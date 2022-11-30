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Новини Війна
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Затриманих священників УПЦ МП можуть обміняти на полонених українських захисників, - ГУР МО

сбу

Наразі по всій Україні відбуваються обшуки в об’єктах УПЦ МП. Ймовірно, затриманих зрадників можуть долучити до обмінного фонду.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

"На прикладі великого обміну і долі Віктора Медведчука Україна показала, що готова демонструвати найбільш креативні підходи, щоб повертати своїх громадян додому. Найменші можливості, які для цього будуть з'являтися – і формальні й неформальні, і публічні й непублічні, і відкриті й закриті – ми точно будемо використовувати", - сказав він.

Безумовно, питання з функціонуванням УПЦ МП має бути вирішене. Представник ГУР МО додав, що це важливо для гарантії національної безпеки України.

Читайте: Росія може вдарити ракетами в будь-який момент, триває підготовка, - ГУР МО

Автор: 

обмін (1250) розвідка (3894) УПЦ МП (1214)


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Топ коментарі
+14
Отличный подход, чтоб не кормить в тюряге, нахер за поребрик, это хучшее наказание которое можно только придумать
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30.11.2022 16:53 Відповісти
+13
можна всіх з пашею мерседесом та Онуфрієм, а забув і Новінського в придачу
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30.11.2022 16:54 Відповісти
+12
Палёный диверсант уже не составляет ценности.
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30.11.2022 16:52 Відповісти
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Палёный диверсант уже не составляет ценности.
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30.11.2022 16:52 Відповісти
Спасать ФСБ-шників в рясах свята справа.
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30.11.2022 17:00 Відповісти
проте паленого Медведчука чомусь обміняли. )
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30.11.2022 18:23 Відповісти
То був резидент. Або командувач і утримувач дивізії диверсантів, як хочете.
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30.11.2022 18:29 Відповісти
Отличный подход, чтоб не кормить в тюряге, нахер за поребрик, это хучшее наказание которое можно только придумать
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30.11.2022 16:53 Відповісти
Отличный-то отличный. Но суд и приговор должен быть. Иначе на Русне из них станут лепить мучеников за веру. А суд, да еще открытый и показательный кое кому в Украине мозги прочистит
Это Крестный ход в Киеве так называемой УПЦ МП"
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30.11.2022 17:00 Відповісти
25 липня 2016 року. Билі раніше врємєна
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30.11.2022 17:07 Відповісти
можна всіх з пашею мерседесом та Онуфрієм, а забув і Новінського в придачу
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30.11.2022 16:54 Відповісти
Дияконів МП теж можна поміняти, якщо

https://youtu.be/dcaefpGnfJM Кому такое добро надо?
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30.11.2022 16:54 Відповісти
крєста на ніх нєту
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30.11.2022 16:55 Відповісти
На них якраз є. То в їхніх серцях нема. 😊
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30.11.2022 17:21 Відповісти
1862 рік..щось змінилось?
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30.11.2022 16:58 Відповісти
- Окстісь, окоянний отрок, - отпізжу!

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30.11.2022 17:01 Відповісти
Хм... А скіко у нас цих особин? Популяція немаленька
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30.11.2022 17:02 Відповісти
якщо iх і обміняють, то тільки на таких самих попів у рясі.
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30.11.2022 17:02 Відповісти
Майно церковне конфіскуйте на потреби ЗСУ, а попів - сатаністів обміняти на наших хлопців. Нехай волають до сатани на расєйських болотах.
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30.11.2022 17:14 Відповісти
Так цих попів тут неміряно! Пучками можна на наших героїв міняти!
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30.11.2022 17:18 Відповісти
Міняти можна хіба що десяток з "верхівки" РПЦ. Та й то після допиту з застосуванням "гуманної" хімії. Решту в концентраційний табір звідки завантажити в вагони для худоби і відправити на *********. Само собою конфіскація всього особистого майна і позбавлення громадянства з довічною забороною вїзду в Україну.
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30.11.2022 17:18 Відповісти
То не св'ященники, а диверсанти-содоміти.
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30.11.2022 17:19 Відповісти
Так треба взагалі заборонити московський патріархат в Україні - а то ТОМОС отримали а повністю московський патріархат не заборонили їх треба вигнати і майно конфіскувати
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30.11.2022 17:19 Відповісти
оголосіть пофамільно, кого саме з шпигунів ФСБ в рясах СБУ посадило в СІЗО!
Та нікого! Не було таких повідомлень!
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30.11.2022 17:29 Відповісти
Действие УПЦ МПдолжно быть запрещено на территории Украины.Хватит потворствовать этому гадюшнику фсбешному
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30.11.2022 17:47 Відповісти
Прекрасна ідея.

Головне з курсом обміну не прогадайте. Вони дуже цінні специ. Все ж таких агентів виростити це дуже довго та складно. Вони звичайно не медвечук, але теж не дешеві.
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30.11.2022 17:57 Відповісти
Порошенко на Прямому прямо зараз в прямому ефірі дає в'ю з питань фсб в рясах.
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30.11.2022 17:58 Відповісти
А хіба хтось з них затриманий?
Шось не чутно вою на болотах....
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30.11.2022 18:09 Відповісти
Чому можуть- в обмінний фонд в першу чергу, не потрібні нам гімнюки ординські, ВСІХ з церков та монастирів, українцям дихати стане легше!
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30.11.2022 18:28 Відповісти
Геї повернуться "священные пенаты" передавати "скрепный" досвід
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30.11.2022 23:23 Відповісти
 
 