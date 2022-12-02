Є проблеми на лівому березі Києва: відключення світла у Дарницькому та Дніпровському районах триваліші, - YASNO
У компанії-постачальнику електроенергії YASNO розповіли про проблеми на лівому березі Києва, через які відключення у Дарницькому та Дніпровському районах дещо триваліші, ніж в решті міста.
Про це написав у Facebook CEO компанії YASNO Сергій Коваленко, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні Київ міг максимально спожити 1022 МВт при орієнтовній потребі в 1500 МВт.
Є деякі проблеми на лівому березі, там один з двох із об'єктів генерації не може давати достатньо потужності, якої потребують споживачі, а отже працює тільки інший об'єкт і лише його дві магістральні лінії. Вони часто перенавантажуються. Тому, на жаль, відключення у Дарницькому та Дніпровському районах через це дещо триваліші, ніж в решті міста", - розповів Коваленко.
За його словами, енергетики роблять усе можливе, щоб відновити повноцінне постачання.
Він також закликав "не легковажити" та підготувати все, що може бути потрібним під час відключень.
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В области у вас газ есть? Потому что в моем районе практически все дома без газа. Все на электричестве. Так что везде можно найти места, где не очень комфортно живется.
Здається що це не "багаті люди яким мало", а це геноцидний тиск на націю щоб її ментально роздавити, а гроші - лишень засіб. Інакше пояснити інформаційний шквал та ліцемірство неможливо.... Згадайте Реву "потрібно меньше їсти, як німці вони витрачають ТІЛЬКИ 6% свого прибутку а українці 22%...
Краще замисліться - чому з на
До речі з недавнім блєкаутом в молдові "впало" світло а всі інші держави кинулись "стабілізувати" падіння... а ще є інфа що газ який начебто транспортує московія на кордоні сумської харківсьої не заходить) там же інфа чому з 2014 відповідати не могли загарбникам, а зараз і війни з рф де-юре немає... А значить і репарацій не буде...
підсумовуючи... доки є "мирове зло" справді насолодитись соловейком в тіні під дубом в своїй садибі не доведеться...
Мужаймося, бо вороги не роса - сонця не бояться... Це Сонце - Ми!
Тримаймося браття, жодні рашисти, ні зовнішні, ні внутрішні ніколи не зламають волелюбний український народ.
Насколько я понял, какие-то предохранители срабатывают и отрубает часть домов в очереди. У меня за последние несколько дней часто было, что свет включали на 1-5 минут и снова вырубали на несколько часов. Таки что-то где-то перегружено