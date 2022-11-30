Союзники з НАТО оголосили про передачу Україні 155-мм артилерії, снарядів та бронемашин, - Кулеба

На зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Бухаресті союзники оголосили про передачу Україні 155-мм артилерії, снарядів та бронемашин.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На цій зустрічі було оголошено нові внески країн до нашої енергетичної безпеки: трансформаторів, генераторів, зброї, зимової форми. Я не можу все це озвучувати, але серед цих позицій є і 155-мм артилерія, і снаряди, і бронемашини – це вже незабаром приїде в Україну та посилить наші Збройні сили. Але все має відбуватися дуже швидко, ми не можемо чекати", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що попросив союзників бути з Україною не лише стільки, скільки потрібно, а й надавати Україні все, що їй потрібно настільки швидко, наскільки це потрібно.

Очільник МЗС повідомив, що закликав Альянс ухвалити рішення про передачу Україні західних танків натовського зразка.

"Я навів дуже простий приклад, що від початку війни завжди були якісь психологічні бар'єри щодо постачання зброї: то нам артилерію не постачали, то нам MLRS не постачали, то ще щось. А тепер усі нам постачають. Але ці рішення вони ухвалювали після того, як відбувалася якась трагедія на фронті, і вони вже не мали іншого вибору, як прийняти це рішення. Тож я сказав: поміняйте логіку, не чекайте, доки станеться щось погане, прийміть це рішення зараз для того, щоб запобігти поганому розвитку подій, для того, щоб навпаки діяти проактивно та звільнити ще більше територій та українських громадян", - розповів Куліба.

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