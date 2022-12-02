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Після розслідування ЗМІ про заступника глави ОП Тимошенка поліція відкрила провадження: На допит викликали експрацівника Кіберполіції

тимошенко

Після журналістського розслідування щодо заступника глави ОП Кирила Тимошенка правоохоронці відкрили провадження, зокрема в ньому фігурує як свідок колишній працівник Кіберполіції.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ повідомив адвокат Ігор Іванов.

"До однієї з осіб, яка нібито фігурує у цій справі, колишній співробітник Кіберполіції, об 11 годині ранку приїхали до Житомирської області. Особа якраз перебувала у батьків, співробітники СБУ підрозділ "К" міста Житомир намагались без будь-яких процесуальних документів, без повісток, доручень, вимагати якісь показання та намагались забрати цю людину до себе в СБУ. Не давали можливість ні викликати, ні поспілкуватись з адвокатом. Врешті решт посадили до авто, тобто викрали людину майже, привезли до будівлі СБУ Житомирської області. Завели до приміщення, коли до будівлі приїхали 4 адвокати цієї людини, тому що родичі повідомили, що дійсно людину викрали. Приїхали 4 адвоката, почали викликати поліцію, почали викликати слідчо-оперативну групу, телефонувати на гарячі лінії. Співробітники СБУ вивели цю людину з будівлі, передали співробітникам поліції та адвокатам", - розповів захисник.

Щодо ситуації з викраденням чоловіка наразі працює слідчо-оперативна група, збираються матеріали та опитують свідків.

За словами адвоката, особу наразі привезли до поліції, де допитуватимуть як свідка.

"В поліції пояснили, що викликали людину в рамках кримінального провадження по ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї. - Ред.). Воно зареєстровано у слідчому управлінні Нацполіції Києва від 2 грудня. І нібито цю людину в цьому провадженні хочуть допитати як свідка", - підсумував адвокат.

Нагадаємо, 1 грудня видання "Українська правда" опублікувало розслідування в якому розповіли, що заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко улітку цього року був помічений за кермом нового Porsche Taycan 2021 р. вартістю близько $100 тис. В матеріалі журналісти використовували фото з системи відеоспостереження "Безпечне місто". 

Читайте: Тимошенко їздить на "Porsche" за $100 тис. та орендує у забудовника Ніконова маєток на 1,2 тис. кв.м за втричі нижчою ціною, - ЗМІ

Автор: 

кіберполіція (412) Тимошенко Кирило (558)


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Топ коментарі
+91
тимошенко дав наказ поліції розслідувати витік інформації!
поліція зараз займається не розслідування резонансної справи, а пошуком тих, хто її збирав
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02.12.2022 19:05
+78
Ага
Як хтось посмів надати пресі дані про опешного крадія
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02.12.2022 18:54
+73
Це не воно нікчемне, а МИ нікчемні, якщо таке дрібне чмо із злодійкуватими оченятами та жирним волоссям сидить у нас на шиї 👿
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02.12.2022 19:20
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Це такий метод боротьби із залишками корупції!
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02.12.2022 23:56 Відповісти
Якщо це людина, яка "злила" інфо про Тимошенко, то це є ціна боротьби за верховенство права.
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02.12.2022 22:47 Відповісти
Радники презІдента дерьмака недоторканні.
Зездець.
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02.12.2022 23:21 Відповісти
Влада використовує силові органи для переслідування патріотів і просто чесних
громадян. Після запитань про Демчнка на прес-конференції Зеленського проти
Бутусова відкрили справу за постріл із гармати: щоб не розпалював ворожнечі.
Тут дехто пише про чотирьох адвокатів, які приїхали до СБУ. "Аж чотири? Хм..."
Не приїхали б - був би в СБУ до цього часу. Дякувати, що приїхали. Думаю, знайдеться
і більше порядних адвокатів, шоб безкоштовно захистити людину від беззаконня.
До речі, у США часто стаються витоки чутливої інформації, щоб зупинити певні
плани, які можуть нашкодити національним інтересам. Частина СБУ воює з ворогами,
друга - із чесними громадянами, що не у захваті від влади. Ну, а К. Тимошенко, невинне
на вигляд телятко, ссе із усіх дійок, аж бульчить. Сядуть усі. Або втечуть.
https://youtu.be/NGVcomhVtvo
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02.12.2022 23:23 Відповісти
Зеленський й ЗЕкоМанда під лозунг "неначасі" будують диктатуру! Януковоч 2.0..... "ржітє"....
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02.12.2022 23:48 Відповісти
Не на часі... Не мішайте "пиляти бабло"!
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03.12.2022 00:08 Відповісти
Раніше машини крав, тепер вже людей почав красти тому що БЕЗНАКАЗАНІСТЬ.
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03.12.2022 00:56 Відповісти
А чому не відкрили провадження по Тимошенку, як робили раніше , після подібних публікацій. Якось тупо сработано.
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03.12.2022 08:40 Відповісти
Мало хто розуміє, що насправді відбувається в країні.Це тільки ще початок.А я про це передержав,писав тут,а мене орли Бутусова блокували за це,місцеві довбні-поцреоти спамили.
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03.12.2022 08:54 Відповісти
Як же я вас всіх ненавиджу,хозяї та холуї,для мене ви такі ж окупанти як кацапи,яких треба нищити.
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03.12.2022 09:01 Відповісти
кирилл тимошенко редкая тупая и жадная клоунская гнида, ему очень приятно ездить на авто за 100 штук или отжать броневик у ЗСУ, он прекрасно все понимает и кончает от этого когда вся страна по 100 грн собирают на полудохлую 30ти летнюю бляху
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03.12.2022 09:22 Відповісти
Та невже?А коли деребанили "велике будівництво" ніхто не знав?А що там з розкраданням гуманітарки в Запоріжжі,другом давіда та людьми кірюши,який розподіляв гуманітарку ?Заглохло?Коли вже визнають,що головне кубло корупціі та воровства знаходиться поруч з "тефлоновим"?
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03.12.2022 10:04 Відповісти
просто диву даєшся де ж стільки зрадників та злодіїв можна було назбирати в одну партію , ковальови стремоусови ткаченки нікіфорови ... а про зашквари - це взагалі повний гаплик - навіть у трускавці це не викладають
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04.12.2022 10:07 Відповісти
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