Канада передала українським воїнам 500 тисяч одиниць зимового одягу та 40 бронемашин
Канада надаватиме допомогу Україні впродовж зими, аби допомогти як на полі бою, так і в економічному секторі. Зокрема, для потреб ЗСУ надійде 500 тисяч одиниць зимового одягу та спорядження, 40 броньованих машин бойової підтримки.
Про це повідомила амбасадор Канади в Україні Лариса Галадза в інтерв'ю АрміяInform, передає Цензор.НЕТ.
"Кілька тижнів тому віцепрем’єр-міністр Канади Фріланд оголосила, що Канада зробить значний внесок у скарбницю коштів, які будуть доступні для України, якщо їй потрібно буде купувати газ на іноземному ринку, якщо їй потрібно буде імпортувати газ, бо це дорого для України. Це — кошти, яких немає в бюджеті України. Отже, Канада зробила свій внесок у цей фонд, загальний обсяг якого - 300 млн доларів. Щоб були гроші, якщо вам потрібно купити газ. На полі бою солдати повинні бути в теплі. І нещодавно оголошена допомога з боку Канади включає 500 тисяч одиниць зимового одягу та спорядження. Тож це спорядження вже в дорозі й допоможе залишатися в теплі на полі бою", - повідомила Галадза.
Також вона повідомила, що нещодавній пакет військової допомоги для України містить багато елементів, які допоможуть боротися на фронті. Йдеться про камери для дронів, майже 40 броньованих машин бойової підтримки. Це — машини, які дозволять у небезпечних місцях переміщати із кращим захистом не лише людей, а й матеріально-технічне забезпечення, пояснила Галадза.
За її словами, машини бойової підтримки надійдуть в найближчі пару місяців, і українські військові вже проходять навчання на них.
Крім іншого, Галадза зазначила, що Україна та Канада мають давні тісні зв'язки між людьми. Наразі 800 тисяч українців виїхали до Канади з березня. Отже, ці зв’язки будуть ще тіснішими, вважає амбасадорка.
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Пропаганда дає свої плоди - купа
людейскоту в раші вірять що вони б'ються за "родіну"
обміняли ЗЕльоні кідари 800 тисяч українців на 500 тис. комплектів форми
не було б ЗЄлі, не було б війни !
Войну начал Х@&ло, а не Зеля.
Фамилия президента Украины кацапов не волнует.
Их волнует само существование Украины и украинского народа.
Ты, меня понял, Шурик?
за квитками хай звертаються до ЗСУ
в кацапской армии все так и есть…