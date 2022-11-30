Розміщення Patriot на заході України - найкраще для захисту Польщі, - міністр оборони Блащак в Сеймі

Для захисту території Польщі ракети Patriot найкраще розмістити на заході України.

Про це в Сеймі Польщі заявив у середу міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Для того, щоб ефективно захистити східну Польщу найкраще було би, щоб ракети Patriot були розміщені на заході України. Це найефективніший захист нашої країни з військової точки зору", - зазначив Блащак.

Нагадаємо, Німеччина запропонувала Польщі системи Patriot для захисту повітряного простору після ракетних ударів по району, що є прикордонним з Україною. У відповідь Варшава запропонувала розмістити Patriot в Україні поблизу кордону з Польщею. Це було би краще для безпеки Польщі, заявив президент Анджей Дуда.

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Після цього розгорнулась жвава дискусія, до якої долучився й генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він сказав, що розміщення ППО в Україні можливе, але остаточно це має вирішити Німеччина. Таким чином Столтенберг заперечив аргументи міністерки Ламбрехт, яка посилалася спочатку на можливі застереження з боку НАТО.