Роттердам+ Ахметова-Порошенка, за яку заплатили всі громадяни країни.
Загалом же статки Порошенка разом з Roshen у 2021 році Forbes оцінив в 1,6 мільярда доларів.
Порошенко переписав корпорацію Roshen та інший великий бізнес на старшого сина, що фактично може дозволити уникнути арешту цих активів.
Експерти оцінюють Roshen у понад 1,1 мільярда доларів.
З нашою корумпованою правоохоронною, судовою системою на протязі 30 років майже неймовірно уявити, що в країні можна когось з багатіїв посадити. Нажаль. Маю надію, що поки що, і це після війни зміниться.
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30.11.2022 16:07 Відповісти
це все добре , а по Мураєву що?
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30.11.2022 16:17 Відповісти
Повинен би сісти за прорашистьку діяльність. Якщо не відкупиться.
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30.11.2022 16:24 Відповісти
А у Вови Боневтіка скільки смотрящих від ОПіЗдіЖе?
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30.11.2022 16:20 Відповісти
Що тут не написано, що довгий час Грановський виконував функцію "смотрящего" за судовою системою при Президенстві Порошенко.
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30.11.2022 16:35 Відповісти
І тут тобі Поршенко в гаті навалив? Спробуй випрати- не гаті, а мозок!
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30.11.2022 18:03 Відповісти
Якщо немає що казати по суті - не марнуйте час. Спробуй. Повітря тут буде свіжішим.
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30.11.2022 18:16 Відповісти
Антон Н 16addb30,а ти зараз сумлiвно виконуєш функцiю вуличного вафлiста...Масштан звiсно зовсiм iнший , але нутро з мураєвим у тебе одне..
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30.11.2022 18:04 Відповісти
Лариса - а ти мабуть в є вуличною вафлісткою, якщо коментуєшь коментаря, а не текст новини
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30.11.2022 18:15 Відповісти
Для місцевих порохоботів - бо їм не подобається правда, як і місцевим адмінам - що постійно чомусь банять за критику По.
Грановський 5 років Президенства Пороха був правою рукою Порошенко. (Мураєва про рашист - та зараз не про нього).
Олігарх Порошенко у 2014 році казав правильні слова та отримував від народу кредит довіри на Президентських виборах.
Проте на цій посаді від державником так і не став, працював на персональне збагачення за рахунок суспільства, а правильні слова - виключно для лохторату та віруючих.
Судити потрібно не по словах, а по справах.
Президент України Порошенко зареєстрував компанію на Британських Віргінських островах під назвою Prime Asset Partners Ltd 21 серпня 2014 року як єдиний власник компанії.
Ця реєстрація відбулася на тлі однієї з найкривавіших битв у війні на Сході України. Про це сьогодні пише видання The Guardian, нагадуючи, що 20 серпня 2014 року, за день до реєстрації офшорної фірми Порошенка, українські війська потрапили в оточення біля міста Іловайськ. Тоді загинули близько тисячі солдатів, а ще кілька сотень було поранено та захоплено в полон.
Восени 2014 року Prime Asset Partners Limited заснувала на Кіпрі компанію CEE Confectionery Investments Limited, яка, у свою чергу, започаткувала в Нідерландах компанію Roshen Europe BV.
"Той факт, що Порошенко займався створенням нової офшорної структури, будучи президентом у той же час, коли його країна була втягнута в конфлікт, в ході якого загинуло понад 9 тисяч людей, щонайменше змушує здивуватися", - пише The Guardian. що у світі українську владу саме критикують за не проведення реформи та відсутність боротьби з корупцією.
Можна ще згадати Гладковського, товариша Порошенка, згадати поставки білоруських Мазів до української армії з шильдиками Богдан (де частка доданої вартості була менше 5%),
формулу Роттердам+ Ахметова-Порошенка, за яку заплатили всі громадяни країни.
Загалом же статки Порошенка разом з Roshen у 2021 році Forbes оцінив в 1,6 мільярда доларів.
Порошенко переписав корпорацію Roshen та інший великий бізнес на старшого сина, що фактично може дозволити уникнути арешту цих активів.
Експерти оцінюють Roshen у понад 1,1 мільярда доларів.
З нашою корумпованою правоохоронною, судовою системою на протязі 30 років майже неймовірно уявити, що в країні можна когось з багатіїв посадити. Нажаль. Маю надію, що поки що, і це після війни зміниться.
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30.11.2022 18:31 Відповісти
А уявіть собі,якби вибирали у владу не клептоманів,а українців-патріотів.Не було б у нас давно ні олігархів,ні сепарів,ні агентів кдб-фсб,ні українських гнид.Не виникало б питання кацапської мови,церкви кацапського патріархату.Працювали б належним чином і сбу, правоохоронні органи,суди і прокуратура.Не знищували а розвивали і укріплювали українську армію...Все було б зовсім по іншому.Треба лише дуже сильно цього прагнути!
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30.11.2022 18:58 Відповісти
 
 