У Києві електроенергію в будинках, які розташовані на одній лінії з об’єктами критичної інфраструктури, планують вимикати в ручному режимі
В Києві планують застосовувати "ручні відключення", для того, щоб вимикати світло в будинках, які під’єднані до ліній критичної інфраструктури.
Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.
Коваленко зазначив, що в Києві є будинки які знаходяться на одній лінії з об’єктами критичної інфраструктури, які не беруть участі в відключеннях світла. Тому в цих будинках електрику теж не вимикають.
Однак, щоб відключення були справедливими, цю ситуацію планують виправити.
"Якщо їх можна переключити на іншу лінію, яка вимикається - то енергетики їх перемикають. Це нешвидкий процес, однак з хорошим прогресом: раніше на столицю таких будинків було 2000, зараз - 745. Але є будинки, які не можна перепідключити на іншу лінію, щоб вимикати разом з усім містом. Проте і по них очікується адміністративне рішення - ручне відключення, яке мають робити ЖЕК/ОСББ чи керуючі компанії", - йдеться у дописі.
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Жители этих домов Буковель у себя устраивают? Или казино?
Это те ребята, которые даже по суду отказались раскрыть свою себестоимость, по которой они формируют тарифы на жлектроэнергию!
Точно сколківський.
А щодо сусідів, то існує гарний вислів, який їх характеризує: "Жаба душить"
Люди повинні довіряти владі, але я поки що не бачу такої можливості. На жаль.
70% электроэнергии вполне можно и нужно распределять по точным графикам хотя бы отключений!
В том, что сейчас происходит, виновно руководство, что устроило этот бардак с отключениями когда им заманеться и на любое время.
Вісоковольтний трансформатор, навіть серійний, заздалегідь ніхто на складі таке не тримає. Він робиться по опитувальному листу, на індівідуальне замовлення. Це дуже велика штука, вагою 150-250 тонн. Дуже дорога. І там не тільки обмотки, там дуже багато релейного захисту, автоматики, охолодження та інших систем.
Крім того, зазвичай, у високовольтних мережах використовуєтсья не трансформатор ,а автотрансформатор.
ПС. Я впевнений, що якби вашу ахмєтовську кодлу зараз зачинити в камеру і поставити ультиматум: або безперебійна електроенергія, або каштани на Хрещатику, то за два дні все працювало б безперебійно. Звикли українців тримати за дурників...
Ви ніколи не купували промислове обладнання, але все більше всіх знаєте .Навіть такі гіганти, як Сіменс або АББ под замовлення таке роблять. Є речі які навіть під страхом смертної кари і за мільярд доларів неможливо купити швидко, бо його фізично немає.
Ремонтують до чергового влучання?
На що витрачаються гроші, які надаються Україні звідусіль?
Ніхто крім влади не знає?
Де хоч один звіт про витрату грошей, які нам надають як гуманітарну допомогу?!
Влада витрачає гроші як їй заманеться, а може і кладе собі у кишені
Так ми вічно будемо сидіти у темряві, поки влада працює на себе, створюючи під час війни собі черговий телеканал. Це у них "на часі ", вони без світла не сидять.
А конкретно можна? Де, що, коли? За які кошти?
Без фактів- це просто красиві пусті слова
І це тільки один випадок, який згадали в пресі. А скільки таких випадків, про які ніхто нічого не пише? З чого ви взагалі взяли, що в світі в галузі енергетики ніде нічого не робиться і не будується? Що за маячня? Все робиться, все будується, все міняється, все випускається. Причому, в дуже великих обсягах. Для нашої енергосистеми вистачить точно і не на один раз...
В нас у Києві виключають разом з будинками.
Чи ви в якомусь іншому Києві мешкаєте?
Але владі мабуть вигідно, щоб люди сиділи у пітьмі, гризлися між собою і не вимагали від них звіту що вони роблять,задавати питання владі "куда деньги деваются" "не на часі"?
Хорошу "мульку" собі придумали - не "на часі" Для лохів.
Для них одна відповідь на всі питання- не "на часі".
Чарівна палочка-виручалочка для всих своїх дій
То есть кто угодно может посмотреть. Кто. Кому. Сколько. И, главное, - когда продал. В разрезе по часам.
Досить срачу. Скеруйте свою злість на окупантів, які і створили таку ситуацію, а не на сусідів. І не забувайте за інформаційний фронт.