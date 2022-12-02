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Новини Війна
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США про готовність РФ до переговорів: "Путін не продемонстрував жодних ознак того, що він готовий сісти за стіл переговорів і закінчити цю війну"

кірбі

Координатор із стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі наголосив на брифінгу в п’ятницю, що Росія не виявляє жодних ознак готовності завершити розв’язану нею війну в Україні шляхом переговорів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду" .

Раніше в п’ятницю речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін "завжди був, є і залишається відкритим для переговорів з метою забезпечення інтересів Росії", але Москва відкидає умову виведення військ з України.

"Я б з обережністю ставився до всього, що виходить з Кремля, коли йдеться про подібні заяви. Путін не продемонстрував жодних ознак того, що він готовий сісти за стіл переговорів і закінчити цю війну", – наголосив Кірбі.

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Він сказав, що найбільш помітною дією, якою Путін міг би показати налаштованість до переговорів, було б виведення російських військ з України та припинення обстрілів української інфраструктури.

"Дії говорять голосніше, ніж слова. А їхні (Росії) дії свідчать про похмуру рішучість росіян продовжувати вбивати українців", – наголосив представник Білого дому.

Автор: 

перемовини (2852) США (22512) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+10
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02.12.2022 23:08
+4
Тому потрібні ATACMS щоб допомогти ***** замислитись про вивід військ та перемирʼя.
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02.12.2022 22:59
+4
Навіщо кожного разу патякати про це? Він *****, це всім відомо.
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02.12.2022 22:59
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кірбі, як там лендліз? Довго ще будете всіх годувати балачками про те, що ви ще у чомусь не розібралися і що насправді лендліх це фігня?
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02.12.2022 22:56 Відповісти
Тому потрібні ATACMS щоб допомогти ***** замислитись про вивід військ та перемирʼя.
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02.12.2022 22:59 Відповісти
було б непогано
а також сотню "Абрамсів" та кілька десятків Ф-16
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03.12.2022 04:34 Відповісти
Навіщо кожного разу патякати про це? Він *****, це всім відомо.
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02.12.2022 22:59 Відповісти
Продемонстрировал. У него личико посинело, ножка дергалась и хрипел сильно
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02.12.2022 23:00 Відповісти
Російський режим веде гру «У кого сильніші нерви?» з Україною та Заходом.
Мобілізація переконала його в тому, що поки що немає масових протестів і антивоєнного руху до страху, а санкції вимагають тривалого часу, щоб їх вплив на економіку став по-справжньому серйозним.
Москва вивчила іранський досвід.
Тому найближчим часом українці, американці і європейці почують звідти тільки пропагандистську брехню і погрози.
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02.12.2022 23:00 Відповісти
ну *****, как главСвинорыл - он понимает лучше что его паРаша проиграла...!
да уверен, что все свиноцабаки понимают что они проиграли - только они срутся это признать...!!!
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02.12.2022 23:03 Відповісти
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02.12.2022 23:08 Відповісти
путин *****
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02.12.2022 23:09 Відповісти
американське "бла бла бла" вже6 очевидно підбадьорує куйла, до нових ракетних обстрілів України
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02.12.2022 23:15 Відповісти
Ну кто бы мог подумать! Просто кровожадный негодяй! Это возмутительно!
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02.12.2022 23:21 Відповісти
Все хочеться вам в очко ***** подивитися...якщо взялися допомогати, то допомогайте, а не скигліть про перемовини с тією тварюкою.
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02.12.2022 23:48 Відповісти
ублюдка путина уже давно пора усыпить, а не пытаться вести переговоры с тупой нквдшной мразью.
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02.12.2022 23:55 Відповісти
Число американцев, считающих Россию врагом, превысило 80%. 76% опрошенных назвали Украину союзником против 49% годом ранее. 57% выступают за продолжение финансовой помощи и поставок оружия, 72% поддержали бы военные действия США против России, если она вторгнется в страну НАТО.
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03.12.2022 00:23 Відповісти
США про готовність РФ до переговорів: "Путін не продемонстрував жодних ознак того, що він готовий сісти за стіл переговорів і закінчити цю війну" - надайте ЗСУ в достатній кількості "Томагавки" танки "Абрамс" та Ф-15 і Ф-16 і кацапи будуть верещати про переговори
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03.12.2022 04:30 Відповісти
Спасибо товарищу Кирби! Открыл нам глаза! А то мы не знали!
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03.12.2022 04:51 Відповісти
Не той амерікос пішоа
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03.12.2022 05:48 Відповісти
https://youtu.be/25SAoQmrLGs ..

Внутриполитическая борьба в США и Конгрессе в частности за предоставление Украине в 2023 финансовом году 37 млрд долларов...
Кто победит в этой схватке...? Байден или Трамписты путлера?
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03.12.2022 06:57 Відповісти
Прежде чем сюда печатать фигню всякую..помните одно..вы полностью сейчас зависите за счёт налогоплательщиков США и Британии ,и ещё нескольких стран НАТО...,зарплаты, пенсии пособия и другие соцвыплаты украинцам делаются американцами...🇱🇷🇬🇧🇨🇦🇦🇺🇦🇮💪
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03.12.2022 07:03 Відповісти
Да да да -т воюем за деньги запада.
Так вот в месяц тратит Украина 6-7 млрд долл.военныз расходов -помгщь США примерно 1,2-1,4 плюс 0,5-0,6 другие страны НАТО.
Итого максимум 2 из 7.
Спасибо и за это конечно,но разговоры про сверхпомощь это только разговоры.
По остальным статьям примерно тоже,а если учесть ,что в итоге почти вся помощь-это кредиты,а деньги все равно уходят ,туда откуда пришли-беженцам выплачиваются пенсии,кому-то социалка,инвалидность и т.пр.,а конвертируют они гривну на западе (валюта возвратилась на запад,стране остались долги).
И много другого
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03.12.2022 10:19 Відповісти
 
 