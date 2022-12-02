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Росія влаштувала "трилер" з закривавленими пакунками через "хорор" для їхньої дипломатії, - Кулеба

кулеба

Росія надсилала посольствам України у різних країнах закривавлені пакунки у відповідь на свою поразку на дипломатичному фронті. Усі подібні випадки будуть ретельно розслідуватися.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Українська дипломатія влаштувала Росії "хорор", а нам у відповідь влаштували "трилер". Власне, ось така співмірність зусиль. Але ми влаштували Росії та її друзям саме "фільм жахів", і вони переживають одну поразку за іншою на дипломатичному фронті", - сказав він.

Кулеба не може стверджувати, що надсилання закривавлених пакунків посольствам - це дії безпосередньо спецслужб РФ, але те, що це пов'язано з Росією, для нього є беззаперечним.

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"Дочекаємось висновків слідства, але ми розкрутимо цей ланцюжок до останнього елемента з усіма країнами, в яких сталися інциденти. Ці слідства будуть вести в кожній країні, ми будемо розплутувати клубок в кожній країні. В Україні також буде розслідування цих випадків. Ті люди, які придумали цю операцію, вони просто хворі на голову, бо вирізати очі у тварини, класти в конверт та розсилати, здорова люди на таке не здатна. Це хворі люди. Але це небезпечно хворі люди", - сказав міністр.

Автор: 

дипломатія (710) посольство (942) посольство України (284) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+7
а москалі з параші потім:

пачєму все нас нєнавідят
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02.12.2022 19:02
+6
Ипанутый кацапский скот с дебильными шуточками думают что это как то повлияет на курс руцкого корабля.
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02.12.2022 19:05
+5
Это хорошо, очень, и для нас конечно. Пусть пацифисты второхкают наконец, кому бабло лярдами грузили последние 20 лет. Скоро и другие глаза пришлют, только посмотреть не смогут--- нечем будет. Кстати выкалывать глаза людям, старинная забава московитов, при Грозном особенно расцвело. Факты исторические это.
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02.12.2022 19:11
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а москалі з параші потім:

пачєму все нас нєнавідят
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02.12.2022 19:02 Відповісти
Москалі маньяки.
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02.12.2022 19:03 Відповісти
Ипанутый кацапский скот с дебильными шуточками думают что это как то повлияет на курс руцкого корабля.
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02.12.2022 19:05 Відповісти
а могли би подарувати голову *****
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02.12.2022 19:08 Відповісти
Это хорошо, очень, и для нас конечно. Пусть пацифисты второхкают наконец, кому бабло лярдами грузили последние 20 лет. Скоро и другие глаза пришлют, только посмотреть не смогут--- нечем будет. Кстати выкалывать глаза людям, старинная забава московитов, при Грозном особенно расцвело. Факты исторические это.
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02.12.2022 19:11 Відповісти
У цього грозного Грозного не було прізвища. Взагалі.
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02.12.2022 19:22 Відповісти
На Английском его погоняло - Terrible(однокоренное с terrorism), тобто Ужасный.
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02.12.2022 19:26 Відповісти
Іван Терорист.
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02.12.2022 19:44 Відповісти
Под Астраханью обнаружили 60 мёртвых собак без лап, носов и глаз.

Зоозащитники https://t.me/nzzhit/9835 обнаружили на скотомогильнике под Астраханью 60 трупов собак с выколотыми глазами, отрезанными носами, лапами и половыми органами. Предположив, что мёртвых псов вывез местный "Экоприют", активисты поехали туда - и тоже нашли там трупы и истощённых собак.

Совпадение? Не думаю.
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02.12.2022 19:21 Відповісти
орки настолько тупые, что не врубаются, что этими своими эскападами вредят СЕБЕ
вон в сети тема, что на раше выгрузили на мусорник кучу замученных насмерть собак с выколотыми глазами (автор говорит не менее 60 собаческих трупов)
и в той же сети тема от вновь принятых чвкшниковых чмобиков- кто спать не может, собачий визг в ушах, кто собачьи медальоны в крови во сне видит

эти придурки работают против себя и в оркостане - бо народ в шоке, это ж не "хохлов гдето-там мочить", это вот здесь рядом,и видят это они своими глазами.
а как вдарит это по мозгам европейцев - пригожин не на тот эффект рассчитывал, кувалда в красной краске присланая в совет ЕС по моему сработала бы хуже.
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02.12.2022 19:26 Відповісти
Саме час европейцям подумати про переговори з душогубами.
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02.12.2022 19:30 Відповісти
За результатами розслідувань вскриеться сіть кацапських шкідників і шпигунів і їх необхідно збирати массово і депортувати в мордор в рідні *****.
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02.12.2022 19:49 Відповісти
 
 