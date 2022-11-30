Територію навколо Сєверодонецька заміновано рашистами, біля будинків лежать нерозірвані снаряди, - мер Стрюк
У тимчасово окупованому Сєверодонецьку загарбниками заміновано території, у житлових кварталах розмінування не здійснювали.
Про це повідомив очільник Сєвєродонецької міської військової адміністрації Олександр Стрюк, інформує Цензор.НЕТ.
"У колаборантів в місті напружений стан через наближення лінії фронту. Чекаємо на добрі новини від ЗСУ. Напередодні зими до Сєверодонецька нагнали робітників, аби підключити окремі будинки до комунікацій", - йдеться в повідомленні.
За його словами, територія навколо міста замінована окупантами.
"У житлових кварталах систематичного розмінування не проводили - біля будинків місяцями лежать нерозірвані снаряди", - цитує Луганська ОВА Стрюка.
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