Нова військова місія ЄС для України досягла повної оперативної готовності, - Боррель
Нова тренувальна місія Європейського союзу для військових Збройних сил України (EUMAM Ukraine) досягла повної оперативної готовності.
Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель на брифінгу у польському місті Бжег, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Я радий оголосити, що командувач місії адмірал Блежан, який супроводжував мене сьогодні, заявив, що місія досягла повної оперативної готовності. Місія вже працює, місія дозволить навчити 15 тисяч українських військових. Вона коштуватиме бюджету ЄС 100 млн євро", - сказав Боррель.
За його словами, на даний момент 1100 українських військових вже проходять навчання в рамках місії у різних таборах.
"20 країн ЄС беруть участь у місії. Це найбільша військова місія, яку ЄС колись створював для когось із партнерів", - сказав Боррель.
Він також повідомив, що ЄС надасть додатково 16 млн євро, які витратять на обладнання для навчань. "Крім того, Норвегія, яка не входить до ЄС, надасть 50 млн євро для підтримки місії", - додав Боррель.
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Норм. Дякуємо.
Можливо саме вони стануть тією соломинкою, яка зламає хребта козломордому верблюду де-небудь під Мелітополем.
Тож шапками закидати - це кацапське лайно, а ми з вдячністю будемо вчитись у військовослужбовців НАТО.
Тільки ідіот все це викине і буде тягнути на заміну кожному БТР-у МРАП з-за океану, бо зламалась якась там деталь для двигуна БТР. Або буде реально тягнути 1000 штук L119, якщо в ЗСУ вже є 1000 штук Д-30 чи "рапір".
Тож не дивно, що прагматичні "капіталісти" задля підвищення оперативності ремонту та обслуговування ВЖЕ наявної в України техніки - відновлюють виробництво і вузлів техніки, і ***********.
І питання тут не в "світлі" чи навіть "дешевизні", а в оперативності та задіянні тих, кого можна задіяти "поруч", а не з іншої півкулі.