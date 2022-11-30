Британія запровадила санкції проти глави ЦВК Росії Памфілової, губернаторів та військкомів

Велика Британія запровадила санкції проти голови Центральної виборчої комісії Росії Елли Памфілової, а також губернаторів та військових комісарів низки російських регіонів.

Оновлений список санкцій оприлюднили на сайті МЗС Великої Британії 30 листопада, інформує Цензор.НЕТ.

В ньому вже 1680 громадян Росії - більше, ніж будь-якої іншої країни.

Санкції передбачають заморожування активів та заборону на в'їзд до Великої Британії. Вони запроваджуються у зв'язку з російською агресією проти України. Обґрунтуванням для їх запровадження, зокрема проти Памфілової, стала "неодноразова підтримка нею політики та участь в акціях, які дестабілізували Україну та підривали її територіальну цілісність, суверенітет та незалежність".

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У списку санкцій також директор Федеральної служби виконання покарань Росії Аркадій Гостєв - згадується про вербування ув'язнених у "ЧВК Вагнера". Санкції введено також проти віцепрем'єра РФ Дениса Мантурова та губернаторів дев'яти російських регіонів, у тому числі Ростовської області Василя Голубєва та Білгородської області В'ячеслава Гладкова, які межують з Україною. Також під санкції потрапили кілька голів регіональних військкомів. Всього до списку додано 22 прізвища.