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Новини Допомога Україні
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Канада передала українським воїнам 500 тисяч одиниць зимового одягу та 40 бронемашин

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Канада надаватиме допомогу Україні впродовж зими, аби допомогти як на полі бою, так і в економічному секторі. Зокрема, для потреб ЗСУ надійде 500 тисяч одиниць зимового одягу та спорядження, 40 броньованих машин бойової підтримки.

Про це повідомила амбасадор Канади в Україні Лариса Галадза в інтерв'ю АрміяInform, передає Цензор.НЕТ.

"Кілька тижнів тому віцепрем’єр-міністр Канади Фріланд оголосила, що Канада зробить значний внесок у скарбницю коштів, які будуть доступні для України, якщо їй потрібно буде купувати газ на іноземному ринку, якщо їй потрібно буде імпортувати газ, бо це дорого для України. Це — кошти, яких немає в бюджеті України. Отже, Канада зробила свій внесок у цей фонд, загальний обсяг якого - 300 млн доларів. Щоб були гроші, якщо вам потрібно купити газ. На полі бою солдати повинні бути в теплі. І нещодавно оголошена допомога з боку Канади включає 500 тисяч одиниць зимового одягу та спорядження. Тож це спорядження вже в дорозі й допоможе залишатися в теплі на полі бою", - повідомила Галадза.

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Також вона повідомила, що нещодавній пакет військової допомоги для України містить багато елементів, які допоможуть боротися на фронті. Йдеться про камери для дронів, майже 40 броньованих машин бойової підтримки. Це — машини, які дозволять у небезпечних місцях переміщати із кращим захистом не лише людей, а й матеріально-технічне забезпечення, пояснила Галадза.

За її словами, машини бойової підтримки надійдуть в найближчі пару місяців, і українські військові вже проходять навчання на них.

Крім іншого, Галадза зазначила, що Україна та Канада мають давні тісні зв'язки між людьми. Наразі 800 тисяч українців виїхали до Канади з березня. Отже, ці зв’язки будуть ще тіснішими, вважає амбасадорка.

Автор: 

Канада (2186) допомога (8294) Галадза Лариса (21)


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Топ коментарі
+39
ЗЕлене Міноборони може в черговий раз звітувати, як воно забезпечило ЗСУ зимовою формою.
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02.12.2022 20:41
+32
Дякуємо, пані Христя! Бо зелені підораси не в змозі наших воїнів навіть одягнути! Бо якомусь черговому тимошенку тоді на Порш не вистачить!
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02.12.2022 20:46
+30
LAV ACSV Bison, 39 таких в ЗСУ еще с лета + еще 40 = зер гут.👍
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02.12.2022 20:53
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А кацапських вбивць і грабіжників будуть одівати соловйов і скарабєева.
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02.12.2022 20:41 Відповісти
ти не повіриш, але в них діють волонтери, не так масово як в нас, але все ж купляють "защітнікам" рації, медикаменти, теплий одяг та т.ін.
Пропаганда дає свої плоди - купа людей скоту в раші вірять що вони б'ються за "родіну"
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03.12.2022 03:16 Відповісти
ЗЕлене Міноборони може в черговий раз звітувати, як воно забезпечило ЗСУ зимовою формою.
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02.12.2022 20:41 Відповісти
Так. "маляр_рєзніков" запишуть собі в актив.
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02.12.2022 20:44 Відповісти
Наразі 800 тисяч українців виїхали до Канади з березня.

обміняли ЗЕльоні кідари 800 тисяч українців на 500 тис. комплектів форми
не було б ЗЄлі, не було б війни !
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03.12.2022 01:58 Відповісти
Канаді величезна подяка за прихисток українців та за допомогу !
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03.12.2022 02:04 Відповісти
Війна була б все одно, але така яку ******** Адольф - швидка та переможна. Правда, не для раші
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03.12.2022 03:17 Відповісти
Алекс, ты дурак?

Войну начал Х@&ло, а не Зеля.
Фамилия президента Украины кацапов не волнует.

Их волнует само существование Украины и украинского народа.

Ты, меня понял, Шурик?
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03.12.2022 07:43 Відповісти
Невже? А хто йому червону доріжку розстелив в Україну?
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04.12.2022 14:02 Відповісти
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02.12.2022 20:43 Відповісти
Це вже зі стоячими місцями на полі хіба що. Немає на кацапії таких великих стадіонів
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02.12.2022 22:08 Відповісти
там де він зараз співає всі 140 млн. каців помістяться
за квитками хай звертаються до ЗСУ
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03.12.2022 02:01 Відповісти
там ще в землі, під газоном купа місця.
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03.12.2022 03:26 Відповісти
"стадіон - так стадіон!"
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03.12.2022 03:25 Відповісти
Канада-то передала, а ще б не намалювавсь якийсь черговий передаст між нею та ЗСУ.
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02.12.2022 20:46 Відповісти
Дякуємо, пані Христя! Бо зелені підораси не в змозі наших воїнів навіть одягнути! Бо якомусь черговому тимошенку тоді на Порш не вистачить!
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02.12.2022 20:46 Відповісти
Спрашивайте во всех магазинах одежды
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02.12.2022 20:46 Відповісти
слідкуйте за гунДозами найвеличнішого блохера.
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02.12.2022 23:06 Відповісти
Міністерство оборони вже передало ЗСУ достатню кількість зимової форми, аби забезпечити усі потреби. Про це під час брифінгу представників Сил оборони та безпеки України сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр . 25.‎11.‎2022 р.https://twitter.com/tZEinform/status/1595353358876958720
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02.12.2022 20:50 Відповісти
"сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр . 25.‎11.‎2022 р." А хто вам не дає сказати ? (( Недарма у нас говорять : "Триндіти - не мішки носити" ((
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02.12.2022 22:57 Відповісти
LAV ACSV Bison, 39 таких в ЗСУ еще с лета + еще 40 = зер гут.👍
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02.12.2022 20:53 Відповісти
Потрібні та й побільше.
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02.12.2022 20:55 Відповісти
Оружия и БК много не бывает. Бывает либо катастрофически мало, либо маловато,конечно, но больше не унесешь.
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02.12.2022 21:08 Відповісти
Був контракт тільки на 39. Це і є ті що тоді обіцяли. Не все так швидко.
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02.12.2022 22:57 Відповісти
Зараз передасти зелені вилізуть і будуть казати що то вони зубами вигризали допомогу та самі шили!
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02.12.2022 20:54 Відповісти
Не тільки казатимуть - самі на себе натягнуть і будуть фоткатися (( ждемо чергової порції ідіотизму від мар"янки безумної та кілі катлєти ((
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02.12.2022 23:00 Відповісти
отето пілорама...
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02.12.2022 21:01 Відповісти
Велика подяка Канаді!!!
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02.12.2022 21:02 Відповісти
Добре, що Канада передала Аби в цій формі не почали розшивати штабні крисенята, - настаящіє палковнікі типу мохнорилого Гриценка ( до речі де він, мовчить, як срака в гостях, сраний випускник типу Вест Поінту), їх коханки ( по штату різнокаліберні речниці) та інша штабна наволоч зі своїми **********, але фіналом-апофеозом може статися поява цієї форми в продажі у всіляких мутних гадючниках типу "Епіцентр"
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02.12.2022 21:05 Відповісти
Єкс міністєр абарони тепер у ФБ коменти розповсюджує про безпечність вживання заморожених пельменів , знайшов своє покликання , так невдовзі на кулінарне шоу попаде , для нього зроблять "#байрактаркухня " ((
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02.12.2022 23:03 Відповісти
Дивлюсь я на все це, і моя душа радіє. Після цієї війни не буде ніякої Канади, ніякої України, ніякої Великобританії чи Германії, а буде єдине цивілізоване суспільство, єдина сім'я. Я, як космополіт, дуже цього хотів би )
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02.12.2022 21:09 Відповісти
Дякуємо за допомогу!
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02.12.2022 21:14 Відповісти
То передала, чи надійде? Гей редакційоу що за маніпулірен?
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02.12.2022 21:37 Відповісти
Ось це справжні наші друзі ,честь і хвала народу Канади.
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02.12.2022 22:34 Відповісти
Только почему то все знакомые,призванные в армию,покупали обмундирование себе сами.То ,что выдавали ни на что не годилось и попадалось даже б.у.Может это были частные случаи,не знаю.
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02.12.2022 22:38 Відповісти
Та, не. «Это не частные случаи».
в кацапской армии все так и есть…
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03.12.2022 07:46 Відповісти
Ого. У нас готовится дополнительная мобилизация?
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03.12.2022 00:42 Відповісти
 
 