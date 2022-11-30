Повідомлено про підозру заступнику голови Держдуми РФ Бабакову, який володіє однією з українських енергокомпаній, - СБУ

Повідомлено про підозру заступнику голови Держдуми РФ Олександру Бабакову. Цей чиновник шкодить суверенітету України, сприяє військовій агресії Росії та голосував за "прийняття до складу РФ" Херсонської та Запорізької областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Також, за даними Служби безпеки, він разом з іншими особами є кінцевим бенефіціаром однієї з енергетичних компаній, яка працює в Україні. Зокрема, в її управлінні перебувають об’єкти енергетичної інфраструктури в Житомирській, Херсонській, Кіровоградській, Чернівецькій, Рівненській областях та Києві. І нещодавно СБУ провела обшуки у згаданій компанії для упередження загроз енергетиці, оскільки саме ця галузь останнім часом стала пріоритетною мішенню для російських ракетних ударів.

"Наразі поплічнику путіна заочно повідомлено про підозру за ч.3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді п’ятнадцяти років або довічного позбавлення волі", - наголосили в СБУ

Раніше слідчі СБУ повідомили Бабакову про підозру за іншим епізодом його антиукраїнської діяльності. Зокрема, у зв’язку зі схваленням 22 лютого 2022 року держдумою рішення про використання збройних сил РФна території самопроголошених "ЛДНР". Цей документ, прийнятий напередодні повномасштабного вторгнення, розв’язав руки агресору.

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