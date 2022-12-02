Євросоюз погодив ліміт цін на російську нафту на рівні 60 доларів, - Йозвяк

Країни Європейського Союзу змогли погодити обмеження цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Білий дим на ліміті ціни на російську нафту! 60 доларів США/барель. (Угода - ред.) буде завершена, коли санкції ЄС щодо російської нафти набудуть чинності 5 грудня", - написав він.

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За словами Йозвяка, найбільше угоді сприяла прем'єр-міністр Естонії Кайа Калас, якій вдалося знизити ціну до 60 доларів після переговорів з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.