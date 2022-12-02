Двоє цивільних і п’ятеро поліцейських постраждали внаслідок вибуху під час перевірки автомобіля в Одесі, - Нацполіція. ВIДЕО
Семеро людей постраждали внаслідок вибуху в центрі Одеси під час перевірки правоохоронцями автомобіля.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
"Патрульні поліцейські зупинили автомобіль на вулиці Прохоровській, під час перевірки якого виявили в багажнику вибухонебезпечні предмети. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу територіального підрозділу, після прибуття якої стався вибух.
Унаслідок вибуху постраждали двоє цивільних громадян і п'ятеро поліцейських. Усіх їх госпіталізували", - йдеться в повідомленні.
Наразі на місці вибуху працюють слідчі, криміналісти та вибухотехніки. Правоохоронці встановлюють обставини події.
У соцмережах з'явилось відео моменту вибуху в Одесі.
Топ коментарі
+34 Александр Чуднивец #474549
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+20 Володимир Павлович
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+12 neverlok lok
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момент взрыва
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https://m.facebook.com/DPSUkraine/posts/pfbid0fYoqWBwbmcg1ovtvhSVMJGmxL8Z7L3CNemkuTgoLR5mc8zfGrUPx65K72Cydzrhil На Одещині прикордонники спільно з СБУ не пустили прихильника "расєйского міра", який "підтримує Путіна"
Хоча, що можна вимагати від структури, де такі як ківа, могли бути начальством?
Инстинкты и инструкция были лишними.....__
Може ті, що везли, і підірвали, чи в надії утекти, чи як шахіди.