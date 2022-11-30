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Новини Війна Мобілізація в РФ
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В Росії готуються до нової хвилі мобілізації у січні-лютому 2023 року, - Генштаб ЗСУ

росіяни,чмобіки,мобілізовані

В Росії тривають підготовчі заходи щодо проведення чергової хвилі мобілізації.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"З метою поповнення поточних втрат підрозділів російських окупаційних військ, у першому кварталі 2023 року заплановано достроковий випуск курсантів з вищих військових навчальних закладів Російської Федерації.

Крім того, на території РФ тривають підготовчі заходи до проведення чергової хвилі мобілізації, запланованої на січень-лютий 2023 року, - йдеться у повідомленні.

Читайте також: 100 тис. мобілізованих росіян будуть вбиті чи поранені до весни, чекають у Кремлі, - ЗМІ

Автор: 

армія рф (18043) Генштаб ЗС (6878) мобілізація (3141)


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Топ коментарі
+22
Олександр Бригинець



Здається, у Порошенка талан знаходити дуже потрібні для України і світу речі - саме він привіз в Україну нещодавно перший такий безпілотники, а тепер Німеччина придбає та передасть ЗСУ 14 цих THeMIS, що перевозять поранених та розчищають маршрут
Про це говорив на Прямому

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30.11.2022 18:44 Відповісти
+7
Тю, так шо, вп"єть не вистачає...ні хера не пойму, патєрі 5936 шт., а дебілізація апять?
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30.11.2022 18:49 Відповісти
+4
Автопром не впорається для всіх мамок жигулі накльопати..
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30.11.2022 18:45 Відповісти
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Олександр Бригинець



Здається, у Порошенка талан знаходити дуже потрібні для України і світу речі - саме він привіз в Україну нещодавно перший такий безпілотники, а тепер Німеччина придбає та передасть ЗСУ 14 цих THeMIS, що перевозять поранених та розчищають маршрут
Про це говорив на Прямому

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30.11.2022 18:44 Відповісти
Цікаво, а в кого Німеччина закупить? Хто виробник цього інженерного дива?
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30.11.2022 19:40 Відповісти
Бо Порошенко,- Гетьман, а не блазень па пріколу.
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30.11.2022 20:53 Відповісти
Если бы Порох был переизбран на второй срок, то не только вагнеровцев бы судили, но и Херсон не пришлось бы отбивать, и с бОльшей вероятностью, Мариуполь был бы лучше готов к нападению.
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30.11.2022 22:41 Відповісти
в принципі, це логічно.
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30.11.2022 18:44 Відповісти
Автопром не впорається для всіх мамок жигулі накльопати..
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30.11.2022 18:45 Відповісти
НОВОГОДНИЙ СВАЛ МЯСА!!!ЗАКРЫВАЙТЕ ГРАНИЦЫ!!!
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30.11.2022 18:47 Відповісти
Тю, так шо, вп"єть не вистачає...ні хера не пойму, патєрі 5936 шт., а дебілізація апять?
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30.11.2022 18:49 Відповісти
на росії одні серіали,
чорнобаївка надцять серій,
тут вже чмобікі 3 буде
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30.11.2022 18:56 Відповісти
І що ми дозволимо її їм провести? Дозволимо їм мобілізувати пару мільйонів? Скільки вони там хотіли 5? Ви ж розумієте що тоді вони будуть закидувати нас десятками тисяч, а той сотнями тисяч на різних фронтах, і їм буде пофіг на будь-які втрати а вони у них будуть катастрофічними як у ww2.

Якби в рф зараз був би мор то ні якої мобілізації було б не провести. Треба розуміти що якщо вкиди про поставки із ірану та китая підтвердяться то це буде тупо м'ясорубка і нам треба думати негайно як максимізувати смерть росіян до того як вони попадуть на фронт. Нам треба економити своє населення.
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30.11.2022 18:56 Відповісти
Пропозиції?
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30.11.2022 21:09 Відповісти
Пропозиції прості. Зробити мобілізацію фізично не можливою усунувши системно важливих маловідомих людей та зруйнувавши ланцюги постачання та виробництва. Смерть власників торгових та виробничих компаній (щоб почалась боротьба за власність), смерть логістів, смерть інженерів та викладачів відповідних закладів. Смерть всіх кого треба не зважаючи на побічну шкоду чи побічно загиблих лиш би паралізувати повністю їх систему держави.

Та далі почати мор щоб призвані (і не тільки) масово голодали або дохли від отруєної їжі, отруєного одягу та іншого, від поламаної техніки, замінованих снарядів що вибухають при навчальних стрільбах та іншого. Треба стратити тих хто знає що робити та як і тоді у випадку призову декількох мільйонів це буде тупо стадо яке просто помре нікуди не добравшись. А залишки виживших в цих жахливих умовах замість атаки на Україну підуть штурмувати Кремль як того хто винен в тому що їх не забезпечив можливістю вбивати українців.

P.S. Просто згадайте всі мітинги рюске - їх основна претензія це не те що їх женуть на війну, а те що їх погано тренують, дають погані умови проживання, погану зброю і так далі. А отже треба зробити всі ці умови для них смертельними і тоді Кремль паде.
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30.11.2022 21:59 Відповісти
і хто це все має зробити на території рашки?
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30.11.2022 22:44 Відповісти
РФ це прохідний двір. Просто не треба ломитись у ворота чи заходити із сторони фасаду. У нас спеців більше чим достатньо але у нас їх використовують як супер-піхоту. (Бо виявилось що проста піхота морально застаріла і у війну дронів здатна лише вмирати)

А ще у нас дуже багато матеріалу з якого можна викувати таких спеців був би ресурс. Вже не кажучи за те що там в рф теж є з кого кувати, та й час зараз такий що більшість всього можна зробити фізично там не находячись, а віддалено методами соціальної інженерії (того що так любить використовувати Вольнов) і методами дронів, хакерів та іншого що заставить росіян вбивати себе своїми руками. Наприклад одна фірма розливає лікарства (смертельний яд) по фляшках, інша друкує етикетки, ще інша займається логістикою всього цього, а десь у підвалі наркоман Ваня їх обклеює, і потім логісти постачають той яд по адресах і роблять пару десятків тисяч хороших росіян. І це саме елементарне що зразу прийшло до уяви. За гроші віддалено підсобники можуть зробити таке що ви собі навіть не уявляєте.
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02.12.2022 02:52 Відповісти
Осталась сущая мелочь - найти пару сотен хорошо подготовленных ассасинов-камикадзе, готовых за месяц уничтожить всех вышеперечисленных.
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30.11.2022 22:45 Відповісти
У нас такі є. А скільки у нас кровників що є матеріалом заготовкою для них ви собі навіть не уявляєте.
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02.12.2022 02:40 Відповісти
Это у них офицеры (судя по шапкам)? Отборные кадры.
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30.11.2022 18:57 Відповісти
Это у них уже пошли "Офицеры военного времени",т.е.недоучки..
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30.11.2022 20:37 Відповісти
ЗСУ согласны поддержать похоронную промышленность РФ
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30.11.2022 19:59 Відповісти
Фарш сам просится в мясорубку.
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30.11.2022 20:26 Відповісти
это хорошая новость, чем больше оставшийся еще местами кадровый и опытный личный состав размывается немотивированными, неготовыми, необученными чмобикам, тем меньшую боеспособность и боеготовность будут иметь подразделения.
А в современной войне людские массы не решают почти ничего, тем более не имеющие мотивации и боевого духа.
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30.11.2022 21:24 Відповісти
а де вони наберуть ще більше настільки тупих? з попередньої хвилі в 300 тис. сам зашуганий шойгу сказав, що набрали 80 тис., а решта 220 тис. "проходять навчання" (тобто їх не існує в природі)!
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30.11.2022 22:47 Відповісти
 
 