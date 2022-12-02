Поновлення переговорів між Росією та Україною відповідає інтересам усіх сторін, - Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що у якнайшвидшому поновленні переговорного процесу між Росією та Україною мають бути зацікавлені всі сторони.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Скоріше відновлення ґрунту для переговорів між Росією та Україною відповідало б інтересам усіх сторін", - цитує агентство "Анадолу" слова Ердогана у телефонній розмові з прем'єром Великої Британії Ріші Сунаком.
Крім того, Ердоган заявив про необхідність "нових і конкретних кроків" для вирішення кіпрського питання.
Топ коментарі
+34 Игорь Бондович
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+29 Oleksandr Onys
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второе - они даже ссылки не дали,а саслались на "хрензнаетчто"...
У наші дні Ердоган, схоже, більше прагне покарати західні уряди за «провокацію» Росії, ніж засудити його звірства в Україні. Європа пожинає те, що сіє, зауважив він, після того, як Росія скоротила постачання газу до Європи у відповідь на нові санкції. Ердоган почав виглядати адвокатом Путіна».
18 червня 2023 року президентські вибори у Туреччині...
во-вторых, можно бы и поспорить или согласиться, но... лень)))
ибо скорее всего можно и так и так, но вот в каких случаях не скажу...
π gap старий!
Питання є?