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Опубліковано перелік ТРЦ, ринків та магазинів, які працюватимуть у разі блекауту в Києві

кличко

У випадку нових ударів ворога по критичній інфраструктурі України та повної відсутності внаслідок цього електропостачання, в столиці продовжуватимуть працювати окремі торгові мережі, ринки, магазини та ТРЦ.

Про це в телеграмі написав Київський міський голова Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Столична влада та бізнес готуються до різних варіантів розвитку подій. Ми склали перелік, із зазначенням адрес торгових мереж, продуктових ринків, магазинів (супермаркетів) та ТРЦ, які продовжуватимуть працювати на автономних джерелах живлення. - Аби забезпечити потреби киян у продуктах харчування, воді, побутових та промислових товарах.

Про всяк випадок, скачайте та збережіть на своїх пристроях цей перелік.

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Графік роботи торгових мереж, магазинів, ринків в умовах відсутності електропостачання може бути скороченим", - розповів Кличко.

Він надав посилання на переліки супермаркетів, ТРЦ та ринків

Автор: 

Київ (19415) Кличко Віталій (3508) електроенергія (6176)


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Топ коментарі
+9
Ну хоть міська влада працює. Ато куди не глянеш видна Оппа.дермаківська Оппа.
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02.12.2022 21:49
+8
Хто спромігся забезпечити себе генераторами, той і працюватиме.
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02.12.2022 21:47
+7
Цей перелік для більш якісного наведення ракет?
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02.12.2022 22:02
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Хто спромігся забезпечити себе генераторами, той і працюватиме.
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02.12.2022 21:47 Відповісти
Не все так просто. В усякому разі для великих магазинів. Хто ще на етапі проектування і будівництва підстрахувався, та передбачив роботу від генераторів - ті зарз мають шалений виторг.
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02.12.2022 22:08 Відповісти
Ну хоть міська влада працює. Ато куди не глянеш видна Оппа.дермаківська Оппа.
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02.12.2022 21:49 Відповісти
эта ОПпа оче нь похожа на резиновую...!
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02.12.2022 22:20 Відповісти
маленький вибір ринків
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02.12.2022 22:01 Відповісти
Цей перелік для більш якісного наведення ракет?
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02.12.2022 22:02 Відповісти
Ага. Щоб кацапи точку видачі Розетки 5 на 5 метрів накрили...
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02.12.2022 22:10 Відповісти
треба закрити і заборонити гугль карти, там ще й координати ТРЦ!!11
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02.12.2022 22:15 Відповісти
Тупий або смішний?
Де у Рашки набереться 50+ ракет тільки на один Київ?
Що би по ТЦ стріляти.
І коли в них є більш "спокусливі" цілі.
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02.12.2022 22:16 Відповісти
3 самых дорогих рынка.
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02.12.2022 22:13 Відповісти
Як завжди не везе - жодного магазину поряд.
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02.12.2022 22:17 Відповісти
В підземному переході біля метро "Політехнічна" можна купити що завгодно: від диплома НМУ Богомольця до ковбаси за 50грн/кг )))
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02.12.2022 22:26 Відповісти
Я купую сосиски за 25 зл/кг (200 грн.), так от мій кіт від них блює. Навіть якщо дати маленький шматочок то за 2 хвилини чуєш ці дивні звуки. Уявляю ту ковбасу за 50 грн.
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04.12.2022 02:24 Відповісти
На Русановці схоже не працюватиме жоден магазин з необхідних...
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03.12.2022 01:04 Відповісти
теперь кацапы будут ******** туда и говорить про уничтоженых бандер
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03.12.2022 14:43 Відповісти
Про всяк випадок, скачайте та збережіть на своїх пристроях цей перелік. Джерело:
ВИ ЩЕ В "ДІЮ" ЗАНЕСІТЬ ТАКУ ІНФУ, БО ДІЮ РОЗРОБЛЯЛИ ПРОГРАМЬЙОРИ З КАЦАПІЇ
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03.12.2022 22:42 Відповісти
 
 