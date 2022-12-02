Поновлення переговорів між Росією та Україною відповідає інтересам усіх сторін, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що у якнайшвидшому поновленні переговорного процесу між Росією та Україною мають бути зацікавлені всі сторони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Скоріше відновлення ґрунту для переговорів між Росією та Україною відповідало б інтересам усіх сторін", - цитує агентство "Анадолу" слова Ердогана у телефонній розмові з прем'єром Великої Британії Ріші Сунаком.

Крім того, Ердоган заявив про необхідність "нових і конкретних кроків" для вирішення кіпрського питання.

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