Опубліковано перелік ТРЦ, ринків та магазинів, які працюватимуть у разі блекауту в Києві

У випадку нових ударів ворога по критичній інфраструктурі України та повної відсутності внаслідок цього електропостачання, в столиці продовжуватимуть працювати окремі торгові мережі, ринки, магазини та ТРЦ.

Про це в телеграмі написав Київський міський голова Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Столична влада та бізнес готуються до різних варіантів розвитку подій. Ми склали перелік, із зазначенням адрес торгових мереж, продуктових ринків, магазинів (супермаркетів) та ТРЦ, які продовжуватимуть працювати на автономних джерелах живлення. - Аби забезпечити потреби киян у продуктах харчування, воді, побутових та промислових товарах.

Про всяк випадок, скачайте та збережіть на своїх пристроях цей перелік.

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Графік роботи торгових мереж, магазинів, ринків в умовах відсутності електропостачання може бути скороченим", - розповів Кличко.

Він надав посилання на переліки супермаркетів, ТРЦ та ринків.