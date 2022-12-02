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Нова військова місія ЄС для України досягла повної оперативної готовності, - Боррель

боррель

Нова тренувальна місія Європейського союзу для військових Збройних сил України (EUMAM Ukraine) досягла повної оперативної готовності.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель на брифінгу у польському місті Бжег, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Я радий оголосити, що командувач місії адмірал Блежан, який супроводжував мене сьогодні, заявив, що місія досягла повної оперативної готовності. Місія вже працює, місія дозволить навчити 15 тисяч українських військових. Вона коштуватиме бюджету ЄС 100 млн євро", - сказав Боррель.

За його словами, на даний момент 1100 українських військових вже проходять навчання в рамках місії у різних таборах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Боррель відвідав українських військових, які тренуються у Польщі. ФОТО

"20 країн ЄС беруть участь у місії. Це найбільша військова місія, яку ЄС колись створював для когось із партнерів", - сказав Боррель.

Він також повідомив, що ЄС надасть додатково 16 млн євро, які витратять на обладнання для навчань. "Крім того, Норвегія, яка не входить до ЄС, надасть 50 млн євро для підтримки місії", - додав Боррель.

Автор: 

військові навчання (2775) Євросоюз (13315) ЗСУ (7499) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+4
Тренування наших мобілізованих на теренах ЄС за їх рахунок.
Норм. Дякуємо.
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02.12.2022 19:38
+3
Українці, звісно, стійкі та витривалі. Але навчання новим навичкам та обмін досвідом - нікому ще не завадив. До того ж під час цих вишколів хлопці знайомляться та навчаються поводженню з натівською зброєю, системами управління та способами взаємодії. А це неабияк важливо, бо "західний" спосіб ведення бойових дій розрахований не на "будь-якою ціною", а на збереження боєздатності підрозділу під час досягнення цілей та збереження особового складу. А нам ще дітей ростити та країну будувати.

Тож шапками закидати - це кацапське лайно, а ми з вдячністю будемо вчитись у військовослужбовців НАТО.
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02.12.2022 22:31
+2
Це працює не так. Україна не готує "таємну резервну армію". Україна за допомогою партнерів "в цілому" підвищує боєздатність всього війська. Підрозділи, що відправляються на навчання - це зазвичай виведені за ротацією з "нуля". Не "всі взводи/роти конкретних 3 бригад", а "ті, що доступні та показують відповідний рівень готовності". В результаті - нашу армію кацапи не здатні "продавити" ні на одному напрямі. А "зламає хребта" не "таємна армія, підготована в таборах ЄС", а військовий геній відповідних розробників стратегічних операцій та загальна стійкість+боєздатність війська ЗСУ.
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02.12.2022 22:27
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Я так розумію це вони мобілізованих будуть тренувати. Тому що їм тренувати діючих бійців ЗСУ..ну це просто смішно.
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02.12.2022 19:33 Відповісти
Там всіх тренують опановувати натівську техніку і зброю. Кого посилати, мабуть вирішує генштаб.
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02.12.2022 21:21 Відповісти
На навчання до таких місій їздять різні люди. І мобілізовані, і тро-шники, і кадрові, і контрактники ЗСУ. Там відбір підрозділів частіше іде з тих, хто виходить на ротацію з "нуля", а не з тих, хто на охороні тернопільского воєнкомату з 24 лютого перебуває.
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02.12.2022 22:05 Відповісти
Про що це??
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02.12.2022 19:36 Відповісти
ЄС, так як і Великобританія, організувала власним коштом безперервне навчання військовослужбовців ЗСУ по програмам підготовки НАТО з різних військових спеціальностей. Від звичайної піхоти до танкістів та артилеристів. Відповідні військові структури, організаційно та матеріально ВЖЕ працюють та ВЖЕ навчають наших хлопців відповідним навичкам. Про це і сказано виразом "досягла повної оперативної готовності".
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02.12.2022 22:09 Відповісти
Тренування наших мобілізованих на теренах ЄС за їх рахунок.
Норм. Дякуємо.
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02.12.2022 19:38 Відповісти
В якості відповіді "каварному западу", пропоную :чмобіків, перед відправкою в Україну, на 2місяця, відвозити в північну корею...
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02.12.2022 19:47 Відповісти
3 бригади.

Можливо саме вони стануть тією соломинкою, яка зламає хребта козломордому верблюду де-небудь під Мелітополем.
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02.12.2022 21:42 Відповісти
Це працює не так. Україна не готує "таємну резервну армію". Україна за допомогою партнерів "в цілому" підвищує боєздатність всього війська. Підрозділи, що відправляються на навчання - це зазвичай виведені за ротацією з "нуля". Не "всі взводи/роти конкретних 3 бригад", а "ті, що доступні та показують відповідний рівень готовності". В результаті - нашу армію кацапи не здатні "продавити" ні на одному напрямі. А "зламає хребта" не "таємна армія, підготована в таборах ЄС", а військовий геній відповідних розробників стратегічних операцій та загальна стійкість+боєздатність війська ЗСУ.
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02.12.2022 22:27 Відповісти
українські захисники,котрі на передовій, можуть любу натівсько-європейську армію підігнати під стандарти,котрі в арміях єс і в нато ніколи не проходили .
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02.12.2022 21:59 Відповісти
Українці, звісно, стійкі та витривалі. Але навчання новим навичкам та обмін досвідом - нікому ще не завадив. До того ж під час цих вишколів хлопці знайомляться та навчаються поводженню з натівською зброєю, системами управління та способами взаємодії. А це неабияк важливо, бо "західний" спосіб ведення бойових дій розрахований не на "будь-якою ціною", а на збереження боєздатності підрозділу під час досягнення цілей та збереження особового складу. А нам ще дітей ростити та країну будувати.

Тож шапками закидати - це кацапське лайно, а ми з вдячністю будемо вчитись у військовослужбовців НАТО.
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02.12.2022 22:31 Відповісти
Гарай читай,для чого США думають відновити в Чехії роботу заводів з виробництва радянської зброї,щоби її поставляти в Україну. Мабуть Україні гасять світло НАТО ?
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02.12.2022 23:09 Відповісти
Україна має "в строю" декілька тисяч танків радянських. Декілька тисяч гармат радянських. Декілька тисяч БМП/БТР радянських.

Тільки ідіот все це викине і буде тягнути на заміну кожному БТР-у МРАП з-за океану, бо зламалась якась там деталь для двигуна БТР. Або буде реально тягнути 1000 штук L119, якщо в ЗСУ вже є 1000 штук Д-30 чи "рапір".

Тож не дивно, що прагматичні "капіталісти" задля підвищення оперативності ремонту та обслуговування ВЖЕ наявної в України техніки - відновлюють виробництво і вузлів техніки, і ***********.

І питання тут не в "світлі" чи навіть "дешевизні", а в оперативності та задіянні тих, кого можна задіяти "поруч", а не з іншої півкулі.
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03.12.2022 20:05 Відповісти
Тільки ідіот думкою багатіє, що відновлення виробництва старої радянської зброї є для того, щоб Україна стала членом НАТО.
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03.12.2022 20:28 Відповісти
не зря я эту идею подкидивал, будем считать что меня услишали.
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02.12.2022 22:34 Відповісти
готовність, безпека, майстерність, спритність, впевненість, опір, товаришування, цілісність, єдність, універсальність, старанність, присутність, уважність, інтелект, здоровий глузд, мужність, хоробрість, зразкова самовідданість, сердечність, серйозність, послідовність, наполегливість, розсудливість... яку військовослужбовці Збройних Сил України демонструють у своїй підготовці та навчанні в усіх видах тактичних і стратегічних ситуацій, на будь-якій позиції та у будь-якому місці призначення та з будь-якою зброєю.
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03.12.2022 02:34 Відповісти
Совместная бригада польско-литовско-украинских войск была создана Петром Порошенко,Далей Грибаускайте кажись в 2016 году...👍💪
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03.12.2022 07:40 Відповісти
 
 