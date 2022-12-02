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Новини Війна
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Комісія ООН із розслідування воєнних злочинів в Україні не змогла встановити контакт із Росією

оон

Незалежній міжнародній комісії ООН із розслідування порушень в Україні не вдалося встановити контакт із Росією.

Про це заявив на пресконференції комісії в Києві один з її членів Пабло де Грейф, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми намагалися встановити контакт із РФ кілька разів – і безрезультатно. Ми сподіваємося, що взаємодія буде встановлена, але без жодного доступу до тимчасово окупованих територій збір доказів дуже складний, і ми намагаємося зробити це за допомогою співбесід з жертвами та свідками, тому цей візит включав візит до Одеси", – сказав він.

Члени комісії ООН відзначили, що їхню роботу ускладнює також переміщення осіб за кордон, а не тільки по Україні.

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Як повідомлялося, 4 березня Рада з прав людини ООН ухвалила резолюцію 49/1 про "становище у сфері прав людини в Україні, що склалося внаслідок російської агресії". Відповідно до цієї резолюції, Рада з прав людини заснувала незалежну міжнародну комісію з розслідування воєнних злочинів РФ в Україні.

У жовтні комісія з розслідування порушень в Україні представила Генеральній Асамблеї ООН детальний письмовий звіт, у якому зафіксовано велику кількість вчинених російськими військами воєнних злочинів, порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права в Україні.

Автор: 

ООН (3338) росія (64926) воєнні злочини (1851)


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Топ коментарі
+10
<фотка зі здивованим Гітлером і підписом "а шо, так можна було?">
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02.12.2022 18:08
+7
Кому ви потрібні зі своїми комісіями? ООН до дупи.
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02.12.2022 18:05
+7
....я дурею...як каже тьотя Роза....стесняюсь спрсить а НЕБЗДЕНЗЯ тама...или того...ТУТА??? шо ви прикалуєтесь, так і кишки порвать можна...плять, виключіть їх з ООН, чи ви тупі плять?
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02.12.2022 18:16
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Кому ви потрібні зі своїми комісіями? ООН до дупи.
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02.12.2022 18:05 Відповісти
<фотка зі здивованим Гітлером і підписом "а шо, так можна було?">
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02.12.2022 18:08 Відповісти
....я дурею...як каже тьотя Роза....стесняюсь спрсить а НЕБЗДЕНЗЯ тама...или того...ТУТА??? шо ви прикалуєтесь, так і кишки порвать можна...плять, виключіть їх з ООН, чи ви тупі плять?
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02.12.2022 18:16 Відповісти
...по почте, с уведомлением пляяяяяяятььььь
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02.12.2022 18:17 Відповісти
Или вызвать на пачдамп
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02.12.2022 18:34 Відповісти
не надыбали контактёра кремлядского по запаху...
ковид,блеать.
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02.12.2022 18:20 Відповісти
Як це "не змогла встановити"? Там же в ООН постійно та срако-голова небензя шаройопиться...
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02.12.2022 18:29 Відповісти
Не змогла? То нехай вельмишановна комісія посидить без зарплатні, поки не зможе.
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02.12.2022 19:11 Відповісти
Напоминает наших мусоров. Летом у меня с соседом был конфликт, он на меня бухой с ножом прыгал. Я вызвал пилицию, приехали, позвонили ему в дверь, он не открыл. Они развернулись, и уехали. Я был в ****.
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02.12.2022 19:14 Відповісти
Ну вот же утырки! Это как если приговоренный просит палача, положив голову на плаху, заменить топор на пластилиновый. И тот должен по идее согласится.
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02.12.2022 19:17 Відповісти
от дурні, пошукайте в радбезі, там десь повзає лиса потвора
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02.12.2022 19:49 Відповісти
знайдіть якогось сидівшого з парашки, він їм стрєлу забьє, прийдуть однозначно
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02.12.2022 20:16 Відповісти
это что за бред?,вышлите решение ***** и обьвите конкурс на захват военных преступников болот мацковии
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02.12.2022 21:29 Відповісти
З якою рашкою? Московiю шукайте...поки хоч така є...
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02.12.2022 21:44 Відповісти
Така пєчалька(( А ****** по кремлю пару томагавков для профілактики зв'язку. Мало б спрацювати
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02.12.2022 23:11 Відповісти
ХАХАХААХ!! може імпотентне оон ще попросить всратих москалів самим приїхати в нью йорк і здатись???

повні ДАУНИ!
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03.12.2022 01:38 Відповісти
Ну то не змогли - знач не змогли. Ви старалися.
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03.12.2022 02:47 Відповісти
 
 