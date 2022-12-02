У Кремлі готові вивести війська із Запорізької АЕС в обмін на гарантії безперебійного транзиту нафти та газу територією України, - "Медуза"
Кремль та російський уряд готові до угоди щодо Запорізької атомної електростанції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".
Джерело, близьке до Кремля, а також співрозмовник, близький до уряду РФ, стверджують, що Росія "не планує" повністю залишати Запорізьку область. Проте, за інформацією цих джерел, Москва готова піти із Запорізької АЕС, яку російські війська взяли під свій контроль ще на початку повномасштабної війни. За планом Кремля, АЕС нібито можуть передати або Києву, або МАГАТЕ.
Близькі до Кремля та уряду РФ джерела видання кажуть, що в обмін на виведення військ з АЕС російська влада нібито розраховує отримати гарантії безперебійного транзиту нафти та газу територією України. Співрозмовники "Медузи" стверджують, що у Кремлі та уряді "є готовність до угоди".
"Качати і продавати [нафту і газ] дуже важливо для російського бюджету", - пояснило джерело "Медузи", близьке до Кремля.
Речник Путіна Дмитро Пєсков у спілкуванні з "Медузою" відкинув можливість такої "угоди" по Запорізькій АЕС.
Водночас джерела "Медузи", близькі до Кремля, заявляють, що взимку армія РФ нібито може розпочати новий масштабний наступ в Україні.
"Москва навмисно все частіше натякає на можливі переговори та угоди з Україною, щоб виграти час і встигнути підготувати до цього терміну максимальну кількість мобілізованих росіян", - підсумувало видання.
Нагадаємо, раніше в Енергоатомі заявили, що єознаки, що росіяни можуть збиратися покинути Запорізьку АЕС.
Водночас речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що війська РФ не планують покидати територію Запорізької АЕС та Енергодар.
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі вважає, що рішення щодо безпеки ЗАЕС може бути досягнуте до кінця року.
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Враховуючи те, що Європа відмовляється від рашиського газу та нафти
Єдиний шанс у буйла перемогти Україну це покласти енерго-теплопостачання.
І він це зробить - вичікує морозів, падлюка
Впевнений, кацапам щось потрібно і вони хочуть це отримати, якщо не зараз то пізніше: згадайте довбані «зернові угоди»!
Спочатку одні санкції зніміть, потім інші!
Не вважайте себе розумнішим за ворога, бо це найкоротший шлях до поразки!
Решта, разом із ліберальною медузою, це чутки і не більше.
Я не маю жодних доказів, щоб підтвердити чи спростувати це.
Але впевнений в одному: якщо кацапи щось таке почнуть просити, то сто відсоткив, що з певною метою.
Звісно, я розумію, що ти, провокатор, ладний підмахувати ***** в будь-який час і будь-якими частинами тіла.
В іншому підтримую.
Сказати лохам - так, згодні, ідіть на х*р з ЗАЕС всі до одного.
На обратной стороне Будапешского меморандума написать.
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Це не соплєжуйство, а чергова відчайдушна спроба припинити бойові дії з боку ЗСУ. Бо очевидно, що Україна і так виконує взяті на себе комерційні зобов'язання по гарантованому транзиту нафти та газу.
Тому звісно що із Запорізької області орки відступлять - АБО ВАС ПІДУТЬ...
І ці рашисти добре розуміють що скоро все там втратять тому хочуть якісь гарантії . Але в Запорізькій області ( Россия Навсегда) після референдуму
але все це так само буде як із Херсонщиною тільки з різними проміжками часу.
ЦЕ ГОЛОВНА ОЗНАКА ТОГО ЩО В НАЙБЛИЖЧОМУ МАЙБУТНЬОМУ РАШИСТІВ НА ЗАПОРІЗЬКІЙ АЕС НЕ БУДЕ І В ОБЛАСТІ В ЦІЛОМУ
ЄС має сам відмовитись від купівлі кацапських енергоресурсів , тоді нам ніщо не завадить поперекривати крани .
два совершенно несвязанных события пытается объединить.
Вибух гранати прогримів сьогодні у другій половині дня на парковці адмінбудівлі Головного управління ДСНС України в Одеській області, що на Прохоровській вулиці. Як передає з місця події кореспондент «Думської», це сталося недалеко від пункту незламності. Прохоровська перекрита, стоянка оточена. Точна кількість постраждалих поки що невідома.
ОНОВЛЕНО О 17:38. За даними «Думской», граната вибухнула в момент затримання поліцейськими якихось осіб. Постраждало вісім осіб, зокрема шестеро правоохоронців.
ОНОВЛЕНО О 17:44. За іншою версією, вибухнуло щось, що привезли на вибухотехнічну експертизу.
ОНОВЛЕНО О 17:51. Поліція дала офіційний коментар. Під час патрулювання поліцейські зупинили автомобіль «Додж». У багажнику вони побачили вибуховий пристрій і викликали слідчо-оперативну групу. Коли та прибула, предмет вибухнув. Постраждало п'ятеро правоохоронців і троє цивільних.
https://dumskaya.net/news/vzryv_4711-171003/ua
Знаємо ми ці рашистські "гарантії":
Під "гарантії транзиту" вони запихнуть:
Відміну обмеження ціни ЕС.
Знижку ціни транзиту до рівня лютого 2022.
Заборону обстрилів рашистськіх НПЗ.
Рашистськіх "спостерігачів" вдовж всього трубопровідну.
І ще багато інщіх речей.
Ядерним тероризмом угрожають - і добиваються свого!
Труби женуть нафту і газ поки працюють компрессори і помпи. А вони працюють поки є електрика в мережі.
Кацапи хочуть розбомбити мережу, але при тому якимось чином труби мусять далі працювати. Нісенітниця.
Краще б далі про амміак побріхували.