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Новини
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Двоє цивільних і п’ятеро поліцейських постраждали внаслідок вибуху під час перевірки автомобіля в Одесі, - Нацполіція. ВIДЕО

Семеро людей постраждали внаслідок вибуху в центрі Одеси під час перевірки правоохоронцями автомобіля.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

"Патрульні поліцейські зупинили автомобіль на вулиці Прохоровській, під час перевірки якого виявили в багажнику вибухонебезпечні предмети. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу територіального підрозділу, після прибуття якої стався вибух.

Унаслідок вибуху постраждали двоє цивільних громадян і п'ятеро поліцейських. Усіх їх госпіталізували", - йдеться в повідомленні.

Наразі на місці вибуху працюють слідчі, криміналісти та вибухотехніки. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Агент ФСБ, який вивісив в Одесі російський прапор, проведе за ґратами 15 років. ФОТОрепортаж

У соцмережах з'явилось відео моменту вибуху в Одесі.

Автор: 

вибух (4439) Одеса (5437) Нацполіція (15132)


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Топ коментарі
+34
Цей випадок вчергове свідчить про непрофесійні дії правоохоронців...
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02.12.2022 20:27
+20
явно низька кваліфікація поліції: з вибухонебезпечними предметами повинні працювати вибухотехніки, а не слідча група.
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02.12.2022 20:25
+12
Я думав що тільки я туплю на роботі : коли в журналі вмісто прізвища марку машини пишу .Полізти і подивитись, чи є вибухівка чи немає в такий час , шкода їх звичайно .Такі інструкції написані кровью рятівників ДСНС
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02.12.2022 20:40
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момент взрыва

https://t.me/nu_i_novyny/20485
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02.12.2022 20:13 Відповісти
І куди їхала ця вибухівка,адже це не військові були в машині...
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02.12.2022 20:19 Відповісти
явно низька кваліфікація поліції: з вибухонебезпечними предметами повинні працювати вибухотехніки, а не слідча група.
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02.12.2022 20:25 Відповісти
Так, стояли гуртом всі 5 чи 6 чоловік біля машини глядачами, сапер повинен бути один.
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02.12.2022 21:15 Відповісти
Цей випадок вчергове свідчить про непрофесійні дії правоохоронців...
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02.12.2022 20:27 Відповісти
Я думав що тільки я туплю на роботі : коли в журналі вмісто прізвища марку машини пишу .Полізти і подивитись, чи є вибухівка чи немає в такий час , шкода їх звичайно .Такі інструкції написані кровью рятівників ДСНС
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02.12.2022 20:40 Відповісти
Та хрін там вони витягли то з машини й почали длубатись як йолопи. На відео все видно.
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02.12.2022 20:44 Відповісти
На відео видно що вибух йде від одного з присутніх ,а не з машини .Отже у підозрюваного була граната осколочна в руці ,машина тут ніпричому
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02.12.2022 20:49 Відповісти
Он ковырялся в сумке.
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02.12.2022 21:20 Відповісти
Зараз під час масових відключень світла треба дуже пильно ставитися до проникнення ворожих ДРГ у міста.
https://m.facebook.com/DPSUkraine/posts/pfbid0fYoqWBwbmcg1ovtvhSVMJGmxL8Z7L3CNemkuTgoLR5mc8zfGrUPx65K72Cydzrhil На Одещині прикордонники спільно з СБУ не пустили прихильника "расєйского міра", який "підтримує Путіна"
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02.12.2022 20:54 Відповісти
головне дрг он біля головкома сидить.
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02.12.2022 21:36 Відповісти
Йолопи...
Хоча, що можна вимагати від структури, де такі як ківа, могли бути начальством?
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02.12.2022 21:14 Відповісти
__Довериэ или речь "собеседника"-смогли собрать всех в дружнЭ коло.
Инстинкты и инструкция были лишними.....__
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02.12.2022 22:17 Відповісти
новый абзац в томике техники безопасности.
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02.12.2022 22:39 Відповісти
Перечитал дважды. Сначала остановили и обнаружили взрывоопасное---вроде так. А потом вызвали специалиста и прочих. Какая дикая и тупая ошибка! Сдуреть. Та срочно отпрыгнуть, оружие выхватить, ложить на землю, стрелять сразу на поражение при даже частом моргании глаза! В стране война! Окуеть какая ошибка. И это в городе, толпа везде!
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02.12.2022 22:40 Відповісти
То до полiцii питання ... Тиждень тому намагались зупинити авто з бiйцями пво у киевi з дшк тi вийшли направили кулеметина полiцiю та все - нема полiцii покидались у авто та втекли )))))))))))))))))
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02.12.2022 23:03 Відповісти
Це були правоохоронці чи довбойоби- це їхня друга назва
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02.12.2022 23:08 Відповісти
путінські диверсанти в Одесі!
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02.12.2022 23:17 Відповісти
Дурні поліцаї, дурна влада...
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03.12.2022 00:05 Відповісти
Зупинили авто на стоянці ДСНС? Ну, ну...
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03.12.2022 01:01 Відповісти
Вибухівку знайшли у багажнику, а на відео у Телеграмі вибух відбувся десь у передній частині в районі водія.

Може ті, що везли, і підірвали, чи в надії утекти, чи як шахіди.
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03.12.2022 01:28 Відповісти
Звернув увагу на поведінку одного ДСНСніка: спочатку рушив до поранених, а за декілька секунд розвернувся і пішов геть.
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03.12.2022 08:37 Відповісти
 
 