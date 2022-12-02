Росія влаштувала "трилер" з закривавленими пакунками через "хорор" для їхньої дипломатії, - Кулеба
Росія надсилала посольствам України у різних країнах закривавлені пакунки у відповідь на свою поразку на дипломатичному фронті. Усі подібні випадки будуть ретельно розслідуватися.
Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Українська дипломатія влаштувала Росії "хорор", а нам у відповідь влаштували "трилер". Власне, ось така співмірність зусиль. Але ми влаштували Росії та її друзям саме "фільм жахів", і вони переживають одну поразку за іншою на дипломатичному фронті", - сказав він.
Кулеба не може стверджувати, що надсилання закривавлених пакунків посольствам - це дії безпосередньо спецслужб РФ, але те, що це пов'язано з Росією, для нього є беззаперечним.
"Дочекаємось висновків слідства, але ми розкрутимо цей ланцюжок до останнього елемента з усіма країнами, в яких сталися інциденти. Ці слідства будуть вести в кожній країні, ми будемо розплутувати клубок в кожній країні. В Україні також буде розслідування цих випадків. Ті люди, які придумали цю операцію, вони просто хворі на голову, бо вирізати очі у тварини, класти в конверт та розсилати, здорова люди на таке не здатна. Це хворі люди. Але це небезпечно хворі люди", - сказав міністр.
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пачєму все нас нєнавідят
Зоозащитники https://t.me/nzzhit/9835 обнаружили на скотомогильнике под Астраханью 60 трупов собак с выколотыми глазами, отрезанными носами, лапами и половыми органами. Предположив, что мёртвых псов вывез местный "Экоприют", активисты поехали туда - и тоже нашли там трупы и истощённых собак.
Совпадение? Не думаю.
вон в сети тема, что на раше выгрузили на мусорник кучу замученных насмерть собак с выколотыми глазами (автор говорит не менее 60 собаческих трупов)
и в той же сети тема от вновь принятых чвкшниковых чмобиков- кто спать не может, собачий визг в ушах, кто собачьи медальоны в крови во сне видит
эти придурки работают против себя и в оркостане - бо народ в шоке, это ж не "хохлов гдето-там мочить", это вот здесь рядом,и видят это они своими глазами.
а как вдарит это по мозгам европейцев - пригожин не на тот эффект рассчитывал, кувалда в красной краске присланая в совет ЕС по моему сработала бы хуже.