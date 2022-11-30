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Новини
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Вибух у посольстві України в Мадриді: Пакунок було адресовано послу Погорельцеву

Поштове відправлення, що вибухнуло на території посольства України у Іспанії, було спрямоване на адресу посла, а серйозніших наслідків вибуху вдалося уникнути завдяки реакції та професійним діям українцям з персоналу дипустанови.

Про це розповів посол України в Іспанії Сергій Погорельцев, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Пакунок було адресовано особисто на ім’я посла України в Іспанії Сергія Погорельцева. Він викликав підозри у секретарки посла, оскільки на ньому не було зворотної адреси і він не видавався схожим на пошту на адресу дипломатів.

Секретарка передала "пошту" коменданту - тобто українському співробітнику, відповідальному, зокрема, за охорону посольства.

Вибух у посольстві України в Мадриді: Пакунок було адресовано послу Погорельцеву 01

"У пакунку виявилася коробка, тож у коменданта з’явилися підозри і він сам - щоби нікого не було поруч - вийшов із цією "поштою" на подвір’я перед тим, як її відкрити. А щойно відкрив, почув, що там щось клацнуло, моментально її відкинув, і вже тоді почув вибух", - розповів Погорельцев.

"Попри те, що комендант посольства вже не тримав коробку в руках, вибух пошкодив йому руки, і він каже, що дістав щось на кшталт контузії", - додав посол.

Дипломат наголошує, що попри те, що йдеться не про потужну вибухівку, а про невеликий пристрій – наслідки були б іншими у разі, якби не обережність його підлеглих: "Я насамперед хочу відзначити співробітників посольства, бо якби не їхні професійні дії, наслідки би були значно серйозніші".

Він не став висувати припущення про те, хто міг надіслати небезпечний пакунок, але запевнив, що іспанська влада обіцяє докласти усіх зусиль для розслідування, а очільник МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес, щоби висловити підтримку, вже провів телефонну розмову з українським послом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибух пролунав у посольстві України в Мадриді, постраждав один співробітник: Кулеба доручив посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном (оновлено)

Автор: 

вибух (4535) Іспанія (933) посол (1111) посольство (950) посольство України (285) Погорельцев Сергій (30)


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Топ коментарі
+23
Сто відсотків кацапські свині...
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30.11.2022 17:58 Відповісти
+12
Щоб там не писали про "професійність" охорони посольства, найрозумніша там секретарка.до неї вже ,якби охорона була професійна, повинна поступати перевірена на такі" сюрпризи "кореспонденція.а тут вона змушена виконати чужу роботу та ще й комендант здійснює"подвиг".невже немає пристрою для перевірки чи не можна подумати як дистанційно відкрити.секретарці респект-сама розумна.охоронцю-за вірність.але тому хто його поставив на керівну посаду -догану за тупість
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30.11.2022 18:10 Відповісти
+8
Свинособаки !
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30.11.2022 18:21 Відповісти
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Сто відсотків кацапські свині...
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30.11.2022 17:58 Відповісти
Іспанія надала нам озброєння. Ось і результат.
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30.11.2022 18:19 Відповісти
Щоб там не писали про "професійність" охорони посольства, найрозумніша там секретарка.до неї вже ,якби охорона була професійна, повинна поступати перевірена на такі" сюрпризи "кореспонденція.а тут вона змушена виконати чужу роботу та ще й комендант здійснює"подвиг".невже немає пристрою для перевірки чи не можна подумати як дистанційно відкрити.секретарці респект-сама розумна.охоронцю-за вірність.але тому хто його поставив на керівну посаду -догану за тупість
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30.11.2022 18:10 Відповісти
Свинособаки !
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30.11.2022 18:21 Відповісти
Svinosobaki
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30.11.2022 20:44 Відповісти
шарій гадить.
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30.11.2022 18:26 Відповісти
В Іспаніїї дуже багато заселилося кримінальних кацапських пацюків.
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30.11.2022 18:35 Відповісти
Приехать к российскому посольству в Мадриде и расстрелять из джавелинов.
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30.11.2022 18:37 Відповісти
в Іспанії є бегимот свиноподобній, обіжравшийся хамоном - вершинін. його рук справа
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30.11.2022 18:40 Відповісти
А ті комуняки, що футболіста Зозулю переслідують, не можуть бути причетними?
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30.11.2022 18:53 Відповісти
Повезло.
А хіба на везіння треба покладатись під час війни?
Специ, мабуть, зади гріють на сонці, до війни ж далеко…
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30.11.2022 19:53 Відповісти
Интересно, кто б это мог быть?
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01.12.2022 08:41 Відповісти
 
 