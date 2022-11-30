Повідомлено про підозру заступнику голови Держдуми РФ Бабакову, який володіє однією з українських енергокомпаній, - СБУ
Повідомлено про підозру заступнику голови Держдуми РФ Олександру Бабакову. Цей чиновник шкодить суверенітету України, сприяє військовій агресії Росії та голосував за "прийняття до складу РФ" Херсонської та Запорізької областей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Також, за даними Служби безпеки, він разом з іншими особами є кінцевим бенефіціаром однієї з енергетичних компаній, яка працює в Україні. Зокрема, в її управлінні перебувають об’єкти енергетичної інфраструктури в Житомирській, Херсонській, Кіровоградській, Чернівецькій, Рівненській областях та Києві. І нещодавно СБУ провела обшуки у згаданій компанії для упередження загроз енергетиці, оскільки саме ця галузь останнім часом стала пріоритетною мішенню для російських ракетних ударів.
"Наразі поплічнику путіна заочно повідомлено про підозру за ч.3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді п’ятнадцяти років або довічного позбавлення волі", - наголосили в СБУ
Раніше слідчі СБУ повідомили Бабакову про підозру за іншим епізодом його антиукраїнської діяльності. Зокрема, у зв’язку зі схваленням 22 лютого 2022 року держдумою рішення про використання збройних сил РФна території самопроголошених "ЛДНР". Цей документ, прийнятий напередодні повномасштабного вторгнення, розв’язав руки агресору.
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На відміну від того, що поширювалося в медіа, жодна з осіб, зазначених у публікаціях як власники Групи (Бабаков, Гінер, Воєводін), не володіє акціями будь-яких організацій Групи та не є серед бенефіціарних власників Групи. Євген Гінер перестав бути акціонером групи у 2014 році як юридично, так і фактично. Відтоді він не має жодного зв'язку з Групою чи її співробітниками. Щодо Олександра Бабакова та Михайла Воєводіна, то вони ніколи не володіли акціями групи VS Energy.
Зараз зійдуться дві групи і обплюють один одного
тому, якщо москаль є бенефіціаром то не його вина, а тих хто йому це дозволив ...
❗️"Укрнафтобуріння" - третя найбільша газовидобувна компанія зі 100% приватним капіталом.
🤦♂️"Укрнафтобуріння" контролюють 👉олігарх Ігор Коломойський і найбагатший екс-нардеп Ради Віталій Хомутинник. Ще 22% акцій "Укрнафтобуріння" належить 👉російському бізнесмену🤷♂️ Павлу Фуксу, (ви правильно все зрозуміли і побачили). Акції компанії Фукс придбав у представників Януковича. Ну і тому самомому Злочевському,який також має акції в "Укрнафтобуріння"
Оперативне управління компанією здійснюють люди Коломойського: з липня 2015 роки її очолює Михайло Бакуненко, колишній топ-менеджер "Укрнафти".
Основний актив компанії - ліцензія на Сахалінське нафтогазоконденсатне родовище. Компанія експлуатує 25 своїх газоконденсатних і нафтогазових свердловин і ще 10 в рамках договорів спільної діяльності.
Зокрема партнерами "Укрнафтобуріння" за договорами СД були ТОВ "Сахалінське" та "Актив Газ Ресурс". Обидві належать соратнику колишнього міністра ВМС Арсена Авакова і колишньому нардепу Ігорю Котвицького.
Партнерами "Укрнафтобуріння" за договорами СД також є "Укргаз Інвест" екс-депутата Віталія Хомутинніка, "Сіріус-1" голови правління "Укртатнафти" Павла Овчаренка та компанія "Девон", яку пов'язують з Фуксом, але компанія спростовує такий зв'язок.
🤷♂️СП "Полтавська газонафтова компанія", яка входить (на секундочку) в британську компанію JKX Oil&Gas plc.
❗️JKX Oil&Gas plc - публічна компанія, її акції торгують на 🤦♂️Лондонській фондовій біржі, але найбільшими її акціонерами є Eclairs Group Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова - 27,47% акцій.
🤷♂️Ну що любі мої українці? А Беня то позбавлений громадянства і спокійненько в Буковелі смикає за ниточки.
Ще 19,97% акцій компанії належить Віталію Хомутинніку, бізнес-партнеру Коломойського і Боголюбова
СБУ ти де? А ну так...Ні де. Тоді вас замінять патріоти.
Заступник голови держдуми володіє енергетичною компанією в Україні. А Х У Є Т Ь.