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Новини Війна
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Територію навколо Сєверодонецька заміновано рашистами, біля будинків лежать нерозірвані снаряди, - мер Стрюк

сєверодонецьк

У тимчасово окупованому Сєверодонецьку загарбниками заміновано території, у житлових кварталах розмінування не здійснювали.

Про це повідомив очільник Сєвєродонецької міської військової адміністрації Олександр Стрюк, інформує Цензор.НЕТ.

"У колаборантів в місті напружений стан через наближення лінії фронту. Чекаємо на добрі новини від ЗСУ. Напередодні зими до Сєверодонецька нагнали робітників, аби підключити окремі будинки до комунікацій", - йдеться в повідомленні.

За його словами, територія навколо міста замінована окупантами.

"У житлових кварталах систематичного розмінування не проводили - біля будинків місяцями лежать нерозірвані снаряди", - цитує Луганська ОВА Стрюка.

Також дивіться: "Коли ми деокупуємо, ми вжахнемося": Гайдай показав майже знищені Сєверодонецьк та Рубіжне. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

окупація (6766) Сєверодонецьк (508) Луганська область (4900)


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