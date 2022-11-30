СБУ проводить обшуки за 18 адресами, пов’язаними з екснардепом Мураєвим і його медіаменеджером Грановським, - ЗМІ

Служба безпеки України 30 листопада прийшла з обшуками за 18 адресами у Києві та Харкові.

Про це інформує "Бабель" із посиланням на джерела в правоохоронних органах, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, два обшуки були в Харкові, 16 - у Києві. Адреси пов‘язані з колишнім нардепом і лідером проросійської забороненої партії "Наші" Євгенієм Мураєвим та його медіаменеджером Володимиром Грановським (колишній генпродюсер телеканалу "Наш"). Обшуки відбулися в рамках провадження про держзраду. Сам Мураєв, за даними журналістів, перебуває у Відні.

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