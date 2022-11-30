Вибух у посольстві України в Мадриді: Пакунок було адресовано послу Погорельцеву

Поштове відправлення, що вибухнуло на території посольства України у Іспанії, було спрямоване на адресу посла, а серйозніших наслідків вибуху вдалося уникнути завдяки реакції та професійним діям українцям з персоналу дипустанови.

Про це розповів посол України в Іспанії Сергій Погорельцев, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Пакунок було адресовано особисто на ім’я посла України в Іспанії Сергія Погорельцева. Він викликав підозри у секретарки посла, оскільки на ньому не було зворотної адреси і він не видавався схожим на пошту на адресу дипломатів.

Секретарка передала "пошту" коменданту - тобто українському співробітнику, відповідальному, зокрема, за охорону посольства.

"У пакунку виявилася коробка, тож у коменданта з’явилися підозри і він сам - щоби нікого не було поруч - вийшов із цією "поштою" на подвір’я перед тим, як її відкрити. А щойно відкрив, почув, що там щось клацнуло, моментально її відкинув, і вже тоді почув вибух", - розповів Погорельцев.

"Попри те, що комендант посольства вже не тримав коробку в руках, вибух пошкодив йому руки, і він каже, що дістав щось на кшталт контузії", - додав посол.

Дипломат наголошує, що попри те, що йдеться не про потужну вибухівку, а про невеликий пристрій – наслідки були б іншими у разі, якби не обережність його підлеглих: "Я насамперед хочу відзначити співробітників посольства, бо якби не їхні професійні дії, наслідки би були значно серйозніші".

Він не став висувати припущення про те, хто міг надіслати небезпечний пакунок, але запевнив, що іспанська влада обіцяє докласти усіх зусиль для розслідування, а очільник МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес, щоби висловити підтримку, вже провів телефонну розмову з українським послом.

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