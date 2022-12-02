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Новини Санкції проти Росії
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Євросоюз погодив ліміт цін на російську нафту на рівні 60 доларів, - Йозвяк

нефть

Країни Європейського Союзу змогли погодити обмеження цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Білий дим на ліміті ціни на російську нафту! 60 доларів США/барель. (Угода - ред.) буде завершена, коли санкції ЄС щодо російської нафти набудуть чинності 5 грудня", - написав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": $60 за барель. ЄС попередньо погодив обмеження ціни на російську нафту (оновлено)

За словами Йозвяка, найбільше угоді сприяла прем'єр-міністр Естонії Кайа Калас, якій вдалося знизити ціну до 60 доларів після переговорів з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Автор: 

нафта (5486) санкції (11768) Євросоюз (13315) Йозвяк Рікард (157)


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Топ коментарі
+14
Середня ціна добичі і транспортування нафти до портів відвантаження в РФ 22$ барель, обмеження продажу в 60$ залишить РФ 38$ ~170% прибутку... який ця успішно витратить на вбивство українців...
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02.12.2022 19:36
+11
Греція, Кіпр і Мальта (що боролись за гроші за їх танкерні перевовозки нафти раші) перемогли Польщу та країни Балтії. Та їм допомогла решта Європи.
Нажаль.
А ви кажете цінності. Ціни!
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02.12.2022 19:24
+10
Це добре. Не потрібно, бачити зраду, там де її не має.
Звісно, нам би хотілось, щоб ціну обмежили до 20-25$, але хто живе в реальному, а не в вигаданому світі розумів, що це не можливо. Сам факт того, що ЕС погодив це обмеження велике досягнення.
Помиляєшся! Верстався бюджет у розрахунку в 71$ - це легко загуглити за 2 хвилини і зараз, Росія ніяк не може нарощувати видобуток бо не зможе її продати.
З січня 2023 року - продаж російської нафти, впаде на 35-40%. А якщо Україна на додачу зупинить прокачку по нафтопроводу "Дружба", аргументуючи це тим, що він пошкоджений під час військових дій, або що Україна не може гарантувати безпечну прокачку під час війни то на Росії будуть дуже великі проблеми з надходження нафтодоларів.
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02.12.2022 20:30
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02.12.2022 19:22 Відповісти
Это хорошо или плохо? Или так себе, ни вашим, ни нашим?
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02.12.2022 19:24 Відповісти
Середня ціна добичі і транспортування нафти до портів відвантаження в РФ 22$ барель, обмеження продажу в 60$ залишить РФ 38$ ~170% прибутку... який ця успішно витратить на вбивство українців...
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02.12.2022 19:36 Відповісти
"Это плохо ..."

може помиляюсь, але в 60$ верстався бюджет рашки

до того ж, зараз вони начебто нарощують обсяги видобутку...

мда, Байден не Рейган!
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02.12.2022 19:40 Відповісти
Бюджет росії пораховано на $40 за барило нафти. Тому кацапи матимуть профіцит, що дозволить їм продовжувати війну без жодних голодних бунтів.
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02.12.2022 19:49 Відповісти
67$ взагалі-то.
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02.12.2022 19:51 Відповісти
Це добре. Не потрібно, бачити зраду, там де її не має.
Звісно, нам би хотілось, щоб ціну обмежили до 20-25$, але хто живе в реальному, а не в вигаданому світі розумів, що це не можливо. Сам факт того, що ЕС погодив це обмеження велике досягнення.
Помиляєшся! Верстався бюджет у розрахунку в 71$ - це легко загуглити за 2 хвилини і зараз, Росія ніяк не може нарощувати видобуток бо не зможе її продати.
З січня 2023 року - продаж російської нафти, впаде на 35-40%. А якщо Україна на додачу зупинить прокачку по нафтопроводу "Дружба", аргументуючи це тим, що він пошкоджений під час військових дій, або що Україна не може гарантувати безпечну прокачку під час війни то на Росії будуть дуже великі проблеми з надходження нафтодоларів.
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02.12.2022 20:30 Відповісти
Прекрасний коментар!

Все по ділу, розкладено по поличках.

Найважче і найважливіше було домовитися і запустити цей механізм.

А далі буде найцікавіше. Якщо козломорда помийка буде артачитися, ціну що-2 місяці почнуть прикручувати.

Це точно як зі зброєю.
Почали з джавелінів.
Уже, слава Богу, Насамси, Хоуки, Айріси.
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02.12.2022 21:50 Відповісти
"В результате обвала цен - на 28% с начала осени - российская нефтяная промышленность оказалась на грани рентабельности. Полная себестоимость добычи в России составляет сейчас как раз около $50 за баррель - об этом можно судить по данным Росстата с учетом налогов и других издержек компаний, отмечает директор по инвестициям «Локоинвест управление активами» Дмитрий Полевой.

Между тем, в проект бюджета на 2023 г. заложена цена Urals на уровне $70,1 за баррель."
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03.12.2022 00:30 Відповісти
По розрахункам bloomberg, ціна добичі і транспортування до портів в РФ 22$...
https://kosatka.media/en/category/neft/analytics/sebestoimost-dobychi-nefti-v-mire
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03.12.2022 11:31 Відповісти
Єдиний плюс що з'явився механізм. Ціну будуть коректувати кожні 2 тижні і там можуть бути нюанси...
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02.12.2022 19:50 Відповісти
Греція, Кіпр і Мальта (що боролись за гроші за їх танкерні перевовозки нафти раші) перемогли Польщу та країни Балтії. Та їм допомогла решта Європи.
Нажаль.
А ви кажете цінності. Ціни!
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02.12.2022 19:24 Відповісти
Дуже прикро.
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02.12.2022 19:26 Відповісти
Козли. При ціні Юралс вже 55.
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02.12.2022 19:27 Відповісти
Прикро, було б непогано, 45-50, а 60 це добре для кацапів.
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02.12.2022 19:29 Відповісти
На то чтобы платить зарплаты сотрудникам нефтедобывающих компаний и покупать нефтедобывающее и нефтеперерабатывающее оборудование - хватит.
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02.12.2022 19:33 Відповісти
60 долларов это себестоимость добычи нефти. Рашисты будут работать себе в ноль.
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02.12.2022 19:32 Відповісти
Ні, це їх невеличка перемога. Подивіться яка вартість нафти закладена в їх бюджет. Тільки одне заспокоює, що це верхня межа і купувати будуть за нижчими цінами. Жабу варять поступово, щоб не обпеклася і не вистрибнула з казана.
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02.12.2022 20:59 Відповісти
70$ заложена в бюджете 2023
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02.12.2022 21:42 Відповісти
60у.е. це за каспський скальп???
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02.12.2022 19:32 Відповісти
Вот же заржали кацапы! Чуть завидно даже. Там и при 35 удержались бы на минимальной прибыли.
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02.12.2022 19:33 Відповісти
хорошая прибавка к сегодняшней реальной цене парашного мазута )
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02.12.2022 19:37 Відповісти
європейське обмеження,котрим терорист- куйло зможе підтримувати довго і нудно вбивство і руйнацію України .Європейське обмеження,є інвестиція і співучасть ЄС, у війні в Україні на боці куйла.Європейці є співучасники рашистського геноциду українського народу.
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02.12.2022 19:44 Відповісти
ідіоти..стільки торгуватися, щоб купляти дорожче...аукціон імбєцилів
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02.12.2022 20:04 Відповісти
игра словами...
эмбарго - вот это лимит ))))
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02.12.2022 20:04 Відповісти
Не опускаєм руки , боремся за 30 долларів .

сенодні 60 , но може бути і 30 через місяц чи два
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02.12.2022 20:23 Відповісти
через складну ситуацію в країні я зобов'язуюсь зменшити вживання лобстерів в 10 разів! Але я їх і не їв, але який все таки молодець, почав економити в 10 разів більше! (с) геній в Євросоюзі.
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02.12.2022 20:32 Відповісти
Це якраз та ціна за якою РФ продає сьогодні.
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02.12.2022 20:42 Відповісти
Не забувайте, що ціна перевозки входить в ціну барелля. Греки, як знані контрабандисти, своєї маржі не упустять. будуть возити з Пітера в Бомбей, бо турки не пропускають без страховки нафту.
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02.12.2022 21:45 Відповісти
здивований, чому не 66,6 ? сатаніст сатаніста в обіду не дасть!
також 60 - цілком прийнятна для москалів ціна. критична для них - 40.

а в реальності має бути встановлена на 6,66, якщо вони вже так сильно ******* сатанізм і їх числа згідно біблії!
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03.12.2022 01:34 Відповісти
 
 