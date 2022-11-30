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Новини Війна
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Розміщення Patriot на заході України - найкраще для захисту Польщі, - міністр оборони Блащак в Сеймі

патріот

Для захисту території Польщі ракети Patriot найкраще розмістити на заході України.

Про це в Сеймі Польщі заявив у середу міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Для того, щоб ефективно захистити східну Польщу найкраще було би, щоб ракети Patriot були розміщені на заході України. Це найефективніший захист нашої країни з військової точки зору", - зазначив Блащак.

Нагадаємо, Німеччина запропонувала Польщі системи Patriot для захисту повітряного простору після ракетних ударів по району, що є прикордонним з Україною. У відповідь Варшава запропонувала розмістити Patriot в Україні поблизу кордону з Польщею. Це було би краще для безпеки Польщі, заявив президент Анджей Дуда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністр оборони Польщі Блащак наполягає на передачі Patriot Україні: Системи в Польщі не встигатимуть збивати ракети у місцях біля кордону, як Пшеводув

Після цього розгорнулась жвава дискусія, до якої долучився й генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він сказав, що розміщення ППО в Україні можливе, але остаточно це має вирішити Німеччина. Таким чином Столтенберг заперечив аргументи міністерки Ламбрехт, яка посилалася спочатку на можливі застереження з боку НАТО.

Автор: 

Блащак Маріуш (111)


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Значить ракета все ж таки була не українська!
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30.11.2022 17:16 Відповісти
А яка різниця? Розумної людині все ясно і так - рашка привела до цього. Чи нам потрібно взагалі ничого не робити і чекати, коли буде прилітати?
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30.11.2022 18:15 Відповісти
Наступний крок за США - що повинні дати зелене світло. Чекаємо.
Чи знову Салліван переможе?
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30.11.2022 17:19 Відповісти
І це добре що країна ЄС вимагає передати Patriot Україні надихає позитивом можна сподіватися що вимоги Польщі будуть виконані оскільки Польща країна ЄС
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30.11.2022 17:27 Відповісти
Для захисту Польщі воно, може, і "найкраще", але щодо розміщення на Західній Україні -т о чудовий привід, щоб її (Галичину) "рівняти" із землею...
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01.12.2022 08:27 Відповісти
 
 