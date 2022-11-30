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Новини
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Міноборони призначило новим керівником "Мотор Січі" заступника мера Запоріжжя Нікіфорова

мотор,олексій,січ,нікіфоров

Генеральним директором підприємства ПАТ "Мотор Січ" призначили заступника міського голови Запоріжжя з питань діяльності виконавчих органів ради Олексія Нікіфорова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.

Наказом міністра внесли відповідні зміни у статут підприємства. Також обраний новий склад наглядової ради та її голова - заступник міністра економіки України Ігор Фоменко.

Припинені повноваження та звільнений з посади попередній президент акціонерного товариства - В'ячеслав Богуслаєв. Його підозрюють у незаконному постачанні товарів військового призначення для російської авіації, а також у виправдовуванні вторгнення Росії в Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богуслаєв залишиться під вартою, суд не змінив запобіжний захід

Згідно з даними сайту Запорізької міської ради, 41-річний Олексій Нікіфоров - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, працював на "Запоріжсталі" та у "Метінвесті".

Нагадаємо, 22 жовтня голову правління одного із найбільших запорізьких підприємств "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали силовики.

В СБУ повідомили, що затримали Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ.

Пізніше СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" з РФ.

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За даними головного редактор Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, СБУ з 2019 року прослуховувала Богуслаєва та знала про його зв’язки з РФ.

Водночас журналісти "Схем" встановили, що Богуслаєв має громадянство РФ.

Суд заарештував Богуслаєва на 60 діб.

Автор: 

Богуслаєв В’ячеслав (143) Міноборони (7516) Мотор Січ (330) призначення (2307)


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Топ коментарі
+20
Чому гендиректором стратегічного авіаційного підприємства призначають кур'єра-секретутку без освіти? Невже вУкраїні закінчилися кінологи?!
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30.11.2022 18:56 Відповісти
+19
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30.11.2022 18:40 Відповісти
+14
Он к гуманитарке имел...отношение
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30.11.2022 18:52 Відповісти
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Що богуслаєва звільнили то добре-але з цоьго директор як з гівна куля...
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30.11.2022 18:39 Відповісти
Обгрунтуй
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30.11.2022 18:40 Відповісти
рожа на фото не сподобалася. Підозрительно білобрисий.
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30.11.2022 18:43 Відповісти
прийде час і все побачите...
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30.11.2022 18:50 Відповісти
виявиться що на кремль працював. Сепар та зрадник.
Вгадав?
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30.11.2022 18:55 Відповісти
То може й так, а ти провидець? Тоді скажи коли путя здохне
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30.11.2022 19:06 Відповісти
замість пути прийде ще гірше, точно знаю.
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30.11.2022 19:16 Відповісти
Час, не поиходить, він тільки уходить, вже називалися, де держава рученькі колориті приклала, там і 3.14дець +100500 відсотковий
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30.11.2022 21:52 Відповісти
А ви знаєте хоча б одного ефективного менеджера зі СН?
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30.11.2022 21:10 Відповісти
Я бачу що він з "Метінвеста". А де сказано що він зі СГ ?
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30.11.2022 23:19 Відповісти
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30.11.2022 18:40 Відповісти
Видно по физии, что смышлёный мальчонка.
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30.11.2022 18:41 Відповісти
Це сарказм? Бо щось дуже красива фізія - нє обезображенная інтілєктом
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30.11.2022 18:58 Відповісти
И шустрый
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30.11.2022 18:58 Відповісти
Интересно он к авиа моторостроению имел какое нибудь отношение или эФФективный менеджер?
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30.11.2022 18:41 Відповісти
Он к гуманитарке имел...отношение
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30.11.2022 18:52 Відповісти
Скоріше, іффіктівний. А взагалі-то, по#уй - після зеленої плісняви усе відшкребемо
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30.11.2022 19:00 Відповісти
А шо не видно, чито своими ручонками ни один мотор перебрал?
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30.11.2022 19:12 Відповісти
В дитинстві він ходив в авіамодельний гурток, прі ,,мотор січи".
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30.11.2022 18:50 Відповісти
Ну и что?!КАК ГОВОРИТСЯ!!!ГОЛОСУЙ НЕ ГОЛОСУЙ!!!ВСЁРАВНО ПОЛУЧИШ ***!!!
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30.11.2022 18:50 Відповісти
Е ні, кацапчєг, це на расєї так, тому ми і не брати
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30.11.2022 19:01 Відповісти
Чому гендиректором стратегічного авіаційного підприємства призначають кур'єра-секретутку без освіти? Невже вУкраїні закінчилися кінологи?!
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30.11.2022 18:56 Відповісти
Зате гадалок до#уя
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30.11.2022 19:02 Відповісти
Так його справи виконувати накази Єрмак більше нічого.
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30.11.2022 20:47 Відповісти
Який склад Наглядової ради та як її обирали? Знову всі "свої"?
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30.11.2022 18:56 Відповісти
Про цього поки що не сказали.Але скажуть, впевнена що й цей буде знаближення Єрмака, попередні 5 посад у владних структурах від керівника Нафтогазу, усі його люди.
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30.11.2022 18:59 Відповісти
Морда не краща, кацапська. Нічого доброго поки в Україні не буде.
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30.11.2022 19:04 Відповісти
Видимо на даче у дерьмака за пивом бегал.
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30.11.2022 19:15 Відповісти
Модный хлопчик...По каким критериям ставят сейчас??? Наверное чертежи хорошо знает??? Или схемы???
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30.11.2022 19:23 Відповісти
Скорее всего схемы, только несколько другого исполнения.
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30.11.2022 19:37 Відповісти
Іще один, що досі був голим, стане "голіком".
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30.11.2022 20:30 Відповісти
лиса в курятнике
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01.12.2022 09:20 Відповісти
 
 