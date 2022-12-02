Двоє цивільних і п’ятеро поліцейських постраждали внаслідок вибуху під час перевірки автомобіля в Одесі, - Нацполіція. ВIДЕО

Семеро людей постраждали внаслідок вибуху в центрі Одеси під час перевірки правоохоронцями автомобіля.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

"Патрульні поліцейські зупинили автомобіль на вулиці Прохоровській, під час перевірки якого виявили в багажнику вибухонебезпечні предмети. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу територіального підрозділу, після прибуття якої стався вибух.

Унаслідок вибуху постраждали двоє цивільних громадян і п'ятеро поліцейських. Усіх їх госпіталізували", - йдеться в повідомленні.

Наразі на місці вибуху працюють слідчі, криміналісти та вибухотехніки. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Агент ФСБ, який вивісив в Одесі російський прапор, проведе за ґратами 15 років. ФОТОрепортаж

У соцмережах з'явилось відео моменту вибуху в Одесі.