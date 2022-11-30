Міноборони призначило новим керівником "Мотор Січі" заступника мера Запоріжжя Нікіфорова

Генеральним директором підприємства ПАТ "Мотор Січ" призначили заступника міського голови Запоріжжя з питань діяльності виконавчих органів ради Олексія Нікіфорова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.

Наказом міністра внесли відповідні зміни у статут підприємства. Також обраний новий склад наглядової ради та її голова - заступник міністра економіки України Ігор Фоменко.

Припинені повноваження та звільнений з посади попередній президент акціонерного товариства - В'ячеслав Богуслаєв. Його підозрюють у незаконному постачанні товарів військового призначення для російської авіації, а також у виправдовуванні вторгнення Росії в Україну.

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Згідно з даними сайту Запорізької міської ради, 41-річний Олексій Нікіфоров - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, працював на "Запоріжсталі" та у "Метінвесті".

Нагадаємо, 22 жовтня голову правління одного із найбільших запорізьких підприємств "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали силовики.

В СБУ повідомили, що затримали Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ.

Пізніше СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" з РФ.

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За даними головного редактор Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, СБУ з 2019 року прослуховувала Богуслаєва та знала про його зв’язки з РФ.

Водночас журналісти "Схем" встановили, що Богуслаєв має громадянство РФ.

Суд заарештував Богуслаєва на 60 діб.