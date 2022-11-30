Проблема з ППО в тому, що їх не купиш в супермаркеті, виготовлення або модернізація вимагає часу, - Кулеба
Систему протиповітряної оборони без заміни не може зняти з бойового чергування жодна країна, і саме через це затримується надання таких систем Україні.
Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 30 листопада в Бухаресті після зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств країн НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Проблема з ППО в тому, що їх не можна, умовно кажучи, купити в супермаркеті, або прийти на склад і сказати – оце, оце й оце забираєм. Вони всі розписані, в них у всіх є призначення, більшість із них уже охороняють якісь частки простору тих чи інших країн. Тому, якщо йдеться, наприклад, про те, щоби дістати якісь системи на кшталт Hawk (зняті з бойового чергування у США системи ППО, вони перебувають на зберіганні – ред.), переобладнати їх і трошки модернізувати, – це час. Бажання і готовність робити це є, але – це час", – вказав український міністр.
Кулеба також відзначив, що "окреме питання, де набагато більший є прогрес, – це ракети для систем ППО".
"При такій кількості російських атак нам потрібно дуже багато ракет. Тому все це в роботі, й була така дуже робоча атмосфера – говорили про конкретні системи, про конкретну кількість ракет – хто, де, коли. Трохи на перший погляд виглядає як технічна дискусія для міністрів, але для нас немає технічної дискусії, коли йдеться про безпеку України та українців", – наголосив очільник зовнішньополітичного відомства.
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А коли теж самі клистрони для ППО вилучила Зе ДБР та тримала у сейфі аж до початку війни це що?Мабуть не знали, що ППО дефіцит?А тепер спасіте памагіте надайте, бо ми ж наасфальтувалися по саме неможу
Кулеба призвал не верить в прогнозы о нападении на Украину
6 февраля 2022, 18:27
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал не верить апокалиптическим прогнозам о возможном вторжении России в Украину.
Это враг должен бояться нас, а не мы его", - написал Кулеба в Twitter.
https://korrespondent.net/world/4444618-kuleba-pryzval-ne-veryt-v-prohnozy-o-napadenyy-na-ukraynu
9 канал ТБ -Блоги
Лучшее ПВО - это авиация
АВТОР:
СЕРГЕЙ АУСЛЕНДЕР
30 НОЯБРЯ 2022 -18:09
НАТО "рассматривает" вопрос о передаче Украине боевых самолетов.
Что тут рассматривать? Передайте польские, словацкие и другие МИГи по круговым поставкам. Это ведь можно сделать хоть завтра. Ладно в марте, судьба войны еще не была так очевидна, не было ясно - удержится Украине или нет. Но сейчас - ведь все уже совершенно однозначно. Самолеты помогут наступать наземным силам и эффективнее справляться с крылатыми ракетами и дронами, лучшее ПВО - это авиация.
Очевидно, что после войны, после победы на земле, Украину примут в НАТО. Ей предстоит быть щитом между Европой и Ордой. Для альянса это будет чрезвычайно выгодно - на самом угрожаемом направлении будет стоять лучшая армия Европы с колоссальным боевым опытом, которого нет и ни у одной натовской армии. Так в чем дело? Дайте уже Украине победить, и будет вам щит.
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Ви ж про це не знали, правда?