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Поновлення переговорів між Росією та Україною відповідає інтересам усіх сторін, - Ердоган

ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що у якнайшвидшому поновленні переговорного процесу між Росією та Україною мають бути зацікавлені всі сторони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Скоріше відновлення ґрунту для переговорів між Росією та Україною відповідало б інтересам усіх сторін", - цитує агентство "Анадолу" слова Ердогана у телефонній розмові з прем'єром Великої Британії Ріші Сунаком.

Крім того, Ердоган заявив про необхідність "нових і конкретних кроків" для вирішення кіпрського питання.

Також читайте: США та РФ домовилися не застосовувати ядерну зброю, - Ердоган

Автор: 

Ердоган Реджеп Таїп (927) переговори з Росією (1060)


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Топ коментарі
+34
Да сейчас, размечтался. Свалили свинособаки с Украины ( включая Крым ), вступление в НАТО а потом будем разговаривать.
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02.12.2022 21:01
+29
Вже не вистачає слів. Все сказано. І буде ще чимало написано в коментарях нижче
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02.12.2022 20:58
+28
Таїп зі своєю катеринкою про переговори вже просто таїпав!
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02.12.2022 20:59
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Вже не вистачає слів. Все сказано. І буде ще чимало написано в коментарях нижче
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02.12.2022 20:58 Відповісти
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02.12.2022 21:00 Відповісти
ну во-первых - это инфа от кацапской прокладки Интерфакс в Украине...
второе - они даже ссылки не дали,а саслались на "хрензнаетчто"...
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02.12.2022 21:57 Відповісти
Таїп зі своєю катеринкою про переговори вже просто таїпав!
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02.12.2022 20:59 Відповісти
************* пшел нхл
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02.12.2022 21:22 Відповісти
Да сейчас, размечтался. Свалили свинособаки с Украины ( включая Крым ), вступление в НАТО а потом будем разговаривать.
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02.12.2022 21:01 Відповісти
No coment...
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02.12.2022 21:01 Відповісти
Він зайнятий чоловік...він ще просто не встиг прочитати, що росію визнано країною терористом, а з терористами вести переговори заборонено. Терористи мають бути просто знищені.
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02.12.2022 21:02 Відповісти
Самолёт русни , залетевший на ваше воздушное пространство был моментально уничтожен , так почему Украина после всех ЗВЕРСТВ ,террористических АКТОВ , "референдумов" , должна переговариваться с САДИСТОМ-МАНЬЯКОМ⁉️⁉️⁉️
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02.12.2022 21:22 Відповісти
Предлагаю Пердогану провести переговоры об освобождении оккупированной Турцией в 1974 году северной части Кипра. При посредничестве Арахамии и Абрамовича (для полного стёба).
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02.12.2022 21:45 Відповісти
Може ще з курдами провести. Про незалежність Курдистану...
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02.12.2022 22:17 Відповісти
Тільки після виведення терористичних російських військ зі всієї території України і плата за руйнування і вбивства.
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02.12.2022 21:04 Відповісти
Ні, Україна зараз не зацікавлена. Спершу деокупація, а перемови будуть лише про розмір та сроки виплати репарацій.
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02.12.2022 21:04 Відповісти
И меры чтобы такое не повторилось
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02.12.2022 21:10 Відповісти
То це так називається "не ************ до переговорів"! Дістали вже з тими переговорами! Краще з такими зусиллями виганяли б *уйла з України!
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02.12.2022 21:07 Відповісти
Україна має підтримати боротьбу курдів за незалежність !
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02.12.2022 21:07 Відповісти
От їй більше нєхер чим зайнятись🤔🧐😁 А ви, тітко, ще той стрррратег, калібру геополітик, не менше 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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02.12.2022 21:14 Відповісти
Ви тих курдів бачили в очі хоч раз? Цигани - і ті спокійніші! Курди віками розбійничали та у турків "карателями" підробляли під час воєн (Про "башибузуків" чули? Ото вони і були) А коли турки перестали воювать з сусідами та спробували їх зробить цивілізованими, так наштовхнулися на спротив А зараз половина дорослих - бойовики, а інші - наркота, контрабанда і работоргівля з рекетом
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02.12.2022 21:24 Відповісти
шо він меле? з ким він і як бачить ті переговори з цим скотом руцьким - про що він із ними б розмовляв? ми їх тут усіх вб'ємо і розмовляти там немає з ким
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02.12.2022 21:07 Відповісти
Вбити ти не вб'єш, а от заклювати можеш ризикнути, бо затоптати теж, навряд чи вийде
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02.12.2022 21:12 Відповісти
ти роби своє а я своє робитиму
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02.12.2022 21:37 Відповісти
Дядько Байден сказав кутак, значить кутак, що кому не ясно, чи вуйцьо Ердоган вирішив з ним пуцьками помірятися, забув, хто в хаті газда
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02.12.2022 21:09 Відповісти
Какие проблемы. Уже сказали как переговоры начать - вывод войск с оккупированных территорий. Можешь им свои отдать, если так хочешь мира
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02.12.2022 21:15 Відповісти
Туреччина не тільки виступає проти західних санкцій проти Росії; вона знайшла способи отримати від них вигоду. Товарообіг між двома країнами вже перевищив $60 млрд цього року, що є новим рекордом у порівнянні з $34,7 млрд за весь 2021 рік. Щодня в Стамбулі майже 20 рейсів з Москви, переповнених туристами та чоловіками, які рятуються від мобілізації.

У наші дні Ердоган, схоже, більше прагне покарати західні уряди за «провокацію» Росії, ніж засудити його звірства в Україні. Європа пожинає те, що сіє, зауважив він, після того, як Росія скоротила постачання газу до Європи у відповідь на нові санкції. Ердоган почав виглядати адвокатом Путіна».
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02.12.2022 21:15 Відповісти
"Розмова з ворогом не повинна буть довшою автоматної черги!" (Василь Кук)
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02.12.2022 21:19 Відповісти
росія та Туреччина це ще не всі сторони, головну забули.
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02.12.2022 21:20 Відповісти
ПНХ
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02.12.2022 21:20 Відповісти
пошёл ты ***** ********** подпевала!только полный вывод рашистов со всей территории Украины!
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02.12.2022 21:21 Відповісти
Ердоган йшов би ти вже слідом за руZькім карабльом, та не пхав свого тупорилого носа куди він не влазе.Іди дебіл з курдами домовляйся, якщо так дбаєш про те щоб було в інтересах усіх.
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02.12.2022 21:22 Відповісти
хто може собі уявити такий заголовок - "на запрошення пердугана, папа римський відвідає турцію з офіційним візитом та проведе в мечеті мессу, яка буде відповідати інтересам обох сторін"
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02.12.2022 21:24 Відповісти
..бред,только полный разгром лаптестана
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02.12.2022 21:25 Відповісти
Да кстати,Эрдогану, пусть россия ударит по Анкаре ракетами, захватит города, изнасилует детей и девушек, запытает тысячи турецких подданных а потом пусть садится и разговаривает на переговорах. Что не влезает Эрдоган? Ну вот тебе и ответ.
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02.12.2022 21:27 Відповісти
Хай спочатку турція до санкцій доєднається
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02.12.2022 21:27 Відповісти
Єрдогану теж прийслали пісьмо з очами коров і свиней ? Які переговори з терористами і вбивцями ?
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02.12.2022 21:29 Відповісти
Просто
18 червня 2023 року президентські вибори у Туреччині...
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02.12.2022 21:29 Відповісти
Ердогашка, чей Кипр?
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02.12.2022 21:30 Відповісти
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02.12.2022 21:30 Відповісти
Тільки хай не везуть єнота на Банкову - бо загризе "квартиранта"!
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02.12.2022 21:32 Відповісти
ну як не загризе.. то хоч понадкусює (с) ))))))
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02.12.2022 21:36 Відповісти
"невозможны" - одно слово! Снова за букварь.
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03.12.2022 05:48 Відповісти
во-первых, картинка с надписью не моя...
во-вторых, можно бы и поспорить или согласиться, но... лень)))
ибо скорее всего можно и так и так, но вот в каких случаях не скажу...
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03.12.2022 13:43 Відповісти
Не треба сильно лаяти Туреччину. Хоче Ердоган виглядати миротворцем, хай тужиться. Головне щоб продовжували надавати нам Байрактари, бронемашини та іншу зброю.
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02.12.2022 21:32 Відповісти
Хоча Росія скаржилася Туреччині на продаж Bayraktar TB2, Анкара наполягала, що Київ придбав дрони в приватній якості і це не є угодою між двома урядами.
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03.12.2022 02:41 Відповісти
Після перемоги України то є так. Адже треба визначитись з розміром репарацій і супутніми питаннями про їжу на зброю та без'ядерний статус московських земель.
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02.12.2022 21:33 Відповісти
Эдик, ты начинаешь набрыдать.
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02.12.2022 21:33 Відповісти
всіх, окрім України
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02.12.2022 21:35 Відповісти
... всіх сторін, крім української

π gap старий!
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02.12.2022 21:38 Відповісти
З серійними маньяками переговорів не ведуть.
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02.12.2022 21:43 Відповісти
Любые вопли про переговоры показывают пособников *****. Плюс терористов уничтожают,а не говорят с ними. **** ж ты турок,тогда так курдов *******,садись поговори с ними. И Анкару им отдай.
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02.12.2022 21:43 Відповісти
Туреччина хоче отримати Крим. Коли українській контроль за всіма границями будет відновлений і світ це побачить, це стане неможливо.
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02.12.2022 21:43 Відповісти
турок прорашистський холуй.Для переговорів -звільнення всіх українських територій включно з Кримом, виплата рашистом репарацій а після цього рашист пішов накуй без переговорів на 1000 років.а може і на завжди
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02.12.2022 21:48 Відповісти
назавжди
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03.12.2022 05:50 Відповісти
Та-їп твою мать!
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02.12.2022 21:49 Відповісти
Особливо турецької! Їбіть русскіх наташ на своїх курортах, а до нас не пхайте свого ятагана куурчавого"
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02.12.2022 21:50 Відповісти
***** двуликий
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02.12.2022 22:01 Відповісти
Нє, то просто турок.
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03.12.2022 06:30 Відповісти
с такими требованиями как у них, это не отвечает нашим интересам. а вступать в переговоры означает сойтись где-то посередине. нафига нам выполнять хоть и половину ихних требований
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02.12.2022 22:03 Відповісти
при ультиматумах не ведут переговоры, тем более пока говорят пушки
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02.12.2022 22:04 Відповісти
В штриха ліра ******

Питання є?
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02.12.2022 22:06 Відповісти
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02.12.2022 22:10 Відповісти
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02.12.2022 22:17 Відповісти
Відповідь Ердогану - "Повернення перемовин між Стамбулом й Курдами відповідає інтересам усіх сторін" !!!
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02.12.2022 23:57 Відповісти
Турки під*раси! Йдіть за караблем!
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03.12.2022 00:03 Відповісти
"Всі сторони"-це починаючи від турків, китайозів, амерів...я правильно зрозумів? А "ні слова про Україну без України" вже не актуально?
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03.12.2022 04:24 Відповісти
неактуально
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03.12.2022 05:51 Відповісти
Я трохи про те забув, але кожний турок то така рідчайшая гнида, що жах. Ця потвора кожного разу це доводить.
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03.12.2022 06:29 Відповісти
Скоро вибори в Турції тому Ердоган так старається бо хоче щоб народ за нього голосував. Те саме було з Макроном який топив за перемовини, а зараз вже розробляє процедури трибуналу для росії. Політики то продажні суки які за можливість бути при владі і маму рідну продадуть...
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03.12.2022 07:10 Відповісти
 
 