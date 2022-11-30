Затриманих священників УПЦ МП можуть обміняти на полонених українських захисників, - ГУР МО
Наразі по всій Україні відбуваються обшуки в об’єктах УПЦ МП. Ймовірно, затриманих зрадників можуть долучити до обмінного фонду.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.
"На прикладі великого обміну і долі Віктора Медведчука Україна показала, що готова демонструвати найбільш креативні підходи, щоб повертати своїх громадян додому. Найменші можливості, які для цього будуть з'являтися – і формальні й неформальні, і публічні й непублічні, і відкриті й закриті – ми точно будемо використовувати", - сказав він.
Безумовно, питання з функціонуванням УПЦ МП має бути вирішене. Представник ГУР МО додав, що це важливо для гарантії національної безпеки України.
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Это Крестный ход в Киеве так называемой УПЦ МП"
https://youtu.be/dcaefpGnfJM Кому такое добро надо?
Та нікого! Не було таких повідомлень!
Головне з курсом обміну не прогадайте. Вони дуже цінні специ. Все ж таких агентів виростити це дуже довго та складно. Вони звичайно не медвечук, але теж не дешеві.
Шось не чутно вою на болотах....