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Києво-Печерську лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі ПЦУ, - Євстратій (Зоря)

лавра

Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України.

Про це повідомив заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ архієпископ Євстратій Зоря у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ще одна приємна новина від 1 грудня:

Зареєстровано Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру як монастир у складі ПЦУ

1 грудня 2022 р. було зареєстровано статут Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (чоловічого монастиря) Української Православної Церкви (Православної Церкви України). Відомості про цю юридичну особу в складі Помісної Церкви внесені 2 грудня до Єдиного державного реєстру (45081205).

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З метою відновлення історичної справедливості, подолання наслідків неканонічного підпорядкування української святині владі Московському патріархату Священиий Синод ПЦУ на своєму засіданні 23 травня 2022 р. (постанова №30) ухвалив рішення про створення у складі Помісної Церкви релігійної організації - чоловічого монастиря "Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра". Тоді ж Синод доручив Блаженнійшому Митрополиту Епіфанію звернутися до Кабінету міністрів України з проханням надати один з храмів Лаври у її верхній частині для богослужінь, а певні приміщення - для монастирської діяльності.

Митрополит Київський і всієї України за посадою є священно-архімандритом, тобто канонічним і духовним керівником Київської Лаври. Також рішенням Синоду Блаженнійший Митрополит Епіфаній призначений очолювати монастир як юридичну особу", - розповів він.

Києво-Печерську лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі ПЦУ, - Євстратій (Зоря) 01

Автор: 

Зоря (36) Лавра (294) РПЦ (511) УПЦ МП (1205) Євстратій Зоря (91) ПЦУ (793)


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Топ коментарі
+64
Це свято.. це свято наче День Незалежності..
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02.12.2022 19:42
+47
У 1051 році, коли була заснована Лавра, не те що московського патріархату, навіть самого Міста Гнилої Води ще не було! Відтак, московським загарбникам від релігії там не місце!
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02.12.2022 19:48
+43
Духовний День Незалежності
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02.12.2022 19:46
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Дурню, Лавра належить міністерству культури, то зрозуміло хто повинен проводити ревізію.
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04.12.2022 20:12 Відповісти
Не погано булоб захистити її від прильотів
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02.12.2022 20:37 Відповісти
Як і весь Київ, як і всю Україну.
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02.12.2022 20:43 Відповісти
Теперь надо освободить Почаевскую Лавру от оккупантов.
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02.12.2022 20:43 Відповісти
Читаю і розумію, ща люди не до кінця розуміють, що сталося. Серед всіх будівель Києво-Печерської Лаври тільки на потріби ПЦУ зареєстровано будівлі під один монастир, решта Лаври знаходиться в аренді УПЦ МП.
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02.12.2022 20:56 Відповісти
Заыняйте, я не Копенгаген в этом вопросе, но то, что эту шваль надо выкидывать из наших святынь - это не обсуждается.
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02.12.2022 21:40 Відповісти
И согласитесь, что процесс пошел.
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02.12.2022 21:41 Відповісти
на потреби ПЦУ зареєстровано 0 будівель. Ви мабуть не розумієте про що йдеться. Вони зареєстрували юр особу, якій МОЖЛИВО здати в оренду Лавру при бажанні Мінкульта. Але МОЖЛИВО не значить ТОЧНО. Тим більше, що Ткаченко вже заявив, що він фактично проти позбавлення РПЦ Лаври.
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02.12.2022 22:35 Відповісти
Нарешті, пала цитадель!
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02.12.2022 20:45 Відповісти
Добре, що Порошенко своєчасно зміг отримати визнання (Томос) для Православної Церкви України...
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02.12.2022 20:46 Відповісти
Сильний хід від зеленої влади!! Не чекав!!
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02.12.2022 20:51 Відповісти
Ще літом уряд говорив, що ПЦУ не здатна утримувати Лавру, тому ніфіга їм не дадуть.
Цікаво, що змінилось
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02.12.2022 20:54 Відповісти
Тоді ж Синод доручив Блаженнійшому Митрополиту Епіфанію звернутися до Кабінету міністрів України з проханням надати один з храмів Лаври у її верхній частині для богослужінь, а певні приміщення - для монастирської діяльності. Джерело:
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02.12.2022 21:02 Відповісти
Ти з глузду з'ЇХАВ. тО ВИМУШЕНИЙ ХІД, ІНАКШЕ ТО ЗЕЛЕНЕ ЛАЙНО ЗОВСІМ РОЗУМІТИ ПЕРЕСТАНУТЬ.
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02.12.2022 23:45 Відповісти
Про що ви говорите. Про яку Лавру? Це ігри зелебобіків. Це те, про що про Єпіфаній кілька місяців просив - невеликий собор в Лаврі. І все. Весь МП - це основні виборці Зе.
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02.12.2022 23:48 Відповісти
Скільки там треба прибирати і вимолювати після скацапів
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02.12.2022 20:52 Відповісти
Все правильно...
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02.12.2022 20:53 Відповісти
А для мене всі попи хоч московського, хоч київського патріархату - всі на одне лице товсті і пихаті. Моя жінка була свідком коли в церкву київського патріархату вже після служби зайшла нужденна жіночка, біженка зі сходу. Вона попросила батюшку хоч чимсь допомогти. В цей час стіл в церкві ломився від підношень. І що ви думаєте, цей товстий божий чоловік чимсь допоміг? Він її випроводив з церкви. Зрозуміло що благочинність, це не те, що властиво нашим попам, незалежно від патріархату. Всі вони звикли тільки брати, але не давати. І в чому тоді різниця? Так що не розділяю безмежної радості багатьох. Українські попи це лише ті попи які швиденько перевзулися на поталу дня, так би мовити. А взагалі всі вони вийшли з однієї шинелі, зшитої ще при радянській владі. Тому і маємо що маємо.
В старих книжках читаю що колись при церквах та монастирях були лікарні та їдальні для бідних людей. А що зараз? Хтось знає про такі приклади? Просто цікаво, можливо я щось пропустив.
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02.12.2022 20:58 Відповісти
Саме тому я атеїст.
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02.12.2022 21:01 Відповісти
Попів рпц-фсб треба було б арештувати, зібрати в якомусь концентраціному таборі, завантажити в вагони для худоби і відправити геть з України "духовно окармлівать паству" **********. А то ж падлюки перефарбуються. Але ми маємо памятати що екс-рпц піп це фсб-піп. Іншими словами, зрадник України, агент, падло і брудна прокацаплена свинособака...
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02.12.2022 20:58 Відповісти
недарма Паша Мерседес ікони через кордон тягав -передбачав дострокове закінчення оренди. Шо шо, а з чуйкою в них все окей. А тут уже і суку "православну" крепко привязали. Шо то трапилось у квартальців, такий поворот.
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02.12.2022 21:05 Відповісти
Та відчули, як повільно затискаються яйця у лещатах!
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02.12.2022 22:13 Відповісти
Слава Богу.
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02.12.2022 21:24 Відповісти
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що "існують законодавчі складноші" щодо заборони діяльності Російської православної церкви в Україні.
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02.12.2022 21:32 Відповісти
Так этого ткаченка просто в окопы на "0"... А лучше сначала отсыпать по мордасам...
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02.12.2022 21:48 Відповісти
Жирный кусок перепал от одних попов к другим попам. Теперь попы другой епархии будут косить больше бабла.
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02.12.2022 21:48 Відповісти
Ви про що? ПЦУ хоча б до християнства відношення мають, а ті "попи" то філіал ФСБ був і є
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02.12.2022 21:59 Відповісти
у православних країнах порядку нема, вітер у головах
а порядок має бути
треба українцям іти геть від православ'я у протестантізм
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02.12.2022 22:57 Відповісти
Христианством в наших церквях давно не пахнет. Поинтересуйтесь, если Вас в лучшем случае не пошлют, сколько платится наверх с любой церкви. Религия сейчас - это исключительно деньги и еще раз деньги. Церковь очень прибыльное заведение. Изя гонял барыг из храмов, да только деньги победили. Нет Бога где барыги, вера за деньги не продается, а на ней зарабатывают все кому не лень. Стадо платит, почему не стричь баранов ?
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02.12.2022 23:06 Відповісти
Це дуже добра новина. Якщо якесь падло вийде ходою за цю рпц - буду ******* ломом де побачу. Тільки суки нехай підіймуть голову - відірвемо по самі яйця. І похер влада! ВСЕ, НАГРАЛИСЯ... ДОСИТЬ!
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02.12.2022 21:52 Відповісти
ну очень талантливый этот куйло. это нужно еще суметь все ********, накопленное предыдущими поколениями
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02.12.2022 21:54 Відповісти
Києво-Печерську лавру не передавали ПЦУ, - очільник Мінкульту Ткаченко

За його словами, йдеться про реєстрацію юридичної особи в монастирі, яким користується ПЦУ та який розташований на території Верхньої Лаври. Нижню Лавру за часів Януковича безстроково передали в оренду УПЦ.
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02.12.2022 22:19 Відповісти
А не прогстіше відправити наймита Ткаченко у відставку, абись не смердів?
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02.12.2022 23:49 Відповісти
Не вийде, він бабло за крісло відвалив.
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03.12.2022 04:17 Відповісти
Ну, так только "доручили звернутися до уряду..". Надо еще создать прецедент разрыва договора аренды между заповедником и РПЦ в Украине. Еще суды будут, еще возможно выносить попов придется. А не ровен час Усик с Ломаченкой кресных ход соберут на "защиту храма". Еще придется бороться.
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02.12.2022 22:27 Відповісти
Ну монастир, монахи то ще якось вкладається в логіку, а як там з аматором "Мерседесів"? Статтю ККУ не придумали? Хіба не за що?
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02.12.2022 23:48 Відповісти
І що це дало?
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03.12.2022 02:45 Відповісти
Проблема ефесбешних попів та окупованих ними українських храмів не вирішена! Лаври треба повернути ПЦУ!
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03.12.2022 08:22 Відповісти
І коли мацковських попок срачами виганяти будуть? Тепер вже можна офіційно ж ))
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03.12.2022 09:38 Відповісти
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03.12.2022 11:32 Відповісти
ТЕПЕРЬ НЕОБХОДИМО СЛЕДИТЬ ЧТОБЫ ПЕКТОРАЛЬ ПАШКА НЕ СПЗДИЛ !!!
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03.12.2022 12:32 Відповісти
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