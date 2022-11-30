У Києві електроенергію в будинках, які розташовані на одній лінії з об’єктами критичної інфраструктури, планують вимикати в ручному режимі

В Києві планують застосовувати "ручні відключення", для того, щоб вимикати світло в будинках, які під’єднані до ліній критичної інфраструктури.

Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.

Коваленко зазначив, що в Києві є будинки які знаходяться на одній лінії з об’єктами критичної інфраструктури, які не беруть участі в відключеннях світла. Тому в цих будинках електрику теж не вимикають.

Однак, щоб відключення були справедливими, цю ситуацію планують виправити.

"Якщо їх можна переключити на іншу лінію, яка вимикається - то енергетики їх перемикають. Це нешвидкий процес, однак з хорошим прогресом: раніше на столицю таких будинків було 2000, зараз - 745. Але є будинки, які не можна перепідключити на іншу лінію, щоб вимикати разом з усім містом. Проте і по них очікується адміністративне рішення - ручне відключення, яке мають робити ЖЕК/ОСББ чи керуючі компанії", - йдеться у дописі.

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