Після розслідування ЗМІ про заступника глави ОП Тимошенка поліція відкрила провадження: На допит викликали експрацівника Кіберполіції

Після журналістського розслідування щодо заступника глави ОП Кирила Тимошенка правоохоронці відкрили провадження, зокрема в ньому фігурує як свідок колишній працівник Кіберполіції.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ повідомив адвокат Ігор Іванов.

"До однієї з осіб, яка нібито фігурує у цій справі, колишній співробітник Кіберполіції, об 11 годині ранку приїхали до Житомирської області. Особа якраз перебувала у батьків, співробітники СБУ підрозділ "К" міста Житомир намагались без будь-яких процесуальних документів, без повісток, доручень, вимагати якісь показання та намагались забрати цю людину до себе в СБУ. Не давали можливість ні викликати, ні поспілкуватись з адвокатом. Врешті решт посадили до авто, тобто викрали людину майже, привезли до будівлі СБУ Житомирської області. Завели до приміщення, коли до будівлі приїхали 4 адвокати цієї людини, тому що родичі повідомили, що дійсно людину викрали. Приїхали 4 адвоката, почали викликати поліцію, почали викликати слідчо-оперативну групу, телефонувати на гарячі лінії. Співробітники СБУ вивели цю людину з будівлі, передали співробітникам поліції та адвокатам", - розповів захисник.

Щодо ситуації з викраденням чоловіка наразі працює слідчо-оперативна група, збираються матеріали та опитують свідків.

За словами адвоката, особу наразі привезли до поліції, де допитуватимуть як свідка.

"В поліції пояснили, що викликали людину в рамках кримінального провадження по ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї. - Ред.). Воно зареєстровано у слідчому управлінні Нацполіції Києва від 2 грудня. І нібито цю людину в цьому провадженні хочуть допитати як свідка", - підсумував адвокат.

Нагадаємо, 1 грудня видання "Українська правда" опублікувало розслідування в якому розповіли, що заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко улітку цього року був помічений за кермом нового Porsche Taycan 2021 р. вартістю близько $100 тис. В матеріалі журналісти використовували фото з системи відеоспостереження "Безпечне місто".

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