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Новини Війна
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Проблема з ППО в тому, що їх не купиш в супермаркеті, виготовлення або модернізація вимагає часу, - Кулеба

ппо

Систему протиповітряної оборони без заміни не може зняти з бойового чергування жодна країна, і саме через це затримується надання таких систем Україні.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 30 листопада в Бухаресті після зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств країн НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Проблема з ППО в тому, що їх не можна, умовно кажучи, купити в супермаркеті, або прийти на склад і сказати – оце, оце й оце забираєм. Вони всі розписані, в них у всіх є призначення, більшість із них уже охороняють якісь частки простору тих чи інших країн. Тому, якщо йдеться, наприклад, про те, щоби дістати якісь системи на кшталт Hawk (зняті з бойового чергування у США системи ППО, вони перебувають на зберіганні – ред.), переобладнати їх і трошки модернізувати, – це час. Бажання і готовність робити це є, але – це час", – вказав український міністр.

Кулеба також відзначив, що "окреме питання, де набагато більший є прогрес, – це ракети для систем ППО".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія збільшить підтримку України, надасть системи ППО, - Сунак

"При такій кількості російських атак нам потрібно дуже багато ракет. Тому все це в роботі, й була така дуже робоча атмосфера – говорили про конкретні системи, про конкретну кількість ракет – хто, де, коли. Трохи на перший погляд виглядає як технічна дискусія для міністрів, але для нас немає технічної дискусії, коли йдеться про безпеку України та українців", – наголосив очільник зовнішньополітичного відомства.

Автор: 

ППО (3331) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+15
Проблема в тому, що на виготовлення було цілих три роки, але мудрий народ вирішив "хужє нє будєт"
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30.11.2022 19:02 Відповісти
+15
Та ти що.Коли ГУР зі Свінарчуками добували клістрони в Рашці це була зрада.
А коли теж самі клистрони для ППО вилучила Зе ДБР та тримала у сейфі аж до початку війни це що?Мабуть не знали, що ППО дефіцит?А тепер спасіте памагіте надайте, бо ми ж наасфальтувалися по саме неможу
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30.11.2022 19:03 Відповісти
+12
Гигант мысли!!(с).Чем думали раньше......а ну да))).
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30.11.2022 18:59 Відповісти
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Гигант мысли!!(с).Чем думали раньше......а ну да))).
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30.11.2022 18:59 Відповісти
А би завтра хмарно не було
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30.11.2022 18:59 Відповісти
Час був...Але тільки для того щоб грабувати країну.
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30.11.2022 19:00 Відповісти
Проблема в тому, що на виготовлення було цілих три роки, але мудрий народ вирішив "хужє нє будєт"
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30.11.2022 19:02 Відповісти
Три? Мабуть трохи більше. Років вісім.
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30.11.2022 19:12 Відповісти
Зато асфальт - сразу можно закатать !
И откат сразу получить....
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30.11.2022 19:12 Відповісти
Тут на днях була новина на цензорі, що Фінляндія вирішила закупити декілька десятків ракет малої дальності з пусковою установкою за третину мільярду долярів. Мені от цікаво, ви взагалі розумієте, які гроші необхідно мати, щоб купувати, або навіть виготовляти озброєння в таких об'ємах, які необхідні для війни з рашкою? Це десятки річних бюджетів України. Ваші тупі висери про той асфальт уже починають трохи муляти. Коли вже дійде до ваших пустих макітр, що гроші за асфальт взагалі ніякої погоди не зробили би у цій війні?
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30.11.2022 19:45 Відповісти
Та ви шо пане ? А скільки ж купили, наприклад ракет, снарядів, мін для ЗСУ за ці три роки? Вам не цікаво, що тільки на виготовлення бігбордів " Велике крадівництво" пішло більше грошей, чим на оборону? Чим допоміг асфальт, на які витратили всі бюджетні кошти? Пройти маршем за декілька годин російській армії з Криму на південь? Тут, на цензорі військові писали, що якби в нас було 1000 ракет "Грім 2", то і Засрашка не полізла. А в нас ще мали бути "Нептуни", "Верби", "Вільхи М" та інші ракети, де вони?
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30.11.2022 20:00 Відповісти
Асфальт допомагає хоча б логістиці! Бо без асфальту хоч мільйон ракет будеш мати, але не зможеш їх навіть до фронту довезти. А щоб засрашка не полізла, треба ядерну зброю мати. Але її теж мабуть в асфальт закатали?
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30.11.2022 20:25 Відповісти
Правильно мислите, по нашому асфальту Засрашка стабільно довозить снаряди і техніку до передової, а то полізли в лютому туди, де немає асфальту під Черніговом і Сумами і застрягли в болоті. А Ви не підкажите, де сьогодні є той асфальт?
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30.11.2022 20:47 Відповісти
З таким мисленням ви скоро дійдете до маразму накшталт: а навіщо тоді українці будували собі будинки? Щоб орки їх бомбили і селились в них при захопленні міст? Дороги - це той мінімум, який нормальна країна повинна дати своїм громадянам. Економити на дорогах це то саме, що економити на транспорті. От нащо ви користуєтесь транспортом, коли добираєтесь на роботу? Ходіть пішки! Покажіть на власному прикладі, що вам дороги не потрібні! Але ні. Ви все життя нили, що у вас ями на дорогах. А тепер ви ниєте, що вам зробили нормальні дороги. Бо ви нитік по життю.
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30.11.2022 23:31 Відповісти
А ви що, ще й не приступали?, чи шо ти Кулеба перднув?, працюй...в тебе непогано виходить...у своїй сфері...брякнув пля
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30.11.2022 19:02 Відповісти
Та ти що.Коли ГУР зі Свінарчуками добували клістрони в Рашці це була зрада.
А коли теж самі клистрони для ППО вилучила Зе ДБР та тримала у сейфі аж до початку війни це що?Мабуть не знали, що ППО дефіцит?А тепер спасіте памагіте надайте, бо ми ж наасфальтувалися по саме неможу
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30.11.2022 19:03 Відповісти
А що такі ж самі клістрони виробляли в Україні не в курсі? "Зі Свінарчуками" взагалі каламутне. Ангелів знайшов.
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30.11.2022 21:13 Відповісти
А на якому заводі виробляли? Якісь пруфи є? Щось гугл не сильно про це знає.
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30.11.2022 21:20 Відповісти
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/tverdtse_serdtse_dlja_zrk_jak_vigljadajut_novi_klistroni_vid_kompaniji_radioniks-4361.html Українське сердце для ЗРК: як виглядають нові клістрони від компанії Радіонікс
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30.11.2022 21:28 Відповісти
https://zapadpribor.com/klistrony-kg-3r-ku-137r-kiu-43r/ Клистроны КГ-3Р, КУ-137Р, КИУ-43Р
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30.11.2022 21:32 Відповісти
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30.11.2022 19:08 Відповісти
Как для министра иностранных дел, его слишком много в эфире....
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30.11.2022 19:10 Відповісти
"велике крадівництво і асвальт" це час котрий "зе прорашистські віслюки" вкрали в українського народу разом з грошима ,на котрі потрібно було виготовити власні ракетні системи
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30.11.2022 19:10 Відповісти
ЗЕїбали вже!
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30.11.2022 19:11 Відповісти
Проблема в тому що вас зелених до влади 73% привели!!!
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30.11.2022 19:14 Відповісти
ще один Зе-підорас👇

Кулеба призвал не верить в прогнозы о нападении на Украину

6 февраля 2022, 18:27

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал не верить апокалиптическим прогнозам о возможном вторжении России в Украину.
Это враг должен бояться нас, а не мы его", - написал Кулеба в Twitter.
https://korrespondent.net/world/4444618-kuleba-pryzval-ne-veryt-v-prohnozy-o-napadenyy-na-ukraynu

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30.11.2022 19:15 Відповісти
Дядя, вон немцы два комплекса Петриот не знают кому впихнуть.
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30.11.2022 19:20 Відповісти
В США с хранения можна пару сотен снять, прошлой модификации
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30.11.2022 19:25 Відповісти
Ізраіль

9 канал ТБ -Блоги

Лучшее ПВО - это авиация

АВТОР:

СЕРГЕЙ АУСЛЕНДЕР

30 НОЯБРЯ 2022 -18:09

НАТО "рассматривает" вопрос о передаче Украине боевых самолетов.

Что тут рассматривать? Передайте польские, словацкие и другие МИГи по круговым поставкам. Это ведь можно сделать хоть завтра. Ладно в марте, судьба войны еще не была так очевидна, не было ясно - удержится Украине или нет. Но сейчас - ведь все уже совершенно однозначно. Самолеты помогут наступать наземным силам и эффективнее справляться с крылатыми ракетами и дронами, лучшее ПВО - это авиация.

Очевидно, что после войны, после победы на земле, Украину примут в НАТО. Ей предстоит быть щитом между Европой и Ордой. Для альянса это будет чрезвычайно выгодно - на самом угрожаемом направлении будет стоять лучшая армия Европы с колоссальным боевым опытом, которого нет и ни у одной натовской армии. Так в чем дело? Дайте уже Украине победить, и будет вам щит.

_____________________________________________________

????????????????????????????????
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30.11.2022 19:46 Відповісти
Як це немає часу? А що робили три роки, коли "бариги" залишили 170 мільярдів в казні, виграні мільярди доларів у "Газпрома" і новенькі ракетні проекти, в тому числі і ППО? Наслухалися казків про дороги?
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30.11.2022 19:49 Відповісти
у ракеты они не могли ничего красть, а вот асфальт... это курочка которая несет золотые яйца "бедным" СлугамНарода...
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30.11.2022 20:00 Відповісти
Добре - а танки тоді чому не дають? Вони теж штучний товар? Чи літаки?
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30.11.2022 20:17 Відповісти
Захід поставив чітку умову - виперти кротів з ОПи, зокрема Єрмака і Арахамію. У відповіть мовчок і ігнор. Тому і важке озброєння не надається.

Ви ж про це не знали, правда?
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30.11.2022 21:22 Відповісти
Проблема в тому, що ви змарнували кілька років і не виготовили свою зброю
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30.11.2022 20:40 Відповісти
 
 