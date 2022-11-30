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В Росії готуються до нової хвилі мобілізації у січні-лютому 2023 року, - Генштаб ЗСУ
В Росії тривають підготовчі заходи щодо проведення чергової хвилі мобілізації.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"З метою поповнення поточних втрат підрозділів російських окупаційних військ, у першому кварталі 2023 року заплановано достроковий випуск курсантів з вищих військових навчальних закладів Російської Федерації.
Крім того, на території РФ тривають підготовчі заходи до проведення чергової хвилі мобілізації, запланованої на січень-лютий 2023 року, - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+22 Прощай немытая раССея
показати весь коментар30.11.2022 18:44 Відповісти Посилання
+7 vsbu vsbu
показати весь коментар30.11.2022 18:49 Відповісти Посилання
+4 Oleksandr Ivashura
показати весь коментар30.11.2022 18:45 Відповісти Посилання
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Здається, у Порошенка талан знаходити дуже потрібні для України і світу речі - саме він привіз в Україну нещодавно перший такий безпілотники, а тепер Німеччина придбає та передасть ЗСУ 14 цих THeMIS, що перевозять поранених та розчищають маршрут
Про це говорив на Прямому
чорнобаївка надцять серій,
тут вже чмобікі 3 буде
Якби в рф зараз був би мор то ні якої мобілізації було б не провести. Треба розуміти що якщо вкиди про поставки із ірану та китая підтвердяться то це буде тупо м'ясорубка і нам треба думати негайно як максимізувати смерть росіян до того як вони попадуть на фронт. Нам треба економити своє населення.
Та далі почати мор щоб призвані (і не тільки) масово голодали або дохли від отруєної їжі, отруєного одягу та іншого, від поламаної техніки, замінованих снарядів що вибухають при навчальних стрільбах та іншого. Треба стратити тих хто знає що робити та як і тоді у випадку призову декількох мільйонів це буде тупо стадо яке просто помре нікуди не добравшись. А залишки виживших в цих жахливих умовах замість атаки на Україну підуть штурмувати Кремль як того хто винен в тому що їх не забезпечив можливістю вбивати українців.
P.S. Просто згадайте всі мітинги рюске - їх основна претензія це не те що їх женуть на війну, а те що їх погано тренують, дають погані умови проживання, погану зброю і так далі. А отже треба зробити всі ці умови для них смертельними і тоді Кремль паде.
А ще у нас дуже багато матеріалу з якого можна викувати таких спеців був би ресурс. Вже не кажучи за те що там в рф теж є з кого кувати, та й час зараз такий що більшість всього можна зробити фізично там не находячись, а віддалено методами соціальної інженерії (того що так любить використовувати Вольнов) і методами дронів, хакерів та іншого що заставить росіян вбивати себе своїми руками. Наприклад одна фірма розливає лікарства (смертельний яд) по фляшках, інша друкує етикетки, ще інша займається логістикою всього цього, а десь у підвалі наркоман Ваня їх обклеює, і потім логісти постачають той яд по адресах і роблять пару десятків тисяч хороших росіян. І це саме елементарне що зразу прийшло до уяви. За гроші віддалено підсобники можуть зробити таке що ви собі навіть не уявляєте.
А в современной войне людские массы не решают почти ничего, тем более не имеющие мотивации и боевого духа.