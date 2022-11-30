Проблема з ППО в тому, що їх не купиш в супермаркеті, виготовлення або модернізація вимагає часу, - Кулеба

Систему протиповітряної оборони без заміни не може зняти з бойового чергування жодна країна, і саме через це затримується надання таких систем Україні.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 30 листопада в Бухаресті після зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств країн НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Проблема з ППО в тому, що їх не можна, умовно кажучи, купити в супермаркеті, або прийти на склад і сказати – оце, оце й оце забираєм. Вони всі розписані, в них у всіх є призначення, більшість із них уже охороняють якісь частки простору тих чи інших країн. Тому, якщо йдеться, наприклад, про те, щоби дістати якісь системи на кшталт Hawk (зняті з бойового чергування у США системи ППО, вони перебувають на зберіганні – ред.), переобладнати їх і трошки модернізувати, – це час. Бажання і готовність робити це є, але – це час", – вказав український міністр.

Кулеба також відзначив, що "окреме питання, де набагато більший є прогрес, – це ракети для систем ППО".

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"При такій кількості російських атак нам потрібно дуже багато ракет. Тому все це в роботі, й була така дуже робоча атмосфера – говорили про конкретні системи, про конкретну кількість ракет – хто, де, коли. Трохи на перший погляд виглядає як технічна дискусія для міністрів, але для нас немає технічної дискусії, коли йдеться про безпеку України та українців", – наголосив очільник зовнішньополітичного відомства.