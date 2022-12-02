США про готовність РФ до переговорів: "Путін не продемонстрував жодних ознак того, що він готовий сісти за стіл переговорів і закінчити цю війну"
Координатор із стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі наголосив на брифінгу в п’ятницю, що Росія не виявляє жодних ознак готовності завершити розв’язану нею війну в Україні шляхом переговорів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду" .
Раніше в п’ятницю речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін "завжди був, є і залишається відкритим для переговорів з метою забезпечення інтересів Росії", але Москва відкидає умову виведення військ з України.
"Я б з обережністю ставився до всього, що виходить з Кремля, коли йдеться про подібні заяви. Путін не продемонстрував жодних ознак того, що він готовий сісти за стіл переговорів і закінчити цю війну", – наголосив Кірбі.
Він сказав, що найбільш помітною дією, якою Путін міг би показати налаштованість до переговорів, було б виведення російських військ з України та припинення обстрілів української інфраструктури.
"Дії говорять голосніше, ніж слова. А їхні (Росії) дії свідчать про похмуру рішучість росіян продовжувати вбивати українців", – наголосив представник Білого дому.
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а також сотню "Абрамсів" та кілька десятків Ф-16
Мобілізація переконала його в тому, що поки що немає масових протестів і антивоєнного руху до страху, а санкції вимагають тривалого часу, щоб їх вплив на економіку став по-справжньому серйозним.
Москва вивчила іранський досвід.
Тому найближчим часом українці, американці і європейці почують звідти тільки пропагандистську брехню і погрози.
да уверен, что все свиноцабаки понимают что они проиграли - только они срутся это признать...!!!
Внутриполитическая борьба в США и Конгрессе в частности за предоставление Украине в 2023 финансовом году 37 млрд долларов...
Кто победит в этой схватке...? Байден или Трамписты путлера?
Так вот в месяц тратит Украина 6-7 млрд долл.военныз расходов -помгщь США примерно 1,2-1,4 плюс 0,5-0,6 другие страны НАТО.
Итого максимум 2 из 7.
Спасибо и за это конечно,но разговоры про сверхпомощь это только разговоры.
По остальным статьям примерно тоже,а если учесть ,что в итоге почти вся помощь-это кредиты,а деньги все равно уходят ,туда откуда пришли-беженцам выплачиваются пенсии,кому-то социалка,инвалидность и т.пр.,а конвертируют они гривну на западе (валюта возвратилась на запад,стране остались долги).
И много другого