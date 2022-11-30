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Новини Допомога Україні Війна
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Союзники з НАТО оголосили про передачу Україні 155-мм артилерії, снарядів та бронемашин, - Кулеба

м777

На зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Бухаресті союзники оголосили про передачу Україні 155-мм артилерії, снарядів та бронемашин.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На цій зустрічі було оголошено нові внески країн до нашої енергетичної безпеки: трансформаторів, генераторів, зброї, зимової форми. Я не можу все це озвучувати, але серед цих позицій є і 155-мм артилерія, і снаряди, і бронемашини – це вже незабаром приїде в Україну та посилить наші Збройні сили. Але все має відбуватися дуже швидко, ми не можемо чекати", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що попросив союзників бути з Україною не лише стільки, скільки потрібно, а й надавати Україні все, що їй потрібно настільки швидко, наскільки це потрібно.

Очільник МЗС повідомив, що закликав Альянс ухвалити рішення про передачу Україні західних танків натовського зразка.

"Я навів дуже простий приклад, що від початку війни завжди були якісь психологічні бар'єри щодо постачання зброї: то нам артилерію не постачали, то нам MLRS не постачали, то ще щось. А тепер усі нам постачають. Але ці рішення вони ухвалювали після того, як відбувалася якась трагедія на фронті, і вони вже не мали іншого вибору, як прийняти це рішення. Тож я сказав: поміняйте логіку, не чекайте, доки станеться щось погане, прийміть це рішення зараз для того, щоб запобігти поганому розвитку подій, для того, щоб навпаки діяти проактивно та звільнити ще більше територій та українських громадян", - розповів Куліба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найкращий шлях для досягнення тривалого миру – надати військову допомогу для України, - Столтенберг

Автор: 

НАТО (6638) зброя (7566) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+13
Дуже гарно! Респект. Європа збільшує поставки озброєння. Ще б ті Міг-и - що американці тормознули нібито за договорняк з Китаєм, що той нібито дав зрозуміти раші про недопустимість і загроз і використання ядерної зброї.
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30.11.2022 17:17 Відповісти
+12
Так розумію. що не все і не завжди треба озвучувати. що і роблять. Зовсім не розуміюся по бойовому оснащенню. які там ракети на скільки дальності. Але чую. що нам дають тільки на дальність 60-70 км. Але....сьогодні прочитала на *Однокласніках* (вибачаюсь. але ще захожу почитати. що там виють *на болотах*. Так. от *портал Амвросіїка* це днр 17 км від кордону з рашкою пиши про прильоти на жд . також прильоти по станції Квашино (а це 7 км від рашї ) А від лінії фронту десь 150 км. знаю точно. що від Донецька -80 км. Чимсь же б*ють (дай Боже)!!! Слава Україні!!
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30.11.2022 18:00 Відповісти
+7
Патріоти з тих гармат і будуть палити...
а залізяка Патріот? - буде залізяка і хлопці їі опанують до обіда.
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30.11.2022 17:23 Відповісти
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Дуже гарно! Респект. Європа збільшує поставки озброєння. Ще б ті Міг-и - що американці тормознули нібито за договорняк з Китаєм, що той нібито дав зрозуміти раші про недопустимість і загроз і використання ядерної зброї.
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30.11.2022 17:17 Відповісти
це вже діло.
на кацапню нищіти? - завжди велком...
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30.11.2022 17:19 Відповісти
Patriot дє??
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30.11.2022 17:19 Відповісти
поки що нажаль все там же де й раніше...
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30.11.2022 17:22 Відповісти
Патріоти з тих гармат і будуть палити...
а залізяка Патріот? - буде залізяка і хлопці їі опанують до обіда.
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30.11.2022 17:23 Відповісти
Це питання в швидкості доставки зброї.
Чим швидше поставлять ти краще і кількість також треба враховувати.
Бо якщо дадуть дві гармати це взагалі дуже мало для такої війни потрібні хоча б десятки гармат а не одиниці
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30.11.2022 17:35 Відповісти
Так розумію. що не все і не завжди треба озвучувати. що і роблять. Зовсім не розуміюся по бойовому оснащенню. які там ракети на скільки дальності. Але чую. що нам дають тільки на дальність 60-70 км. Але....сьогодні прочитала на *Однокласніках* (вибачаюсь. але ще захожу почитати. що там виють *на болотах*. Так. от *портал Амвросіїка* це днр 17 км від кордону з рашкою пиши про прильоти на жд . також прильоти по станції Квашино (а це 7 км від рашї ) А від лінії фронту десь 150 км. знаю точно. що від Донецька -80 км. Чимсь же б*ють (дай Боже)!!! Слава Україні!!
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30.11.2022 18:00 Відповісти
У нас ще є Точки У, які б'ють до 120 км, але дай Бог, щоб у нас була зброя від партнерів, яка лупить по більш дальніх цілях.
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30.11.2022 20:34 Відповісти
В Украине нет ракет к Точкам У и добыть их не возможно.Только оркостан и белораша. Вопрос на сегодня, кто из европейских производителей сможет наладить их выпуск. Болгария к примеру могла бы помочь. Кажется, у них осталось оборудование нужное.
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02.12.2022 12:58 Відповісти
Будут установки и как только станет достаточное кол-во , начнутся поставки ракет средней дальности.
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30.11.2022 18:03 Відповісти
Установки залпового огня уже вроде есть. Ракеты средней дальности не передают по каким то, неизвестным нам, политическим причинам.
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30.11.2022 19:44 Відповісти
Ребята, все будет . Просто к примеру сделать Насамс занимает др 2 лет. И про запас производитель их не выпускает, только под заказ.. Сейчас договариваются с Катаром и Оманом, чтобы в Украину перебросили их установки, а производитель обязуется заменить отданное как можно быстрее и даже с модификациями без дополнительной оплаты.
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02.12.2022 12:51 Відповісти
які вона в дідька "союзники" - глядачі фільму жахів. курваматьїхнязасрана
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30.11.2022 18:05 Відповісти
Давайте вже Арчери пошвидше.
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30.11.2022 19:00 Відповісти
 
 