США про готовність РФ до переговорів: "Путін не продемонстрував жодних ознак того, що він готовий сісти за стіл переговорів і закінчити цю війну"

Координатор із стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі наголосив на брифінгу в п’ятницю, що Росія не виявляє жодних ознак готовності завершити розв’язану нею війну в Україні шляхом переговорів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду" .

Раніше в п’ятницю речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін "завжди був, є і залишається відкритим для переговорів з метою забезпечення інтересів Росії", але Москва відкидає умову виведення військ з України.

"Я б з обережністю ставився до всього, що виходить з Кремля, коли йдеться про подібні заяви. Путін не продемонстрував жодних ознак того, що він готовий сісти за стіл переговорів і закінчити цю війну", – наголосив Кірбі.

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Він сказав, що найбільш помітною дією, якою Путін міг би показати налаштованість до переговорів, було б виведення російських військ з України та припинення обстрілів української інфраструктури.

"Дії говорять голосніше, ніж слова. А їхні (Росії) дії свідчать про похмуру рішучість росіян продовжувати вбивати українців", – наголосив представник Білого дому.