У Кремлі готові вивести війська із Запорізької АЕС в обмін на гарантії безперебійного транзиту нафти та газу територією України, - "Медуза"

Кремль та російський уряд готові до угоди щодо Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".

Джерело, близьке до Кремля, а також співрозмовник, близький до уряду РФ, стверджують, що Росія "не планує" повністю залишати Запорізьку область. Проте, за інформацією цих джерел, Москва готова піти із Запорізької АЕС, яку російські війська взяли під свій контроль ще на початку повномасштабної війни. За планом Кремля, АЕС нібито можуть передати або Києву, або МАГАТЕ.

Близькі до Кремля та уряду РФ джерела видання кажуть, що в обмін на виведення військ з АЕС російська влада нібито розраховує отримати гарантії безперебійного транзиту нафти та газу територією України. Співрозмовники "Медузи" стверджують, що у Кремлі та уряді "є готовність до угоди".

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"Качати і продавати [нафту і газ] дуже важливо для російського бюджету", - пояснило джерело "Медузи", близьке до Кремля.

Речник Путіна Дмитро Пєсков у спілкуванні з "Медузою" відкинув можливість такої "угоди" по Запорізькій АЕС.

Водночас джерела "Медузи", близькі до Кремля, заявляють, що взимку армія РФ нібито може розпочати новий масштабний наступ в Україні.

"Москва навмисно все частіше натякає на можливі переговори та угоди з Україною, щоб виграти час і встигнути підготувати до цього терміну максимальну кількість мобілізованих росіян", - підсумувало видання.

Нагадаємо, раніше в Енергоатомі заявили, що єознаки, що росіяни можуть збиратися покинути Запорізьку АЕС.

Водночас речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що війська РФ не планують покидати територію Запорізької АЕС та Енергодар.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі вважає, що рішення щодо безпеки ЗАЕС може бути досягнуте до кінця року.

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