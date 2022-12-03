"Український центр захисту прав людини" починає проєкт з допомоги полоненим та їхнім сім’ям

ГО "Український центр захисту прав людини" оголошує про запуск проєкту Центр допомоги полоненим та членам їхніх сімей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на прес-конференції повідомила колишня омбудсмен і голова правління ГО "Український центр захисту прав людини" Людмила Денісова.

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За її словами, мета ініціативи - допомагати родинам військовополонених, цивільним особам та некомбатантам, які потрапили в полон до рф.

Напрямки проєкту: юридичні консультації та адвокатський супровід в отриманні статусу і грошових виплат; гуманітарна і психологічна допомога родинам полонених; пошук полонених.

ГО "Український центр захисту прав людини" відкрив гарячу лінію за номером 0800 33 07 09. Звернення обробляються в робочий час, але навіть в неробочі години можна залишити інформацію, яка буде розглянута пізніше.

Денісова зазначила, що головна проблема в тім, що родичі зниклих чи полонених переважно не розуміють, до якої структури їм потрібно насамперед звертатися для отримання статусу і допомоги. В Україні зараз багато органів займаються цією категорією людей, діє розгалуджена система:

"Це і координаційний штаб поводження з військовополоненими, і Об’єднаний штаб СБУ з пошуку полонених, і Уповноважений з питань зниклих без вісті… Тому люди не знають, куди звертатися, бо нема єдиного органу. У дорожній карті, яка розміщена на офіційному сайті ГУР, радять звертатися одразу до п’ятьох організацій.

Також діє Національне інформаційнне бюро, яке створено у відповідності з Женевською конвенцією. Люди туди звертаються, їх вносять в реєстр. Потім ця інформація опиняється в Координаційному центрі поводження із військовополоненими, і саме він надає людини відповідь про визнання когось зниклим без вісти. Національне інформаційне бюро звертається до Міжнародного Комітету Червоного Хреста, яке підтверджує, або не підтверджує, що особа перебуває у полоні. Тобто особа може бути занесена в реєстр, але не підтверджена. І вже цю відповідь надає Координаційний центр. Це плутає людей, ми знаємо це, бо до нас звертаються".

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Щодо реєстрів ситуація досі не визначена:

"Згідно із законом "Про правовий статус зниклих без вісти за особливих обставин", що набув чинності 27 квітня, особа набуває статусу зниклої без вісти з млмеету внесення стосовно неї відомостей у відповідний реєстр. Інший закон набув чинності 19 листопада. Там чітко написано, що людина має статус особи, щодо якої встановено факт позбавлення особистої свободи внаслідок російської збройної агресії, коли вона внесена у реєстр. Однак бох реєстрів досі немає".

Тому на сьогодні є запит на роботу єдиного органу, який координуватиме дії родини, які шукають своїх зниклих без вісти або полонених рідних і близьких.

Також необхідно навести лад у державній статистиці, наданні статусу і забезпеченні державних гарантій людям, які нарешті цей статус отримали."Щоб кожна людина була порахована і до кожної було ставлення, як до захисника", - наголосила Денісова.

За словами Денісової, від початку повномасштабної війни, за даними Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти, в Україні зникло понад 15 тисяч осіб, причому в організації зазначають, що це консервативна оцінка і таких людей набагато більше. Управління Верховного комісара з прав людини ООН станом на 27 листопада зафіксувало понад 17 тисяч випадків загибелі та поранення цивільних, зокрема загинуло 6655 осіб.

Денісова також навела дані УВКБ ООН, згідно з якими з України станом на 26 листопада виїхало 7 млн 867 тисяч осіб, з них майже 85 відсотків — це жінки та діти. Водночас переміщено/депортовано близько 2 млн 852 тисяч, з них 5 тисяч дітей. Таким чином, підсумувала Денисова, група ризику становить понад 18 млн осіб.