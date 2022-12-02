Києво-Печерську лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі ПЦУ, - Євстратій (Зоря)
Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України.
Про це повідомив заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ архієпископ Євстратій Зоря у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Ще одна приємна новина від 1 грудня:
Зареєстровано Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру як монастир у складі ПЦУ
1 грудня 2022 р. було зареєстровано статут Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (чоловічого монастиря) Української Православної Церкви (Православної Церкви України). Відомості про цю юридичну особу в складі Помісної Церкви внесені 2 грудня до Єдиного державного реєстру (45081205).
З метою відновлення історичної справедливості, подолання наслідків неканонічного підпорядкування української святині владі Московському патріархату Священиий Синод ПЦУ на своєму засіданні 23 травня 2022 р. (постанова №30) ухвалив рішення про створення у складі Помісної Церкви релігійної організації - чоловічого монастиря "Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра". Тоді ж Синод доручив Блаженнійшому Митрополиту Епіфанію звернутися до Кабінету міністрів України з проханням надати один з храмів Лаври у її верхній частині для богослужінь, а певні приміщення - для монастирської діяльності.
Митрополит Київський і всієї України за посадою є священно-архімандритом, тобто канонічним і духовним керівником Київської Лаври. Також рішенням Синоду Блаженнійший Митрополит Епіфаній призначений очолювати монастир як юридичну особу", - розповів він.
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Цікаво, що змінилось
В старих книжках читаю що колись при церквах та монастирях були лікарні та їдальні для бідних людей. А що зараз? Хтось знає про такі приклади? Просто цікаво, можливо я щось пропустив.
а порядок має бути
треба українцям іти геть від православ'я у протестантізм
За його словами, йдеться про реєстрацію юридичної особи в монастирі, яким користується ПЦУ та який розташований на території Верхньої Лаври. Нижню Лавру за часів Януковича безстроково передали в оренду УПЦ.