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Росія першочергово фінансуватиме фільми про деградацію Європи, Малоросію як історичну область Росії та "протидію нацизму"

кінопропаганда,міхалков

Міністерство культури Росії опублікувало теми фільмів, на зйомку яких у першу чергу виділять бюджетні гроші.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Гроші з бюджету спрямують, наприклад, на кіно про вчителів, лікарів, інженерів, робітників і військових, яке б "підвищувало їхній соціальний статус". Також за бюджетні гроші пропонують зняти фільм про Росію "як про сучасну, стабільну і безпечну державу, яка надає можливості для розвитку та самореалізації".

Крім того, російська влада хоче побачити у фінансованому бюджетом кіно деградацію Європи, єднання суспільства навколо підтримки армії та "Малоросію як історичну область Росії".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В російській Твері заборонили зйомки пропагандистського фільму з використанням військової техніки під прапорами України. ВIДЕО

Фінансово підтримають також фільми про "протидію сучасним проявам ідеології нацизму та фашизму" та "героїзм і самовідданість російських військових під час спеціальної воєнної операції" в Україні.

Всього у списку 17 тем.

Автор: 

кіно (966) пропаганда (2830) росія (66461)


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Топ коментарі
+34
1924 рік, Львів і Москва
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30.11.2022 17:30 Відповісти
+23
тобто научно-фантастичний жанр
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30.11.2022 17:27 Відповісти
+18
Там зараз в російських фільмах жінки-військові з силіконовими губами грають.

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30.11.2022 17:46 Відповісти
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тобто научно-фантастичний жанр
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30.11.2022 17:27 Відповісти
Нема там жанру, не ображайте наукову фантастику. Там просто помиї для мозку.
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30.11.2022 17:32 Відповісти
то ви мабуть мало фантастики передивилися, є таке блювотіння, як раз під стать москальському кинолайну
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30.11.2022 17:52 Відповісти
поправлю - это фэнтези...\к фантастике не имеет никакого отношения...!\
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30.11.2022 18:18 Відповісти
фентезі - це піджанр фантастики, взагалі то
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30.11.2022 22:23 Відповісти
точно - где-то ниже дна...!
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30.11.2022 22:36 Відповісти
І що? Все, як гебельс робив. Нічого нового.
гебельсу воно сильно помогло? Оркам теж не поможе.
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30.11.2022 17:30 Відповісти
Тупая рожа на фото .
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30.11.2022 17:30 Відповісти
Рожа рожою....Мене цікавить де салдафон з пілоткою на голові взяв китайську рацію.
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30.11.2022 17:36 Відповісти
Там же, де й москвіч-3, напевно

На нафту обміняв.
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30.11.2022 17:44 Відповісти
Русоп..ар міхалков , коли сам себе знімав у черговому кіносмітті про дєдиваєвалє...
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30.11.2022 17:48 Відповісти
То припиз.ений Михалков. Але цікаво, що з рацією. Мабуть знімає, як на Донбасі воює. Йому вже давно пора запасатися памперсами та вуткою, а воно туда же.
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30.11.2022 19:56 Відповісти
1924 рік, Львів і Москва
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30.11.2022 17:30 Відповісти
Лучше привести архивы фото маршей с КП общества Долой стыд. Во главе с Собельзоном-Радеком
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30.11.2022 18:21 Відповісти
Колись,за совітів ми вже так наслухались оповідань про "загнівающій запад" що стали загнивати самі,розпались нахєр і ледве потім вичухались...Ми тоді вже відчували явну брехню,яка сама по собі і мети ніякої не мала,лишень шоб якийсь партійний хєр відчитався шо "провєлі мєропріятіє"...А зараз то саме в рашці,єдино що москальня вже встигла поїздити по світу і знає,"шо почьом"...Такі фільми це хороша новина для нас,це початок розпаду.Бо коли пропаганда переходить за певну грань вона стає антипропагандою,а рашка ту грань перейшла,на старі граблі наступила...
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30.11.2022 17:39 Відповісти
Правильно. Одними "Сватами" та "Лігою сміху" кацапів не нагодуєш. Треба ще якесь замовлення "Грінфілмс"
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30.11.2022 17:42 Відповісти
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30.11.2022 18:47 Відповісти
Росія живе в якому столітті?
А Польща була три рази поділена і деякі частини входили до складу Росії
І Польща отримала повну незалежніть 1918 році після першої світової війни.
І в Росії вже пропав інтерес до Польщі? Бо знають що вони її втратили назавжди бо для цього повністю окупувати Україну аж до Львова Луцька і втримувати ці території.
Але цього немає тому за Польщу забули.
А те що знімають фільми це мабуть для того щоб в громадяни Росії набували свідомо військово-патріотичного духу і вірили в те що їм зверху скаже ПУТЛЕР
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30.11.2022 17:46 Відповісти
Русня фактично окуповувала Польщу з 1945 по кінець 1980-х також...
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30.11.2022 17:52 Відповісти
Там зараз в російських фільмах жінки-військові з силіконовими губами грають.

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30.11.2022 17:46 Відповісти
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30.11.2022 17:47 Відповісти
Хомікус дебілікус.
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30.11.2022 18:09 Відповісти
Головне, що пЄлотка є і справна ) .
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30.11.2022 17:58 Відповісти
А які ж вони мають бути тільки но після відсосу?
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30.11.2022 19:58 Відповісти
Та то мелочь. Там дюжев длинный конь, и летчик, и генерал, и мент позорный уже 20 лет блистает---алень бзделон местного разлива!
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30.11.2022 21:15 Відповісти
Першочергово треба страчувати пропагандистів та тих хто залучений до сфери пропаганди.

Масові отруєння, чума, сифіліс і все що можна щоб вони всі здихали в страшних муках.

Бо ні що так не є небезпечним як пропаганда противника інакше через пару років отримаємо під боком ІДІЛ№2 в якому діти із ножами готові всім не рюске голови відрізати.
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30.11.2022 17:50 Відповісти
1) Пропагандистів насамперед потрібно висміювати і жорстко критикувати аналізуючи їх тези на основі незаперечних фактів. Вбивати посіховисько? Та ну! ...

2) "Масові отруєння, чума, сифіліс", додайте ще й Віч-спід, ковід і т.п. успішно спустошують цілі країни. То Ви ладні за якусь курви симоньян або беніної мосейчучки отруїти мільйони?

3) Пропаганда діє в жорстко контрольованому просторі (всередині країни) там де немає свободи слова і контрпропаганди. Якщо кацапи почнуть "всім не руське" різати голови, то їм доведеться винищити решту 189 народностей та етнічних груп на території **********. Це призведе до громадянської війни, міжетнічних конфліктів і розпаду **********. Тож нехай починають з бурятів, дагів, "чуркобєсов", і т.п..
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30.11.2022 18:14 Відповісти
1. Висміювати можна у мирний час. У час війни це працювати не буде. Ідіть посмійтесь із пропагандистів ІДІЛ з їх пропаганди віри в єдинорогів, джинів та гаремів на сотні незайманок що отримуватимуть після смерті шахіди, які до того ж будуть мати незайманих служанок.

2. Нічого ніщо вже не спустошує сотні років. Майже вся росія хвора спідом (подивіться на звіти оон) і нічого живуть та досі не вимерли. Чи готовий? Якщо ці мільйони хочуть моєї смерті та смерті дітей лиш за те що ми українці не такі як вони та не захотіли бути рабами як вони то я не бачу причин чого б не покласти всіх цих моїх ворогів в могилу навіть якщо їх буде мільярди. Кількість не важлива. Абсолютна війна вона така. І нам є за що їх ненавидіти (це не перший їх злочин, щоб не повторюватись дивіться там мій коментар з фото):



Якщо не кінчити їх зараз то потім все повториться.

3. "решту 189 народностей" - невже ви не бачили їх соціальну рекламу типу "Я бюрят, я тувинець, я татарин - Ми руские". Не буде так як ви надієтесь. Вони раби! Їм дали спільного зовнішнього ворога і це перекриє все. Самі вони один одного гризти не будуть. В це треба неміряно багато вкладатись нам щоб змогти знайти та розбудити в представників тих окупованих народів самосвідомість.
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30.11.2022 18:29 Відповісти
Ненависть осліплює і звужує світогляд настільки що "коефіцієнт корисної дії" неймовірно падає. Ті кого переповнює ненависть на війні гинуть швидко бо діють спонтанно і необдумано. Сміх розширює свідомість і перетворює страшне на кумедне.

Демографічна криза в ********** очевидна. Реальна кількість населення цієї помийки за рівнем споживання товарів та послуг не 146 мільйонів, а лише 89-92 млн.. Вони вимирають. І саме тому депортують і намагаються переселити в до себе "біженців" з України. Іншими словами, вкрасти населення. Щорічно населення ********** офіційно зменшується на 1,2 млн.. Вони хворі алкодегенерати не здатні давати здорове потомство. Вони самі себе "кінчають" надзвичайно успішно, а в результаті міжнародної ізоляції цей процес стрімко прискорився. Плюс знищення військових, плюс еміграція, плюс зубожіння і зменшення народжуваності, плюс погана медицина та умови існування, плюс внутрішні репресії, наркоманія, кримінал, техногенні аварії... у них лише 15% молоді готові до "стройової" без обмежень - решта непридатні... То ж їм пипець. ******** ********* вже має таку кількість санкцій яких не мав СРСР навіть близько і чим більшою буде ізоляція тим швидше ці тварюки самі себе знищать. Ми ж "відповідаємо" лише за знищення окупантів та "виробництво" інвалідів війни для **********.
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30.11.2022 19:12 Відповісти
Завжди треба готуватись до найгіршого та розглядати найгірший для нас сценарій. Я проти того щоб надіятись що вони самі загнуться.

Якщо ж я помилюсь то я нічого не втрачу, якщо противник буде слабшим чим я собі його уявив то це лиш принесе більше задоволення, але якщо виявитись правим в думці що все дуже погано то готування до найгіршого це те що спасе.
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30.11.2022 19:44 Відповісти
Не треба дискутувати стосовно методів боротьби з москолотою, москалі-не люди, а звірські, зовні людиноподібні істоти. Тому й методи боротьби з ними у цивілізованих країн повинні бути єдині-найжорстокіші. В іншому разі їх дуже важко буде здолати
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30.11.2022 22:10 Відповісти
Щодо 3). Я два роки служив в **********. Ви навіть уявити не можете як вони один одного ненавидять! Заздрість і ненависть до сусіда це ... фундамент на якому виростає і виховується кацап. Ізоляція всю цю енергію зла спрямує всередину **********.
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30.11.2022 19:26 Відповісти
Ви повинні були чути заяви радника pooteena про експорт ентропії із рф.

Ось саме це вони зараз роблять. Так ви праві про фундамент та виховання. Але рф не в ізоляції. РФ зараз повним ходом експортує всі свої проблеми з себе створивши собі зовнішнього ворога та війну. Ізоляція можлива в мирний час коли вони варились у власному соці, але не зараз коли вони йдуть на війну.
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30.11.2022 19:47 Відповісти
Між "хотіти" і "досягати" велика різниця. Ви ж не станете відрізати ногу (ізолювати від здорових частин тіла) доки її газова гангрена не вразила! А пропаганда, початок і ведення агресивної війни це якраз коли отруєна частка (політична партія) намагається отруїти все тіло. (країну, світ). Тому кацапів потрібно видалити з людства - ізолювати і хай гниють.
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30.11.2022 20:07 Відповісти
Скоро. "Человек-ватник. Нет пути домой"
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30.11.2022 17:53 Відповісти
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30.11.2022 17:53 Відповісти
Шось вони нє витасківаємиє.
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30.11.2022 18:11 Відповісти
До речі так.
Перші комуналки з'явилися у Росії у 1918 році. Як "тимчасове явище".
І існують вже 105 років, тим самим підтверджуючи стару істину, що "немає нічого більш постійного, ніж тимчасове".
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30.11.2022 18:23 Відповісти
Ангсоц і новояз - по кацапськи. Режим чучхе не такий вже й варварський в порівнянні
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30.11.2022 17:54 Відповісти
Думаю нєєєєє.......там є виїхавші незгодні, ось почекаємо - вони створять свої мосфільми за кордоном - так як пономарьов, Фейгін, Гудков, і ще безліч... мельпомене воно таке
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30.11.2022 18:07 Відповісти
Північна Корея буде заздрити.
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30.11.2022 18:02 Відповісти
Нам пофіг що рашисти будуть знімати ,нам треба викинути весь культурний хлам що повязує з цією імперією зла (фільми ,серіали ,музику ітп) і ще припинити тягнути в наш інформаційний простір "хороших русских " які не вилазят з ютуб каналів.
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30.11.2022 18:12 Відповісти
Какая разніца какіє фільми снімать, главнає чтоб прастому народу нравілась....
Нагадаю, що за часів Петра в Україні робили нормальні фільми на противагу цій гидоті....
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30.11.2022 18:23 Відповісти
То біда, коли політруки країною керують, самі бачите... А в нас замість політруків- квартал...
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30.11.2022 18:32 Відповісти
"Квартал" це за своєю суттю "жидобільшовицький комісар".
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30.11.2022 19:18 Відповісти
Тобто, срань кацапська, ще досі дрочить на Малоросію. Як потрібно дати їм п*зди, щоб ці тварюки навіть згадувати боялися Україну?
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30.11.2022 18:44 Відповісти
возвращение культуры совка о котором так стонет ***********..............тьфу ***** ********.................
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30.11.2022 19:29 Відповісти
Класний фільм знімуть за наслідками Міжнародного трибуналу, коли кремлівське херло і його ********* привселюдно повісять.
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30.11.2022 19:43 Відповісти
Украина должна выделить 30 проц. дотацию русским фильмам на тему Путин - х@ло
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30.11.2022 20:37 Відповісти
а чого в орка морда не зелена?
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01.12.2022 05:36 Відповісти
 
 