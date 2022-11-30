Росія першочергово фінансуватиме фільми про деградацію Європи, Малоросію як історичну область Росії та "протидію нацизму"
Міністерство культури Росії опублікувало теми фільмів, на зйомку яких у першу чергу виділять бюджетні гроші.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Гроші з бюджету спрямують, наприклад, на кіно про вчителів, лікарів, інженерів, робітників і військових, яке б "підвищувало їхній соціальний статус". Також за бюджетні гроші пропонують зняти фільм про Росію "як про сучасну, стабільну і безпечну державу, яка надає можливості для розвитку та самореалізації".
Крім того, російська влада хоче побачити у фінансованому бюджетом кіно деградацію Європи, єднання суспільства навколо підтримки армії та "Малоросію як історичну область Росії".
Фінансово підтримають також фільми про "протидію сучасним проявам ідеології нацизму та фашизму" та "героїзм і самовідданість російських військових під час спеціальної воєнної операції" в Україні.
Всього у списку 17 тем.
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гебельсу воно сильно помогло? Оркам теж не поможе.
На нафту обміняв.
А Польща була три рази поділена і деякі частини входили до складу Росії
І Польща отримала повну незалежніть 1918 році після першої світової війни.
І в Росії вже пропав інтерес до Польщі? Бо знають що вони її втратили назавжди бо для цього повністю окупувати Україну аж до Львова Луцька і втримувати ці території.
Але цього немає тому за Польщу забули.
А те що знімають фільми це мабуть для того щоб в громадяни Росії набували свідомо військово-патріотичного духу і вірили в те що їм зверху скаже ПУТЛЕР
Масові отруєння, чума, сифіліс і все що можна щоб вони всі здихали в страшних муках.
Бо ні що так не є небезпечним як пропаганда противника інакше через пару років отримаємо під боком ІДІЛ№2 в якому діти із ножами готові всім не рюске голови відрізати.
2) "Масові отруєння, чума, сифіліс", додайте ще й Віч-спід, ковід і т.п. успішно спустошують цілі країни. То Ви ладні за якусь курви симоньян або беніної мосейчучки отруїти мільйони?
3) Пропаганда діє в жорстко контрольованому просторі (всередині країни) там де немає свободи слова і контрпропаганди. Якщо кацапи почнуть "всім не руське" різати голови, то їм доведеться винищити решту 189 народностей та етнічних груп на території **********. Це призведе до громадянської війни, міжетнічних конфліктів і розпаду **********. Тож нехай починають з бурятів, дагів, "чуркобєсов", і т.п..
2. Нічого ніщо вже не спустошує сотні років. Майже вся росія хвора спідом (подивіться на звіти оон) і нічого живуть та досі не вимерли. Чи готовий? Якщо ці мільйони хочуть моєї смерті та смерті дітей лиш за те що ми українці не такі як вони та не захотіли бути рабами як вони то я не бачу причин чого б не покласти всіх цих моїх ворогів в могилу навіть якщо їх буде мільярди. Кількість не важлива. Абсолютна війна вона така. І нам є за що їх ненавидіти (це не перший їх злочин, щоб не повторюватись дивіться там мій коментар з фото):
Якщо не кінчити їх зараз то потім все повториться.
3. "решту 189 народностей" - невже ви не бачили їх соціальну рекламу типу "Я бюрят, я тувинець, я татарин - Ми руские". Не буде так як ви надієтесь. Вони раби! Їм дали спільного зовнішнього ворога і це перекриє все. Самі вони один одного гризти не будуть. В це треба неміряно багато вкладатись нам щоб змогти знайти та розбудити в представників тих окупованих народів самосвідомість.
Демографічна криза в ********** очевидна. Реальна кількість населення цієї помийки за рівнем споживання товарів та послуг не 146 мільйонів, а лише 89-92 млн.. Вони вимирають. І саме тому депортують і намагаються переселити в до себе "біженців" з України. Іншими словами, вкрасти населення. Щорічно населення ********** офіційно зменшується на 1,2 млн.. Вони хворі алкодегенерати не здатні давати здорове потомство. Вони самі себе "кінчають" надзвичайно успішно, а в результаті міжнародної ізоляції цей процес стрімко прискорився. Плюс знищення військових, плюс еміграція, плюс зубожіння і зменшення народжуваності, плюс погана медицина та умови існування, плюс внутрішні репресії, наркоманія, кримінал, техногенні аварії... у них лише 15% молоді готові до "стройової" без обмежень - решта непридатні... То ж їм пипець. ******** ********* вже має таку кількість санкцій яких не мав СРСР навіть близько і чим більшою буде ізоляція тим швидше ці тварюки самі себе знищать. Ми ж "відповідаємо" лише за знищення окупантів та "виробництво" інвалідів війни для **********.
Якщо ж я помилюсь то я нічого не втрачу, якщо противник буде слабшим чим я собі його уявив то це лиш принесе більше задоволення, але якщо виявитись правим в думці що все дуже погано то готування до найгіршого це те що спасе.
Ось саме це вони зараз роблять. Так ви праві про фундамент та виховання. Але рф не в ізоляції. РФ зараз повним ходом експортує всі свої проблеми з себе створивши собі зовнішнього ворога та війну. Ізоляція можлива в мирний час коли вони варились у власному соці, але не зараз коли вони йдуть на війну.
Перші комуналки з'явилися у Росії у 1918 році. Як "тимчасове явище".
І існують вже 105 років, тим самим підтверджуючи стару істину, що "немає нічого більш постійного, ніж тимчасове".
Нагадаю, що за часів Петра в Україні робили нормальні фільми на противагу цій гидоті....