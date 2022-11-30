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У Києві електроенергію в будинках, які розташовані на одній лінії з об’єктами критичної інфраструктури, планують вимикати в ручному режимі

енергетика

В Києві планують застосовувати "ручні відключення", для того, щоб вимикати світло в будинках, які під’єднані до ліній критичної інфраструктури.

Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.

Коваленко зазначив, що в Києві є будинки які знаходяться на одній лінії з об’єктами критичної інфраструктури, які не беруть участі в відключеннях світла. Тому в цих будинках електрику теж не вимикають.

Однак, щоб відключення були справедливими, цю ситуацію планують виправити.

"Якщо їх можна переключити на іншу лінію, яка вимикається - то енергетики їх перемикають. Це нешвидкий процес, однак з хорошим прогресом: раніше на столицю таких будинків було 2000, зараз - 745. Але є будинки, які не можна перепідключити на іншу лінію, щоб вимикати разом з усім містом. Проте і по них очікується адміністративне рішення - ручне відключення, яке мають робити ЖЕК/ОСББ чи керуючі компанії", - йдеться у дописі.

Читайте також: Перед обленерго стоїть завдання мінімізувати нерівномірне відключення споживачів, - Шмигаль

Автор: 

Київ (19457) енергетика (2594) електроенергія (6192)


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Топ коментарі
+21
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01.12.2022 00:03
+19
Нехай буде погано всім. І це заявляє керівник приватної компанії, що є постачальником послуг. Це маразм, бо замість пошуку шляхів відновлення постачання електроенергії, цей діяч шукає шляхи погіршення ситуації для всіх.
А щодо сусідів, то існує гарний вислів, який їх характеризує: "Жаба душить"
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01.12.2022 01:14
+16
Обстрілів нема, а відключень все більше... Може б краще мізки включили і подумали, як більше ПІДКЛЮЧИТИ, а не як більше ВІДКЛЮЧИТИ?!?!!? Логіка є взагалі?
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01.12.2022 01:55
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01.12.2022 00:03 Відповісти
не может быть...
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01.12.2022 00:08 Відповісти
"телефонують в енергетичну компанію і просять щоб і нам теж відключили." - ці мабуть і до кгб маляви писали, щоб когось розстріляли.
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01.12.2022 00:23 Відповісти
потому что нельзя быть на свете красивой такой...
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01.12.2022 00:38 Відповісти
Тому що війна і всі рівні повинні бути
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01.12.2022 00:50 Відповісти
Не будут никогда ни кто равны, даже в окопе на фронте! Что за грёбаный совок?
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01.12.2022 01:01 Відповісти
Якщо комусь стане гірше, тобі відразу полегшає? Типовий, примітивний кацапо-совок у голові.
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01.12.2022 07:37 Відповісти
Піду, сусіду стайню спалю, бо у мене нема!
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01.12.2022 10:05 Відповісти
Вопрос: НАХЕРА?

Жители этих домов Буковель у себя устраивают? Или казино?
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01.12.2022 01:00 Відповісти
Показательно, что за "справедливость" борется генеральный директор YASNO (зиц-надстройка ДТЭК)!

Это те ребята, которые даже по суду отказались раскрыть свою себестоимость, по которой они формируют тарифы на жлектроэнергию!
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01.12.2022 01:04 Відповісти
Підмийся
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01.12.2022 05:48 Відповісти
Йому за це не платять😁
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01.12.2022 07:27 Відповісти
Кому ти гониш, я вчора з Хмельницького, які три доби?
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01.12.2022 09:12 Відповісти
******* ,читать научись,*****. Про область речь.
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01.12.2022 18:33 Відповісти
Ти або тупе, або московське. За твоєю логікою світло вимикають коли летить ракета? І що за хню про Хмельницьку область верзеш?
Точно сколківський.
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01.12.2022 10:25 Відповісти
***** квартальное,членограй,обстрел был давно,а без света область сидит только вот третьи сутки. Какие вы зебилы конченые и ******* на голову.
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01.12.2022 19:02 Відповісти
Нехай буде погано всім. І це заявляє керівник приватної компанії, що є постачальником послуг. Це маразм, бо замість пошуку шляхів відновлення постачання електроенергії, цей діяч шукає шляхи погіршення ситуації для всіх.
А щодо сусідів, то існує гарний вислів, який їх характеризує: "Жаба душить"
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01.12.2022 01:14 Відповісти
при чому тут жаба душить? в моєму окрузі майже добу немає електроенергії, через дорогу світло не вимикають взагалі вже 4-тий день підряд? то це як розуміти у мене війна? а через дорогу не війна?
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01.12.2022 08:07 Відповісти
можу вас запевнити, що якщо у будинку навпроти теж не буде добу електрики, то на вас це взагалы ныяк не вплине.
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01.12.2022 09:52 Відповісти
А чому не вплине? За логікою мало б вплинути, тобто електрика повинна б з"явитись на пів-доби почергово в кожному домі. Чи в ахметовських та зелених якась своя, особлива, логіка?
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01.12.2022 10:15 Відповісти
Ви вгадали, в них своя логіка. Світла постійно не буде в двох будинках
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01.12.2022 11:05 Відповісти
Будуть ходити по Липках та вимикати струм у під'їздах?
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01.12.2022 01:23 Відповісти
А в Конча-Заспі?
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01.12.2022 08:30 Відповісти
дтек рижого пдораса і виплятка ахмєтоваа вимикає світло по графіку з крємля. пля.
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01.12.2022 01:34 Відповісти
ДТЕК папутчіка і партнера Ахметова, який в долі допомагав ротердамити населення, це вам не приват банк Бєні. Тут про націоналізацію мова не йшла. Але добре, що це почало доходити навіть ЗМІ на кшталт гордона та інших, які півроку піарили кожен день цей гадючник
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01.12.2022 05:30 Відповісти
Обстрілів нема, а відключень все більше... Може б краще мізки включили і подумали, як більше ПІДКЛЮЧИТИ, а не як більше ВІДКЛЮЧИТИ?!?!!? Логіка є взагалі?
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01.12.2022 01:55 Відповісти
+ за столько времени , уже можно было все отремонтировать , а с каждым днем ничего не меняется и становится даже хуже.
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01.12.2022 05:26 Відповісти
Якось херн займаються. Мабуть за особистою вказівкою.
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01.12.2022 02:01 Відповісти
Реальна ситуація - в Одесі сусідні будинки висотки новобудова - в одному е/е не вимикається взагалі, в іншому є вночі, 8 ранку вимикається і вдень на 3-4 години ще можуть дати. Хто там, що на цій лінії ніхто не знає. Але два будинки вдень не шумлять генераторами, а вечір "зажигає вогні". Жаба сусідів, що не можуть чаю попити, ліфтами в 22-поверхівці користуватись? Вночі встають дитині на ранок супчику приготувати? То одне. Жаба кажите? Хай так називається, не знаю. Просто, скажимо так - певні емоції у людей викликає. А от продовольчій магазин на першому поверсі збанкрутів. Людина лишилася без світла, щось там бідолашний підключає генератора, бігає з каністрами, але кому він потрібен, коли за 100 метрів інший такий же, тільки зі світлом, працюючими холодильниками та тишею, а не "гур-гур-гур". Люди с темних квартир дивляться як через дорогу в салоні краси мадами при повному освітленні нігті пилякають, стількі клієнтів у них навіть до війни не було. Аналогічні по всій окрузі навіть не відчиняються. Жіночій колектив, хто буде ті генератори таскати? Теж приречені. Гарантую 100%, що відсоток тих, хто "треба якось домовлятись" на такому контрасті збільшится кратно. Це соціальна бомба, а не жаба.
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01.12.2022 05:06 Відповісти
та ж тема була, коли після блекауту весь район вже підключили, а 4 будинки ще добу стояли відключені, і дозвонитись неможиво було (автовідповідач).
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01.12.2022 09:17 Відповісти
Це совок в голові. Просто у усіх не буде світла тепер.
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01.12.2022 11:41 Відповісти
совок в голові - це коли боїшся, що "дефіциту" не вистачить на всіх, звідти це йде. Тридцять років не було дефіциту, здавалось що все, але тепер електроенергія в дефіциті, от і виліз нарративчик - одні "ті по блату купують, без черги, це знайомі продавця, женіть їх", другі - "не лайте продавця, бо закриє магазин і перестане продавати". Совок же в чистому вигляді.
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01.12.2022 12:25 Відповісти
Надо в Белгородской и Курской области вводить аварийные отключения.
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01.12.2022 06:39 Відповісти
це - важливий крок до схеми "вимикаю/невимикаю/вмикаю за додаткові гроші"... можливо, для маленьких окремих одиниць вона вже працює...
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01.12.2022 06:43 Відповісти
ібо нех@й?
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01.12.2022 07:44 Відповісти
одне питання , на яке ніхто не може дати відповіді : -Навіщо вимикати (вимикати від слова "зовсім " ) світло вночі коли немає перевантаження системи ?
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01.12.2022 08:08 Відповісти
Вночі вимикають під ремонт, їм так простіше відімкнути і все полагодити, ніж вимикати частково.
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01.12.2022 09:13 Відповісти
Кожну ніч ремонтують один і той же трансформатор?
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01.12.2022 10:41 Відповісти
Ви вважаєте що він там один і крім нього більше нема чого ремонтувати? Добре якщо він є, багато підстанцій взагалі знищено
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01.12.2022 12:04 Відповісти
Я вважаю, що хтось вважає людей за дурнів, коли вигадує казна-що. Так само у нас спочатку пояснювали (офіційно), що вуличне освітлення вдень увімкнуте для того, "щоб у людей не погоріли прилади під час під'єднання споживачів до мережі". Потім схаменулись, і видали нагора нове пояснення (теж офіційно) - "міняти лампи та ремонтувати мережу вуличного освітлення можна лише вдень". Ось вам яке пояснення більше подобається?
Люди повинні довіряти владі, але я поки що не бачу такої можливості. На жаль.
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01.12.2022 13:41 Відповісти
Насправді (скажу тільки вам по секрету) енергетики вночі вимикають вас особисто, щоб не подавати електроенергію і не працювати, а самі сидять і грають в карти. Тільки нікому не кажіть.
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01.12.2022 13:56 Відповісти
Ось бачите, знов неправда. А я все бачив, вони грали в доміно!
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01.12.2022 14:02 Відповісти
Щоб після підняття тарифу електрика з'явилася.
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01.12.2022 08:30 Відповісти
Одни боролись, чтобы не было бедных, другие, чтобы все были в равных условиях...
70% электроэнергии вполне можно и нужно распределять по точным графикам хотя бы отключений!
В том, что сейчас происходит, виновно руководство, что устроило этот бардак с отключениями когда им заманеться и на любое время.
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01.12.2022 09:19 Відповісти
Нинішні можновладці борються, щоб не було багатих. Крім них, звичайно...
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01.12.2022 10:17 Відповісти
народе, нас хочуть пересварити. нас стравлюють питанням у кого довше відключення , а у кого коротше. Хоча насправді питання - хлопці з дтека і інших причетних, а що власне відбувається? обстрілів немає тиждень, а ситуація все гірше. Питання до нешановного президента ( прости господи) і його шмигаля - я купив собі генератора ще в липні, а ви що зробили? де запаси обладання для мереж, де потужні генератори? чому досі не відмінено акциз в бензині на дороги і не спрямовано на потреби енергетики, або щоб просто його здешевити... Митниця досі не пропускає генератори без сплати пдв, вам від тих копійок в бюджеті стане істотно краще? продовжувати можна довго..... Все прикривають військовою таємницею. наче у ворога тут не залищилось агентів, наче всіх вичистили, і вони там бідосі тільки в коментарях і новинах шукають правди.
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01.12.2022 09:36 Відповісти
поналізло кацтролів і інших гн..д... збурюють народ. важко. але крім всього іншого, для тупих, енергетичні обєкти, це два пальці в розетку... ущербні вразили унікальне обладнання на яке потрібно час щоб виготовити і відновити.... але це нікого не хвилює- головне перднуть...
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01.12.2022 09:52 Відповісти
Казки про "унікальне обладнання", якого нема більш ніде по всьому світу, розкажи комусь іншому. Чи ти теж з ахметівських?
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01.12.2022 10:20 Відповісти
В нас інші стандарти високої напруги
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01.12.2022 11:42 Відповісти
Зараз наша енергосистема об"єднана з європейською, є можливість постачати електроенергію в будь-якому напрямку. Чи можна було б її об"єднати, якби були інші стандарти? Думай-ТЕ...
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01.12.2022 12:17 Відповісти
Ви за фахом кто, що сперечаєтесь так впевнено на ці теми?)) Видно, що ви зовсім плаваєте в енергосистемах. Так подали з Європи, але її треба доставити до споживача через низку трансформаторів. І оці розподільчі трансформатори в нас трохи різні, по ним русня і лупить.
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01.12.2022 13:10 Відповісти
Фах досить близький. І так, відмазки ахмєтовських я вже читав неодноразово. А ви, схоже, саме з них.
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01.12.2022 13:19 Відповісти
Я поняв, ви не в курсє справ) Наприклад того, что в Європі трансформатори 750 на 400 кВ, а в нас 750 на 330 кВ
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01.12.2022 14:30 Відповісти
В мене просто фаху вистачає зрозуміти, де вони правду говорять, а де ні.
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01.12.2022 14:40 Відповісти
Зрозуміло. Я вгадав, що ви один з них, з ахмєтовських. Ну то вашого фаху, мабуть, достатньо, щоб знати, що коефіцієнт трансформації визначається співвідношенням кількості витків обмоток. І замовити трансформатор з відповідним співвідношенням будь-якій фірмі, що їх виготовляє, не так і важко. Тільки не треба мені тут знов втирати, що той трансформатор вони будуть виготовляти кілька місяців, це залиште для повних лохів, бо від їхнього серійного він відрізнятиметься лише кількістю витків вторинної обмотки.
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01.12.2022 15:13 Відповісти
Краще не соромьтесь, бо виглядаєте нетямою.) Яка обмотка, ви мабуть взагалі не усвідомлюєте, про яке обладнання йде мова) Це ж не маленький побутовий трансформатор у блоці живлення)
Вісоковольтний трансформатор, навіть серійний, заздалегідь ніхто на складі таке не тримає. Він робиться по опитувальному листу, на індівідуальне замовлення. Це дуже велика штука, вагою 150-250 тонн. Дуже дорога. І там не тільки обмотки, там дуже багато релейного захисту, автоматики, охолодження та інших систем.

Крім того, зазвичай, у високовольтних мережах використовуєтсья не трансформатор ,а автотрансформатор.

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01.12.2022 15:39 Відповісти
Зрозуміло. Вікіпедію ви вмієте читати. Тільки на кого розрахована маячня, яку ви тут несете? І скільки за вашими, ахмєтовськими, прогнозами, будуть виготовляти "унікальний транформатор, якого не існує ніде в світі"? Рік? Два? Скільки ви ще будете жирувати за рахунок простих українців, продаючи е/енергію в Молдову та Європу? Чи знов почнете мені тут казки розповідати про "перетік румунської електроенергії"? Кого ви маєте за дурників?
ПС. Я впевнений, що якби вашу ахмєтовську кодлу зараз зачинити в камеру і поставити ультиматум: або безперебійна електроенергія, або каштани на Хрещатику, то за два дні все працювало б безперебійно. Звикли українців тримати за дурників...
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01.12.2022 16:15 Відповісти
Я за фахом інженер- електрик. Немаю ніякого відношення до Ахметова. А ви нетяма і зрадофіл з мисленнім домогосподарки)

Ви ніколи не купували промислове обладнання, але все більше всіх знаєте .Навіть такі гіганти, як Сіменс або АББ под замовлення таке роблять. Є речі які навіть під страхом смертної кари і за мільярд доларів неможливо купити швидко, бо його фізично немає.
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01.12.2022 17:10 Відповісти
З вас такий інженер, як з мене домогосподарка. Вікіпедійний. Ви, ахметівські та зелені, вже забрехались повністю. Сьогодні заявляєте, що з генерацією все гаразд, але не вистачає розподілу. Завтра у вас уже й генерації всього 70% від потрібної. Післязавтра виявляється що Румунія, яка є імпортером е/енергії і в липні в нас в самих купувала, вже стала експортером, забезпечує всю Молдову ще й нам згодна продавати. То ви збили майже всі ракети, 9 тільки долетіло. На слідуючий день виявляється, що в країні не залишилось жодної електростанції і жодної підстанції, яку б орки не пошкодили. То у вас трансформатор треба робити більше року. Вже самі не знаєте, що б видумати, щоб прикрити свої махінації та розікрасти гроші, що виділяють на відновлення інші країни.
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01.12.2022 18:37 Відповісти
Вам лікуватись від зрадофілії треба)) Я не за зелених, але не можу вашу чушь читати) Якщо у вас у дипломі не написано інженер електрик, не ганьбиться)
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01.12.2022 19:26 Відповісти
Бачив я на своєму віку таких інженерів-електриків з дипломами. Не знали, навіть, звідкіля в мережі нуль береться. Ви, схоже, один з них...
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01.12.2022 21:42 Відповісти
А что вы все хотели? Трансформеров не много, их не меняют в мирное время, как другие меняют носки каждый день.Вчера видел в новостях по телеку, что Латвия отправила в Украину один трансформатор около 50т. , русские одну ракету установят и пзд трансформер будет.
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01.12.2022 09:53 Відповісти
Канєшно пд..а, якщо трансформатори туди-само ставити. А може почесати голову, і встановити трансформатор під землю? І трошки збоку, зверху замаскувати кущами. Війна же ж! Треба так симлити!
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01.12.2022 10:08 Відповісти
Нічого не робиться для захисту об"єктів енергетики.
Ремонтують до чергового влучання?

На що витрачаються гроші, які надаються Україні звідусіль?
Ніхто крім влади не знає?
Де хоч один звіт про витрату грошей, які нам надають як гуманітарну допомогу?!
Влада витрачає гроші як їй заманеться, а може і кладе собі у кишені
Так ми вічно будемо сидіти у темряві, поки влада працює на себе, створюючи під час війни собі черговий телеканал. Це у них "на часі ", вони без світла не сидять.
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01.12.2022 10:32 Відповісти
Був один "звіт" про гуманітарну допомогу, із Запоріжжя...
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01.12.2022 13:46 Відповісти
Міняють. На новіші з кращими характеристиками. І просто планово, по закінченню терміну експлуатації. І нові підстанції будують. Все є. І гроші на відновлення дружні країни надали. Питання лише в тому, як тими грошима розпорядитись: дійсно купити і встановити новий трансформатор чи розтягти по владних кишенях, а гоям-чорноробам просто вимкнути світло, навішавши на вуха локшину про "унікальне обладнання, якого ніде в світі нема". Схоже, що зелені з ахметовськими вибрали другий варіант...
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01.12.2022 10:42 Відповісти
"Міняють. На новіші з кращими характеристиками. І просто планово, по закінченню терміну експлуатації. І нові підстанції будують. Все є"

А конкретно можна? Де, що, коли? За які кошти?
Без фактів- це просто красиві пусті слова
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01.12.2022 10:49 Відповісти
Та, хоча б, і в нас, в минулому році: https://minprom.ua/news/273215.html
І це тільки один випадок, який згадали в пресі. А скільки таких випадків, про які ніхто нічого не пише? З чого ви взагалі взяли, що в світі в галузі енергетики ніде нічого не робиться і не будується? Що за маячня? Все робиться, все будується, все міняється, все випускається. Причому, в дуже великих обсягах. Для нашої енергосистеми вистачить точно і не на один раз...
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01.12.2022 11:00 Відповісти
А коли в Києві планують вимикати вулине освітлення?
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01.12.2022 09:54 Відповісти
Вам дуже хочеться суцільної темряви?
В нас у Києві виключають разом з будинками.
Чи ви в якомусь іншому Києві мешкаєте?
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01.12.2022 10:52 Відповісти
мені хочется щоб Київ також якось економив. Чому облать має економити і сидіти взагалі без світла поза всякими графіками, а Київ ні?
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01.12.2022 11:07 Відповісти
Київ, Героїв Дніпра. У нашій половині будинку вимикають світло 3 рази всутки по 4 години, в сусідній половині не вимикають взагалі. сиділи без світла 4 діб... В неділю не було світла 8 годин...
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01.12.2022 09:55 Відповісти
Кому ви задаєте питання?
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01.12.2022 10:53 Відповісти
Ви хочете щоб в обох половинах вимикали?)
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01.12.2022 11:49 Відповісти
Це ж нічого не змінить. Зате Буковель і Кончу Заспу відключити - ото ж би щось значило!
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01.12.2022 09:56 Відповісти
а давайте, вирубаємо зебільного блохера та бенюшліфувальний марафет??? Нехай Буба із генератором посидить, а не у футболочці розпарений передозом балдибілдерним.
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01.12.2022 10:19 Відповісти
Як це так відключити Бені Буковель?! При цій вдаді цього не буде
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01.12.2022 10:54 Відповісти
Я в маленьком пгт.на фидере 2 мегавата(((Нас тушат и днём и ночью......Рядом больница критичка,по линии с ней ещё 2 квартала и 6 улиц.....ну повезло людям...везучие им не тушат,такая же история с водокачкой.....Несправедливо???Думаю нет.....просто повезло ))))
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01.12.2022 10:22 Відповісти
Теперь всем будут выключать, как в совке и будем строем ходить)
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01.12.2022 11:53 Відповісти
На Батиєвій горі, прямо під вікнами ДТЕК і поруч з Укренерго, світло вимикають двічі на день. Мабуть визирають з вікон, досліджують біхевіоризм двоногих.
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01.12.2022 10:40 Відповісти
ЧИм гризтися між собою, краще спитати у влади, що вони конкретно роблять для відновлення об"єктів енергетики та їх захист від бомбардування?

Але владі мабуть вигідно, щоб люди сиділи у пітьмі, гризлися між собою і не вимагали від них звіту що вони роблять,задавати питання владі "куда деньги деваются" "не на часі"?

Хорошу "мульку" собі придумали - не "на часі" Для лохів.
Для них одна відповідь на всі питання- не "на часі".
Чарівна палочка-виручалочка для всих своїх дій
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01.12.2022 10:44 Відповісти
А есть ли у нас будущее, если на 9 месяце войны люди бастуют не за то, что бы дали свет, а что бы выключили у соседа? И компания поставщик ничего кроме решения проблем одних за счет других предложить не может…
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01.12.2022 11:07 Відповісти
Не перекручуйте, страйкують не за те, щоб вимкнули в сусіда, а за те, щоб вимикали рівномірно, раз вже сталася така біда. Бо, хоча б, той же самий телефон підзаряджати необхідно всім, а не лише "обраним"...
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01.12.2022 11:17 Відповісти
ВІд того, що будуть вимикати сусідів, вас меньше вимикати не будуть. Просто більше людей буде страждати.
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01.12.2022 11:51 Відповісти
А чому? Де логіка?
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01.12.2022 12:14 Відповісти
Шо, и Конча-Заспу отключите? И Буковель?
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01.12.2022 11:18 Відповісти
К слову. Данные в Единой Европейской Энергетической Системе (ENTSO-E) - являются публичными.
То есть кто угодно может посмотреть. Кто. Кому. Сколько. И, главное, - когда продал. В разрезе по часам.
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01.12.2022 11:20 Відповісти
Занили, курва, про "чому в мене нема, а в он тих є". Тому, блін, що тупо так склалося. Знайшли "привілей", де мірятись піпіськами. Нагадати, яку ціну платять ті, хто живуть поруч з такими обєктами? Дехто вже й життям заплатив. На пам"ять про те, що в нас іде війна, це ну аж ніяк не впливає. Хлопці он взагалі на нулі та на замелі цілодобово працюють, щоб тут в коментах сратись можна було.

Досить срачу. Скеруйте свою злість на окупантів, які і створили таку ситуацію, а не на сусідів. І не забувайте за інформаційний фронт.
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01.12.2022 12:44 Відповісти
 
 