Комісія ООН із розслідування воєнних злочинів в Україні не змогла встановити контакт із Росією

Незалежній міжнародній комісії ООН із розслідування порушень в Україні не вдалося встановити контакт із Росією.

Про це заявив на пресконференції комісії в Києві один з її членів Пабло де Грейф, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми намагалися встановити контакт із РФ кілька разів – і безрезультатно. Ми сподіваємося, що взаємодія буде встановлена, але без жодного доступу до тимчасово окупованих територій збір доказів дуже складний, і ми намагаємося зробити це за допомогою співбесід з жертвами та свідками, тому цей візит включав візит до Одеси", – сказав він.

Члени комісії ООН відзначили, що їхню роботу ускладнює також переміщення осіб за кордон, а не тільки по Україні.

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Як повідомлялося, 4 березня Рада з прав людини ООН ухвалила резолюцію 49/1 про "становище у сфері прав людини в Україні, що склалося внаслідок російської агресії". Відповідно до цієї резолюції, Рада з прав людини заснувала незалежну міжнародну комісію з розслідування воєнних злочинів РФ в Україні.

У жовтні комісія з розслідування порушень в Україні представила Генеральній Асамблеї ООН детальний письмовий звіт, у якому зафіксовано велику кількість вчинених російськими військами воєнних злочинів, порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права в Україні.