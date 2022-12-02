Передаємо 10 вантажівок DAF для бригад ЗСУ на південному фронті, - Порошенко
Петро Порошенко з волонтерами везе 10 вантажівок DAF для бригад ЗСУ на південному фронті та допомогу для жителів Херсона.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Ми знову їдемо на південь, у звільнений Херсон. Веземо 5 автомобілів для героїв штурму Херсона 46–ої десантної бригади, веземо машини в окремий розвідбат Оперативного командування "Південь", веземо в батальйон логістики командування Десантно-штурмових військ, у 123-тю бригаду територіальної оборони Миколаївської області, веземо в 61-шу, де служать наші друзі, члени нашої команди, наші герої", – повідомив Порошенко.
"Це – новий десяток пофарбованих вантажівок DAF, зі зробленими нами кунгами, тентами. Артилерійські тягачі з новими колесами, з модернізованою паливною системою", – зазначив лідер "ЄС".
Порошенко подякував всім українцям, які перераховуть кошти для ЗСУ на рахунки ГО "Справа Громад". Як відомо, Фонд Порошенка подвоює зібрану суму. Зокрема, у Великій Британії вдалося законтрактувати понад дві сотні військових вантажівок DAF. Це повнопривідна п’ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і перевозити все, що потрібно для фронту: боєкомплект, харчі, воду і пальне в бочках. Частина автомобілів обладнана кранами для завантажування великокаліберних боєприпасів.
Фонд Порошенка з 24 лютого спрямував на підтримку ЗСУ 1 млрд 650 млн грн. За ці кошти було придбано: бронежилети, кевларові шоломи, зброю (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), пікапи, вантажівки, тягачі та бронемашини, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування (в тому числі велика кількість зерна і продуктові набори як для військових, так і для мешканців визволених міст).
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Орбан на собаці,
Ну, а Порох на коні -
Всіх їх має в сраці!..
Навіть тоді, коли він просто волонтерить.
с кален паднимают раху... перепутал ты маленько...
так передирать все самое лучшее....это надо иметь большой опыт лицедейства за плечами
"Геть від Москви!" - літературне гасло Миколи Хвильового.
Звісно, кацапи цього йому не пробачили. Український письменник покінчив життя самогубством.
есть цитата а есть плагиат, есть подражание а есть копирование, есть подделка а есть копия...
разные смыслы можно вложить и по разному изложить...
и еще...перевирать и ругать со сцены, коверкая смысл слов и слоганов, и потом...по надобности забывать об этом и самому вставлять в свои спичи эти слоганы и слова с умным видом... это что?
кстати, уж не думаете ли Вы что нашефсё читал Миколу Хвильового??? и понял откуда Порох взял, использовал, позаимствовал, заставил вспомнить классику,.... ????
Та ну, не смішіть! Його не читав ні Петро Олексійович, ні Володимир Олександрович. Ба більше, - вони про нього навіть не чули!
Признаюсь чесно, - я теж не читав Фітільова (справжнє прізвище Хвильового). Але я хоча би про нього чув у загальних рисах, як про письменника.
А ви читали, чи чули про роман "Вальдшнепи"? Я не читав, - чесно. Але я знав, що такий роман був.
а вірші читав (є важкі а є легкочитаїмі).. люблю легку риму...і світлі думи серед літер...
///
У полі тиша - літній день.
Кургани, далі - легіт.
Куди дорога нас веде
Крізь океани спеки?
Йдемо. Марія у вінку,
І я, такий химерний,
все далі й далі за ріку,
Що у безмежність верне.
Прийдемо ми? Так, певний я.
А сонце дзвонить в хмарах.
Та все біжить, спішить рілля
Та фаркають примари.
Як на мене, - він дуже посередній. На рівні графоманства гуртка юних поетичних обдарувань сільської артілі "Червона нива".
Що це за рима, - "...легіт - ...спеки"?
Жах!
"І я, такий химерний".
а в Хвильового є важкі вірші (я вибрав легкий)
///
Цвинтар. Шелюга. Хрести.
Братерський спокій
Тут.
Цитьте! Прислухайтесь!
По сходах угору все вище і вище,
Неначе сама невидима доба,
На темне підбанне високе горище
Теленькати лізе дзвонар.
…І раптом -
гармати, тріск кулеметів
і вереск в блакить:
- Нема неба,
Нема!
Єсть -
Бороть-ба!.
Ночь, улица, фонарь, аптека…
все методичку гортає)))) геть стріпав усю! )))
Там, где земля в огне.
https://twitter.com/i/status/1598644397117243394
Але дійсно так є..
Бо в тих підарів був "Киевский РЕЖИМ!! Парашенка." А зара той самий "Киевский РЕЖИМ" Але аже Зеленскава.
От ті підари залюбки роздмухують наші внутрішні та щє й зовнішні недопорозуміння..
Доки залишаються живими люди які дякують Петру Олексійовичу за його працю як Президента, за безвіз, за Томос, за донати на ЗСУ, доти він, як людина і Президент буде в нашій історії - історії ******** України. Неповага до нього - це неповага до мільонів людей, які живуть поруч і своєю важкою працею наближають перемогу. А з вашими висновками та припущеннями дорога в сусідню державу, де немає вільного та свідомого вибору його громадян....