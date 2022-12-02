Канада передала українським воїнам 500 тисяч одиниць зимового одягу та 40 бронемашин

Канада надаватиме допомогу Україні впродовж зими, аби допомогти як на полі бою, так і в економічному секторі. Зокрема, для потреб ЗСУ надійде 500 тисяч одиниць зимового одягу та спорядження, 40 броньованих машин бойової підтримки.

Про це повідомила амбасадор Канади в Україні Лариса Галадза в інтерв'ю АрміяInform, передає Цензор.НЕТ.

"Кілька тижнів тому віцепрем’єр-міністр Канади Фріланд оголосила, що Канада зробить значний внесок у скарбницю коштів, які будуть доступні для України, якщо їй потрібно буде купувати газ на іноземному ринку, якщо їй потрібно буде імпортувати газ, бо це дорого для України. Це — кошти, яких немає в бюджеті України. Отже, Канада зробила свій внесок у цей фонд, загальний обсяг якого - 300 млн доларів. Щоб були гроші, якщо вам потрібно купити газ. На полі бою солдати повинні бути в теплі. І нещодавно оголошена допомога з боку Канади включає 500 тисяч одиниць зимового одягу та спорядження. Тож це спорядження вже в дорозі й допоможе залишатися в теплі на полі бою", - повідомила Галадза.

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Також вона повідомила, що нещодавній пакет військової допомоги для України містить багато елементів, які допоможуть боротися на фронті. Йдеться про камери для дронів, майже 40 броньованих машин бойової підтримки. Це — машини, які дозволять у небезпечних місцях переміщати із кращим захистом не лише людей, а й матеріально-технічне забезпечення, пояснила Галадза.

За її словами, машини бойової підтримки надійдуть в найближчі пару місяців, і українські військові вже проходять навчання на них.

Крім іншого, Галадза зазначила, що Україна та Канада мають давні тісні зв'язки між людьми. Наразі 800 тисяч українців виїхали до Канади з березня. Отже, ці зв’язки будуть ще тіснішими, вважає амбасадорка.