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Передаємо 10 вантажівок DAF для бригад ЗСУ на південному фронті, - Порошенко

порошенко

Петро Порошенко з волонтерами везе 10 вантажівок DAF для бригад ЗСУ на південному фронті та допомогу для жителів Херсона.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Ми знову їдемо на південь, у звільнений Херсон. Веземо 5 автомобілів для героїв штурму Херсона 46–ої десантної бригади, веземо машини в окремий розвідбат Оперативного командування "Південь", веземо в батальйон логістики командування Десантно-штурмових військ, у 123-тю бригаду територіальної оборони Миколаївської області, веземо в 61-шу, де служать наші друзі, члени нашої команди, наші герої", – повідомив Порошенко.

"Це – новий десяток пофарбованих вантажівок DAF, зі зробленими нами кунгами, тентами. Артилерійські тягачі з новими колесами, з модернізованою паливною системою", – зазначив лідер "ЄС".

Передаємо 10 вантажівок DAF для бригад ЗСУ на південному фронті, - Порошенко 01

Порошенко подякував всім українцям, які перераховуть кошти для ЗСУ на рахунки ГО "Справа Громад". Як відомо, Фонд Порошенка подвоює зібрану суму. Зокрема, у Великій Британії вдалося законтрактувати понад дві сотні військових вантажівок DAF. Це повнопривідна п’ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і перевозити все, що потрібно для фронту: боєкомплект, харчі, воду і пальне в бочках. Частина автомобілів обладнана кранами для завантажування великокаліберних боєприпасів.

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Фонд Порошенка з 24 лютого спрямував на підтримку ЗСУ 1 млрд 650 млн грн. За ці кошти було придбано: бронежилети, кевларові шоломи, зброю (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), пікапи, вантажівки, тягачі та бронемашини, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування (в тому числі велика кількість зерна і продуктові набори як для військових, так і для мешканців визволених міст).

Автор: 

Порошенко Петро (15161) Херсон (3332) волонтери (1328)


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Топ коментарі
+42
А клоун передає великий привіт від свого кварталу у відосиках.
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02.12.2022 21:33
+41
Зеленський записав 10+ відосиків, окрім вечірніх закликів, з підтримкою військових і "кварталу ОПи".
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02.12.2022 21:32
+31
Найкращим Президентом України був і залишається Петро Порошенко!
Навіть тоді, коли він просто волонтерить.
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02.12.2022 21:34
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Зеленський записав 10+ відосиків, окрім вечірніх закликів, з підтримкою військових і "кварталу ОПи".
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02.12.2022 21:32 Відповісти
конечно - ЗЕлёнский простой передаст в траст...!
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02.12.2022 22:00 Відповісти
Шотинесеш??!! Ану сам прочитай та спробуй второпати в чому твій "меседж"?..
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02.12.2022 22:15 Відповісти
Настоящий ПРЕЗИДЕНТ 🇺🇦Петр Алексеевич , огромная благодарность 👍Честь и Хвала‼️
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02.12.2022 22:14 Відповісти
Гетьман !
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03.12.2022 00:45 Відповісти
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03.12.2022 02:39 Відповісти
А клоун передає великий привіт від свого кварталу у відосиках.
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02.12.2022 21:33 Відповісти
Зедерьмачье крышуют Старуха и Резниченко спи#дивших МИЛЛИАРДЫ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ A КИРИЛКА ТИМОШЕНКО НЕ ПОБРЕЗГОВАЛ СМАРАДЕРИТЬ У ЗСУ гуманитарный джип И ЭТО ТОЛЬКО КАПЛЯ В МОРЕ ,того ,что просочилось
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02.12.2022 22:07 Відповісти
Їде путєн на свині,
Орбан на собаці,
Ну, а Порох на коні -
Всіх їх має в сраці!..

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02.12.2022 21:43 Відповісти
а ещё он тебя свинорылую съест - он такой...!
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02.12.2022 22:01 Відповісти
Навіть не ATI , а я думав Euro 6
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02.12.2022 21:34 Відповісти
Найкращим Президентом України був і залишається Петро Порошенко!
Навіть тоді, коли він просто волонтерить.
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02.12.2022 21:34 Відповісти
Чому "піариться" лише один "Бариґа"? Де піар інших, в тому числі мільйонерів (доларових) з ОПи? Хоча можливо Кіріл Тімошенко саме для фронту машинку обкатував? Кірюші потрібно пояснити, що гоночні машинки, навіть такі круті і дорогі для фронту не потрібні.
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02.12.2022 21:35 Відповісти
пиар ! квапять пиар ! а сам наживается на квайне...
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02.12.2022 21:35 Відповісти
ныколи він такого не казав - бо наша Армія не стояла на колінах...
с кален паднимают раху... перепутал ты маленько...
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02.12.2022 21:39 Відповісти
так тебя ждал... без твоих соплей жеж никак !!!
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02.12.2022 21:45 Відповісти
последний аргумент?? ))))
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02.12.2022 21:47 Відповісти
он просто хочет уступить своё место...!
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02.12.2022 22:03 Відповісти
не ... не хочет (да и не сможет ))) ибо оно уже привыкло к тому месту... приросло)))))
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02.12.2022 22:06 Відповісти
ну желание - это же святое...)))
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02.12.2022 22:08 Відповісти
я й тебе підняв з колін, бачиш вафлю тобі кинули, щоб ти в темряві не срався з переляку
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02.12.2022 21:42 Відповісти
давай ще щось висри, ******** в рясі
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02.12.2022 21:47 Відповісти
чуєш свинособака, в тебе нік по свинособачому, це ти вихрюкуєш так на пляшці, підор кацапський?
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02.12.2022 21:51 Відповісти
Так кацапи ж не знають що українці кажуть не "Ай-яй-яй!" а "Ой-йой-йой!"
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02.12.2022 22:05 Відповісти
Зелене гівно хотіло змінити хід історії, але потерпіло поразку. Тепер приписує собі чужі здобутки, і чіпляє на себе українську символіку,яку раніше ігнорував .
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02.12.2022 21:44 Відповісти
кстати я в шоке !!!!
так передирать все самое лучшее....это надо иметь большой опыт лицедейства за плечами
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02.12.2022 21:46 Відповісти
так передирать все самое лучшее....это надо иметь большой опыт лицедейства за плечами

"Геть від Москви!" - літературне гасло Миколи Хвильового.
Звісно, кацапи цього йому не пробачили. Український письменник покінчив життя самогубством.

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02.12.2022 22:37 Відповісти
думаю Вы прекрасно поняли о чем я...
есть цитата а есть плагиат, есть подражание а есть копирование, есть подделка а есть копия...
разные смыслы можно вложить и по разному изложить...
и еще...перевирать и ругать со сцены, коверкая смысл слов и слоганов, и потом...по надобности забывать об этом и самому вставлять в свои спичи эти слоганы и слова с умным видом... это что?
кстати, уж не думаете ли Вы что нашефсё читал Миколу Хвильового??? и понял откуда Порох взял, использовал, позаимствовал, заставил вспомнить классику,.... ????
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02.12.2022 22:52 Відповісти
А ви вважаєте, що Порошенко читав Миколу Хвильового?
Та ну, не смішіть! Його не читав ні Петро Олексійович, ні Володимир Олександрович. Ба більше, - вони про нього навіть не чули!
Признаюсь чесно, - я теж не читав Фітільова (справжнє прізвище Хвильового). Але я хоча би про нього чув у загальних рисах, як про письменника.
А ви читали, чи чули про роман "Вальдшнепи"? Я не читав, - чесно. Але я знав, що такий роман був.

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02.12.2022 23:11 Відповісти
прозу не дуже читав... не пам"ятаю...шось і в школі вчили )))
а вірші читав (є важкі а є легкочитаїмі).. люблю легку риму...і світлі думи серед літер...

///
У полі тиша - літній день.
Кургани, далі - легіт.
Куди дорога нас веде
Крізь океани спеки?
Йдемо. Марія у вінку,
І я, такий химерний,
все далі й далі за ріку,
Що у безмежність верне.
Прийдемо ми? Так, певний я.
А сонце дзвонить в хмарах.
Та все біжить, спішить рілля
Та фаркають примари.
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02.12.2022 23:21 Відповісти
І вам цей вірш подобається?
Як на мене, - він дуже посередній. На рівні графоманства гуртка юних поетичних обдарувань сільської артілі "Червона нива".
Що це за рима, - "...легіт - ...спеки"?
Жах!
"І я, такий химерний".
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03.12.2022 02:30 Відповісти
він простий і легкий... як витвори Марії Примаченко... наче дуже примітивні і по-дитячі намальовані, але ж відомі на пів світу...
а в Хвильового є важкі вірші (я вибрав легкий)
///
Цвинтар. Шелюга. Хрести.
Братерський спокій
Тут.
Цитьте! Прислухайтесь!
По сходах угору все вище і вище,
Неначе сама невидима доба,
На темне підбанне високе горище
Теленькати лізе дзвонар.
…І раптом -
гармати, тріск кулеметів
і вереск в блакить:
- Нема неба,
Нема!
Єсть -
Бороть-ба!.
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03.12.2022 13:34 Відповісти
Цвинтар. Шелюга. Хрести.

Ночь, улица, фонарь, аптека…
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03.12.2022 13:45 Відповісти
в мене скоро вимкнуть світло))) приблизний графік (тож можу не відповісти - без образ)
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02.12.2022 23:24 Відповісти
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02.12.2022 21:47 Відповісти
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02.12.2022 22:04 Відповісти
який хід історії це гівно тупе ,жадне. мстливе жиденя який захотів бабла і слави
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03.12.2022 06:19 Відповісти
Зараз в піку Пороху, Притула з ОПою зарядять 40 ДАФІв.
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02.12.2022 21:41 Відповісти
не 40, а 400 - и не ДАФІв, а МАФІв, и не зарядят - а задавят...(
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02.12.2022 22:06 Відповісти
І в 2,5 рази дорожче...
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02.12.2022 22:20 Відповісти
в ТРИ, и даже чуть-чуть больше...\притула не даст соврать...!\
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02.12.2022 22:22 Відповісти
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02.12.2022 21:42 Відповісти
не теряйте надежду - будет он еще и в вашей жизни ))))
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02.12.2022 21:49 Відповісти
Вася! У нього оргазму не буде! Це - "фрукт" з "подоляцьких бойових півників" Уже на іншій гілці грозився "розставить" нас і вилікувать од "пєтішизму"
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02.12.2022 21:54 Відповісти
а воно давіть не зрозуміло натяку)))
все методичку гортає)))) геть стріпав усю! )))
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02.12.2022 22:01 Відповісти
А я так зрадів - подумав що ти прозрів та порозумнішав!
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02.12.2022 22:08 Відповісти
тю ***... так то він про себе???)))) а мені теж здалось що...та то марне... здалось - так здалось ))))
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02.12.2022 22:12 Відповісти
На відміну від тебе - головою!
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02.12.2022 22:15 Відповісти
Нема ні спартанів, ні контракту, ні грошей, ні розслідування дбр, ні арешту, ні ***. І нарід з'їв. Фантастика
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02.12.2022 21:49 Відповісти
Баріґа он такий Баріґа. Молодець ,Гетьмане.
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02.12.2022 21:44 Відповісти
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02.12.2022 22:08 Відповісти
Ану скажи що Зеля купив для ЗСУ. Хоча б одну каску чи бронежилет купив зі своїх опшорів?
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02.12.2022 22:10 Відповісти
Украинский БТР-4 "Буцефал" после боя.
Там, где земля в огне.

https://twitter.com/i/status/1598644397117243394
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02.12.2022 22:05 Відповісти
Дійсно, люби себе, любимого
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03.12.2022 05:20 Відповісти
щоб не хотів написати зараз.. змушений визнати, що це не на часі..
Але дійсно так є..

Бо в тих підарів був "Киевский РЕЖИМ!! Парашенка." А зара той самий "Киевский РЕЖИМ" Але аже Зеленскава.
От ті підари залюбки роздмухують наші внутрішні та щє й зовнішні недопорозуміння..
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02.12.2022 22:29 Відповісти
Porsche Taycan 2021 р. вартістю близько $100 нема? Ну то таке, піар. Як же тяжко слугам наріда їздить на машинках. Пора пересаджуватись на Сикорских.
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02.12.2022 22:32 Відповісти
Подяка Пороху! Ганьба Слугам
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02.12.2022 22:59 Відповісти
Пліснві не до того, вони парашку в Україні будують.
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03.12.2022 00:02 Відповісти
Vielen Dank, Hetmann!
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03.12.2022 02:44 Відповісти
Зекодло! Порох знову піариться! Ану давай пункти незламності в Польщі
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03.12.2022 02:44 Відповісти
Не продають літаки, недосвідчений
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03.12.2022 05:22 Відповісти
Головне, що твоя "мета" абсолютно зрозуміла - "зрубать копієчку на пивасик" Почім зараз Подоляк за "висер" платить?
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03.12.2022 05:56 Відповісти
Сва́лка исто́рии - фигура речи, обозначающая место, куда перемещаются люди, события, идеологии и т. п., будучи преданы забвению в истории.
Доки залишаються живими люди які дякують Петру Олексійовичу за його працю як Президента, за безвіз, за Томос, за донати на ЗСУ, доти він, як людина і Президент буде в нашій історії - історії ******** України. Неповага до нього - це неповага до мільонів людей, які живуть поруч і своєю важкою працею наближають перемогу. А з вашими висновками та припущеннями дорога в сусідню державу, де немає вільного та свідомого вибору його громадян....
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03.12.2022 07:25 Відповісти
 
 