Нова військова місія ЄС для України досягла повної оперативної готовності, - Боррель

Нова тренувальна місія Європейського союзу для військових Збройних сил України (EUMAM Ukraine) досягла повної оперативної готовності.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель на брифінгу у польському місті Бжег, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Я радий оголосити, що командувач місії адмірал Блежан, який супроводжував мене сьогодні, заявив, що місія досягла повної оперативної готовності. Місія вже працює, місія дозволить навчити 15 тисяч українських військових. Вона коштуватиме бюджету ЄС 100 млн євро", - сказав Боррель.

За його словами, на даний момент 1100 українських військових вже проходять навчання в рамках місії у різних таборах.

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"20 країн ЄС беруть участь у місії. Це найбільша військова місія, яку ЄС колись створював для когось із партнерів", - сказав Боррель.

Він також повідомив, що ЄС надасть додатково 16 млн євро, які витратять на обладнання для навчань. "Крім того, Норвегія, яка не входить до ЄС, надасть 50 млн євро для підтримки місії", - додав Боррель.