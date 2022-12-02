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Новини Війна
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У Кремлі готові вивести війська із Запорізької АЕС в обмін на гарантії безперебійного транзиту нафти та газу територією України, - "Медуза"

заес,магате

Кремль та російський уряд готові до угоди щодо Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".

Джерело, близьке до Кремля, а також співрозмовник, близький до уряду РФ, стверджують, що Росія "не планує" повністю залишати Запорізьку область. Проте, за інформацією цих джерел, Москва готова піти із Запорізької АЕС, яку російські війська взяли під свій контроль ще на початку повномасштабної війни. За планом Кремля, АЕС нібито можуть передати або Києву, або МАГАТЕ.

Близькі до Кремля та уряду РФ джерела видання кажуть, що в обмін на виведення військ з АЕС російська влада нібито розраховує отримати гарантії безперебійного транзиту нафти та газу територією України. Співрозмовники "Медузи" стверджують, що у Кремлі та уряді "є готовність до угоди".

Читайте: Представники "Росатому" привласнюють зарплати українського персоналу ЗАЕС, - розвідка

"Качати і продавати [нафту і газ] дуже важливо для російського бюджету", - пояснило джерело "Медузи", близьке до Кремля.

Речник Путіна Дмитро Пєсков у спілкуванні з "Медузою" відкинув можливість такої "угоди" по Запорізькій АЕС.

Водночас джерела "Медузи", близькі до Кремля, заявляють, що взимку армія РФ нібито може розпочати новий масштабний наступ в Україні.

"Москва навмисно все частіше натякає на можливі переговори та угоди з Україною, щоб виграти час і встигнути підготувати до цього терміну максимальну кількість мобілізованих росіян", - підсумувало видання.

Нагадаємо, раніше в Енергоатомі заявили, що єознаки, що росіяни можуть збиратися покинути Запорізьку АЕС.

Водночас речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що війська РФ не планують покидати територію Запорізької АЕС та Енергодар.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі вважає, що рішення щодо безпеки ЗАЕС може бути досягнуте до кінця року.

Також читайте: Росія демонструє готовність до ядерних ризиків під час атак на ЗАЕС, - Пентагон

Автор: 

кремль (522) МАГАТЕ (712) росія (65098) Запорізька АЕС (1404)


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Топ коментарі
+49
Нехай валять під три чорти, разом з єрмаком і арахамією яки тут таки підтримають це лайно!
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02.12.2022 17:48
+33
ще трохи Хаймарси попрацюють і кацапня буде тікати з ЗАЕС, ******* валянки.
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02.12.2022 17:50
+28
Знають що тікати звідти доведеться все одно.
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02.12.2022 17:53
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Нехай валять під три чорти, разом з єрмаком і арахамією яки тут таки підтримають це лайно!
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02.12.2022 17:48 Відповісти
Повний брєд!
Враховуючи те, що Європа відмовляється від рашиського газу та нафти

Єдиний шанс у буйла перемогти Україну це покласти енерго-теплопостачання.
І він це зробить - вичікує морозів, падлюка
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02.12.2022 17:58 Відповісти
Якби це була маячня без жодного сенсу, дайте відповідь: навіщо це робити?
Впевнений, кацапам щось потрібно і вони хочуть це отримати, якщо не зараз то пізніше: згадайте довбані «зернові угоди»!
Спочатку одні санкції зніміть, потім інші!
Не вважайте себе розумнішим за ворога, бо це найкоротший шлях до поразки!
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02.12.2022 18:05 Відповісти
Песков позавчора офіційно заявив, що ніхто із заес не йде і здавати нічого не збираються. Магате нехай приiжджают і сидять там, відстежують хто цю станцію обстрілюе.
Решта, разом із ліберальною медузою, це чутки і не більше.
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02.12.2022 18:18 Відповісти
Чутки, так чутки.
Я не маю жодних доказів, щоб підтвердити чи спростувати це.
Але впевнений в одному: якщо кацапи щось таке почнуть просити, то сто відсоткив, що з певною метою.
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02.12.2022 18:22 Відповісти
"Угоди з Росією не варті й паперу, на якому написані" (с) Б.
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02.12.2022 19:42 Відповісти
Це кінчений провокатор, який вже готовий перед ****** роздвинути булки, як тільки в нього трішке підмерзне дупка та пару днів не буде світла...
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02.12.2022 21:39 Відповісти
Яке ж ти кінчене, кацапське гімно. Що ти верзеш, провокатор? Єдиний шанс у ***** перемогти Україну - це кожного українця знищити фізично. "Покласти енерго-теплопостачання" для цього - замало. Навіть якщо підірве ядерними зарядами ВСІ електростанції - Україна не здасться і не припинить спротив.

Звісно, я розумію, що ти, провокатор, ладний підмахувати ***** в будь-який час і будь-якими частинами тіла.
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02.12.2022 21:38 Відповісти
Яким чином покладенням енергопостачання можна перемогти ЗСУ на фронті? Ви про шо?
В іншому підтримую.
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03.12.2022 02:51 Відповісти
Це провокатор - намагається вкласти в голови українцям нарративи з *********.
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03.12.2022 20:07 Відповісти
👍
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02.12.2022 18:00 Відповісти
Які у війну можуть бути гарантії 😁
Сказати лохам - так, згодні, ідіть на х*р з ЗАЕС всі до одного.
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02.12.2022 17:48 Відповісти
Гарантии можно дать
На обратной стороне Будапешского меморандума написать.
.
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02.12.2022 19:42 Відповісти
К е-бе-ням!
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02.12.2022 17:48 Відповісти
Починається це касапське " соплежуйство"..
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02.12.2022 17:49 Відповісти
дайте гарантії одні, дайте гарантії інші, а поки ми узгоджуємо гарантії - перестаньте по нашим тилам і складам пуляти хаймарсами, а по танкам - стугнами та джавелінами, а потім відведіть важку зброю від лінії зіткнення на 20 кілометрів, а потім взагалі перестньте стріляти...

Це не соплєжуйство, а чергова відчайдушна спроба припинити бойові дії з боку ЗСУ. Бо очевидно, що Україна і так виконує взяті на себе комерційні зобов'язання по гарантованому транзиту нафти та газу.
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02.12.2022 21:43 Відповісти
ще трохи Хаймарси попрацюють і кацапня буде тікати з ЗАЕС, ******* валянки.
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02.12.2022 17:50 Відповісти
Щось гарантувати з таким ракетним поносом? Нє, поки цей понос існує - існує пряма загроза для кацапського газу-нафтопроводу... Шальная ракєта - і упс...
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02.12.2022 17:53 Відповісти
Знають що тікати звідти доведеться все одно.
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02.12.2022 17:53 Відповісти
Знають, що є в Україні п'ята колона, от і намагаються впарити чергове лайно!
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02.12.2022 17:55 Відповісти
Україна ніколи не перешкоджала транзиту кацапських вуглеводнів. Тому всі ці дурацькі балачки про "гарантії" просто звуки "му".
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02.12.2022 17:54 Відповісти
В придачу до ЗАЕС голову Х**ла.
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02.12.2022 17:55 Відповісти
І яйця Рамзанки Дирова(якщо вони у нього є)
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02.12.2022 17:58 Відповісти
Злодюжкам припало до смаку торгувати награбованим і вкраденим,проте на них чекає велике розчарування ну, і, звісно, кобзон.
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02.12.2022 17:57 Відповісти
чергова брехня від ліберальних россмі.
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02.12.2022 17:58 Відповісти
100%
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02.12.2022 18:03 Відповісти
Фронт в Україні після звільнення правого берега зменшився і це добре бо ті Хаймарси вже потрібні для лівого берега чим більше буде зменшуватися фронт за площею тим більше в Україні буде вистачати озброєння бо воно не буде розкидане на тисячу км як перші дні війни.
Тому звісно що із Запорізької області орки відступлять - АБО ВАС ПІДУТЬ...
І ці рашисти добре розуміють що скоро все там втратять тому хочуть якісь гарантії . Але в Запорізькій області ( Россия Навсегда) після референдуму
але все це так само буде як із Херсонщиною тільки з різними проміжками часу.

ЦЕ ГОЛОВНА ОЗНАКА ТОГО ЩО В НАЙБЛИЖЧОМУ МАЙБУТНЬОМУ РАШИСТІВ НА ЗАПОРІЗЬКІЙ АЕС НЕ БУДЕ І В ОБЛАСТІ В ЦІЛОМУ
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02.12.2022 18:02 Відповісти
у россии оно тоже не буде розкидане на тисячу км як перші дні війни....
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03.12.2022 00:09 Відповісти
Не гарантії, а хоч якісь дивіденди з цього отримати
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03.12.2022 02:55 Відповісти
Давайте будьякі гарантії, шоб вони лише звалили звідти. А потім на%бете. Вони зрозуміють. Для них це норма.
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02.12.2022 18:06 Відповісти
Ты, великий на%бун, для начала на карту посмотри вообще, ну а потом еще и на ДипСтайт, для большего понимания фактического положения дел
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02.12.2022 21:12 Відповісти
Так погрожували ж не постачати свої ресурси в Європу?Чи ні?От мразота кацапська,вже все?Здулась?Це добрий знак,видно гроші закінчуються,бо китайці за копійки все хочуть,а тут такий ринок жирний!!!Був....
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02.12.2022 18:09 Відповісти
Терористи торгуються. Здається вони там все зруйнували (електромережі), то краще і нам зроуйнувати трубопроводи, а потім дозволити транзит?
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02.12.2022 18:09 Відповісти
Напевно легше "усунути" тих хто купує типу Орбана, а взагалі нижче людина пояснює, як воно виглядає насправді
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02.12.2022 18:19 Відповісти
Та я пожартував про якісь пошкодження, я просто порівнів їх дії і наші. Україна ніколи не підривала трубопроводи, це почерк кацапів.
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02.12.2022 19:35 Відповісти
.А хіба Україна відмовляється від транзиту вуглеводнів ? Тут справа навіть не в паРаші , ЄС наш союзник , і перешкодити йому отримувати нафту і газ від кацапів , це нарватись на величезний міжнародний скандал . Нам пред'являть претензії .!!

ЄС має сам відмовитись від купівлі кацапських енергоресурсів , тоді нам ніщо не завадить поперекривати крани .
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02.12.2022 18:09 Відповісти
медуза опять пу..ла, а тут ее уже растиражировали.
два совершенно несвязанных события пытается объединить.
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02.12.2022 18:14 Відповісти
На парковці одеських рятувальників пролунав вибух: постраждало вісім осіб (оновлюється, фото, відео)

Вибух гранати прогримів сьогодні у другій половині дня на парковці адмінбудівлі Головного управління ДСНС України в Одеській області, що на Прохоровській вулиці. Як передає з місця події кореспондент «Думської», це сталося недалеко від пункту незламності. Прохоровська перекрита, стоянка оточена. Точна кількість постраждалих поки що невідома.
ОНОВЛЕНО О 17:38. За даними «Думской», граната вибухнула в момент затримання поліцейськими якихось осіб. Постраждало вісім осіб, зокрема шестеро правоохоронців.
ОНОВЛЕНО О 17:44. За іншою версією, вибухнуло щось, що привезли на вибухотехнічну експертизу.
ОНОВЛЕНО О 17:51. Поліція дала офіційний коментар. Під час патрулювання поліцейські зупинили автомобіль «Додж». У багажнику вони побачили вибуховий пристрій і викликали слідчо-оперативну групу. Коли та прибула, предмет вибухнув. Постраждало п'ятеро правоохоронців і троє цивільних.
https://dumskaya.net/news/vzryv_4711-171003/ua
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02.12.2022 18:13 Відповісти
Кацапська нечисть почала тероризмом займатись.Військовими методами виграти не може,то взялась за своє
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02.12.2022 18:32 Відповісти
Виходить,дистанційно спрацювала?
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02.12.2022 20:36 Відповісти
и болт вареньем намазать...иначе кацапы брезгуют...
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02.12.2022 18:17 Відповісти
...та іконки хватить
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02.12.2022 18:32 Відповісти
НАХ!
Знаємо ми ці рашистські "гарантії":
Під "гарантії транзиту" вони запихнуть:
Відміну обмеження ціни ЕС.
Знижку ціни транзиту до рівня лютого 2022.
Заборону обстрилів рашистськіх НПЗ.
Рашистськіх "спостерігачів" вдовж всього трубопровідну.
І ще багато інщіх речей.
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02.12.2022 18:31 Відповісти
очередная ловушка... гэбэшная "разводка"... Например им ничего не мешает "нахимичить " на ЗАЕС так, что после их отхода там что-то случиться техногенное....Или самим взорвать нефтегазопроводы, что бы сказать ЕС что Украина якобы не соблюдает договоренности...
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02.12.2022 18:46 Відповісти
а идите ***** медуза,лавролошадь,чебурашки и т.д. вся свинособачья ватная *****................................
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02.12.2022 18:59 Відповісти
Никто с ЗАЭС не уходит и не собирается, новость яйца выеденного не стоит, а Гросси это наивный дурачек которому россияне водят по губам.
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02.12.2022 19:03 Відповісти
Як легко терористам чогось добиться!
Ядерним тероризмом угрожають - і добиваються свого!
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02.12.2022 19:25 Відповісти
Маячня.

Труби женуть нафту і газ поки працюють компрессори і помпи. А вони працюють поки є електрика в мережі.

Кацапи хочуть розбомбити мережу, але при тому якимось чином труби мусять далі працювати. Нісенітниця.

Краще б далі про амміак побріхували.
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02.12.2022 19:32 Відповісти
Перефразируя ответ словами куйла- "А зачем Вам транзит газа,если у Вас покупателей на него уже практически нету" С психами и долб...-нормальные страны дел предпочитают не иметь
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02.12.2022 19:41 Відповісти
транзит рашистського газу і нафти- це є фінансування війни,котру веде куйло в Україні.Ніякого транзиту
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02.12.2022 19:50 Відповісти
А якщо за демпінговою фіксованою ціною собівартості? При цьому Україна зможе заробляти на транзиті
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03.12.2022 03:05 Відповісти
багатовікова історія україно -рашистських відносин вказує, що початком майбутньої кровопролитної війни в Україні не виключено може стати транзит рашистських енергоносіїв , На почату,усміхаючись лицемірною рашистською харею ,рашист погодиться на ціну,а з часом розпочне війну диктуючи умови Самий кращий зарібок для України і українського народу , це втратити всі відносини з рашистом
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03.12.2022 15:13 Відповісти
Зараз рашист уже не зможе диктувати умови нікому. Це йому диктуватимуть - або продаєш по 40дол за барель, 50дол за тис. кубів або не продаєш нічого. Для підтримки штанів вистачить, заробити ні.
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04.12.2022 12:57 Відповісти
Резолюция : нах условия 3.14расов.
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02.12.2022 19:57 Відповісти
Терористичний підхід 1000%
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02.12.2022 20:20 Відповісти
Шось тут не те адже Україна і не відмовлялася від транзиту, скоріше рашка хоче гарантій неприпинення купівлі вуглеводнів ЄС.
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02.12.2022 20:57 Відповісти
предложьте ******* кремля ****** на воротник
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02.12.2022 21:30 Відповісти
Кацапи будують в Турції АЕС, якщо Магате введе санкції проти Росатома, то ніц не буде з того. От і колупає Ердоган кинжалом в спині ху№ла.
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02.12.2022 21:31 Відповісти
Дивні люди ці московити. Самі підірвали два південні потоки, а тепер чогось вимагають від України.
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02.12.2022 21:40 Відповісти
Я б їм відповів. Відновлюєте все що там зруйнували, здаєте станцію в робочому стані якою вона була до вас і тоді буде транзит.
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02.12.2022 21:44 Відповісти
"Медуза"-конторская медиапомойка....
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02.12.2022 22:37 Відповісти
Нах пошли, сами выбьем, никаких переговоров с террористами
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03.12.2022 16:05 Відповісти
 
 