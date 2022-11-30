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Повідомлено про підозру заступнику голови Держдуми РФ Бабакову, який володіє однією з українських енергокомпаній, - СБУ

бабаков

Повідомлено про підозру заступнику голови Держдуми РФ Олександру Бабакову. Цей чиновник шкодить суверенітету України, сприяє військовій агресії Росії та голосував за "прийняття до складу РФ" Херсонської та Запорізької областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Також, за даними Служби безпеки, він разом з іншими особами є кінцевим бенефіціаром однієї з енергетичних компаній, яка працює в Україні. Зокрема, в її управлінні перебувають об’єкти енергетичної інфраструктури в Житомирській, Херсонській, Кіровоградській, Чернівецькій, Рівненській областях та Києві. І нещодавно СБУ провела обшуки у згаданій компанії для упередження загроз енергетиці, оскільки саме ця галузь останнім часом стала пріоритетною мішенню для російських ракетних ударів.

"Наразі поплічнику путіна заочно повідомлено про підозру за ч.3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді п’ятнадцяти років або довічного позбавлення волі", - наголосили в СБУ

Раніше слідчі СБУ повідомили Бабакову про підозру за іншим епізодом його антиукраїнської діяльності. Зокрема, у зв’язку зі схваленням 22 лютого 2022 року держдумою рішення про використання збройних сил РФна території самопроголошених "ЛДНР". Цей документ, прийнятий напередодні повномасштабного вторгнення, розв’язав руки агресору.

Читайте: "РНБО не помічає, що Російська Група Бабакова контролює українські обленерго" - Ніколов

Автор: 

Бабаков Олександр (82) СБУ (13056) підозра (800)


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Топ коментарі
+10
Йшов 10-й місяць війни..
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30.11.2022 17:17 Відповісти
+7
🔥🔥🔥Я все ж таки продовжу тему газу та нафти.

❗️"Укрнафтобуріння" - третя найбільша газовидобувна компанія зі 100% приватним капіталом.

🤦‍♂️"Укрнафтобуріння" контролюють 👉олігарх Ігор Коломойський і найбагатший екс-нардеп Ради Віталій Хомутинник. Ще 22% акцій "Укрнафтобуріння" належить 👉російському бізнесмену🤷‍♂️ Павлу Фуксу, (ви правильно все зрозуміли і побачили). Акції компанії Фукс придбав у представників Януковича. Ну і тому самомому Злочевському,який також має акції в "Укрнафтобуріння"

Оперативне управління компанією здійснюють люди Коломойського: з липня 2015 роки її очолює Михайло Бакуненко, колишній топ-менеджер "Укрнафти".

Основний актив компанії - ліцензія на Сахалінське нафтогазоконденсатне родовище. Компанія експлуатує 25 своїх газоконденсатних і нафтогазових свердловин і ще 10 в рамках договорів спільної діяльності.

Зокрема партнерами "Укрнафтобуріння" за договорами СД були ТОВ "Сахалінське" та "Актив Газ Ресурс". Обидві належать соратнику колишнього міністра ВМС Арсена Авакова і колишньому нардепу Ігорю Котвицького.

Партнерами "Укрнафтобуріння" за договорами СД також є "Укргаз Інвест" екс-депутата Віталія Хомутинніка, "Сіріус-1" голови правління "Укртатнафти" Павла Овчаренка та компанія "Девон", яку пов'язують з Фуксом, але компанія спростовує такий зв'язок.

🤷‍♂️СП "Полтавська газонафтова компанія", яка входить (на секундочку) в британську компанію JKX Oil&Gas plc.

❗️JKX Oil&Gas plc - публічна компанія, її акції торгують на 🤦‍♂️Лондонській фондовій біржі, але найбільшими її акціонерами є Eclairs Group Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова - 27,47% акцій.

🤷‍♂️Ну що любі мої українці? А Беня то позбавлений громадянства і спокійненько в Буковелі смикає за ниточки.


Ще 19,97% акцій компанії належить Віталію Хомутинніку, бізнес-партнеру Коломойського і Боголюбова

СБУ ти де? А ну так...Ні де. Тоді вас замінять патріоти.
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30.11.2022 17:24 Відповісти
+5
9й рік
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30.11.2022 18:27 Відповісти
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Йшов 10-й місяць війни..
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30.11.2022 17:17 Відповісти
9й рік
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30.11.2022 18:27 Відповісти
👎 де ти був 8 років?
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30.11.2022 19:31 Відповісти
Только что по телеку сказали, что Лукашенко умер. По турецкому телеку
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30.11.2022 17:18 Відповісти
Та ну нах. Таргани живучі
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30.11.2022 18:28 Відповісти
Ну я тоже не поверила, переспросила мужа. Говорит сказали: президент беларуси умер. Фамилию не произнесли. Одно предложение и другие новости пошли. Странно это...
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30.11.2022 19:18 Відповісти
деза 👎👎👎
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30.11.2022 19:33 Відповісти
Возможно.
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30.11.2022 19:36 Відповісти
можливо труднощі перекладу? не помер, а безголовий, чи там головою ударений?
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30.11.2022 19:58 Відповісти
🤣🤣🤣 до 1 квітня ще далеко
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30.11.2022 19:32 Відповісти
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30.11.2022 21:30 Відповісти
VsEnergy, чого ж не вказуєте
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30.11.2022 17:22 Відповісти
на їх сайті пишуть, що ні
https://vsenergy.com.ua/

На відміну від того, що поширювалося в медіа, жодна з осіб, зазначених у публікаціях як власники Групи (Бабаков, Гінер, Воєводін), не володіє акціями будь-яких організацій Групи та не є серед бенефіціарних власників Групи. Євген Гінер перестав бути акціонером групи у 2014 році як юридично, так і фактично. Відтоді він не має жодного зв'язку з Групою чи її співробітниками. Щодо Олександра Бабакова та Михайла Воєводіна, то вони ніколи не володіли акціями групи VS Energy.
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30.11.2022 18:08 Відповісти
а кому треба інформацію перевіряти...
Зараз зійдуться дві групи і обплюють один одного
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30.11.2022 21:32 Відповісти
мені і справді було цікаво про яку компанію йдеться
тому, якщо москаль є бенефіціаром то не його вина, а тих хто йому це дозволив ...
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01.12.2022 12:29 Відповісти
🔥🔥🔥Я все ж таки продовжу тему газу та нафти.

❗️"Укрнафтобуріння" - третя найбільша газовидобувна компанія зі 100% приватним капіталом.

🤦‍♂️"Укрнафтобуріння" контролюють 👉олігарх Ігор Коломойський і найбагатший екс-нардеп Ради Віталій Хомутинник. Ще 22% акцій "Укрнафтобуріння" належить 👉російському бізнесмену🤷‍♂️ Павлу Фуксу, (ви правильно все зрозуміли і побачили). Акції компанії Фукс придбав у представників Януковича. Ну і тому самомому Злочевському,який також має акції в "Укрнафтобуріння"

Оперативне управління компанією здійснюють люди Коломойського: з липня 2015 роки її очолює Михайло Бакуненко, колишній топ-менеджер "Укрнафти".

Основний актив компанії - ліцензія на Сахалінське нафтогазоконденсатне родовище. Компанія експлуатує 25 своїх газоконденсатних і нафтогазових свердловин і ще 10 в рамках договорів спільної діяльності.

Зокрема партнерами "Укрнафтобуріння" за договорами СД були ТОВ "Сахалінське" та "Актив Газ Ресурс". Обидві належать соратнику колишнього міністра ВМС Арсена Авакова і колишньому нардепу Ігорю Котвицького.

Партнерами "Укрнафтобуріння" за договорами СД також є "Укргаз Інвест" екс-депутата Віталія Хомутинніка, "Сіріус-1" голови правління "Укртатнафти" Павла Овчаренка та компанія "Девон", яку пов'язують з Фуксом, але компанія спростовує такий зв'язок.

🤷‍♂️СП "Полтавська газонафтова компанія", яка входить (на секундочку) в британську компанію JKX Oil&Gas plc.

❗️JKX Oil&Gas plc - публічна компанія, її акції торгують на 🤦‍♂️Лондонській фондовій біржі, але найбільшими її акціонерами є Eclairs Group Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова - 27,47% акцій.

🤷‍♂️Ну що любі мої українці? А Беня то позбавлений громадянства і спокійненько в Буковелі смикає за ниточки.


Ще 19,97% акцій компанії належить Віталію Хомутинніку, бізнес-партнеру Коломойського і Боголюбова

СБУ ти де? А ну так...Ні де. Тоді вас замінять патріоти.
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30.11.2022 17:24 Відповісти
Фонд фуксика усилено кормит горячей едой в Харькове и области народ. Очередя с кастрюльками за горизонт. Дружок старый он гепуция. А ментик Денисенко, тот рамочки раздавал, пока депутатом был. Как не стал, затосковал завыли совки торохканые. Хороший ведь был. С бойко дружил. Пока не избавимся от убогости все мерять пузом---нацией не станем.
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30.11.2022 18:35 Відповісти
Пасху раздавал--- ошибка.
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30.11.2022 18:37 Відповісти
ніхто не має сумнівів хто керує (грабує) державу, тут в каламойші всі козирі
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30.11.2022 21:41 Відповісти
Видать купил энергоконтору у нас 25 февраля--- не заметили. Война ведь началась, все для фронта, все для победы! Сурово все.
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30.11.2022 18:25 Відповісти
...наскільки ж глибоко Україна пронизана в усіх сферах орківськими щупальцями...
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30.11.2022 18:28 Відповісти


Заступник голови держдуми володіє енергетичною компанією в Україні. А Х У Є Т Ь.
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30.11.2022 18:28 Відповісти
Почему не приняли до сих пор простой Закон. Гражданам россии запрещается иметь собственность в Украине. А то что есть передается пострадавшим украинцам.
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30.11.2022 19:11 Відповісти
Довбойоби українські, так виходить, ви воюйте, а кацап посадовець володіє енергокомпанією в Україні. Це просто лютий *******!
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30.11.2022 19:14 Відповісти
Если бы ударов не было, так бы и владел ещё пожизненно, нет слов 😂😂😂😂
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30.11.2022 19:36 Відповісти
Так приміть рішення про націоналізацію цих об*єктів....
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30.11.2022 21:24 Відповісти
 
 