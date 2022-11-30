В Росії готуються до нової хвилі мобілізації у січні-лютому 2023 року, - Генштаб ЗСУ

В Росії тривають підготовчі заходи щодо проведення чергової хвилі мобілізації.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"З метою поповнення поточних втрат підрозділів російських окупаційних військ, у першому кварталі 2023 року заплановано достроковий випуск курсантів з вищих військових навчальних закладів Російської Федерації.

Крім того, на території РФ тривають підготовчі заходи до проведення чергової хвилі мобілізації, запланованої на січень-лютий 2023 року, - йдеться у повідомленні.

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