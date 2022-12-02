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Євросоюз погодив ліміт цін на російську нафту на рівні 60 доларів, - Йозвяк
Країни Європейського Союзу змогли погодити обмеження цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.
Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Білий дим на ліміті ціни на російську нафту! 60 доларів США/барель. (Угода - ред.) буде завершена, коли санкції ЄС щодо російської нафти набудуть чинності 5 грудня", - написав він.
За словами Йозвяка, найбільше угоді сприяла прем'єр-міністр Естонії Кайа Калас, якій вдалося знизити ціну до 60 доларів після переговорів з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.
Топ коментарі
+14 Konsatntin Kotsan
показати весь коментар02.12.2022 19:36
+11 Антон Н #546127
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+10 Alexander Kravchenko
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може помиляюсь, але в 60$ верстався бюджет рашки
до того ж, зараз вони начебто нарощують обсяги видобутку...
мда, Байден не Рейган!
Звісно, нам би хотілось, щоб ціну обмежили до 20-25$, але хто живе в реальному, а не в вигаданому світі розумів, що це не можливо. Сам факт того, що ЕС погодив це обмеження велике досягнення.
Помиляєшся! Верстався бюджет у розрахунку в 71$ - це легко загуглити за 2 хвилини і зараз, Росія ніяк не може нарощувати видобуток бо не зможе її продати.
З січня 2023 року - продаж російської нафти, впаде на 35-40%. А якщо Україна на додачу зупинить прокачку по нафтопроводу "Дружба", аргументуючи це тим, що він пошкоджений під час військових дій, або що Україна не може гарантувати безпечну прокачку під час війни то на Росії будуть дуже великі проблеми з надходження нафтодоларів.
Все по ділу, розкладено по поличках.
Найважче і найважливіше було домовитися і запустити цей механізм.
А далі буде найцікавіше. Якщо козломорда помийка буде артачитися, ціну що-2 місяці почнуть прикручувати.
Це точно як зі зброєю.
Почали з джавелінів.
Уже, слава Богу, Насамси, Хоуки, Айріси.
Между тем, в проект бюджета на 2023 г. заложена цена Urals на уровне $70,1 за баррель."
https://kosatka.media/en/category/neft/analytics/sebestoimost-dobychi-nefti-v-mire
Нажаль.
А ви кажете цінності. Ціни!
эмбарго - вот это лимит ))))
сенодні 60 , но може бути і 30 через місяц чи два
також 60 - цілком прийнятна для москалів ціна. критична для них - 40.
а в реальності має бути встановлена на 6,66, якщо вони вже так сильно ******* сатанізм і їх числа згідно біблії!