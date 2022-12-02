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Є проблеми на лівому березі Києва: відключення світла у Дарницькому та Дніпровському районах триваліші, - YASNO

зима,світло

У компанії-постачальнику електроенергії YASNO розповіли про проблеми на лівому березі Києва, через які відключення у Дарницькому та Дніпровському районах дещо триваліші, ніж в решті міста.

Про це написав у Facebook CEO компанії YASNO Сергій Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Київ міг максимально спожити 1022 МВт при орієнтовній потребі в 1500 МВт.

Є деякі проблеми на лівому березі, там один з двох із об'єктів генерації не може давати достатньо потужності, якої потребують споживачі, а отже працює тільки інший об'єкт і лише його дві магістральні лінії. Вони часто перенавантажуються. Тому, на жаль, відключення у Дарницькому та Дніпровському районах через це дещо триваліші, ніж в решті міста", - розповів Коваленко.

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За його словами, енергетики роблять усе можливе, щоб відновити повноцінне постачання.

Він також закликав "не легковажити" та підготувати все, що може бути потрібним під час відключень.

Автор: 

Київ (19415) електроенергія (6176)


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Топ коментарі
+9
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02.12.2022 22:32
+8
Если тебе полегчает, то в Киеве в Дарницком районе "проблемы" значат, что свет есть 6-8 часов в сутки. И у меня в основном ночью, когда я сплю.

В области у вас газ есть? Потому что в моем районе практически все дома без газа. Все на электричестве. Так что везде можно найти места, где не очень комфортно живется.
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02.12.2022 22:56
+4
Воно то з Харкова, то з Одеси, не звертай.
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02.12.2022 23:04
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02.12.2022 22:32 Відповісти
проблеми млять ?!, а шо за проблеми в Одеській області шо вже другий тиждень всього по 3 години на добу світло вмикають , а ви там не акуєлі часом !
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02.12.2022 22:38 Відповісти
Если тебе полегчает, то в Киеве в Дарницком районе "проблемы" значат, что свет есть 6-8 часов в сутки. И у меня в основном ночью, когда я сплю.

В области у вас газ есть? Потому что в моем районе практически все дома без газа. Все на электричестве. Так что везде можно найти места, где не очень комфортно живется.
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02.12.2022 22:56 Відповісти
Воно то з Харкова, то з Одеси, не звертай.
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02.12.2022 23:04 Відповісти
Як би, газ подається до 10 поверху, та й порівнювати місто+область з одним районом столиці якось недоречно.
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02.12.2022 23:41 Відповісти
А я и не пытался сравнивать. Просто подкинул чуть больше информации человеку. Может это поможет меньше нервничать. Проблемы не заканчиваются на одной Одессе с ее областью.
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02.12.2022 23:51 Відповісти
Скажу більше: такого ураження ДТЕК потужносностей генерації просто не було... все що знайшов не більше 20 турбін... а хз щонайменше 2.4 тис... В одній новині - не достатньо 15% потужностей, а міцеві ради пишуть "75" тому сидимо 6 годин на 2 години... Мені це нагадує коли нафта дешевшала - наш бензин різ швидше чим коли найта дешевшала... Сюр який формують ненажерлеві "олігархи"...

Здається що це не "багаті люди яким мало", а це геноцидний тиск на націю щоб її ментально роздавити, а гроші - лишень засіб. Інакше пояснити інформаційний шквал та ліцемірство неможливо.... Згадайте Реву "потрібно меньше їсти, як німці вони витрачають ТІЛЬКИ 6% свого прибутку а українці 22%...
Краще замисліться - чому з на

До речі з недавнім блєкаутом в молдові "впало" світло а всі інші держави кинулись "стабілізувати" падіння... а ще є інфа що газ який начебто транспортує московія на кордоні сумської харківсьої не заходить) там же інфа чому з 2014 відповідати не могли загарбникам, а зараз і війни з рф де-юре немає... А значить і репарацій не буде...

підсумовуючи... доки є "мирове зло" справді насолодитись соловейком в тіні під дубом в своїй садибі не доведеться...

Мужаймося, бо вороги не роса - сонця не бояться... Це Сонце - Ми!
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03.12.2022 03:58 Відповісти
Если будет полный блекаут, разве смогут газ подавать?
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03.12.2022 00:39 Відповісти
Це щоб були більш поступливими у своєму спротиві.
Тримаймося браття, жодні рашисти, ні зовнішні, ні внутрішні ніколи не зламають волелюбний український народ.
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04.12.2022 13:41 Відповісти
Ну не знаю. У меня в Киеве в Дарницком районе света не было сегодня за сутки суммарно 8 часов. Один раз отключили с 9 утра до 12 дня и второй раз с 18-00 до 23-00. Суммарно вот получилось 8 часов без света за сутки. Вчера не было света 12 часов, то есть пол дня. Два раза по шесть часов отключали. Позавчера отключали только один раз за сутки на 6 часов. Как-то так.
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02.12.2022 23:17 Відповісти
У меня похожий график. Только света не было с 9 до 15.30 где-то, потом тоже с 18 до 23 (совсем недавно включили). И еще ночью света не было, я просыпался от писка техники, когда свет включали.

Насколько я понял, какие-то предохранители срабатывают и отрубает часть домов в очереди. У меня за последние несколько дней часто было, что свет включали на 1-5 минут и снова вырубали на несколько часов. Таки что-то где-то перегружено
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02.12.2022 23:37 Відповісти
ДТЕКу (Ясно) не выгодно толкать электроэнергию гражданским по 1.45 грн до 250квт, вот и толкают промышленности по 4.6 грн
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02.12.2022 23:51 Відповісти
вспомните после блекаута, на Киев давали всего 500мвт и всем по очереди три через пять хватало а тут 1Гвт и им опять маловата, понятно что на бирже продают энергию для предприятий а стадо сиди в темноте.
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02.12.2022 23:54 Відповісти
или найдут крайних таких как Троещина, Харьковский, Дарница, Днепровский, Лесной кому отрубить.
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02.12.2022 23:55 Відповісти
на борщаге вчера отключали на 1 час,вообще рекорд а сегодня с 9 до12 и с 6 до 9, так было и по 10 часов максимум а у кореша 42 часа не было света(
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03.12.2022 00:10 Відповісти
Такими темпами, после следующего обстрела, вообще можно будет забыть про электричество в Киеве.
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03.12.2022 00:38 Відповісти
Та все...Кличко продался мавзолейным ублюдкам... зрада зрадная ..🇱🇷🇬🇧🇦🇺🇦🇮🇺🇦
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03.12.2022 07:47 Відповісти
в Борисполе и окрестностях почему гасят по 12 часов? Что бы точки ПВО слышно было? ***** зелёно-ахметовские
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03.12.2022 08:19 Відповісти
 
 